Bujorean: Reforma administrației publice locale este una necesară

Dolarul american s-a prăbușit la un minim al ultimilor aproape patru ani, pe fondul persistării tensiunilor geopolitice, în timp ce aurul a depășit pentru prima dată pragul de 5.200 de dolari pe uncie, după ce crescuse cu peste 3% cu o zi înainte, înaintea unei decizii de politică monetară a Rezervei Federale a SUA. Aurul […]