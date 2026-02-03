Trump cere despăgubiri de un miliard de dolari de la Harvard

14:10

După aproape o lună de scumpiri, benzina se ieftinește nesemnificativ, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22,99 de lei, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea […] Articolul După aproape o lună de scumpiri, benzina se ieftinește nesemnificativ, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic apare prima dată în N4.