BNM își întărește „scutul financiar”! Rezervele valutare au depășit 5,11 miliarde de euro

15:10

Directorul general al „Termoelectrica" S.A., Iurie Razlovan, avertizează că proprietarii de apartamente racordate la sistemele de încălzire pot primi facturi chiar dacă nu au folosit direct energia termică sau au plecat pentru o perioadă mai lungă din locuință, scrie REALITATEA. Potrivit acestuia, în situațiile în care nu este înregistrat consum de gaze naturale sau energie […]