Aprobat de Guvern: CFM va fi împărțită în două entități separate

20:30

Comisia Europeană a adoptat primul set de metodologii în temeiul Regulamentului privind eliminarea carbonului și agricultura bazată pe carbon (CRCF) pentru a certifica activitățile care elimină definitiv CO2 din atmosferă.Această etapă importantă poziționează Uniunea Europeană ca lider mondial în domeniul eliminării carbonului, contribuind la crearea unei piețe emergente atât pentru start-up-urile inovatoare, cât și pentru o bioeconomie importantă a UE, sprijinind în același timp obiectivul UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, precizează Comisia Europeană printr-un comunicat.Noile norme acoperă trei tipuri de activități permanente de eliminare a dioxidului de carbon, selectate pentru maturitatea lor tehnologică și contribuția potențială la obiectivele climatice ale UE:Captarea directă a aerului cu stocarea carbonului („DACCS”)Captarea emisiilor biogene cu stocarea carbonului („BioCCS”)Eliminarea dioxidului de carbon prin biochar („BCR”).„Uniunea Europeană ia măsuri decisive pentru a conduce efortul global de eliminare a carbonului. Prin stabilirea unor standarde voluntare clare și solide, nu numai că încurajăm acțiuni responsabile și climatice în Europa, ci și stabilim un punct de referință global pe care alții să îl urmeze. Acesta este un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică și asigurarea unui viitor durabil”, a menționat Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, zero emisii nete și creștere curată.Odată cu punerea în aplicare a cadrului de certificare și a normelor de guvernanță, proiectele de eliminare a dioxidului de carbon care utilizează DACCS, BioCCS și biochar pot începe să solicite certificarea UE. Acest lucru marchează trecerea de la stabilirea normelor la acțiune, permițând certificarea și recunoașterea primelor proiecte în cadrul UE de eliminare a dioxidului de carbon în lunile următoare. Un standard european pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbonCele trei metodologii adoptate astăzi stabilesc norme clare, cu temei juridic și voluntare, pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon, definind ce se consideră a fi o tonă eliminată, cum trebuie asigurată permanența și cum sunt abordate riscurile principale, cum ar fi scurgerile și răspunderile.Împreună, acestea stabilesc primul standard cuprinzător al Uniunii Europene pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon, oferind claritatea mult așteptată pentru întreprinderile și investitorii activi în acest domeniu în plină expansiune.Bazându-se pe legislația UE existentă în domeniul climei, cadrul de certificare asigură integritatea mediului, reducând în același timp la minimum complexitatea administrativă.Regulamentul delegat va fi transmis acum Parlamentului European și Consiliului UE pentru o perioadă de examinare de două luni, care poate fi prelungită cu încă două luni. În absența unor obiecții, se preconizează că acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial la începutul lunii aprilie, urmând să intre în vigoare 20 de zile mai târziu.Comisia finalizează două regulamente delegate suplimentare privind metodologiile de certificare, a căror adoptare este preconizată pentru 2026:Metodologii de agricultură bazată pe carbon pentru activități precum agricultura și agrosilvicultura, reumidificarea turbăriilor și împădurirea. Aceste metodologii vor ajuta agricultorii și silvicultorii să obțină plăți bazate pe rezultate, completându-le veniturile și sprijinindu-i în tranziția către un sistem de producție mai rezilient.Metodologii pentru stocarea carbonului în produsele de construcție pe bază biologică, care vor ajuta proprietarii de clădiri să demonstreze performanța de stocare a carbonului a clădirilor lor și vor încuraja sectorul construcțiilor să adopte principiile bioeconomiei circulare.Pentru a stimula piața voluntară a creditelor CRCF, Comisia a anunțat înființarea unui club al cumpărătorilor din UE pentru eliminarea permanentă a carbonului și agricultura bazată pe carbon în cadrul noii strategii a UE privind bioeconomia.Comisia analizează cele mai bune modalități de a cataliza finanțarea publică și privată și de a accelera implementarea și extinderea tehnologiilor de eliminare a carbonului. Consiliul european pentru inovare și Fondul pentru inovare sprijină, de asemenea, proiecte inovatoare de eliminare a carbonului.