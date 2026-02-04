„Ucraina și Republica Moldova sunt astăzi cheia nu doar a securității, ci a existenței Uniunii Europene” (REVISTA PRESEI)
Radio Chisinau, 4 februarie 2026 09:50
Presa de la Chișinău comentează intenția Chișinăului de a ieși definit din CSI – „un vestigiu al unei epoci în care Rusia refuza să accepte realitatea post-imperială”. Jurnaliștii mai constată că reducerea dependenței energetice de Tiraspol rămâne în mâinile regimului separatist. Un alt subiect pe care îl regăsim este cel al bugetului capitalei, neadoptat nici în acest
• • •
Acum 10 minute
09:50
„Ucraina și Republica Moldova sunt astăzi cheia nu doar a securității, ci a existenței Uniunii Europene" (REVISTA PRESEI)
Presa de la Chișinău comentează intenția Chișinăului de a ieși definit din CSI – „un vestigiu al unei epoci în care Rusia refuza să accepte realitatea post-imperială”. Jurnaliștii mai constată că reducerea dependenței energetice de Tiraspol rămâne în mâinile regimului separatist. Un alt subiect pe care îl regăsim este cel al bugetului capitalei, neadoptat nici în acest
Acum 30 minute
09:40
Politico: Negocierile de la Abu Dhabi ar putea deschide calea spre încheierea războiului din Ucraina în primăvară # Radio Chisinau
Negocierile care încep astăzi la Abu Dhabi ar putea fi mai promițătoare decât se așteaptă majoritatea observatorilor și ar oferi o șansă reală de a pune capăt războiului încă din această primăvară, scrie Politico, citând surse ucrainene și americane familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.
Acum o oră
09:25
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 4 februarie # Radio Chisinau
Cotația monedei unice europene scade astăzi cu cinci bani. Ca rezultat, euro costă 20 de lei și 02 bani.
09:10
Măsuri de intervenție în caz de condiții meteo complicate: CNMC a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile # Radio Chisinau
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile, în vederea prevenirii și gestionării potențialelor riscuri, în contextul prognozelor meteorologice pentru perioada 4-8 februarie 2026, caracterizate prin fluctuații între temperaturi pozitive și negative, cu risc sporit de precipitații și formare a poleiului.
Acum 2 ore
08:55
Raportorii Comisiei de la Veneția efectuează o vizită în Republica Moldova pentru a evalua legea privind combaterea corupției electorale # Radio Chisinau
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 4 – 5 februarie, o vizită de documentare în Republica Moldova.
08:45
Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut față de săptămâna trecută # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în perioada 26 ianuarie – 1 februarie, au fost înregistrate 5.735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Majoritatea pacienților sunt copii.
08:40
Situația epidemiologică în Republica Moldova: infecții respiratorii și gripă în creștere ușoară # Radio Chisinau
Situația epidemiologică în Republica Moldova: infecții respiratorii și gripă în creștere ușoară

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în perioada 26 ianuarie – 1 februarie, au fost înregistrate 5.735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Majoritatea pacienților sunt copii.
08:20
Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională, printr-o lege adoptată în SUA # Radio Chisinau
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump. Decizia a fost luată la Washington, în cadrul procesului bugetar al SUA, iar finanțarea este destinată anului fiscal curent.
08:05
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri, 4 februarie, cer noros pe întreg teritoriul țării.
Acum 12 ore
21:25
În Republica Moldova, doi inspectori de patrulare a Poliției sunt acuzați de falsificarea rapoartelor de încălcare comise de șoferi și de acceptarea de mită de la aceștia.
21:05
IGSU vine cu recomandări pentru siguranța populației, în contextul temperaturilor extreme și riscurilor asociate gerului # Radio Chisinau
Temperatura aerului se menține scăzută în Republica Moldova și în perioada următoare, iar pentru a evita situațiile de risc, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a venit cu mai multe recomandări pentru populație.
Acum 24 ore
20:45
Frigul sever amenință animalele, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Specialiștii atrag atenția că atât animalele de la fermă, cât și cele de companie pot suferi grav, dacă nu li se asigură hrană suficientă, apă caldă și adăpost protejat de ger și vânt.
20:30
UE stabilește primul standard voluntar din lume pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon: Un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică # Radio Chisinau
Comisia Europeană a adoptat primul set de metodologii în temeiul Regulamentului privind eliminarea carbonului și agricultura bazată pe carbon (CRCF) pentru a certifica activitățile care elimină definitiv CO2 din atmosferă.Această etapă importantă poziționează Uniunea Europeană ca lider mondial în domeniul eliminării carbonului, contribuind la crearea unei piețe emergente atât pentru start-up-urile inovatoare, cât și pentru o bioeconomie importantă a UE, sprijinind în același timp obiectivul UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, precizează Comisia Europeană printr-un comunicat.Noile norme acoperă trei tipuri de activități permanente de eliminare a dioxidului de carbon, selectate pentru maturitatea lor tehnologică și contribuția potențială la obiectivele climatice ale UE:Captarea directă a aerului cu stocarea carbonului („DACCS”)Captarea emisiilor biogene cu stocarea carbonului („BioCCS”)Eliminarea dioxidului de carbon prin biochar („BCR”).„Uniunea Europeană ia măsuri decisive pentru a conduce efortul global de eliminare a carbonului. Prin stabilirea unor standarde voluntare clare și solide, nu numai că încurajăm acțiuni responsabile și climatice în Europa, ci și stabilim un punct de referință global pe care alții să îl urmeze. Acesta este un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică și asigurarea unui viitor durabil”, a menționat Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, zero emisii nete și creștere curată.Odată cu punerea în aplicare a cadrului de certificare și a normelor de guvernanță, proiectele de eliminare a dioxidului de carbon care utilizează DACCS, BioCCS și biochar pot începe să solicite certificarea UE. Acest lucru marchează trecerea de la stabilirea normelor la acțiune, permițând certificarea și recunoașterea primelor proiecte în cadrul UE de eliminare a dioxidului de carbon în lunile următoare. Un standard european pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbonCele trei metodologii adoptate astăzi stabilesc norme clare, cu temei juridic și voluntare, pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon, definind ce se consideră a fi o tonă eliminată, cum trebuie asigurată permanența și cum sunt abordate riscurile principale, cum ar fi scurgerile și răspunderile.Împreună, acestea stabilesc primul standard cuprinzător al Uniunii Europene pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon, oferind claritatea mult așteptată pentru întreprinderile și investitorii activi în acest domeniu în plină expansiune.Bazându-se pe legislația UE existentă în domeniul climei, cadrul de certificare asigură integritatea mediului, reducând în același timp la minimum complexitatea administrativă.Regulamentul delegat va fi transmis acum Parlamentului European și Consiliului UE pentru o perioadă de examinare de două luni, care poate fi prelungită cu încă două luni. În absența unor obiecții, se preconizează că acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial la începutul lunii aprilie, urmând să intre în vigoare 20 de zile mai târziu.Comisia finalizează două regulamente delegate suplimentare privind metodologiile de certificare, a căror adoptare este preconizată pentru 2026:Metodologii de agricultură bazată pe carbon pentru activități precum agricultura și agrosilvicultura, reumidificarea turbăriilor și împădurirea. Aceste metodologii vor ajuta agricultorii și silvicultorii să obțină plăți bazate pe rezultate, completându-le veniturile și sprijinindu-i în tranziția către un sistem de producție mai rezilient.Metodologii pentru stocarea carbonului în produsele de construcție pe bază biologică, care vor ajuta proprietarii de clădiri să demonstreze performanța de stocare a carbonului a clădirilor lor și vor încuraja sectorul construcțiilor să adopte principiile bioeconomiei circulare.Pentru a stimula piața voluntară a creditelor CRCF, Comisia a anunțat înființarea unui club al cumpărătorilor din UE pentru eliminarea permanentă a carbonului și agricultura bazată pe carbon în cadrul noii strategii a UE privind bioeconomia.Comisia analizează cele mai bune modalități de a cataliza finanțarea publică și privată și de a accelera implementarea și extinderea tehnologiilor de eliminare a carbonului. Consiliul european pentru inovare și Fondul pentru inovare sprijină, de asemenea, proiecte inovatoare de eliminare a carbonului.
20:05
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale din luna februarie # Radio Chisinau
Suma de peste un miliard de lei a fost transferată în avans către prestatorii de servicii medicale pentru acoperirea serviciilor ce urmează a fi oferite populației în luna februarie, în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală.
19:45
Ministrul Mediului a avut astăzi o întrevedere cu directorii întreprinderilor silvice din R. Moldova. Ce subiecte au fost abordate # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu directorii întreprinderilor silvice din întreaga țară, discuțiile fiind axate pe prioritățile sectorului silvic pentru anul 2026. În debutul ședinței, a fost prezentat noul director al Agenției „Moldsilva”, Nicolae Munteanu.
19:25
Problemele tot mai frecvente generate de fenomenele meteorologice extreme și degradarea infrastructurii rutiere au fost principalele subiecte abordate astăzi în cadrul Mesei Rotunde „Utilizarea tehnologiilor GIS în analiza vulnerabilității infrastructurii”, desfășurate la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
19:10
Zelenski: „Armata rusă a exploatat propunerea americană de a opri loviturile nu pentru a susține diplomația, ci pentru a aduna rachete” # Radio Chisinau
Activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopții asupra instalațiilor energetice ucrainene, care a implicat un număr record de rachete balistice, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters
19:05
Zelenski, după un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra instalațiilor energetice ucrainene: „Armata rusă a exploatat propunerea americană de a opri loviturile nu pentru a susține diplomația, ci pentru a aduna rachete” # Radio Chisinau
Activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopții asupra instalațiilor energetice ucrainene, care a implicat un număr record de rachete balistice, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters
18:45
Parcursul european al Republicii Moldova și continuarea reformelor au fost temele centrale ale discuțiilor purtate la Bruxelles de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu membrii Parlamentului European. Oficialul moldovean a evidențiat importanța sprijinului UE pentru Chișinău, subliniind rolul esențial al legislativului european în contextul provocărilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, transmite IPN.
18:25
Maia Sandu s-a întâlnit cu președinții parlamentelor țărilor baltice. Discuțiile au vizat și situația de securitate din regiune # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în Republica Moldova, ceea ce constituie un semnal puternic de susținere a parcursului european al R. Moldova.
18:05
CEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi # Radio Chisinau
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marți, Rusia pentru „tratamentele inumane” și „detenția ilegală” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi la întoarcerea sa în țară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP, potrivit Agerpres
18:00
Pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi în două localități și un referendum de revocare a primarului # Radio Chisinau
În satul Plop, raionul Dondușeni, și în comuna Frumușica, raionul Florești, se vor desfășura alegeri locale noi pe data de 17 mai. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în ședința de marți a Comisiei Electorale Centrale.
17:55
Escrocherie cu angajarea în UE: Sute de cetățeni din R. Moldova au plătit până la 5000 de euro unei firme fără licență # Radio Chisinau
Zece persoane au fost condamnate pentru fraudă și organizarea migrației ilegale către țările UE.
17:50
Zece persoane au fost condamnate pentru fraudă și organizarea migrației ilegale către țările UE.
17:30
Datorii salariale și sociale de milioane de lei la CFM. Întreprinderea va fi reorganizată # Radio Chisinau
Calea Ferată din Moldova înregistra, în septembrie 2025, datorii salariale de peste 136 de milioane de lei. În același timp, întreprinderea de stat avea restante de 145 de milioane de lei la contribuțiile pentru asigurările sociale și asistența medicală obligatorie, pentru aproape 3 800 de angajați. Datele se conțin într-un proiect al Agenției Proprietății Publice, care propune reorganizarea întreprinderii prin separare. Inițiativa prevede înființarea societății pe acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat, transmite IPN.
17:10
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, se află într-o vizită de lucru în Japonia. Acesta participă la forumul „Gestionarea Inundațiilor Urbane”.
17:00
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, relatează MOLDPRES.
16:40
Procuratura Anticorupție: Vladimir Andronachi sub interdicția de a părăsi R. Moldova pentru 60 de zile # Radio Chisinau
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv și a anulat măsura controlului judiciar, dispunând eliberarea acestuia.
16:25
Radu Marian: „Prețul este motivul cel mai important în scăderea numărului de tranzacții imobiliare” # Radio Chisinau
Prețul imobilelor este motivul cel mai important pentru care clienții s-au oprit în a cumpăra locuințe, fiind în așteptarea unei corecții a pieței. De această părere este deputatul Radu Marian, președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, care a respins ideea potrivit căreia piața imobiliară a scăzut doar datorită problemelor legate de limitele stabilite pe tranzacțiile în numerar și depunere a acestora la bănci sau notari. Oficialul a subliniat totodată necesitatea unei analize complexe care să determine toate motivele scăderii pieței.
16:10
Universitatea de Stat din Moldova devine membră UNITA și își extinde orizonturile europene # Radio Chisinau
Universitatea de Stat din Moldova (USM) va beneficia de acces extins la consorții europene de finanțare, va crește mobilitatea studenților și cadrelor didactice și își va diversifica oferta educațională prin cursuri internaționale, grație aderării la rețeaua Geminae a alianței universitare europene UNITA. Subiectul a fost prezentat și discutat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al USM, prezidată de rectorul Igor Șarov.
16:00
Statele baltice susțin parcursul european al R. Moldovei: „Determinarea și consecvența consolidează voința politică din capitalele europene pentru extinderea Uniunii Europene” # Radio Chisinau
Parlamentul a inaugurat astăzi sesiunea de primăvară printr-o ședință solemnă, la care au participat președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, care se află într-o vizită oficială la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
15:45
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus retragerea de pe piață a două loturi ale apei de parfum „Adora Entourage”, fabricate de S.A. „Viorica-Cosmetic”, după ce în compoziția acestora au fost depistate substanțe interzise. Este vorba despre Butylphenyl Methylpropional (BMHCA) și Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde - ingrediente interzise în produsele cosmetice, deoarece pot provoca reacții alergice și sensibilizarea pielii.
15:25
Ora de Vârf | Eliberarea din detenția preventivă a lui Vladimir Andronachi în urma unei erori judiciare, unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii din 3 februarie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:10
Situația cetățenilor români din R. Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate în România, discutată la Bruxelles de Mihai Popșoi și Eugen Tomac # Radio Chisinau
Am avut astăzi, la Bruxelles, o discuție foarte bună cu domnul Mihai Popșoi, Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Am vorbit despre modul concret în care putem sprijini, atât de la București, cât și de la Bruxelles, accelerarea parcursului european al Republicii Moldova, a transmis europarlamentarul român Eugen Tomac într-o postare pe Facebook.
14:55
UAI a propus soluții pentru deblocarea pieței imobiliare. Andrian Toderașcu: „Impactul vizează normalizarea pieței, cu efect de temperare a prețurilor pe termen mediu” # Radio Chisinau
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) a prezentat un set de propuneri pentru deblocarea pieței imobiliare legale, în contextul scăderii istorice a tranzacțiilor. Fondatorul UAI, Andrian Toderașcu, a declarat pentru MOLDPRES că impactul propunerilor înaintate este unul de normalizare a pieței, cu efect de temperare a prețurilor pe termen mediu.
14:40
Localitățile din Republica Moldova au înregistrat, în ultimul an, progrese semnificative în reabilitarea și modernizarea infrastructurii, precum și în consolidarea capacităților autorităților publice locale de a gestiona proiecte de dezvoltare, în cadrul programelor naționale monitorizate de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL).
14:25
CSM cere modificări urgente ale legislației, pe fondul creșterii presiunilor asupra judecătorilor # Radio Chisinau
O serie de agresiuni, amenințări și acte de intimidare îndreptate împotriva judecătorilor, inclusiv violență fizică în sălile de judecată, au fost semnalate în ultimii doi ani în mai multe instanțe din Republica Moldova, generând un risc real pentru securitatea magistraților și pentru independența actului de justiție.
14:05
O femeie, salvată de pompieri în urma unui incendiu produs într-o locuință din cauza unei țigări nestinse # Radio Chisinau
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit ieri seară, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20, după ce vecinii au observat fum care ieșea din interiorul locuinței.
13:45
Reducerea numărului de itemi la disciplinele de bază și simplificarea unor subiecte la mai multe materii sunt principalele modificări operate de Ministerul Educației și Cercetării pentru sesiunea de bacalaureat 2026, menite să faciliteze gestionarea timpului de către elevi, fără a diminua nivelul de complexitate al testelor, relatează MOLDPRES.
13:35
Fosta vicepreședintă interimară a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim, a fost decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru cinci ani și nu va beneficia de indemnizația unică de concediere. Decizia a fost aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, după ce magistrata nu a promovat evaluarea externă, transmite IPN.
13:20
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren # Radio Chisinau
Vorbind de la tribuna parlamentară, Rutte a spus că este „o mare onoare” să se afle în ceea ce a descris ca fiind inima unei „Ucraine vii și democratice”, lăudând reziliența poporului ucrainean în fața atacurilor zilnice ale Rusiei.
13:00
Alexandru Munteanu, întrevedere cu președinții parlamentelor statelor baltice. „Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european” (FOTO) # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu s-a întîlnit cu președinții parlamentelor statelor baltice aflați într-o vizită oficială la Chișinău, pentru a-și reafirma sprijinul comun față de parcursul european al Republicii Moldova.
12:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, cu prezența ghețușului pe alocuri în zona de nord.
12:15
Judecătorul Ion Rusu a promovat evaluarea externă, după aprobarea raportului de către CSM # Radio Chisinau
Judecătorul Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoria Drochia, a promovat evaluarea externă, după ce raportul Comisiei de evaluare a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței Plenului Consiliul Superior al Magistraturii /CSM/, transmite MOLDPRES.
12:00
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 4 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 4 februarie.
11:40
VIDEO | „Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei # Radio Chisinau
Forțele de apărare ale Ucrainei au distrus pentru prima dată de la începutul războiului sistemul greu de lansare a rachetelor „TOS-1A Solntsepiok” chiar pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost comunicat de batalionul de sisteme fără pilot „Bulava” al Brigăzii 72 mecanizate separate „Cernihivski Zaporozhci”.
11:20
CNAS dezminte informațiile privind plăți de 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social” # Radio Chisinau
O informație falsă privind acordarea unor sume de bani dintr-un presupus „fond social” circulă în spațiul public, avertizează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Potrivit instituției, mesajele respective vizează acordarea a câte 5.000 de lei persoanelor născute în perioada 1935–2018, în baza unei cereri electronice, însă nu au nicio bază reală, relatează MOLDPRES.
10:50
Vom plăti mai puțin pentru gazele naturale consumate. ANRE a aprobat noile tarife, mai mici decât cele solicitate de Energocom # Radio Chisinau
ANRE a aprobat în ședința de astăzi, 3 februarie, noile tarife pe care consumatorii le vor plăti la gazele naturale consumate.
10:35
Ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova din 3 februarie 2026.
10:25
Peste 300 de afaceri agricole micro și mici, finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Radio Chisinau
Un număr de 318 afaceri agricole micro și mici au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) în perioada martie 2025 – ianuarie 2026, dintre care 30 de afaceri au fost susținute în luna ianuarie 2026. Programul are acoperire la nivel național, cu o concentrare mai pronunțată a investițiilor în zona de nord a țării.
