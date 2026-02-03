Experți: Tehnologiile GIS pot crește reziliența infrastructurii rutiere

17:30

Calea Ferată din Moldova înregistra, în septembrie 2025, datorii salariale de peste 136 de milioane de lei. În același timp, întreprinderea de stat avea restante de 145 de milioane de lei la contribuțiile pentru asigurările sociale și asistența medicală obligatorie, pentru aproape 3 800 de angajați. Datele se conțin într-un proiect al Agenției Proprietății Publice, care propune reorganizarea întreprinderii prin separare. Inițiativa prevede înființarea societății pe acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat, transmite IPN.