CEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marți, Rusia pentru „tratamentele inumane” și „detenția ilegală” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi la întoarcerea sa în țară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP, potrivit Agerpres
Pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi în două localități și un referendum de revocare a primarului # Radio Chisinau
În satul Plop, raionul Dondușeni, și în comuna Frumușica, raionul Florești, se vor desfășura alegeri locale noi pe data de 17 mai. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în ședința de marți a Comisiei Electorale Centrale.
Escrocherie cu angajarea în UE: Sute de cetățeni din R. Moldova au plătit până la 5000 de euro unei firme fără licență # Radio Chisinau
Zece persoane au fost condamnate pentru fraudă și organizarea migrației ilegale către țările UE.
Datorii salariale și sociale de milioane de lei la CFM. Întreprinderea va fi reorganizată # Radio Chisinau
Calea Ferată din Moldova înregistra, în septembrie 2025, datorii salariale de peste 136 de milioane de lei. În același timp, întreprinderea de stat avea restante de 145 de milioane de lei la contribuțiile pentru asigurările sociale și asistența medicală obligatorie, pentru aproape 3 800 de angajați. Datele se conțin într-un proiect al Agenției Proprietății Publice, care propune reorganizarea întreprinderii prin separare. Inițiativa prevede înființarea societății pe acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat, transmite IPN.
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, se află într-o vizită de lucru în Japonia. Acesta participă la forumul „Gestionarea Inundațiilor Urbane”.
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, relatează MOLDPRES.
Procuratura Anticorupție: Vladimir Andronachi sub interdicția de a părăsi R. Moldova pentru 60 de zile # Radio Chisinau
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv și a anulat măsura controlului judiciar, dispunând eliberarea acestuia.
Radu Marian: „Prețul este motivul cel mai important în scăderea numărului de tranzacții imobiliare” # Radio Chisinau
Prețul imobilelor este motivul cel mai important pentru care clienții s-au oprit în a cumpăra locuințe, fiind în așteptarea unei corecții a pieței. De această părere este deputatul Radu Marian, președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, care a respins ideea potrivit căreia piața imobiliară a scăzut doar datorită problemelor legate de limitele stabilite pe tranzacțiile în numerar și depunere a acestora la bănci sau notari. Oficialul a subliniat totodată necesitatea unei analize complexe care să determine toate motivele scăderii pieței.
Universitatea de Stat din Moldova devine membră UNITA și își extinde orizonturile europene # Radio Chisinau
Universitatea de Stat din Moldova (USM) va beneficia de acces extins la consorții europene de finanțare, va crește mobilitatea studenților și cadrelor didactice și își va diversifica oferta educațională prin cursuri internaționale, grație aderării la rețeaua Geminae a alianței universitare europene UNITA. Subiectul a fost prezentat și discutat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al USM, prezidată de rectorul Igor Șarov.
Statele baltice susțin parcursul european al R. Moldovei: „Determinarea și consecvența consolidează voința politică din capitalele europene pentru extinderea Uniunii Europene” # Radio Chisinau
Parlamentul a inaugurat astăzi sesiunea de primăvară printr-o ședință solemnă, la care au participat președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, care se află într-o vizită oficială la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus retragerea de pe piață a două loturi ale apei de parfum „Adora Entourage”, fabricate de S.A. „Viorica-Cosmetic”, după ce în compoziția acestora au fost depistate substanțe interzise. Este vorba despre Butylphenyl Methylpropional (BMHCA) și Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde - ingrediente interzise în produsele cosmetice, deoarece pot provoca reacții alergice și sensibilizarea pielii.
Ora de Vârf | Eliberarea din detenția preventivă a lui Vladimir Andronachi în urma unei erori judiciare, unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii din 3 februarie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Situația cetățenilor români din R. Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate în România, discutată la Bruxelles de Mihai Popșoi și Eugen Tomac # Radio Chisinau
Am avut astăzi, la Bruxelles, o discuție foarte bună cu domnul Mihai Popșoi, Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Am vorbit despre modul concret în care putem sprijini, atât de la București, cât și de la Bruxelles, accelerarea parcursului european al Republicii Moldova, a transmis europarlamentarul român Eugen Tomac într-o postare pe Facebook.
UAI a propus soluții pentru deblocarea pieței imobiliare. Andrian Toderașcu: „Impactul vizează normalizarea pieței, cu efect de temperare a prețurilor pe termen mediu” # Radio Chisinau
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) a prezentat un set de propuneri pentru deblocarea pieței imobiliare legale, în contextul scăderii istorice a tranzacțiilor. Fondatorul UAI, Andrian Toderașcu, a declarat pentru MOLDPRES că impactul propunerilor înaintate este unul de normalizare a pieței, cu efect de temperare a prețurilor pe termen mediu.
Localitățile din Republica Moldova au înregistrat, în ultimul an, progrese semnificative în reabilitarea și modernizarea infrastructurii, precum și în consolidarea capacităților autorităților publice locale de a gestiona proiecte de dezvoltare, în cadrul programelor naționale monitorizate de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL).
CSM cere modificări urgente ale legislației, pe fondul creșterii presiunilor asupra judecătorilor # Radio Chisinau
O serie de agresiuni, amenințări și acte de intimidare îndreptate împotriva judecătorilor, inclusiv violență fizică în sălile de judecată, au fost semnalate în ultimii doi ani în mai multe instanțe din Republica Moldova, generând un risc real pentru securitatea magistraților și pentru independența actului de justiție.
O femeie, salvată de pompieri în urma unui incendiu produs într-o locuință din cauza unei țigări nestinse # Radio Chisinau
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit ieri seară, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20, după ce vecinii au observat fum care ieșea din interiorul locuinței.
Reducerea numărului de itemi la disciplinele de bază și simplificarea unor subiecte la mai multe materii sunt principalele modificări operate de Ministerul Educației și Cercetării pentru sesiunea de bacalaureat 2026, menite să faciliteze gestionarea timpului de către elevi, fără a diminua nivelul de complexitate al testelor, relatează MOLDPRES.
Fosta vicepreședintă interimară a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim, a fost decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru cinci ani și nu va beneficia de indemnizația unică de concediere. Decizia a fost aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, după ce magistrata nu a promovat evaluarea externă, transmite IPN.
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren # Radio Chisinau
Vorbind de la tribuna parlamentară, Rutte a spus că este „o mare onoare” să se afle în ceea ce a descris ca fiind inima unei „Ucraine vii și democratice”, lăudând reziliența poporului ucrainean în fața atacurilor zilnice ale Rusiei.
Alexandru Munteanu, întrevedere cu președinții parlamentelor statelor baltice. „Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european” (FOTO) # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu s-a întîlnit cu președinții parlamentelor statelor baltice aflați într-o vizită oficială la Chișinău, pentru a-și reafirma sprijinul comun față de parcursul european al Republicii Moldova.
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, cu prezența ghețușului pe alocuri în zona de nord.
Judecătorul Ion Rusu a promovat evaluarea externă, după aprobarea raportului de către CSM # Radio Chisinau
Judecătorul Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoria Drochia, a promovat evaluarea externă, după ce raportul Comisiei de evaluare a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței Plenului Consiliul Superior al Magistraturii /CSM/, transmite MOLDPRES.
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 4 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 4 februarie.
VIDEO | „Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei # Radio Chisinau
Forțele de apărare ale Ucrainei au distrus pentru prima dată de la începutul războiului sistemul greu de lansare a rachetelor „TOS-1A Solntsepiok” chiar pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost comunicat de batalionul de sisteme fără pilot „Bulava” al Brigăzii 72 mecanizate separate „Cernihivski Zaporozhci”.
CNAS dezminte informațiile privind plăți de 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social” # Radio Chisinau
O informație falsă privind acordarea unor sume de bani dintr-un presupus „fond social” circulă în spațiul public, avertizează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Potrivit instituției, mesajele respective vizează acordarea a câte 5.000 de lei persoanelor născute în perioada 1935–2018, în baza unei cereri electronice, însă nu au nicio bază reală, relatează MOLDPRES.
Vom plăti mai puțin pentru gazele naturale consumate. ANRE a aprobat noile tarife, mai mici decât cele solicitate de Energocom # Radio Chisinau
ANRE a aprobat în ședința de astăzi, 3 februarie, noile tarife pe care consumatorii le vor plăti la gazele naturale consumate.
Ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova din 3 februarie 2026.
Peste 300 de afaceri agricole micro și mici, finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Radio Chisinau
Un număr de 318 afaceri agricole micro și mici au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) în perioada martie 2025 – ianuarie 2026, dintre care 30 de afaceri au fost susținute în luna ianuarie 2026. Programul are acoperire la nivel național, cu o concentrare mai pronunțată a investițiilor în zona de nord a țării.
Peste 8.400 de camioane au utilizat sistemul BQS la un an de la lansare. Autoritățile vor să-l implementeze și la alte puncte # Radio Chisinau
Peste 8.400 de camioane au utilizat Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS), implementat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, la un an de la lansarea acestuia, confirmând beneficiile pentru transportatori și contribuția sa la fluidizarea traficului de camioane la frontieră.
UE și SUA ar răspunde militar în 72 de ore, dacă Rusia ar încălca viitorul armistițiu cu Ucraina, relatează Financial Times # Radio Chisinau
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanșa un răspuns militar coordonat din partea Europei și a SUA, a relatat marți Financial Times, citând persoane informate despre discuții. Conform Reuters, care a preluat articolul, informația nu a putut fi, deocamdată, verificată.
Pana de curent care a cuprins Republica Moldova în ziua de 31 ianuarie a afectat 70% din teritoriul țării. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat cauzele incidentului și a clarificat de ce în primele ore au circulat informații contradictorii din partea instituțiilor statului, transmite IPN.
„Căldură pentru Ucraina”. Campanie de strângere de fonduri pentru cumpărarea de generatoare destinate țării vecine, afectată de bombardamentele rusești # Radio Chisinau
În Republica Moldova a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru cumpărarea de generatoare destinate Ucrainei, necesare în spitale și locuitorilor afectați de bombardamentele rusești și de gerurile puternice.
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 7,2 miliarde lei în ianuarie 2026, ceea ce denotă o creștere de circa 911,5 milioane lei sau cu 14,6% în raport cu perioada similară a anului precedent.
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 3 februarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 91 bani.
Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius # Radio Chisinau
Rusia a atacat marți dimineață cu rachete balistice capitala Ucrainei, Kiev, au raportat autoritățile locale. Atacul vine după o pauză convenită de Rusia și SUA, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute în timpul iernii.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, detalii despre tranzacția Lukoil și revenirea infrastructurii aeroportuare în proprietatea statului # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit detalii despre situația benzinăriilor Lukoil din Republica Moldova și despre revenirea infrastructurii aeroportuare în proprietatea statului. Potrivit declarațiilor sale, pe parcursul săptămânii trecute a fost finalizat procesul de revenire la situația din 2005, iar activele de la aeroport și infrastructura aferentă au revenit integral în proprietatea statului. Ministrul a menționat că statul nu intenționează să administreze stațiile de retail, considerând această activitate exclusiv comercială, gestionată de companii private, transmite MOLDPRES.
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică, destinată centralelor din surse regenerabile, devin disponibili pentru investitori, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare expirate și neutilizate. Măsura vizează capacități care fuseseră rezervate în rețea, fără ca proiectele să fie puse în practică, transmite IPN.
Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău: un nou semnal de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua jumătate a acestui an, marcând un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări. Odată cu aceasta, toate cele trei State Baltice — Estonia, Letonia și Lituania — vor avea misiuni diplomatice în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, începând cu 2 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se interzice vânătoarea și reglementarea numerică pentru majoritatea speciilor de animale sălbatice.
Armistițiu parțial în Ucraina: Rusia a oprit loviturile asupra infrastructurii energetice, dar atacă pe front. Anunțul lui Zelenski # Radio Chisinau
Rusia nu a efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deși instalațiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația lui Zelenski a evidențiat limitele armistițiului energetic pe termen scurt pe care Rusia l-a acceptat săptămâna trecută la cererea președintelui american Donald Trump, anunță Reuters.
„Așa e. Moldova”. Postul public de televiziune din Polonia a lansat un program de știri în limba română, destinat publicului din Republica Moldova # Radio Chisinau
Postul public de televiziune din Polonia a lansat astăzi un program de știri online, în limba română, destinat publicului din Republica Moldova, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.
Marea Britanie a anunțat luni expulzarea unui diplomat rus, convocându-l totodată pe ambasadorul Rusiei la Londra, în ceea ce a numit drept un gest de reciprocitate, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic, pe care l-acuzat că ar fi „spion” nedeclarat.
Președinta Parlamentului Letoniei, Daiga Mieriņa, la Chișinău: „Suntem gata să facem tot ce este necesar pentru ca procesul de integrare europeană să fie cât mai rapid posibil” # Radio Chisinau
Integrarea europeană este un proiect de țară, iar în realizarea acestui proiect suntem norocoși să avem alături prieteni și parteneri adevărați, a declarat luni, 2 februarie, președintele Parlamentului Igor Grosu la conferința de presă comună cu șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania aflați în vizită la Chișinău. La rândul lor, oficialii din statele baltice au reconfirmat sprijinul țărilor lor pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, subliniind că reformele realizate până acum apropie țara de obiectivul de a fi membră a UE, transmite Radio Chișinău.
Vladimir Andronachi a fost eliberat din izolator, după ce Curtea de Apel Centru a decis aplicarea măsurii de liberare provizorie sub control judiciar. Hotărârea a fost pronunțată luni, 2 februarie, în urma examinării recursurilor depuse de Procuratura Anticorupție și de apărătorul învinuitului, transmite IPN.
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul auto fără examene suplimentare # Radio Chisinau
Cetățenii R. Moldova care locuiesc în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere emis în țara noastră cu unul francez, fără a mai susține examene teoretice sau practice, a anunțat președinta Maia Sandu pe Facebook. Această facilitate este valabilă pentru permisele eliberate după 1 ianuarie 2020.
Statele Unite rămân un investitor și partener strategic al Republicii Moldova, cu priorități clare în domeniul securității energetice, cooperării economice și consolidării instituțiilor statului, a declarat într-un interviu pentru IPN asistentul adjunct al secretarului de stat american, Christopher Smith aflat recent în vizită la Chișinău. Oficialul s-a referit la eforturile de reducere a dependenței Rep. Moldova de resursele energetice rusești și a subliniat, cu referire la diferendul transnistrean, că Statele Unite sprijină procesele care contribuie la soluționarea durabilă a conflictelor, transmite Radio Chișinău. E
APP: Exproprierea terenului pentru noul sediu al Ambasadei SUA se desfășoară în strictă conformitate cu legea # Radio Chisinau
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că procedura de expropriere a bunurilor situate pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova se desfășoară în strictă conformitate cu cadrul legal și principiile transparenței administrative.
LIVE | Conferință de presă susținută de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președinții parlamentelor din Statele Baltice # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președinții parlamentelor din Statele Baltice aflați într-o vizită oficială la Chișinău, susțin o conferință de presă.
