Delegație a Comisiei de la Veneția, la Chișinău pentru a se documenta vizavi de legea cu privire la combaterea corupției electorale
Radio Moldova, 4 februarie 2026 09:50
O delegație a Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 4 – 5 februarie, o vizită de documentare în Republica Moldova. Raportorii au programate discuții cu reprezentanții mai multor instituții ale statului pentru a pregăti avizul la Legea privind combaterea fenomenului corupției electorale.
O vizită la Bruxelles, orașul unde se iau decizii-cheie pentru viitorul continentului, devine miza unui concurs național care pune la încercare cunoștințele, spiritul de echipă și curiozitatea tinerilor față de Europa. Biroul pentru Integrare Europeană, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova, lansează ediția 2026 a concursului național EuroQuiz Moldova, adresat elevilor din clasele IX–XII.
08:30
Risc sporit de polei între 4 și 8 februarie: CNMC mobilizează forțe de ordine, utilaje și servicii medicale # Radio Moldova
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că autoritățile intră în regim de alertă pentru perioada 4–8 februarie, din cauza prognozelor meteo care indică fluctuații de temperatură, precipitații și risc sporit de polei. În acest context, pe 3 februarie, CNMC a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile, pentru a preveni blocajele în trafic, avariile și situațiile de risc pentru populație.
Semnal puternic de la Washington: Congresul SUA și Casa Albă susțin securitatea Moldovei cu o alocare de 36.5 milioane dolari # Radio Moldova
Republica Moldova primește din partea Statelor Unite ale Americii o alocare de 36.5 milioane de dolari pentru securitatea națională, sumă prevăzută expres într-o lege federală americană, fapt fără precedent pentru statele din Europa de Est.
Ultima dorință, îndeplinită la mii de kilometri depărtare: Zeci de moldoveni, incinerați în crematorii din Ucraina sau România # Radio Moldova
În lipsa unui crematoriu funcțional în Republica Moldova, statul cu unul dintre cele mai mari cimitire din Europa, incinerarea a devenit un proces transfrontalier. În 2025, zeci de familii din R. Moldova au fost nevoite să transporte trupurile neînsuflețite sau urnele funerare ale celor dragi peste hotare, cel mai frecvent în Ucraina și România, pentru a respecta ultimele dorințe ale celor decedați.
Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei: victime la Zaporojie, lovituri și la Harkov și Odesa # Radio Moldova
Forțele ruse au lansat marți seara, 3 februarie, un nou atac masiv asupra orașului Zaporojie, soldat cu doi morți și cel puțin 11 răniți, potrivit autorităților ucrainene. Printre victime se numără doi tineri de 18 ani, un băiat și o fată, care și-au pierdut viața după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe.
Incidente armate în Krasnoiarsk și Ufa: adolescenți implicați în atacuri asupra profesorilor și colegilor # Radio Moldova
Două atacuri armate au fost comise, într-o singură zi, în instituții de învățământ din Rusia. Incidentele s-au produs marți, 4 februarie, în regiunea Krasnoiarsk și în orașul Ufa, iar în ambele cazuri sunt implicați adolescenți de 14 ani. Autoritățile au deschis dosare penale și investighează circumstanțele.
Corespondență Dan Alexe | Românii - mai optimiști decât media europeană: sondaj al Parlamentului UE # Radio Moldova
Românii se arată mai optimiști decât media europeană în legătură cu viitorul apropiat și pericolele mondiale. Aceasta în condițiile în care, într-un moment marcat de tensiuni geopolitice crescute, cetățenii europeni se tem din ce în ce mai mult pentru viitorul lor și doresc ca UE să acționeze unitar și ambițios.
ÎN CONTEXT | „Decuplarea este exclusă”: mesajul UE pentru R. Moldova și Ucraina, explicat de Dan Alexe # Radio Moldova
În pofida provocărilor, procesul de extindere a Uniunii Europene (UE) se află într-un moment de redefinire, în care Republica Moldova și Ucraina sunt percepute „la pachet”. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, a oferit detalii, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, din culisele diplomației europene despre „testul de viteză” pe care Chișinăul trebuie să îl parcurgă până în 2030.
R. Moldova și Ucraina „la pachet” spre UE. Dan Alexe: „Cele două țări nu trebuie separate” # Radio Moldova
În pofida provocărilor, procesul de extindere a Uniunii Europene (UE) se află într-un moment de redefinire, în care Republica Moldova și Ucraina sunt percepute „la pachet”. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, a oferit detalii, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, din culisele diplomației europene despre „testul de viteză” pe care Chișinăul trebuie să îl parcurgă până în 2030.
Mesaj dur al ministrului Mediului: „Pădurea nu este proprietate personală. Vom face ordine fără compromisuri” # Radio Moldova
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, lansează un mesaj dur după ce la Ocolul Silvic Ghidighici a fost descoperit unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale din ultimii ani. Oficialul cere identificarea tuturor vinovaților, demisii „pe verticală” și deschiderea de dosare penale, subliniind că pădurea nu este „proprietate personală” și că abuzurile din sistemul silvic nu vor mai fi tolerate.
De la Parlamentul European la Consiliul UE: agenda europeană a Republicii Moldova, discutată de Mihai Popșoi la Bruxelles # Radio Moldova
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu reprezentanți ai principalelor instituții europene, axate pe parcursul de integrare europeană al țării, securitate și valorificarea sprijinului oferit de Uniunea Europeană.
Eroare procedurală la Procuratură: Andronachi, scos din arest, procurorul – cercetat disciplinar # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a primit interdicția de a părăsi Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost dispusă de procurorul de caz, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv, a anulat controlul judiciar și a decis eliberarea acestuia.
UE și Franța pun pe masă 1 milion € pentru ca ideile din Moldova să devină afaceri reale # Radio Moldova
Organizațiile care sprijină start-upurile din Republica Moldova pot obține finanțări nerambursabile între 50.000 și 250.000 de euro pentru a dezvolta incubatoare, acceleratoare, programe de mentorat, hackathoane și inițiative de atragere a investițiilor. Apelul de propuneri a fost lansat în cadrul programului EU4Innovation East, cu sprijinul Uniunea Europeană și al Guvernul Franței.
Locuitorii din Hăsnășenii Mari, chemați la urne pe 17 mai: mandatul de primar al Angelei Moroșan va fi decis la referendum # Radio Moldova
Locuitorii satului Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, vor fi chemați la urne pe 17 mai, în cadrul unui referendum pentru demiterea primarului Angela Moroșan. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința din 3 februarie, după constatarea întrunirii condițiilor legale pentru desfășurarea plebiscitului.
„Măsuri antiteroriste”: Telefoanele pasagerilor, verificate la intrarea în metroul din Moscova # Radio Moldova
Pasagerilor le vor fi verificate telefoanele mobile la metroul din Moscova, urmând exemplul aplicat deja în Sankt Petersburg și Ekaterinburg, a informat serviciul de presă al metroului moscovit, citat de The Moscow Times.
Solidaritate baltică pentru Moldova! Alexandru Munteanu: „Vom transforma solidaritatea statelor baltice în acțiuni concrete pentru cetățeni” # Radio Moldova
Republica Moldova a primit un nou semnal ferm de susținere pentru parcursul său european, odată cu vizita oficială comună a președinților parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania. Maia Sandu s-a întâlnit cu Lauri Hussar, președintele Riigikogu, Daiga Mieriņa, președinta Saeimei Letoniei, și Juozas Olekas, președintele Seimasului Lituaniei. Este pentru prima dată când șefii legislativelor celor trei state baltice efectuează împreună o vizită oficială în Republica Moldova.
Republica Moldova privește tot mai des spre Estonia atunci când vorbește despre educația viitorului. Ministerul Educației și Cercetării anunță elaborarea unor noi manuale de Matematică pentru clasele I–XII, inspirate din modelul estonian – unul dintre cele mai performante sisteme educaționale din lume.
Țevi noi, căldură controlată și granturi de până la 70%: cum vor fi modernizate blocurile vechi din capitală # Radio Moldova
Blocuri mai calde, facturi mai mici și control direct asupra confortului din propriul apartament. Mai multe imobile din Chișinău urmează să beneficieze de modernizarea sistemului de încălzire centralizată, în cadrul unui program guvernamental dedicat eficienței energetice în sectorul rezidențial.
Deputatul PAS, Nicolae Botgros: „Pentru unire sunt întotdeauna și am să fiu întotdeauna. Aș vota da” # Radio Moldova
Maestrul Nicolae Botgros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), respinge zvonurile apărute în spațiul public privind o eventuală demisie din funcția de parlamentar. Artistul spune că nu a luat niciodată în calcul un asemenea scenariu și că intenționează să-și ducă mandatul până la capăt.
Sărbătoare la Copenhaga: Jucătorii echipei naționale de handbal masculin a Danemarcei au fost întâmpinați cu mare fast după ce au triumfat la Campionatul European # Radio Moldova
Jucătorii echipei naționale de handbal masculin a Danemarcei au fost întâmpinați cu mare fast la revenirea acasă după ce au triumfat la Campionatul European de resort. Mii de suporteri s-au adunat în piața centrală din Copenhaga pentru a-i saluta pe deținătorii titlului continental.
Buletine românești cu domiciliu fictiv, anulate: Unde poate fi verificată valabilitatea actelor # Radio Moldova
Circa 100.000 de moldoveni cu dublă cetățenie se confruntă cu situații neprevăzute la traversarea frontierei sau la revenirea în țară, după ce cărțile lor de identitate românești au fost anulate. Actul este radiat din sistem dacă poliția constată existența unui domiciliu fictiv, iar specialiștii avertizează că fenomenul anulărilor va continua în cazul în care vor fi constatate noi încălcări.
Frigul sever amenință animalele, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Specialiștii atrag atenția că atât animalele de la fermă, cât și cele de companie pot suferi grav, dacă nu li se asigură hrană suficientă, apă caldă și adăpost protejat de ger și vânt.
„Copilul născut din părinți moldoveni este moldovean”: „Nu este o problemă în Legea cetățeniei” # Radio Moldova
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova, intrată în vigoare pe 24 decembrie 2025, nu afectează cetățenii care au dobândit cetățenia la naștere, chiar dacă aceștia nu și-au perfectat actele de identitate la timp, iar cetățenia poate fi dovedită inclusiv prin certificatul de naștere emis de autoritățile statului. În același timp, copiii cetățenilor moldoveni din diaspora care nu și-au confirmat cetățenia până la împlinirea vârstei de 18 ani o pot obține prin procedura de redobândire, cu respectarea etapelor administrative prevăzute de lege.
Restricții pentru cetățenii ruși: Moscova limitează circulația rublelor și a aurului # Radio Moldova
Cetățenii Federației Ruse vor fi obligați să declare sursa de proveniență a rublelor în numerar la ieșirea spre țările Uniunii Economice Eurasiatice (UEE), dacă suma transportată depășește echivalentul a 10 mii de dolari. Măsura este prevăzută într-un proiect de decret prezidențial elaborat recent.
Atenție, escrocherie! CNAS nu primește cereri electronice pentru a aloca sume de bani # Radio Moldova
Nouă schemă de escrocherie în spațiul online. Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) nu achită persoanelor născute în perioada anilor 1935 – 2018 sume de câte 5.000 de lei, în baza unor cereri electronice.
Expertizele informaționale solicitate în dosarul contrabandei cu armament țin cazul pe loc # Radio Moldova
Finalizarea urmăririi penale în cazul contrabandei cu armament, descoperite toamna trecută la vama Leușeni-Albița, depinde de rezultatele expertizelor informaționale solicitate de procurori.
Micșorarea tarifului la gazele naturale creează premise și pentru reducerea celui pentru agentul termic. Furnizorii au termen până joi, 5 februarie, să depună calculele la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
16:20
Imediat ce va fi atins un acord de pace pentru Ucraina, „vor apărea imediat forțe armate, avioane în aer și sprijin pe mare”. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul discursului său ținut, pe 3 februarie, în Rada Supremă a Ucrainei, transmite UNIAN.
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu a fost amânată din nou # Radio Moldova
Tribunalul de Arbitraj Sportiv urmează să anunțe verdictul în data de 20 februarie. Acest lcuru a fost dezvăluit pentru Moldova 1 de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti. Forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amânat deja a patra oară anunțarea verdictului.
Expertul economic Veaceaslav Ioniță vorbește despre existența unei „cereri amânate” și estimează că numărul tranzacțiilor pe piața imobiliară va începe să crească din al doilea trimestru al anului curent, pe fondul cumpărătorilor care doresc să-și îmbunătățească condițiile de trai sau care migrează dintr-o localitate în alta.
Avertisment pentru consumatori: Două loturi de apă de parfum fabricate de un producător autohton, declarate neconforme # Radio Moldova
Două loturi de apă de parfum fabricate de un producător autohton vor fi retrase de pe piață și distruse, după ce controalele autorităților sanitare au scos la iveală prezența unor substanțe strict interzise în componența acestora.
Expert, despre pana de curent din 31 ianuarie: „Nu a fost nevoie de energie de avarie” # Radio Moldova
R. Moldova nu a apelat, în timpul penei masive de curent, înregistrate pe 31 ianuarie curent, la energie de avarie, deși a primit electricitate din România.
Clubul spaniol Atletico Madrid a oficializat transferul lui Ademola Lookman de la Atalanta Bergamo. În ultimele ore ale perioadei de mercato, atacantul nigerian a semnat un contract pe patru ani și jumătate. Conform presei, clubul din capitala Spaniei a plătit în schimbul fotbalistului de 28 de ani suma de 35 de milioane de euro. În ultimii doi ani și jumătate, Ademola Lookman a jucat 137 de meciuri, în care a înscris 55 de goluri.
Cel puțin 30 de persoane au murit în urma unor ninsori abundente înregistrate, începând cu 20 ianuarie, în Japonia, unde stratul de zăpadă a atins în zone izolate până la 4.5 metri înălțime, iar militari au fost chemați să ajute la deszăpezire.
Escrocherii cu promisiuni de muncă și vize în UE: 10 persoane condamnate și trei firme lichidate # Radio Moldova
Zece persoane și patru societăți comerciale au fost condamnate într-un dosar de amploare privind escrocherii, trafic de influență și organizarea migrației ilegale, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Victimele - peste o sută de persoane - au fost înșelate timp de mai mulți ani cu promisiuni false de muncă legală, vize și pachete turistice avantajoase în statele Uniunii Europene.
Bacalaureat 2026: Mai puțini itemi la unele probe și evaluatori selectați după standarde internaționale # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță modificări punctuale la structura unor teste de la examenul național de bacalaureat, începând cu sesiunea 2026, în urma unui amplu exercițiu de evaluare și consultare cu profesorii. Anunțul a fost făcut de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, într-o conferință de presă susținută pe 3 februarie.
Bugetul Chișinăului, blocat din nou: PSRM cere pauză pentru discuții, MAN consideră nejustificată solicitarea # Radio Moldova
Tensiunile dintre fracțiuni au blocat din nou ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), care are pe ordinea de zi subiectele privind bugetul capitalei și taxele locale pentru anul 2026.
„Test de onestitate”: PAS propune plata indemnizațiilor consilierilor doar pentru ședințele cu cvorum în CMC # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune ca indemnizațiile consilierilor să fie achitate doar pentru ședințele care întrunesc cvorumul. Proiectul de decizie urmează să fie înregistrat pentru a fi supus dezbaterii în plenul CMC.
Drepturile persoanelor LGBTI+ în 2025: Alegerile au amplificat discursul de ură, iar copiii rămân cei mai vulnerabili # Radio Moldova
Discursurile homofobe și transfobe au fost, în anul 2025, mai mult indirecte, mascate în combaterea unor mituri legate de integrarea europeană sau în mesaje electorale. Totuși, anii cu alegeri rămân cei mai vulnerabili. „De fiecare dată când avem campanii electorale, crește numărul discursurilor de ură. 2025 nu a fost o excepție”, arată raportul anual privind situația drepturilor persoanelor LGBTI+ în Republica Moldova, făcut public pe 3 februarie.
Liderii baltici resping orice alternativă estică pentru Republica Moldova: „Rusia poate oferi doar control și destabilizare” # Radio Moldova
Parcursul european al Republicii Moldova se desfășoară într-un context de securitate complicat, marcat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și de presiuni hibride constante asupra statelor din vecinătate. În aceste condiții, integrarea europeană reprezintă singura opțiune „viabilă” pentru Chișinău, în lipsa unei alternative reale în Est, acolo unde, potrivit oficialilor baltici, Rusia „nu are nimic de oferit, ci doar control, frică și destabilizare”.
FC Porto a suferit prima înfrângere în actuala ediție a campionatului de fotbal al Portugaliei # Radio Moldova
Surpriză uriașă în prima divizie portugheză de fotbal. Liderul clasamentului, FC Porto și-a încheiat seria de invincibilate în actuala ediție de campionat. În etapa a 20-a, echipa condusă de italianul Francesco Farioli a cedat cu 1:2 în deplasare în fața modestei Casa Pia. FC Porto a cedat pe terenul formației ce se afla înaintea meciului pe locul 16 în clasament. În partida disputată pe Estádio Municipal de Rio Maior „Dragonii" au încasat două goluri în prima repriză.
Populația va plăti pentru gaze 14.42 lei pentru un metru cub, imediat ce noile prețuri reglementate, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în ședința din 3 februarie, vor fi publicate în Monitorul Oficial. Astfel, gazul va fi mai ieftin cu 2.15 lei ca în prezent.
Controale fiscale inopinate în februarie: Domeniile cu risc sporit vizate de inspectori # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță intensificarea controalelor fiscale operative în luna februarie 2026, în cadrul eforturilor de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale.
AS Roma a pierdut puncte prețioase în cursa pentru calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a 23-a a primei divizii italiene de fotbal, „giallorossi" au fost învinși în deplasare de Udinese Calcio cu scorul de 0:1. Echipa-gazdă a dominat ostilitățile în prima repriză, și-a creat câteva ocazii de gol, însă AS Roma a scăpat de fiecare dată. Olandezul Jurgen Ekkelenkamp a marcat singurul gol al meciului în debutul reprizei secunde.
ÎN CONTEXT | Vizita liderilor din țările baltice reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a R. Moldova # Radio Moldova
Vizita comună a șefilor de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania la Chișinău reconfirmă parteneriatul strategic în cadrul parcursului european al Republicii Moldova. Dincolo de dimensiunea diplomatică, aceste state ne oferă un sprijin constant în fața provocărilor geopolitice și hibride din regiune, ar remarcat experții invitați la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
Mihai Popșoi, interviu de la Bruxelles: „UE trebuie să îndreptățească așteptările cetățenilor R. Moldova” # Radio Moldova
R. Moldova este deschisă unor „idei inovatoare” precum cele privind o așa-zisă „aderare incompletă” la Uniunea Europeană, însă așteptarea cetățenilor și a conducerii de la Chișinău este să devenim „stat membru cu drepturi depline” al blocului comunitar, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi.
