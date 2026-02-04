Mai multe stimulente acordate de stat pentru tinerii absolvenți care se vor angaja în instituțiile de cultură
Radio Moldova, 4 februarie 2026 12:40
Programul guvernamental destinat tinerilor specialiști care aleg să profeseze în instituțiile culturale a fost extins de Guvern. Astfel, de indemnizații unice, cuprinse între 90.000 și 120.000 de lei, vor beneficia și absolvenții care se vor angaja în instituțiile teatrale concertistice și muzeele din capitală.
Programul guvernamental destinat tinerilor specialiști care aleg să profeseze în instituțiile culturale a fost extins de Guvern. Astfel, de indemnizații unice, cuprinse între 90.000 și 120.000 de lei, vor beneficia și absolvenții care se vor angaja în instituțiile teatrale concertistice și muzeele din capitală.
17:50
Buletine românești cu domiciliu fictiv, anulate: Unde poate fi verificată valabilitatea actelor # Radio Moldova
Circa 100.000 de moldoveni cu dublă cetățenie se confruntă cu situații neprevăzute la traversarea frontierei sau la revenirea în țară, după ce cărțile lor de identitate românești au fost anulate. Actul este radiat din sistem dacă poliția constată existența unui domiciliu fictiv, iar specialiștii avertizează că fenomenul anulărilor va continua în cazul în care vor fi constatate noi încălcări.
17:20
Frigul sever amenință animalele, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Specialiștii atrag atenția că atât animalele de la fermă, cât și cele de companie pot suferi grav, dacă nu li se asigură hrană suficientă, apă caldă și adăpost protejat de ger și vânt.
17:10
„Copilul născut din părinți moldoveni este moldovean”: „Nu este o problemă în Legea cetățeniei” # Radio Moldova
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova, intrată în vigoare pe 24 decembrie 2025, nu afectează cetățenii care au dobândit cetățenia la naștere, chiar dacă aceștia nu și-au perfectat actele de identitate la timp, iar cetățenia poate fi dovedită inclusiv prin certificatul de naștere emis de autoritățile statului. În același timp, copiii cetățenilor moldoveni din diaspora care nu și-au confirmat cetățenia până la împlinirea vârstei de 18 ani o pot obține prin procedura de redobândire, cu respectarea etapelor administrative prevăzute de lege.
17:10
Restricții pentru cetățenii ruși: Moscova limitează circulația rublelor și a aurului # Radio Moldova
Cetățenii Federației Ruse vor fi obligați să declare sursa de proveniență a rublelor în numerar la ieșirea spre țările Uniunii Economice Eurasiatice (UEE), dacă suma transportată depășește echivalentul a 10 mii de dolari. Măsura este prevăzută într-un proiect de decret prezidențial elaborat recent.
16:40
Atenție, escrocherie! CNAS nu primește cereri electronice pentru a aloca sume de bani # Radio Moldova
Nouă schemă de escrocherie în spațiul online. Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) nu achită persoanelor născute în perioada anilor 1935 – 2018 sume de câte 5.000 de lei, în baza unor cereri electronice.
16:40
Expertizele informaționale solicitate în dosarul contrabandei cu armament țin cazul pe loc # Radio Moldova
Finalizarea urmăririi penale în cazul contrabandei cu armament, descoperite toamna trecută la vama Leușeni-Albița, depinde de rezultatele expertizelor informaționale solicitate de procurori.
16:40
Micșorarea tarifului la gazele naturale creează premise și pentru reducerea celui pentru agentul termic. Furnizorii au termen până joi, 5 februarie, să depună calculele la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
16:20
Expertizele informaționale solicitate în dosarul contrabandei cu armament ține cazul pe loc # Radio Moldova
Finalizarea urmăririi penale în cazul contrabandei cu armament, descoperite toamna trecută la vama Leușeni-Albița, depinde de rezultatele expertizelor informaționale solicitate de procurori.
16:10
Imediat ce va fi atins un acord de pace pentru Ucraina, „vor apărea imediat forțe armate, avioane în aer și sprijin pe mare”. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul discursului său ținut, pe 3 februarie, în Rada Supremă a Ucrainei, transmite UNIAN.
16:00
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu a fost amânată din nou # Radio Moldova
Tribunalul de Arbitraj Sportiv urmează să anunțe verdictul în data de 20 februarie. Acest lcuru a fost dezvăluit pentru Moldova 1 de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti. Forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amânat deja a patra oară anunțarea verdictului.
