Votat: O piață din București va purta numele eroului basarabean Ilie Ilaşcu
Zugo.md, 30 ianuarie 2026 09:40
Bucureștiul are, începând de joi, 29 ianuarie, un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu. Decizia de atribuire a denumirii „Piața Ilie Ilașcu” a fost votată în unanimitate de Consiliul General al Municipiului București. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua Piață Ilie Ilașcu va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan … Articolul Votat: O piață din București va purta numele eroului basarabean Ilie Ilaşcu apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 10 minute
09:50
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut de Daniela Crudu în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața” pe care a prezentat-o la postul public de televiziune. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Începând … Articolul Prezentatoarea Moldova 1, Daniela Crudu, devine purtătoare de cuvânt a Guvernului apare prima dată în ZUGO.
Acum 30 minute
09:40
Bucureștiul are, începând de joi, 29 ianuarie, un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu. Decizia de atribuire a denumirii „Piața Ilie Ilașcu” a fost votată în unanimitate de Consiliul General al Municipiului București. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua Piață Ilie Ilașcu va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan … Articolul Votat: O piață din București va purta numele eroului basarabean Ilie Ilaşcu apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
09:20
Republica Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA), o competiție dedicată elevilor pasionați de tehnologiile viitorului. Evenimentul este organizat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), în cadrul proiectului „Tekwill în Fiecare Școală”, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării. … Articolul Republica Moldova lansează, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială apare prima dată în ZUGO.
Acum 2 ore
08:50
Polei și temperaturi negative: autoritățile avertizează șoferii asupra riscului sporit de accidente # Zugo.md
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă în dimineața zilei de 30 ianuarie, la ora 07:30, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND), în contextul codului galben de ghețuș și polei emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 30–31 ianuarie, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Polei și temperaturi negative: autoritățile avertizează șoferii asupra riscului sporit de accidente apare prima dată în ZUGO.
08:50
La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS Fulger, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, în 2025, … Articolul Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar privind secretul comercial apare prima dată în ZUGO.
08:30
Ar fi comis acte de tortură. Nicanor Ciochină, reținut și vizat într-o nouă anchetă penală # Zugo.md
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost escortat joi de mascații Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” la ieșirea din Judecătoria Chișinău și urmează să fie reținut într-un nou dosar penal. Acesta este bănuit de comiterea unor acțiuni de tortură, fapte care ar fi avut loc în perioada în care deținea funcția de primar. … Articolul Ar fi comis acte de tortură. Nicanor Ciochină, reținut și vizat într-o nouă anchetă penală apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
14:00
Înainte de reuniunea miniștrilor de Externe ai UE la Bruxelles, Kaja Kallas, șefa politicii externe a blocului, a declarat că agenda zilei este una „foarte încărcată” pentru astăzi, întrucât „ordinea internațională bazată pe norme [rămâne] sub presiune”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrebată despre negocierile de pace trilaterale privind încheierea războiului din Ucraina, care au … Articolul Kaja Kallas: Rusia „încearcă să bombardeze și să înghețe” ucrainenii pentru a-i supune apare prima dată în ZUGO.
13:50
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației în școli. Inițiativa, anunțată de ministrul Dan Perciun și secretarul de stat Valentina Olaru, vizează diminuarea presiunii administrative asupra cadrelor didactice și a directorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Credem foarte mult că profesorii noștri trebuie să dispună de cât mai … Articolul MEC anunță un nou pachet de debirocratizare pentru profesori. Ce se schimbă apare prima dată în ZUGO.
13:20
Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești, rămâne încă 60 de zile sub control judiciar. Decizia a fost luată astăzi, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totuși, inculpatul nu va fi monitorizat electronic, scrie TV8. Procurorii cer o pedeapsă de nouă ani de închisoare cu executare … Articolul Procurorii cer nouă ani de detenție pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină apare prima dată în ZUGO.
13:00
Oseminte umane au fost găsite într-o gospodărie din satul Coșnița. Poliția a demarat o anchetă # Zugo.md
Poliția din Dubăsari a fost sesizată pe 28 ianuarie după ce, în timpul unor lucrări de construcție la temelia unei case din satul Coșnița, au fost descoperite oseminte umane la o adâncime de aproximativ 50–60 de centimetri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au inițiat procedurile prevăzute de … Articolul Oseminte umane au fost găsite într-o gospodărie din satul Coșnița. Poliția a demarat o anchetă apare prima dată în ZUGO.
12:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că a fost sesizat de mai mulți părinți în legătură cu accesul unui creator de conținut online pe teritoriul unei instituții de învățământ, unde ar fi filmat elevi în timpul lecțiilor și ar fi publicat ulterior imaginile pe rețelele de socializare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului, … Articolul MEC investighează accesul lui Dima White într-o școală și filmarea elevilor la ore apare prima dată în ZUGO.
12:20
Republica Moldova nu este în alertă în contextul focarului de virus Nipah confirmat în India, iar autoritățile dau asigurări că situația este monitorizată permanent. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că, în prezent, în Europa nu a fost înregistrat niciun caz, iar Agenția Națională de Sănătate Publică, în cooperare cu … Articolul Autoritățile din R. Moldova monitorizează virusul Nipah, confirmat în India apare prima dată în ZUGO.
11:50
De la deschiderea Turnului Eiffel în 1889, inginerul Gustave Eiffel a decis să inscripționeze pe fiecare latură a primului etaj numele a 72 de oameni de știință și ingineri care au adus glorie Franței între 1789 și 1889 – toți bărbați. Recent, autoritățile pariziene, împreună cu organizații precum Femmes & Sciences, au anunțat o listă … Articolul Moment istoric: Pe Turnul Eiffel vor fi gravate și numele a 72 de femei savante apare prima dată în ZUGO.
11:30
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost unul dintre subiecte discutate miercuri la Berlin de premierul României, Ilie Bolojan, și cancelarul german Friedrich Merz. Oficialii au subliniat importanța deschiderii cât mai rapide a negocierilor de aderare pentru stabilitatea regională și pentru viitorul european al Chișinăului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Premierul român a afirmat, … Articolul Mesaj de la Berlin: „Vrem să păstrăm deschis drumul R. Moldova către Europa” apare prima dată în ZUGO.
11:00
Generalul Igor Gorgan, acuzat de complot împotriva R. Moldova, este suspectat și de alte infracțiuni # Zugo.md
Fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan, riscă până la 7 ani de închisoare în dosarul în care e învinuit de complot împotriva Republicii Moldova. Pe lângă acest capăt de acuzare, militarul mai este cercetat pentru alte infracțiuni. Informația a fost comunicată pentru TV8 de către purtătorul de cuvânt al PCCOCS, … Articolul Generalul Igor Gorgan, acuzat de complot împotriva R. Moldova, este suspectat și de alte infracțiuni apare prima dată în ZUGO.
10:50
Pentru mulți oameni, vârsta de 40 de ani vine cu primele semne că vederea nu mai funcționează la fel ca înainte. Literele mici devin mai greu de citit, telefonul este ținut instinctiv mai departe, iar ochii obosesc mai repede seara. Aceste schimbări sunt firești și țin de un proces natural numit presbiopie, care apare treptat, … Articolul Ochelarii după 40 de ani: ce se schimbă și cum îi alegi corect apare prima dată în ZUGO.
10:20
Presa română, despre buletinele anulate: În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni # Zugo.md
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o … Articolul Presa română, despre buletinele anulate: În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni apare prima dată în ZUGO.
10:00
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru acte de corupție, după ce ar fi pretins și primit bani de la transportatori pentru a facilita procesul de vămuire. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, acțiunile au fost documentate sub conducerea Procuraturii pentru … Articolul video | Mită la Vama Giurgiulești: Cum se discutau banii pentru acte vamale falsificate apare prima dată în ZUGO.
Ieri
09:20
O femeie în vârstă de 83 de ani din localitatea italiană Pergola, provincia Pesaro-Urbino, se află în stare critică, cu prognostic rezervat, după ce a ajuns la spital cu un traumatism cranian sever, iar badanta ei a fost arestată, fiind acuzată de tentativă de omor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ancheta ia în calcul că … Articolul O badantă din R. Moldova, arestată în Italia pentru agresiune asupra unei bătrâne apare prima dată în ZUGO.
09:10
Un raport CSIS estimează pierderi masive în războiul din Ucraina. Kremlinul respinge cifrele # Zugo.md
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, întrucât invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, relatează The Guardian, citat de Stirileprotv.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un raport al Centrului pentru Studii Strategice … Articolul Un raport CSIS estimează pierderi masive în războiul din Ucraina. Kremlinul respinge cifrele apare prima dată în ZUGO.
08:40
O moldoveancă în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața marți dimineața, 27 ianuarie, după ce a fost lovită frontal de un camion în orașul Bergamo, Italia, scrie Corriere della Serra. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Femeia locuia în Italia din 2008, împreună cu soțul său. În ziua tragediei, se deplasa cu scuterul spre casă … Articolul O moldoveană a decedat într-un accident rutier în Italia apare prima dată în ZUGO.
08:30
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost găsit mort, după ce anterior fusese anunțat dispărut. Poliția a reținut cinci persoane, suspectate că l-ar fi lovit cu un obiect ascuțit în timpul unui conflict. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, victima, un bărbat în vârstă de 35 de ani, se afla … Articolul Crimă în capitală: cinci persoane reținute după dispariția unui bărbat apare prima dată în ZUGO.
28 ianuarie 2026
14:00
„Georgetown University” din SUA: Alegerile din 2025 transformă R. Moldova într-un „caz-școală” pentru UE # Zugo.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2025 au devenit, dincolo de miza lor internă, un test de flexibilitate pentru capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja vecinătatea estică împotriva interferențelor hibride. Nu a fost vorba doar despre vot, ci despre reziliența democratică într-un mediu informațional ostil, marcat de manipulare, presiune economică, atacuri cibernetice și tentative de … Articolul „Georgetown University” din SUA: Alegerile din 2025 transformă R. Moldova într-un „caz-școală” pentru UE apare prima dată în ZUGO.
13:40
Guvernul a aprobat, în ședința din 28 ianuarie, Conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva, marcând prima etapă în procesul de creare și lansare a arhivei electronice la nivel național. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților, noul sistem va permite trecerea de la arhivarea documentelor pe suport de hârtie la gestionarea acestora în format digital. e-Arhiva va … Articolul e-Arhiva, aprobată de Executiv. Se trece de la hârtie la format digital apare prima dată în ZUGO.
13:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Energocom urmează să transmită în această săptămână către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de ajustare a tarifelor la gaz. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Procedura de aprobare a noilor tarife se apropie de final. O eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă … Articolul „Un leu, doi”: Tariful la gaze ar putea scădea. Precizările Ministrului Energiei apare prima dată în ZUGO.
12:30
Creșterea păsărilor începe, de cele mai multe ori, cu o decizie aparent simplă: alegerea incubatorului de ouă. În realitate, acest echipament influențează direct rata de eclozare, sănătatea puilor și eficiența întregului proces. Fie că vorbim despre uz casnic sau despre o fermă în dezvoltare, un incubator bine ales face diferența dintre rezultate slabe sau rezultate … Articolul Ghid complet de alegere a unui incubator de ouă performant apare prima dată în ZUGO.
12:10
Altercații între credincioși au avut loc la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, în contextul punerii în aplicare a unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție privind dreptul de folosință asupra lăcașului de cult. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oficiale, hotărârea judecătorească este favorabilă comunității afiliate Mitropoliei Basarabiei. La … Articolul video | Altercații la biserica din Dereneu după executarea unei decizii definitive a CSJ apare prima dată în ZUGO.
11:40
Interdicția privind importul cărnii de pasăre din Ucraina, care acoperea aproximativ 20% din volumul anterior adus pe piața Republicii Moldova, ar putea influența evoluția prețurilor. Totuși, autoritățile susțin că aprovizionarea nu este pusă în pericol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că restricția nu înseamnă blocarea livrărilor către piața internă. … Articolul Interdicția la carnea de pasăre din Ucraina: autoritățile spun că nu va exista deficit apare prima dată în ZUGO.
11:10
Un bărbat de 48 de ani și-a pierdut viața, aseară, în urma unui accident rutier produs pe traseul G88 Ungheni–Cornești–Condrătești–Năpădeni, la intrarea în satul Mircești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției din Ungheni, o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui automobil de model Audi A6, a tamponat pietonul care se deplasa … Articolul Tragedie la Ungheni: un pieton, tamponat mortal apare prima dată în ZUGO.
10:50
Locuri bugetare pentru tinerii din Transnistria. Costul mediu anual pentru instruirea unui student în 2026 # Zugo.md
Un număr de 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat, în anul 2025, de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării și prezentate de Biroul politici de reintegrare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dintre aceștia, 511 … Articolul Locuri bugetare pentru tinerii din Transnistria. Costul mediu anual pentru instruirea unui student în 2026 apare prima dată în ZUGO.
10:30
„Inteligența artificială va depăși Internetul”: AI va produce câștigători, dar și „carnagiu”, avertizează un gigant IT # Zugo.md
Câștigători vor apărea în cursa inteligenței artificiale (AI), însă pe parcurs va exista și „carnagiu”, avertizează șeful unui gigant tehnologic american. Chuck Robbins a declarat pentru BBC că AI va fi „mai mare decât Internetul”, dar a atras atenția că unele companii nu vor supraviețui pe piață. El a mai spus că inteligența artificială va … Articolul „Inteligența artificială va depăși Internetul”: AI va produce câștigători, dar și „carnagiu”, avertizează un gigant IT apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
ultima oră, foto | Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați, reținuți # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume … Articolul ultima oră, foto | Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați, reținuți apare prima dată în ZUGO.
09:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în dimineața zilei de 28 ianuarie, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, ghețuș. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit AND, drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări preventive de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la … Articolul Ceață și polei pe mai multe trasee. AND anunță că drumurile sunt practicabile apare prima dată în ZUGO.
09:10
foto | Ambulanțe și mașini deblocate: intervenții în mai multe raioane din cauza ghețușului # Zugo.md
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 92 de misiuni în ultimele 24 de ore pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc, generate de condițiile meteo nefavorabile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cele mai multe solicitări au vizat deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, dar și … Articolul foto | Ambulanțe și mașini deblocate: intervenții în mai multe raioane din cauza ghețușului apare prima dată în ZUGO.
08:40
„Operează cu speculații”. Poliția a reacționat după declarațiile lui Costiuc despre împușcăturile de la Botanica # Zugo.md
Poliția a reacționat marți la declarațiile deputatului Vasile Costiuc privind cazul tânărului împușcat la Botanica, respingând acuzațiile că ar fi ignorat anterior o plângere a victimei și calificând afirmațiile parlamentarului drept „speculații”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, Costiuc a susținut că incidentul ar fi pornit de la o … Articolul „Operează cu speculații”. Poliția a reacționat după declarațiile lui Costiuc despre împușcăturile de la Botanica apare prima dată în ZUGO.
27 ianuarie 2026
13:50
video | O șoferiță a fost sancționată după ce nu a acordat prioritate unui pieton. Poliția s-a autosesizat # Zugo.md
Poliția din Chișinău s-a autosesizat după ce în spațiul public a apărut o secvență video în care un conducător auto nu acordă prioritate legală unui pieton care traversa regulamentar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Incidentul a avut loc la 23 ianuarie, pe strada Grenoble din sectorul Botanica, iar la volan se afla o femeie de … Articolul video | O șoferiță a fost sancționată după ce nu a acordat prioritate unui pieton. Poliția s-a autosesizat apare prima dată în ZUGO.
13:30
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, care a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Pe două capete de acuzare – trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită –, a fost achitat ca a expirat termenul de prescripție, scrie … Articolul ultima oră | Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare cu executare apare prima dată în ZUGO.
13:30
Elevii din municipiul Chișinău trec la studii online în această săptămână. Despre aceasta a anunțat primarul general al municipiului, Ion Ceban. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare complexă, probleme grave sunt în toată țara, atât … Articolul Elevii din capitală trec la învățământul online apare prima dată în ZUGO.
13:20
video | Maia Sandu, la APCE: Europa se confruntă cu două războaie – unul militar și unul împotriva democrației # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) că Europa se confruntă simultan cu două tipuri de războaie: unul militar, dus de Rusia împotriva Ucrainei, și un altul hibrid, purtat împotriva democrațiilor europene. Ea a subliniat că pentru Republica Moldova conflictul nu este unul îndepărtat: „Știm că ne … Articolul video | Maia Sandu, la APCE: Europa se confruntă cu două războaie – unul militar și unul împotriva democrației apare prima dată în ZUGO.
12:40
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță condamnarea unei femei de 58 de ani, originară din raionul Telenești, pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale și referendumului republican din 20 octombrie 2024. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sentința a fost pronunțată la 26 ianuarie 2026. Instanța a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni … Articolul O femeie, condamnată pentru corupere electorală la alegerile prezidențiale din 2024 apare prima dată în ZUGO.
11:40
Un accident grav a avut loc în noaptea trecută pe bulevardul Dacia din Chișinău, unde o ambulanță aflată în misiune s-a ciocnit cu un automobil BMW. În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de ofițera de … Articolul video | Ambulanță în misiune, lovită de un BMW în capitală. Momentul impactului apare prima dată în ZUGO.
11:00
Maia Sandu a transmis un mesaj de comemorare a victimelor Holocaustului: „O tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază” # Zugo.md
Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în memoria victimelor acestei tragedii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Pe 27 ianuarie comemorăm victimele Holocaustului – o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază. Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru … Articolul Maia Sandu a transmis un mesaj de comemorare a victimelor Holocaustului: „O tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază” apare prima dată în ZUGO.
10:40
video | Dan Negru, jefuit în metroul din Paris de patru copii români. Aceștia l-au sunat ulterior # Zugo.md
Prezentatorul Dan Negru a făcut publică o întâmplare petrecută în urmă cu mai mulți ani, când a fost jefuit la Paris de patru copii români. Deși i-au luat geanta, aceștia l-au sunat ulterior și i-au adus înapoi toate lucrurile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Incidentul s-a petrecut într-o vară, când Dan Negru se afla la … Articolul video | Dan Negru, jefuit în metroul din Paris de patru copii români. Aceștia l-au sunat ulterior apare prima dată în ZUGO.
10:30
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă activează, pentru a doua zi consecutiv, în regim extrem de solicitat, pe fondul creșterii semnificative a numărului de adresări. Potrivit administrației instituției, majoritatea cazurilor sunt legate de traumatisme produse în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Doar în ziua de luni, 26 … Articolul Flux masiv de pacienți la Urgență: peste 340 de adresări într-o singură zi apare prima dată în ZUGO.
10:10
foto | Mai multe ambulanțe au avut nevoie de intervenția salvatorilor din cauza ghețușului # Zugo.md
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026 în patru cazuri pentru a acorda sprijin echipajelor Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, după ce ambulanțe aflate în misiune au întâmpinat dificultăți din cauza ghețușului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un caz a fost înregistrat în localitatea Acui, raionul … Articolul foto | Mai multe ambulanțe au avut nevoie de intervenția salvatorilor din cauza ghețușului apare prima dată în ZUGO.
09:40
ultima oră | Ziua de muncă și cursurile vor începe la 09:00 în această săptămână, din cauza condițiilor meteo # Zugo.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. La reuniune a participat prim-ministrul, alături de conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma evaluării situației, … Articolul ultima oră | Ziua de muncă și cursurile vor începe la 09:00 în această săptămână, din cauza condițiilor meteo apare prima dată în ZUGO.
09:30
Bucureștiul ar putea avea o „Piața Ilie Ilașcu”, în memoria eroului moldovean care s-a împotrivit teroriștilor transnistreni susținuți de Rusia # Zugo.md
Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu” ar urma să fie atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al capitalei, transmite Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Proiectul de … Articolul Bucureștiul ar putea avea o „Piața Ilie Ilașcu”, în memoria eroului moldovean care s-a împotrivit teroriștilor transnistreni susținuți de Rusia apare prima dată în ZUGO.
09:00
Mai multe curse interurbane din nordul R. Moldova, sistate temporar. Populația este îndemnată să evite deplasările neesențiale # Zugo.md
Poliția Națională anunță că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Este vorba despre următoarele direcții: Cotova–Chișinău, Cosăuți–Chișinău, Băxani–Chișinău, Scăieni–Chișinău și Rîșcani–Chișinău. Totodată, pe traseul Gașpar–Edineț carosabilul este extrem de alunecos, iar circulația este blocată, la această oră, pe … Articolul Mai multe curse interurbane din nordul R. Moldova, sistate temporar. Populația este îndemnată să evite deplasările neesențiale apare prima dată în ZUGO.
08:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Chișinăului în consolidarea securității, rezilienței și parcursului european al țării. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Varșovia alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Maia Sandu a … Articolul Parcursul european și securitatea Republicii Moldova, discutate de Maia Sandu la Varșovia apare prima dată în ZUGO.
26 ianuarie 2026
14:10
Situație de excepție la Unitatea de Primiri Urgențe: 374 de pacienți într-o singură zi din cauza ghețușului # Zugo.md
La data de 25 ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă a înregistrat un număr record de adresări – 374 de pacienți într-o singură zi, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Este cel mai mare număr de prezentări consemnat în istoria instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Majoritatea cazurilor … Articolul Situație de excepție la Unitatea de Primiri Urgențe: 374 de pacienți într-o singură zi din cauza ghețușului apare prima dată în ZUGO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.