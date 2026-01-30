Votat: O piață din București va purta numele eroului basarabean Ilie Ilaşcu

10:50

Pentru mulți oameni, vârsta de 40 de ani vine cu primele semne că vederea nu mai funcționează la fel ca înainte. Literele mici devin mai greu de citit, telefonul este ținut instinctiv mai departe, iar ochii obosesc mai repede seara. Aceste schimbări sunt firești și țin de un proces natural numit presbiopie, care apare treptat, … Articolul Ochelarii după 40 de ani: ce se schimbă și cum îi alegi corect apare prima dată în ZUGO.