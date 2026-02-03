Situația cetățenilor români din R. Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate în România, discutată la Bruxelles de Mihai Popșoi și Eugen Tomac

19:00

Integrarea europeană este un proiect de țară, iar în realizarea acestui proiect suntem norocoși să avem alături prieteni și parteneri adevărați, a declarat luni, 2 februarie, președintele Parlamentului Igor Grosu la conferința de presă comună cu șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania aflați în vizită la Chișinău. La rândul lor, oficialii din statele baltice au reconfirmat sprijinul țărilor lor pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, subliniind că reformele realizate până acum apropie țara de obiectivul de a fi membră a UE, transmite Radio Chișinău.