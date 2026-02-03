Situația cetățenilor români din R. Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate în România, discutată la Bruxelles de Mihai Popșoi și Eugen Tomac
Radio Chisinau, 3 februarie 2026 15:10
Am avut astăzi, la Bruxelles, o discuție foarte bună cu domnul Mihai Popșoi, Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Am vorbit despre modul concret în care putem sprijini, atât de la București, cât și de la Bruxelles, accelerarea parcursului european al Republicii Moldova, a transmis europarlamentarul român Eugen Tomac într-o postare pe Facebook.
• • •
Acum 5 minute
15:25
Ora de Vârf | Eliberarea din detenția preventivă a lui Vladimir Andronachi în urma unei erori judiciare, unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii din 3 februarie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Acum 15 minute
15:10
Acum 30 minute
14:55
UAI a propus soluții pentru deblocarea pieței imobiliare. Andrian Toderașcu: „Impactul vizează normalizarea pieței, cu efect de temperare a prețurilor pe termen mediu” # Radio Chisinau
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) a prezentat un set de propuneri pentru deblocarea pieței imobiliare legale, în contextul scăderii istorice a tranzacțiilor. Fondatorul UAI, Andrian Toderașcu, a declarat pentru MOLDPRES că impactul propunerilor înaintate este unul de normalizare a pieței, cu efect de temperare a prețurilor pe termen mediu.
Acum o oră
14:40
Localitățile din Republica Moldova au înregistrat, în ultimul an, progrese semnificative în reabilitarea și modernizarea infrastructurii, precum și în consolidarea capacităților autorităților publice locale de a gestiona proiecte de dezvoltare, în cadrul programelor naționale monitorizate de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL).
Acum 2 ore
14:25
CSM cere modificări urgente ale legislației, pe fondul creșterii presiunilor asupra judecătorilor # Radio Chisinau
O serie de agresiuni, amenințări și acte de intimidare îndreptate împotriva judecătorilor, inclusiv violență fizică în sălile de judecată, au fost semnalate în ultimii doi ani în mai multe instanțe din Republica Moldova, generând un risc real pentru securitatea magistraților și pentru independența actului de justiție.
14:05
O femeie, salvată de pompieri în urma unui incendiu produs într-o locuință din cauza unei țigări nestinse # Radio Chisinau
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit ieri seară, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20, după ce vecinii au observat fum care ieșea din interiorul locuinței.
13:45
Reducerea numărului de itemi la disciplinele de bază și simplificarea unor subiecte la mai multe materii sunt principalele modificări operate de Ministerul Educației și Cercetării pentru sesiunea de bacalaureat 2026, menite să faciliteze gestionarea timpului de către elevi, fără a diminua nivelul de complexitate al testelor, relatează MOLDPRES.
13:35
Fosta vicepreședintă interimară a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim, a fost decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru cinci ani și nu va beneficia de indemnizația unică de concediere. Decizia a fost aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, după ce magistrata nu a promovat evaluarea externă, transmite IPN.
Acum 4 ore
13:20
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren # Radio Chisinau
Vorbind de la tribuna parlamentară, Rutte a spus că este „o mare onoare” să se afle în ceea ce a descris ca fiind inima unei „Ucraine vii și democratice”, lăudând reziliența poporului ucrainean în fața atacurilor zilnice ale Rusiei.
13:00
Alexandru Munteanu, întrevedere cu președinții parlamentelor statelor baltice. „Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european” (FOTO) # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu s-a întîlnit cu președinții parlamentelor statelor baltice aflați într-o vizită oficială la Chișinău, pentru a-și reafirma sprijinul comun față de parcursul european al Republicii Moldova.
12:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, cu prezența ghețușului pe alocuri în zona de nord.
12:15
Judecătorul Ion Rusu a promovat evaluarea externă, după aprobarea raportului de către CSM # Radio Chisinau
Judecătorul Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoria Drochia, a promovat evaluarea externă, după ce raportul Comisiei de evaluare a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței Plenului Consiliul Superior al Magistraturii /CSM/, transmite MOLDPRES.
12:00
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 4 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 4 februarie.
11:40
VIDEO | „Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei # Radio Chisinau
Forțele de apărare ale Ucrainei au distrus pentru prima dată de la începutul războiului sistemul greu de lansare a rachetelor „TOS-1A Solntsepiok” chiar pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost comunicat de batalionul de sisteme fără pilot „Bulava” al Brigăzii 72 mecanizate separate „Cernihivski Zaporozhci”.
Acum 6 ore
11:20
CNAS dezminte informațiile privind plăți de 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social” # Radio Chisinau
O informație falsă privind acordarea unor sume de bani dintr-un presupus „fond social” circulă în spațiul public, avertizează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Potrivit instituției, mesajele respective vizează acordarea a câte 5.000 de lei persoanelor născute în perioada 1935–2018, în baza unei cereri electronice, însă nu au nicio bază reală, relatează MOLDPRES.
10:50
Vom plăti mai puțin pentru gazele naturale consumate. ANRE a aprobat noile tarife, mai mici decât cele solicitate de Energocom # Radio Chisinau
ANRE a aprobat în ședința de astăzi, 3 februarie, noile tarife pe care consumatorii le vor plăti la gazele naturale consumate.
10:35
Ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova din 3 februarie 2026.
10:25
Peste 300 de afaceri agricole micro și mici, finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Radio Chisinau
Un număr de 318 afaceri agricole micro și mici au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) în perioada martie 2025 – ianuarie 2026, dintre care 30 de afaceri au fost susținute în luna ianuarie 2026. Programul are acoperire la nivel național, cu o concentrare mai pronunțată a investițiilor în zona de nord a țării.
10:05
Peste 8.400 de camioane au utilizat sistemul BQS la un an de la lansare. Autoritățile vor să-l implementeze și la alte puncte # Radio Chisinau
Peste 8.400 de camioane au utilizat Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS), implementat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, la un an de la lansarea acestuia, confirmând beneficiile pentru transportatori și contribuția sa la fluidizarea traficului de camioane la frontieră.
09:45
UE și SUA ar răspunde militar în 72 de ore, dacă Rusia ar încălca viitorul armistițiu cu Ucraina, relatează Financial Times # Radio Chisinau
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanșa un răspuns militar coordonat din partea Europei și a SUA, a relatat marți Financial Times, citând persoane informate despre discuții. Conform Reuters, care a preluat articolul, informația nu a putut fi, deocamdată, verificată.
09:30
Pana de curent care a cuprins Republica Moldova în ziua de 31 ianuarie a afectat 70% din teritoriul țării. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat cauzele incidentului și a clarificat de ce în primele ore au circulat informații contradictorii din partea instituțiilor statului, transmite IPN.
Acum 8 ore
09:10
„Căldură pentru Ucraina”. Campanie de strângere de fonduri pentru cumpărarea de generatoare destinate țării vecine, afectată de bombardamentele rusești # Radio Chisinau
În Republica Moldova a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru cumpărarea de generatoare destinate Ucrainei, necesare în spitale și locuitorilor afectați de bombardamentele rusești și de gerurile puternice.
09:00
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 7,2 miliarde lei în ianuarie 2026, ceea ce denotă o creștere de circa 911,5 milioane lei sau cu 14,6% în raport cu perioada similară a anului precedent.
08:40
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 3 februarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 91 bani.
08:25
Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius # Radio Chisinau
Rusia a atacat marți dimineață cu rachete balistice capitala Ucrainei, Kiev, au raportat autoritățile locale. Atacul vine după o pauză convenită de Rusia și SUA, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute în timpul iernii.
08:05
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, detalii despre tranzacția Lukoil și revenirea infrastructurii aeroportuare în proprietatea statului # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit detalii despre situația benzinăriilor Lukoil din Republica Moldova și despre revenirea infrastructurii aeroportuare în proprietatea statului. Potrivit declarațiilor sale, pe parcursul săptămânii trecute a fost finalizat procesul de revenire la situația din 2005, iar activele de la aeroport și infrastructura aferentă au revenit integral în proprietatea statului. Ministrul a menționat că statul nu intenționează să administreze stațiile de retail, considerând această activitate exclusiv comercială, gestionată de companii private, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:05
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică, destinată centralelor din surse regenerabile, devin disponibili pentru investitori, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare expirate și neutilizate. Măsura vizează capacități care fuseseră rezervate în rețea, fără ca proiectele să fie puse în practică, transmite IPN.
20:45
Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău: un nou semnal de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua jumătate a acestui an, marcând un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări. Odată cu aceasta, toate cele trei State Baltice — Estonia, Letonia și Lituania — vor avea misiuni diplomatice în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
20:25
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, începând cu 2 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se interzice vânătoarea și reglementarea numerică pentru majoritatea speciilor de animale sălbatice.
20:05
Armistițiu parțial în Ucraina: Rusia a oprit loviturile asupra infrastructurii energetice, dar atacă pe front. Anunțul lui Zelenski # Radio Chisinau
Rusia nu a efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deși instalațiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația lui Zelenski a evidențiat limitele armistițiului energetic pe termen scurt pe care Rusia l-a acceptat săptămâna trecută la cererea președintelui american Donald Trump, anunță Reuters.
19:40
„Așa e. Moldova”. Postul public de televiziune din Polonia a lansat un program de știri în limba română, destinat publicului din Republica Moldova # Radio Chisinau
Postul public de televiziune din Polonia a lansat astăzi un program de știri online, în limba română, destinat publicului din Republica Moldova, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.
19:20
Marea Britanie a anunțat luni expulzarea unui diplomat rus, convocându-l totodată pe ambasadorul Rusiei la Londra, în ceea ce a numit drept un gest de reciprocitate, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic, pe care l-acuzat că ar fi „spion” nedeclarat.
19:00
Președinta Parlamentului Letoniei, Daiga Mieriņa, la Chișinău: „Suntem gata să facem tot ce este necesar pentru ca procesul de integrare europeană să fie cât mai rapid posibil” # Radio Chisinau
Integrarea europeană este un proiect de țară, iar în realizarea acestui proiect suntem norocoși să avem alături prieteni și parteneri adevărați, a declarat luni, 2 februarie, președintele Parlamentului Igor Grosu la conferința de presă comună cu șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania aflați în vizită la Chișinău. La rândul lor, oficialii din statele baltice au reconfirmat sprijinul țărilor lor pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, subliniind că reformele realizate până acum apropie țara de obiectivul de a fi membră a UE, transmite Radio Chișinău.
18:35
Vladimir Andronachi a fost eliberat din izolator, după ce Curtea de Apel Centru a decis aplicarea măsurii de liberare provizorie sub control judiciar. Hotărârea a fost pronunțată luni, 2 februarie, în urma examinării recursurilor depuse de Procuratura Anticorupție și de apărătorul învinuitului, transmite IPN.
18:15
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul auto fără examene suplimentare # Radio Chisinau
Cetățenii R. Moldova care locuiesc în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere emis în țara noastră cu unul francez, fără a mai susține examene teoretice sau practice, a anunțat președinta Maia Sandu pe Facebook. Această facilitate este valabilă pentru permisele eliberate după 1 ianuarie 2020.
17:55
Statele Unite rămân un investitor și partener strategic al Republicii Moldova, cu priorități clare în domeniul securității energetice, cooperării economice și consolidării instituțiilor statului, a declarat într-un interviu pentru IPN asistentul adjunct al secretarului de stat american, Christopher Smith aflat recent în vizită la Chișinău. Oficialul s-a referit la eforturile de reducere a dependenței Rep. Moldova de resursele energetice rusești și a subliniat, cu referire la diferendul transnistrean, că Statele Unite sprijină procesele care contribuie la soluționarea durabilă a conflictelor, transmite Radio Chișinău. E
17:40
APP: Exproprierea terenului pentru noul sediu al Ambasadei SUA se desfășoară în strictă conformitate cu legea # Radio Chisinau
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că procedura de expropriere a bunurilor situate pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova se desfășoară în strictă conformitate cu cadrul legal și principiile transparenței administrative.
17:20
LIVE | Conferință de presă susținută de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președinții parlamentelor din Statele Baltice # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președinții parlamentelor din Statele Baltice aflați într-o vizită oficială la Chișinău, susțin o conferință de presă.
17:10
Marian Lupu a depus mărturie în dosarul „Frauda bancară” în care este învinuit Vlad Plahotniuc # Radio Chisinau
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, afirmă că nu a primit niciodată indicații din partea fostului său coleg de partid, Vlad Plahotniuc, care să fi dus la furtul miliardului. Declarațiile au fost făcute luni, 2 februarie, în fața instanței de judecată, unde Lupu a fost audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, transmite IPN.
16:50
La 20 ianuarie 2026, Librăria Cărturești din incinta Muzeului Național de Istorie a găzduit lansarea volumului de debut „Simplu” - o carte de poeme și picturi de Ina Guțu. Evenimentul a fost completat de vernisarea expoziției de picturi „Simplu”, o selecție de lucrări care se regăsesc și în paginile volumului.
16:45
Gropi, tasări locale și strat de uzură deteriorat: AND intervine pe sectoarele de drum afectate de condițiile meteo (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite porțiuni ale rețelei rutiere se înregistrează gropi, tasări locale și exfolieri ale stratului de uzură. În context, drumarii desfășoară lucrări de plombare și remediere a degradărilor apărute pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale.
16:40
16:25
Experți: Pana masivă de curent a scos în evidență vulnerabilitățile sistemului energetic regional și necesitatea de a accelera interconectarea cu România # Radio Chisinau
Avarierea rețelelor electrice din Ucraina care au condus la deconectări temporare de electricitate în Rep. Moldova în acest weekend a avut loc pe fundalul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, potrivit analiștilor de la Chișinău. Totodată, pana masivă de curent a scos în evidență vulnerabilitățile sistemului energetic regional și necesitatea urgentă de a accelera interconectarea cu România, mai spun experții, transmite Radio Chișinău.
16:20
Discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice, găzduite de Marco Rubio. România va fi reprezentată de Oana Țoiu # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, participă la Washington, în data de 4 februarie 2026, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată de administrația SUA, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio.
16:00
LIVE | Întâmpinarea președinților parlamentelor din Statele Baltice de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # Radio Chisinau
Președinții parlamentelor din Statele Baltice efectuează o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se află la Chișinău la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
15:50
Daniel Vodă anunță că se alătură echipei IPRE în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice # Radio Chisinau
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), unde va activa în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice.
15:30
Ora de Vârf | Blackoutul fără precedent, care a stins lumina sâmbătă în Republica Moldova, printre temele emisiunii din 2 februarie 2026 (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Ieri
15:10
AIPA a autorizat subvenții de aproape 600 milioane lei pentru fermieri, în luna ianuarie # Radio Chisinau
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în luna ianuarie 2026, subvenții în valoare totală de 597,14 milioane lei, destinate fermierilor din Republica Moldova, prin diverse forme de sprijin financiar.
14:55
Judecătoria Bălți a organizat peste 15 ședințe de judecată online în luna ianuarie, folosind platforma Zoom Meetings Standard Pro, aflată în proces de pilotare. Inițiativa face parte din eforturile Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească de a moderniza sistemul judiciar și de a facilita accesul la justiție.
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat astăzi proiectul privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali, în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public, informează MOLDPRES.
