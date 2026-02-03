Troleibuze blocate în trafic la Chișinău. Ce s-a întâmplat?
NewsMaker, 3 februarie 2026 10:20
În capitală a fost afectată circulația mai multor troleibuze. Imagini în acest sens au fost transmise în adresa NewsMaker de pe strada Alecu Russo. Potrivit întreprinderii „Regia Transport Electric Chișinău" (RTEC), la intersecția străzii Kiev cu strada Alecu Russo s-a produs un deranjament la rețeaua de contact. Între timp, circulația a fost restabilită, însă se înregistrează întârzieri
Acum 15 minute
10:30
De ce linia Vulcănești-Chișinău nu este încă funcțională, în pofida prognozelor? Explicația ministrului Energiei # NewsMaker
După avaria de peste trei ore din 31 ianuarie, care a afectat aproximativ 60–70% din teritoriul Republicii Moldova și a reaprins criticile privind vulnerabilitatea sistemului energetic, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu explicații privind nefinalizarea Liniei electrice Vulcănești–Chișinău. Oficialul a declarat că termenele anunțate anterior s-au bazat pe datele disponibile la acel moment, însă
Acum 30 minute
10:20
În capitală a fost afectată circulația mai multor troleibuze. Imagini în acest sens au fost transmise în adresa NewsMaker de pe strada Alecu Russo. Potrivit întreprinderii „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC), la intersecția străzii Kiev cu strada Alecu Russo s-a produs un deranjament la rețeaua de contact. Între timp, circulația a fost restabilită, însă se înregistrează întârzieri […] The post Troleibuze blocate în trafic la Chișinău. Ce s-a întâmplat? appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
10:10
„Furtul miliardului” a început în 2009, iar BNM a reacționat prea târziu. Ce mărturii au depus Lupu și Creangă în apărarea lui Plahotniuc # NewsMaker
Miniștrii din partidele „Alianței pentru Integrare Europeană" nu au fost „simpli executanți" și nu au acționat la indicații din umbră ale liderilor altor formațiuni politice, iar „furtul miliardului" nu a fost un episod izolat din 2014, ci un proces declanșat încă din 2009. Declarațiile au fost făcute pe 2 februarie de doi martori, în cadrul
10:00
„Țintele au fost exclusiv civile”. Ucraina susține că Rusia a atacat, din nou, blocurile de locuințe și termocentralele # NewsMaker
Autoritățile ucrainene au raportat un atac masiv al rușilor în noaptea precedentă. La Kiev, trei persoane au fost rănite. Dacă până recent aproximativ 80 de clădiri erau fără căldură, în prezent sunt fără încălzire 1 170 de blocuri de locuințe. La Harkov au fost raportate doi răniți, iar în total, în ultimele 24 de ore,
Acum 4 ore
08:40
„Căldură pentru Ucraina”: în 5 zile, Moldova a colectat 256 000 de lei pentru generatoare ucrainenilor # NewsMaker
În Republica Moldova se colectează bani pentru generatoare, aparate de încălzire și alte surse de energie destinate Ucrainei. O campanie în acest sens a fost lansată pe 29 ianuarie, iar până acum au fost colectați 256.000 de lei. Informațiile au fost comunicate de Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova. Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova
08:20
NM Espresso: Maia Sandu a fost propusă pentru Premiul Nobel, Dodon a început o campanie împotriva unirii, Ceban este gata de «o întâlnire cu diavolul» # NewsMaker
Premiul Nobel și Sandu Deputatul Parlamentului Norvegiei, Arild Hermstad, a propus-o pe Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace, pentru «rezistența pașnică față de ingerința Rusiei, apărarea democrației și cursul de apropiere de UE». Despre cum au reacționat în Moldova și România la propunerea Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace, citiți în materialul «Ce mare noroc ar avea cele două maluri ale Prutului». PSRM și unirea Partidul Socialiștilor, condus
Acum 24 ore
21:30
„Acționând împreună, este mai ușor”: Șefii parlamentelor țărilor baltice îndeamnă Moldova să adere la UE împreună cu Ucraina # NewsMaker
Cea mai bună soluție pentru Republica Moldova în parcursul său european este aderarea împreună cu Ucraina și cu alte țări candidate, aceasta fiind „cel mai corect mod de a arăta unitatea", au transmis la Chișinău șefii parlamentelor din Letonia, Estonia și Lituania. Oficialii au îndemnat autoritățile de la Chișinău să continue reformele, subliniind că „criteriile
21:10
Accident rutier grav la Strășeni: Doi copii loviți pe zebră; unul a murit ulterior la spital # NewsMaker
Un băiat de 14 ani a murit, iar o fetiță de 12 ani a fost grav rănită, după ce au fost loviți de un automobil condus de un tânăr de 19 ani, în timp ce traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni din Strășeni. Accidentul s-a produs în seara zilei de astăzi, pe traseul R-1,
20:00
Estonia va avea ambasadă la Chișinău. Grosu: „Un lucru care spune mult despre relațiile noastre” # NewsMaker
Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău, care urmează să devină operațională în a doua parte a acestui an. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul vizitei oficiale a șefilor parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania în Republica Moldova. Potrivit lui Igor Grosu, decizia autorităților de la Tallinn este un semn
19:20
(VIDEO) Dodon i s-a adresat lui Plahotniuc/Andronachi, eliberat „din greșeală”?/Cu cat se va ieftini gazul? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Dodon, către Plahotniuc: să explice cum a organizat această provocare— Fostul deputat Vladimir Andronachi scapă de arest— Lupu, în instanță: nimeni nu și-a permis să-mi dea indicații— Caldarâmul de pe strada 31 august 1989, reparat în 2026— Preotul Mitropoliei Moldovei s-a baricadat
19:00
„Ce mare noroc ar avea cele două maluri ale Prutului”: Reacții, după ce Maia Sandu a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace # NewsMaker
Propunerea deputatului norvegian Arild Hermstad de a o nominaliza pe președinta Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace a generat un val de reacții atât în spațiul public din Republica Moldova, cât și în România. În timp ce unii au salutat inițiativa, alții au criticat-o, acuzând mass-media că ar fi transformat un „gest birocratic individual"
18:00
„Nu pot fi puse în aceeași oală”: ANSA explică cum a ajuns pe rafturi „unt de 82,5%” cu grăsimi vegetale # NewsMaker
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu precizări după ce, în spațiul online, au apărut acuzații privind vânzarea unor produse prezentate ca unt, dar care conțin în mare parte grăsimi vegetale. Autoritatea atrage atenția că untul, margarina și spread-urile sunt categorii distincte de produse, iar etichetarea și plasarea lor la raft trebuie să
17:20
Poliția, în alertă: o fetiță de 9 ani din centrul țării ar fi fost victimă a unui abuz sexual # NewsMaker
O fetiță în vârstă de de 9 ani ar fi fost expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual. Cazul a fost înregistrat cu puțin timp în urmă într-o localitate din centrul țării, anunță IGP. Potrivit sursei, toate instituțiile abilitate se află la fața locului pentru a stabili circumstanțele și pentru a oferi asistență copilei. IGP
16:40
În luna februarie, vremea în Republica Moldova va fi ușor mai caldă decât în ianuarie. Temperaturile medii se vor încadra în limitele normale pentru această perioadă și vor oscila între -3°C în nordul țării și -0,5°C în sud, potrivit datelor meteorologilor. Pe parcursul lunii sunt așteptate episoade de ger, cu minime sub -10°C în unele
16:40
Ex-deputatul Vladimir Andronachi scapă de arest. Judecătorii explică de ce l-au lăsat în libertate # NewsMaker
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Andronachi, a fost eliberat sub control judiciar luni, 2 februarie, după ce mandatul său de arestare preventivă nu a fost prelungit. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Centru care a respins cererea Procuraturii Anticorupție de prelungire a arestului, după ce a constatat că aceasta
16:20
Clasamentul mondial al țărilor privind nivelul mediu de IQ: ce poziție a ocupat Republica Moldova? # NewsMaker
Republica Moldova a ocupat locul 71 în clasamentul mondial al țărilor privind nivelul mediu de IQ, care a fost întocmit de platforma International IQ Test. Liderii clasamentului sunt Coreea de Sud, China, Japonia, Iranul și Australia, relatează locals.md. Clasamentul a fost realizat la începutul anului 2026 și a utilizat date din registrul internațional de IQ,
16:00
Marian Lupu, audiat în dosarul „Frauda bancară”. Plahotniuc a lipsit, iar cererea lui Platon a fost respinsă # NewsMaker
Ședința de judecată din 2 februarie, în dosarul cunoscut drept „Frauda bancară", s-a desfășurat din nou în lipsa lui Vladimir Plahotniuc. În schimb, judecătorii au audiat alți martori, printre care fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Ștefan Creangă. Tot azi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a
15:10
„Alternativa” cere convocarea Consiliului Național de Securitate după blackout-ul din weekend: Statul este vulnerabil # NewsMaker
Deputații fracțiunii „Alternativa" solicită convocarea Consiliului Național de Securitate pentru a analiza căderea sistemului energetic de la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit lor, pana de curent a demonstrat vulnerabilitatea sistemului energetic al Republicii Moldova și lipsa unei comunicări publice clare din partea autorităților centrale. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă din 2
15:10
(VIDEO) Sandu va fi nominalizată la Premiul Nobel?/Ceban, gata să se vadă cu dracul/Chișinăul, blocat 3 zile # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru pace— Acces limitat în centrul capitalei, timp de două zile— Dodon explică de ce nu a aplaudat-o pe Sandu la APCE— Suspendarea vizelor pentru imigranți nu este despre Moldova în mod specific— Certificate
15:10
Pe fondul crizei energetice, al scumpirilor din sectorul construcțiilor și al căutării unor soluții mai durabile, în Republica Moldova începe să se contureze o piață a locuințelor ecologice alternative. Printre acestea se numără casele din paie, care pot fi asamblate în câteva zile și care promit costuri reduse pentru încălzire și un microclimat confortabil. NewsMaker
14:50
După aproape trei ani de blocaje, Ceban anunță că strada 31 August 1989 intră în reparație. Care sunt costurile # NewsMaker
Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989 din Chișinău urmează să înceapă în curând, la aproape trei ani de la descoperirea caldarâmului vechi de peste 150 de ani. Anunțul a fost făcut de primarul general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței Primăriei Chișinău din 2 februarie. Acesta a adăugat că lucrările ar putea
14:40
Deputatul socialist Igor Dodon a declarat că nu a aplaudat și nici nu s-a ridicat în picioare după discursul președintei Maia Sandu din plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care a asistat, pentru că nu a fost de acord cu mesajul transmis. Afirmația fost făcută în cadrul unei conferințe de presă din 2 februarie.
14:30
Cobza — unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale tradiționale din spațiul cultural românesc — răsună pe beat-uri moderne. Totul datorită Stelei Botez — „Fata cu cobza", care a reușit să unească tradiția cu muzica contemporană. Artista cântă din copilărie, iar cobza a descoperit-o în 2009 — la primele lecții de canto popular, la Academia
14:00
Somați să întoarcă datoria? Platforma Reîntregirii Naționale cere PAS să-și asume politic identitatea românească a R. Moldova, după sprijinul la parlamentare # NewsMaker
Platforma Reîntregirii Naționale – care s-a retras din cursa electorală pentru parlamentarele din 2025 în favoarea PAS – îi cere partidului de guvernare să își asume o inițiativă legislativă privind identitatea românească a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut pe 2 februarie de liderul PRN, Valentin Dolganiuc, după o întrevedere cu liderul PAS, Igor Grosu.
13:50
O activistă din Edineț a ex-Partidului „ȘOR” ar putea rămâne fără 1,2 mln de lei, pe care nu i-a putut justifica # NewsMaker
Fosta președintă a organizației teritoriale Edineț a ex-Partidului „ȘOR", Svetlana Panciuc, condamnată la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate, fiind vizată într-un dosar de avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei. Pe numele acesteia a fost emis un act de constatare, în urma
13:50
Consumatorii casnici din Republica Moldova ar putea achita cu aproape 2,30 lei mai puțin pentru un metru cub de gaze naturale, față de tariful în vigoare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propune spre aprobare un tarif de 13,35 lei fără TVA, respectiv 14,42 lei cu TVA inclus, ceea ce înseamnă cu aproape un
13:20
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, și-a început activitatea ca expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice la Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Anunțul a fost făcut de acesta pe pagina sa de Facebook. În mesajul public, Daniel Vodă a precizat că se alătură echipei IPRE cu dorința
13:20
Campanie împotriva unirii R. Moldova cu România. Dodon: „Cine vrea să se unească, știe unde să se ducă” # NewsMaker
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a lansat o campanie de informare împotriva ideii unirii cu România. Inițiativa vine în contextul în care, pe parcursul ultimei luni, conducerea țării a declarat că ar susține unirea celor două state în cazul organizării unui referendum. Precizările au fost făcute de Igor Dodon, deputat și președinte PSRM, în
12:40
Dodon merge la Primăria Chișinău ca să negocieze bugetul. Ceban: „Mă întâlnesc și cu dracu’ dacă trebuie” # NewsMaker
Liderul PSRM, Igor Dodon, anunță că va merge personal la Primăria Chișinău pentru a discuta soarta bugetului capitalei pentru anul 2026. Declarațiile au fost făcute pe 2 februarie, la o lună după ce Dodon a propus partidului MAN un acord de colaborare. Liderul socialiștilor susține că, în ultimele luni, a avut „zeci de discuții" neoficiale
12:40
„Să vină și să explice cum a organizat această provocare”: Dodon insistă ca Plahotniuc și Iaralov să prezinte probe în dosarul „kuliok” # NewsMaker
Fostul președinte al Republicii Moldova, liderul PSRM, Igor Dodon, susține că în dosarul „Kuli
11:20
Scandalul de la biserica din Dereneu: preotul numit de Mitropolia Moldovei s-ar fi baricadat în interior cu copii minori (VIDEO) # NewsMaker
Alexandru Popa, numit de Mitropolia Moldovei în calitate de preot al bisericii „Adormirii Maicii Domnului” din satul Dereneu, asupra căreia Mitropolia Basarabiei deține drept de folosință, s-ar fi baricada în interiorul lăcașului împreună cu copii minori. Afirmația a fost făcută de avocatul Mitropoliei Basarabiei, Constantin Turuta, în cadrul unei conferințe de presă din 2 februarie, […] The post Scandalul de la biserica din Dereneu: preotul numit de Mitropolia Moldovei s-ar fi baricadat în interior cu copii minori (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
11:10
Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova. „Încercările repetate ale Rusiei […] The post Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa” appeared first on NewsMaker.
10:50
Certificate medicale pentru șoferi pe bani? Aproape 30 de percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina; medic-șef reținut # NewsMaker
Oamenii legii au desfășurat, în dimineața zilei de 2 februarie, aproximativ 30 de percheziții în municipiul Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina. Acțiunile au loc în cadrul mai multor dosare penale ce vizează coruperea pasivă, coruperea activă și traficul de influență. Potrivit informațiilor preliminare, sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei […] The post Certificate medicale pentru șoferi pe bani? Aproape 30 de percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina; medic-șef reținut appeared first on NewsMaker.
Ieri
09:30
Speakerii Țărilor Baltice, la Chișinău: acces limitat în centru capitalei, timp de 2 zile # NewsMaker
Accesul pe unele străzi din Chișinău va fi restricționat timp de două zile, în contextul vizitei președinților legislativelor din Țările Baltice. Anunțul a fost făcut de Primăria capitalei pe 2 februarie. Potrivit instituției, restricțiile vor fi valabile în perioada 2–4 februarie (între 08:00 și 16:00). În centrul Chișinăului va fi limitat accesul în anumite spații […] The post Speakerii Țărilor Baltice, la Chișinău: acces limitat în centru capitalei, timp de 2 zile appeared first on NewsMaker.
08:50
Armata ucraineană ar fi atacat cu drone Federația Rusă în noaptea de 1 spre 2 februarie. Guvernatorul regiunii Belgorod, Veaceslav Gladkov, a comunicat că două persoane ar fi fost ucise în orașul Starîi Oskol din cauza loviturilor. Gladkov a menționat că, în urma unei lovituri de dronă, într-o casă din localitate a izbucnit un incendiu. […] The post Ucraina ar fi atacat cu drone Belgorodul: autoritățile ruse raportează doi morți appeared first on NewsMaker.
1 februarie 2026
17:40
Săptămâna viitoare, în Republica Moldova se așteaptă minime de până la -22°C în nordul țării. Acestea se vor înregistra în primele două zile ale săptămânii. Ulterior, în a doua parte a săptămânii, minimele vor fi de până la -2°C în nord, +1°C în centru și +3°C la sud. În nordul țării, mai exact la Briceni, […] The post Săptămâna viitoare începe cu minime de -22°C în nord: cum va evolua vremea în Moldova appeared first on NewsMaker.
16:20
Republica Moldova și femeile din țara noastră sunt menționate în corespondența lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat în închisoare, și a fostului ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák, care până recent a ocupat funcția de consilier al prim-ministrului slovac Robert Fico. Cu o zi înainte, pe 31 ianuarie, pe fondul scandalului […] The post Moldova, menționată în dosarele Epstein desecretizate: „Fetele sunt chiar drăguțe” appeared first on NewsMaker.
15:40
Lecții online sau cu prezența fizică pe 2 februarie în Chișinău? Decizia anunțată de Ceban # NewsMaker
De mâine, 2 februarie, elevii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a menționat că au existat mai multe întrebări legate de acest subiect. „Școala va continua online sau va trece să fie cu prezență fizică? Mii de astfel de întrebări, sugestii și […] The post Lecții online sau cu prezența fizică pe 2 februarie în Chișinău? Decizia anunțată de Ceban appeared first on NewsMaker.
15:10
Felicitări și apel de „a ajuta Guvernul să ia decizii chibzuite”: mesaje de Ziua autonomiei locale în Moldova # NewsMaker
De Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, premierul R. Moldova a felicitat primarii, viceprimarii, secretarii de consilii, președinții de raioane și toți lucrătorii din administrația locală pentru munca zilnică. Președintele Parlamentului, de asemenea, a mulțumit „pentru această muncă, de multe ori grea și insuficient apreciată”. În mesajul său, secretarul general al […] The post Felicitări și apel de „a ajuta Guvernul să ia decizii chibzuite”: mesaje de Ziua autonomiei locale în Moldova appeared first on NewsMaker.
13:30
Serviciul 112 din Moldova va primi semnale automate de la mașinile implicate în accidente grave: la ce etapă se află proiectul # NewsMaker
Serviciul 112 din Republica Moldova se află în faza de testare a preluării apelurilor eCall, un sistem care apelează automat numărul de urgență în cazul unui accident rutier grav. Din martie 2026, Serviciul 112 va fi pregătit tehnic pentru recepționarea semnalelor, iar până în iunie 2026 operatorii de telecomunicații vor asigura transmiterea completă a apelurilor. […] The post Serviciul 112 din Moldova va primi semnale automate de la mașinile implicate în accidente grave: la ce etapă se află proiectul appeared first on NewsMaker.
12:50
În Republica Moldova a fost emis cod galben de vreme geroasă. Avertizarea, care vizează o parte din teritoriul țării, va intra în vigoare în seara zilei de 1 februarie și va fi valabilă până în dimineața zilei de 3 februarie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, codul galben de vreme geroasă va fi valabil în perioada […] The post Minime de -20°C și mai scăzute: în R. Moldova a fost emis cod galben de vreme geroasă appeared first on NewsMaker.
11:10
Învățământul la distanță – prelungit pentru elevii din Bălți: până când și motivul deciziei # NewsMaker
Învățământul la distanță în școlile din municipiul Bălți a fost prelungit cu încă două zile. Anunțul a fost făcut pe 1 februarie de primarul de Bălți, Alexandr Petcov. Potrivit edilului, decizia a fost luată în contextul temperaturilor scăzute. „Din cauza gerului puternic, am decis să prelungim învățământul la distanță în școlile din mun.Bălți cu încă două […] The post Învățământul la distanță – prelungit pentru elevii din Bălți: până când și motivul deciziei appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
O mie de blocuri de locuințe rămân fără încălzire în capitala Ucrainei. Datele au fost comunicate în dimineața zilei de 1 februarie de primarul Kievului, Vitalii Kliciko, în contextul defecțiunii din sistemul energetic al Ucrainei din 31 ianuarie. În seara zilei de 31 ianuarie, Kliciko a anunțat că la Kiev sunt restabilite treptat sistemele vitale după […] The post O mie de blocuri din Kiev rămân fără căldură. În oraș sunt -16 grade appeared first on NewsMaker.
09:40
Băiat de 21 de ani a decedat la Sîngerei, după ce a pierdut controlul mașinii. Nu deținea permis de conducere # NewsMaker
Un băiat de 21 de ani a decedat după ce, aflat la volan, a pierdut controlul mașinii, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Accidentul a avut loc în seara zilei de 31 ianuarie, în raionul Sîngerei. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că tânărul […] The post Băiat de 21 de ani a decedat la Sîngerei, după ce a pierdut controlul mașinii. Nu deținea permis de conducere appeared first on NewsMaker.
31 ianuarie 2026
19:10
„Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani”. Reacții după întreruperile de lumină din Moldova # NewsMaker
Deconectările de energie electrică din țară, care au durat peste 3 ore, au reaprins discuțiile despre vulnerabilitățile sistemului energetic și independența Moldovei. Reprezentanții guvernării PAS au vorbit despre importanța proiectelor de interconectare cu UE, cum este Linia Vulcănești–Chișinău, în timp ce critici și foști oficiali au atras atenția asupra întârzierilor, lipsei de comunicare și „prețului […] The post „Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani”. Reacții după întreruperile de lumină din Moldova appeared first on NewsMaker.
18:30
Directoarea unui centru de plasament din Bălți, a fost demisă după ce a refuzat accesul Ombudsmanului Copilului # NewsMaker
Directoarea interimară a Centrului de plasament „Drumul spre casă” din municipiul Bălți a fost demisă după ce a refuzat accesul reprezentantei Oficiului Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, care urma să efectueze o vizită de monitorizare privind un posibil abuz sexual asupra unei minore aflate în plasament. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de către Ministerul […] The post Directoarea unui centru de plasament din Bălți, a fost demisă după ce a refuzat accesul Ombudsmanului Copilului appeared first on NewsMaker.
18:10
Pe 31 ianuarie, în localitatea Mateuți, raionul Rezina, a avut loc un accident tragic. O minoră de 17 ani ar fi mers la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității, unde, conform primelor informații, a alunecat și a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri. Din păcate, în urma traumelor suferite, […] The post Tragedie în Rezina: o minoră de 17 ani a murit după ce a căzut de pe stânci appeared first on NewsMaker.
16:00
Persoane blocate în lifturi în mai multe sectoare ale Chișinăului. Câte intervenții de salvare au fost înregistrate # NewsMaker
În timpul întreruperilor de curent din Moldova, care a durat mai bine de 3 ore, 14 persoane din municipiul Chișinău au rămas blocate în lifturi. Salvatorii au intervenit rapid pentru a le debloca, iar nimeni nu a fost rănit. Informația a fost comunicată de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, […] The post Persoane blocate în lifturi în mai multe sectoare ale Chișinăului. Câte intervenții de salvare au fost înregistrate appeared first on NewsMaker.
14:50
Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal a explicat cauzele blackoutului din Ucraina și Moldova # NewsMaker
Ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîhal, a explicat cauza deconectării masive de energie electrică produse în Ucraina, care a afectat și Republica Moldova. Potrivit acestuia, în dimineața zilei de 31 ianuarie s-a produs o „defecțiune tehnologică”, soldată cu deconectarea simultană a liniei de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și Republicii Moldova și a […] The post Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal a explicat cauzele blackoutului din Ucraina și Moldova appeared first on NewsMaker.
14:00
După blackoutul de peste două ore, localitățile din Moldova încep să fie reconectate la energie electrică # NewsMaker
Localitățile din Republica Moldova încep treptat să fie reconectate la energie electrică, după ce sistemul național a rămas fără curent timp de peste două ore. Blackoutul a fost cauzat de deconectări avariate în sistemul electroenergetic, generate de probleme în rețeaua electrică din Ucraina, care au afectat linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Echipele Moldelectrica intervin pentru […] The post După blackoutul de peste două ore, localitățile din Moldova încep să fie reconectate la energie electrică appeared first on NewsMaker.
