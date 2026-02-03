„Căldură pentru Ucraina”: în 5 zile, Moldova a colectat 256 000 de lei pentru generatoare ucrainenilor

14:00

Localitățile din Republica Moldova încep treptat să fie reconectate la energie electrică, după ce sistemul național a rămas fără curent timp de peste două ore. Blackoutul a fost cauzat de deconectări avariate în sistemul electroenergetic, generate de probleme în rețeaua electrică din Ucraina, care au afectat linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Echipele Moldelectrica intervin pentru […] The post După blackoutul de peste două ore, localitățile din Moldova încep să fie reconectate la energie electrică appeared first on NewsMaker.