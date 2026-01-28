România finanțează cu 1,7 milioane € prima „radiografie” completă a pădurilor din R. Moldova

11:00

Maib, împreună cu Mastercard, aduce serviciul „Cash la casă” și mai aproape de tine, fiind disponibil acum și în rețeaua de benzinării Avante. Asta înseamnă că, atunci când plătești cumpărăturile cu un card Mastercard, poți solicita numerar direct la casă, în cadrul aceleiași tranzacții, fără să mai mergi la bancomat. Serviciul este gândit pentru momentele în care ai nevoie de cash rapid, mai...