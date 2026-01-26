Credit auto „verde” de la Comerțbank: până la 60 de luni și sumă maximă de 1,2 milioane lei
Comerțbank vine cu o ofertă de credit auto dedicată achiziției de automobile electrice și hibride, adresată celor care vor să facă tranziția spre mobilitate inteligentă și un viitor mai curat. Banca anunță că suma maximă finanțată poate ajunge la 1.200.000 MDL, iar perioada de creditare este cuprinsă între 12 și 60 de luni. În oferta prezentată, rata dobânzii este flotantă, de 8,74%, iar DAE...
Moldovenii își extind afacerile peste Prut: peste 8.000 de companii în România, la finele lui 2025 # Banca Mea
La sfârșitul anului 2025, în România erau înregistrate 8.163 de companii cu capital social provenit din Republica Moldova, adică 2,84% din totalul societăților cu participare străină din economia românească, scrie mold-street.com. Potrivit sursei, față de finele lui 2024 numărul acestora a crescut cu 300, iar ponderea a urcat ușor, cu 0,1 puncte procentuale. Comparativ cu finele lui 2023,...
Hackerii au reușit să fure 2,7 miliarde de dolari în monede digitale în 2025, potrivit datelor centralizate de firme care monitorizează rețelele blockchain. Potrivit profit.ro, anul trecut au avut loc mai multe „spargeri” care au vizat platforme de schimb crypto și proiecte de finanțe descentralizate . Cel mai mare atac a vizat platforma Bybit, unde pierderile au fost estimate la circa 1,4...
Încasările la impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu 27,2% în perioada ianuarie–decembrie 2025, ajungând la 95,3 milioane lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit Serviciului Fiscal de Stat. Fiscul spune că, în urma acțiunilor de informare și conformare voluntară, în 2025 au fost identificate 1.901 persoane care transmit în...
Investiție de 61 mil. euro cu sprijinul Băncii Mondiale: a început testarea LEA Vulcănești–Chișinău # Banca Mea
Banca Mondială finanțează Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic din Republica Moldova, în valoare de 61 de milioane de euro, investiție care include construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău, pentru care sunt alocate aproximativ 27 de milioane de euro. Linia Vulcănești–Chișinău a trecut recent primele testări tehnice, desfășurate cu succes, iar pe durata probelor...
În Chișinău a fost raportat un nou caz de escrocherie, potrivit informațiilor publicate de Poliția Republicii Moldova. O femeie necunoscută a contactat telefonic victima, a vorbit în limba rusă și s-a prezentat drept reprezentant al organelor de drept. Sub pretextul că o rudă ar fi fost implicată într-un accident rutier, aceasta a indus victima în eroare și a obținut aproximativ 100.000 de...
EuroCreditBank anunță schimbarea adresei Agenției nr. 2 a Sucursalei Cahul, care activează, începând de acum, într-o locație nouă, pentru a fi mai aproape de clienți. Noua adresă este: or. Cahul, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 17a/8. Pentru informații suplimentare poți apela 022 500 200 sau accesa www.ecb.md.
Moldovenii au economisit mai mult în decembrie: depozitele noi au crescut cu aproape 39% # Banca Mea
În luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen în băncile din Republica Moldova au totalizat 4,94 miliarde lei, în creștere cu 38,6% față de luna noiembrie, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Cea mai mare parte a economiilor a fost plasată în monedă națională, care a însumat 3,35 miliarde lei , în creștere cu 25,8% față de luna precedentă. Depozitele în valută au ajuns la 1,59...
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă, pentru a-l alinia noilor prevederi legislative care extind accesul salariaților la acest beneficiu și consolidează utilizarea formatului electronic. Noile reguli clarifică modul de acordare a tichetelor de masă, inclusiv pentru angajații care lucrează în schimburi de noapte, și consolidează protecția drepturilor...
Investitorii din Europa de Nord vând titluri de stat americane din cauza riscurilor din SUA # Banca Mea
Tot mai mulți investitori din Europa de Nord își reduc expunerea pe piața financiară din Statele Unite, pe fondul temerilor legate de nivelul datoriei publice, de incertitudinile politice și de riscurile pentru dolar. Potrivit profit.ro, fonduri importante din Suedia și Danemarca au anunțat că au vândut sau sunt în proces de vânzare a titlurilor de stat americane, invocând creșterea riscurilor...
Victoriabank a anunțat deschiderea unui post de Auditor/Auditoare IT în cadrul Direcției Audit Intern, cu activitate în Chișinău. Rolul este destinat specialiștilor interesați de analiza riscurilor IT, securitatea informațiilor și optimizarea proceselor interne. Potrivit băncii, viitorul Auditor IT va avea ca principale responsabilități identificarea ariilor de risc IT, elaborarea planului de...
Munca independentă câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova. În mai puțin de o lună, 500 de persoane s-au înregistrat ca freelanceri, semn că acest model de activitate devine o alternativă viabilă pe piața muncii. Înregistrarea activității independente este gratuită și se face online, fără drumuri la ghișee. Procesul poate fi realizat prin Portalul Serviciilor Publice, Agenția Servicii...
ProBusiness Plus de la ProCredit Bank: pachetul care ajută antreprenorii să-și gestioneze afacerea mai eficient # Banca Mea
Antreprenorii din Republica Moldova pot beneficia de pachetul ProBusiness Plus de la ProCredit Bank, conceput pentru a oferi mai multă flexibilitate și eficiență în administrarea zilnică a afacerii. În această perioadă, banca oferă primele trei luni de mentenanță gratuită pentru acest pachet. ProBusiness Plus este destinat companiilor care au nevoie de soluții bancare moderne, ușor de utilizat...
Titlurile de stat, tot mai căutate: 152 milioane lei investiți în prima subscriere din 2026 # Banca Mea
Anul 2026 a început cu un interes sporit pentru investițiile sigure oferite de stat. În perioada 12–21 ianuarie 2026, cetățenii au investit 151,98 milioane de lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, confirmând atractivitatea acestui instrument de economisire. Cea mai mare parte a sumelor, 140,75 milioane de lei, a fost direcționată către obligațiunile cu maturitatea de 1 an, care...
Moldindconbank își extinde echipa Suport 24/24 și anunță recrutarea Specialiștilor Suport Clienți, pentru rol full-time, cu activitate în ture, la sediul central din Chișinău. Poziția este destinată persoanelor orientate spre clienți, care își doresc stabilitate și dezvoltare profesională într-un mediu bancar dinamic. Programul este organizat în ture de câte 8 ore, în regim 24/7, cu rotație...
A fost lansat portalul guvernamental integrat EVO , care devine punctul unic de acces la serviciile publice digitale pentru cetățeni și mediul de afaceri. Platforma centralizează 620 de servicii, dintre care 396 sunt disponibile online, și permite interacțiunea cu statul dintr-un singur cont. Pentru antreprenori, EVO înseamnă acces rapid la declarații vamale, notificări comerciale, autorizații...
Explozie de profit pentru băncile moldovenești: diferențele de curs valutar au adus miliarde în 2025 # Banca Mea
Cele 10 bănci din Republica Moldova au obținut în 2025 un profit net de 4,93 miliarde de lei, în creștere cu 23,5% față de 2024 , arată datelor publicate de Banca Națională a Moldovei , potrivit mold-street.com. Saltul vine după un an dificil pentru sistemul bancar: în 2024, profitul total al băncilor scăzuse cu circa 94 milioane de lei comparativ cu anul precedent. Maib și Moldindconbank –...
FinComBank atrage atenția asupra creșterii numărului de tentative de fraudă online și telefonică, în contextul în care escrocii folosesc metode tot mai bine construite pentru a păcăli utilizatorii și a obține acces la bani și date personale. Banca precizează că atacatorii mizează pe presiune psihologică și grabă, imitând comunicări oficiale sau promovând „oportunități” financiare false, care...
Groenlanda ar putea deveni, teoretic, cea mai costisitoare achiziție teritorială realizată vreodată, însă raportată la suprafață, valoarea este surprinzător de mică: doar 0,32 dolari pe metru pătrat, adică aproximativ 32 de cenți americani/mp. Potrivit euronews.ro, suma luată în calcul este de 700 de miliarde de dolari, iar suprafața Groenlandei depășește 2,1 milioane de kilometri pătrați,...
Banca Națională a Moldovei a organizat o sesiune de instruire dedicată implementării Regulamentului privind reziliența operațională digitală , inițiativă a Uniunii Europene menită să asigure un cadru unitar de reglementare pentru protejarea integrității operațiunilor financiare în contextul digitalizării accelerate. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul proiectului finanțat de Uniunea...
În luna decembrie 2025, volumul creditelor noi acordate de băncile din Republica Moldova a constituit 7,78 miliarde lei, în creștere cu 12,3% față de luna noiembrie, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Majoritatea creditelor noi au fost acordate în moneda națională, care a reprezentat 79% din total, respectiv 6,15 miliarde lei, în creștere cu 23,5% față de luna precedentă. Din perspectiva...
Antreprenorii pot deschide un cont bancar fără comisioane, timp de 12 luni, la Victoriabank # Banca Mea
Antreprenorii aflați la început de drum pot beneficia de un pachet bancar fără costuri, prin Contul Primul An Gratuit (CPAG), lansat de Victoriabank, dedicat firmelor nou-înființate. Potrivit Victoriabank, pachetul permite utilizarea gratuită, timp de 12 luni, a serviciilor bancare esențiale, astfel încât antreprenorii să își poată concentra resursele pe dezvoltarea afacerii. CPAG include deschiderea unui cont curent în lei moldovenești și valută străină, administrare gratuită a contului, precum...
Începând cu 1 februarie 2026, OTP Bank va modifica ratele de referință care stau la baza calculării dobânzilor pentru anumite credite, ceea ce înseamnă că ratele lunare ale unor clienți pot crește sau scădea, în funcție de tipul de credit. Sunt vizate creditele cu dobândă legată de: DEP 6–12 luni; SOFR sau EURIBOR. Valorile actualizate ale ratelor pot fi consultate Banca precizează că aceste rate...
Economisirea nu înseamnă să renunți la lucrurile care îți plac, ci să înveți să cheltui mai organizat. Redacția bancamea.md aplică zilnic câteva reguli care ajută la reducerea cheltuielilor, fără a afecta stilul de viață. 1. Planifică meniul pentru o săptămână și o singură achiziție de produseStabilirea meselor din timp și cumpărarea tuturor produselor dintr-o singură vizită la magazin ajută la...
Inteligența artificială va deveni în 2026 un factor disruptiv major pentru piața muncii globale, iar anxietatea angajaților va crește accelerat, avertizează Fondul Monetar Internațional , relatează news.ro, potrivit digi24.ro. Directorea generală a FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că inteligența artificială are potențialul de a susține creșterea economică globală, însă impactul asupra...
Maib și Mastercard fac retragerile de numerar mai simple: serviciul Cash la casă în 7 stații Avante # Banca Mea
Maib, împreună cu Mastercard, aduce serviciul „Cash la casă” și mai aproape de tine, fiind disponibil acum și în rețeaua de benzinării Avante. Asta înseamnă că, atunci când plătești cumpărăturile cu un card Mastercard, poți solicita numerar direct la casă, în cadrul aceleiași tranzacții, fără să mai mergi la bancomat. Serviciul este gândit pentru momentele în care ai nevoie de cash rapid, mai...
EuroCreditBank a anunțat lansarea CrediPlus, un produs de creditare destinat persoanelor care nu pot prezenta confirmări oficiale ale veniturilor din ultimele șase luni, inclusiv moldovenilor care muncesc peste hotare sau au venituri informale ori sezoniere. Potrivit băncii, CrediPlus se adresează clienților care au stabilitate financiară, dar nu se încadrează în criteriile clasice de evaluare,...
Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat recomandări privind elementele care trebuie verificate înainte de semnarea unui contract de credit. Unul dintre indicatorii principali este Dobânda Anuală Efectivă , care reflectă costul total al creditului și include dobânda, comisioanele și taxele. De asemenea, este importantă valoarea totală plătibilă, respectiv suma finală care urmează să fie...
La Comerțbank poți face transferuri valutare în euro către țările din zona SEPA, folosind serviciul Visa Direct to Account, disponibil în parteneriat cu Visa, lider global în plăți digitale. Transferurile sunt rapide, sigure și eficiente, fiind procesate prin rețeaua Visa, iar banii ajung, de regulă, în maximum o zi lucrătoare, în funcție de banca destinatară. Zona SEPA îți permite să faci plăți...
Anca Dragu: Proiectele de infrastructură și sistemul bancar se susțin reciproc în integrarea europeană # Banca Mea
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei , Anca Dragu, a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, în cadrul căreia au fost abordate subiecte ce țin de cooperarea interinstituțională și de rolul proiectelor de infrastructură în procesul de integrare europeană a Republicii...
Mesaje false, investiții „fără risc” și linkuri capcană: EuroCreditBank avertizează asupra fraudelor # Banca Mea
EuroCreditBank atrage atenția asupra tentativelor tot mai frecvente de fraudă online, prin care infractorii încearcă să obțină acces la datele bancare și la banii oamenilor, folosind mesaje și scenarii aparent credibile. Potrivit băncii, escrocii trimit mesaje, apeluri sau linkuri prin WhatsApp, Viber ori SMS, care par a fi notificări tehnice sau de securitate și cer instalarea unor aplicații...
Începând cu 19 ianuarie 2026, statul începe să plătească banii indexați pentru persoanele care au avut depuneri la Banca de Economii, dacă sunt născute până în anul 1991 inclusiv. Banii pot fi ridicați de la orice oficiu al Poșta Moldovei. Pot primi banii: • – persoanele care au depus cerere până la 31 decembrie 2025 • – persoanele care nu au ridicat sumele indexate în anii trecuți Pentru ridicarea banilor este nevoie doar de actul de identitate. • Dacă banii sunt ridicați de un moștenitor, aces...
eVMS.md finalizează primul ciclu investițional: peste 104,5 milioane lei returnate investitorilor # Banca Mea
Primele obligațiuni de stat cu maturitatea de un an, achiziționate de populație prin platforma eVMS.md în luna decembrie 2024, au fost răscumpărate integral la data de 16 decembrie 2025. Potrivit informațiilor oficiale, 631 de investitori au primit în conturile bancare atât suma investită, cât și dobânzile aferente. Valoarea totală a sumelor răscumpărate la scadență a constituit 104.588.000...
Bitcoin a scăzut cu aproximativ 6%, după ce a atins recent nivelul de 98.000 de dolari, pe fondul incertitudinilor legislative din Statele Unite și al temerilor legate de posibile noi tarife vamale între SUA și Uniunea Europeană. Investitorii au devenit mai prudenți, iar acest lucru s-a reflectat rapid în evoluția pieței cripto. Potrivit Economica.net, principalul factor de presiune este...
Victoriabank vine cu o ofertă dedicată celor care au planuri ambițioase și vor să le transforme rapid în realitate. Creditul Expres Online le permite persoanelor fizice să obțină finanțarea necesară fără drumuri la bancă, printr-un proces simplu, desfășurat integral online. Aprobarea rapidă și pașii intuitivi fac ca accesarea creditului să fie comodă și eficientă, direct de pe telefon sau...
EXIMBANK are un nou Director General: Marco Trevisan preia conducerea băncii din 17 ianuarie # Banca Mea
EXIMBANK, instituție financiar-bancară membră a Grupul Intesa Sanpaolo, anunță oficial numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General și Președinte al Comitetului de Management, începând cu 17 ianuarie, după aprobarea primită din partea Banca Națională a Moldovei. Marco Trevisan preia conducerea EXIMBANK, succedându-l pe Marco Santini, care a ocupat funcția de Director General din...
EXIMBANK propune o ofertă atractivă pentru cei care vor să-și crească economiile în lei moldovenești, în siguranță și cu randament suplimentar. Până la 28 februarie 2026, persoanele fizice pot deschide un depozit la termen în MDL și beneficiază de un adaos garantat de +0,50 puncte procentuale la rata dobânzii actuale, pentru depozitele selectate din ofertă. Promoția este valabilă pentru...
Atenție antreprenori și contabili: ce rapoarte fiscale trebuie depuse până la 26 ianuarie 2026 # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat informează că 26 ianuarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și pentru achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale. Pentru luna decembrie 2025, contribuabilii urmează să prezinte dările de seamă aferente impozitului pe venit , taxei pe valoare adăugată...
Piața imobiliară din Chișinău a înregistrat un declin sever la finalul anului 2025, avertizează Marin Gospodarenco, expert economic, care face referire la datele I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile. Potrivit acestuia, în trimestrul IV 2025 au fost vândute doar 999 de apartamente, comparativ cu 4.647 în aceeași perioadă a anului 2024, ceea ce echivalează cu o scădere de 78,5% a numărului de...
Exportul de produse al Republicii Moldova a totalizat 3,43 miliarde de dolari în perioada ianuarie–noiembrie 2025, în creștere cu 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în baza statisticilor oficiale. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere, cu o pondere de 68,1% din exportul total de...
Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, se situează pe locul 1 în topul riscurilor globale pentru companii pentru al cincilea an consecutiv, iar inteligența artificială (AI) a înregistrat cea mai rapidă ascensiune, până pe locul 2, arată ediția 2026 a Allianz Risk Barometer, citată de agerpres.ro. Incidentele cibernetice au obținut cel mai mare scor din istoria barometrului, respectiv 42% din răspunsuri, fiind considerate principala preocupare pentru companii la nivel glob...
IMM-urile industriale pot obține audit energetic gratuit, printr-un apel lansat de GIZ și ODA # Banca Mea
GIZ Moldova, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului , invită companiile din sectorul industrial să își exprime interesul pentru a beneficia de Audit Energeti Industrial, finanțat integral. În cadrul apelului vor fi selectate cel mult 40 de IMM-uri din Republica Moldova care activează în sectorul de producere. Companiile selectate vor primi un raport detaliat de...
Obligațiunile de stat pe 1 an, preferate de investitori în prima săptămână de subscriere # Banca Mea
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere, desfășurate în intervalul 12–21 ianuarie 2026, emisiunea de valori mobiliare de stat realizată prin platforma eVMS.md a atras investiții totale în valoare de 90 597 200 lei. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, în această perioadă au fost efectuate 705 tranzacții, realizate de 589 de investitori, ceea ce confirmă interesul...
Comerțbank pune la dispoziția persoanelor fizice depozitul Gotic, un produs de economisire în lei moldovenești, cu dobândă fixă de 6,35% și termen de 12 luni. Depozitul poate fi deschis cu o sumă minimă de 1.000 de lei, iar pe durata contractului nu sunt permise supliniri sau retrageri, condiții care asigură un venit stabil pe întreaga perioadă de plasare. Potrivit informațiilor publicate de...
OTP Bank Moldova anunță modificări în condițiile și ratele dobânzilor aplicate depozitelor destinate persoanelor fizice. Potrivit informațiilor comunicate de bancă, actualizările vizează atât depozitele noi, cât și cele existente, fiind operate modificări în Lista condițiilor și ratelor dobânzilor. Lista și ratele depozitelor pentru persoane fizice pot fi consultate aici. Noile prevederi vor...
Serviciul Fiscal de Stat a continuat, în luna decembrie 2025, acțiunile de combatere a activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice, aplicând sancțiuni în 544 de cazuri, cu amenzi totale de circa 964 de mii de lei. Potrivit datelor comunicate de Serviciul Fiscal de Stat, persoanele depistate că desfășoară activitate de întreprinzător fără înregistrare legală au fost...
Energbank marchează 29 de ani de activitate: investim în visuri, construim viitorul digital # Banca Mea
Energbank S.A., bancă universală din Republica Moldova, sărbătorește astăzi 29 de ani de la fondare, un parcurs definit de încredere, adaptare și inovație pe piața financiară locală. Fondată la 16 ianuarie 1997 ca societate pe acțiuni, Energbank și-a început activitatea cu o structură de proprietate preponderent corporativă, evoluând constant pentru a răspunde nevoilor clienților. Un...
