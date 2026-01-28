BNM a amendat Energbank cu 3,13 milioane lei, cea mai dură sancțiune bancară din 2025
Banca Mea, 28 ianuarie 2026 16:45
Banca Națională a Moldovei a sancționat Energbank cu o amendă de 3,13 milioane de lei, cea mai dură sancțiune aplicată unei bănci în anul trecut. BNM precizează că decizia a fost luată după un control în urma căruia au fost constatate încălcări, fără a fi indicată perioada verificată, scrie moldstreet.com. Potrivit sursei citate, administrația Energbank susține că amenda este „deplin...
Acum 30 minute
16:45
Acum 2 ore
15:30
Freelancerii primesc acces la indemnizații sociale: Guvernul a aprobat extinderea prestațiilor # Banca Mea
Antreprenorii independenți care achită contribuții de asigurări sociale de stat vor avea acces la aceleași tipuri de prestații sociale ca și celelalte categorii de persoane asigurate. Guvernul a aprobat o hotărâre în acest sens, care extinde clar drepturile sociale pentru cei care activează legal. Potrivit deciziei, freelancerii vor putea beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară...
Acum 4 ore
14:00
Escrocii „clonează” bănci în reclame: Comerțbank avertizează asupra fraudelor investiționale # Banca Mea
Comerțbank îi avertizează pe clienți despre existența unor campanii active de fraudă investițională, semnalate de Banca Națională a Moldovei, în care escrocii folosesc în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și logo-urile instituțiilor financiare din Republica Moldova. Potrivit băncii, tentativele de fraudă pot veni sub formă de reclame online, postări pe rețele sociale, mesaje sau...
Acum 6 ore
13:00
Salariile „în plic” pierd teren: obligațiile pentru remunerarea muncii au crescut cu 36,6% în 2025 # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat anunță că a acordat, pe parcursul anului 2025, o atenție sporită prevenirii și combaterii muncii „la negru” și a achitării salariilor „în plic”. Potrivit instituției, scopul acțiunilor este creșterea conformării contribuabililor din domeniile cu risc sporit de a recurge la astfel de practici. În cele 12 luni ale anului 2025, SFS a continuat activitățile de informare și...
Acum 8 ore
10:45
Două bănci din Republica Moldova transmit mesaje de prudență în contextul condițiilor meteo dificile și îi încurajează pe clienți să reducă drumurile inutile, folosind serviciile digitale. maib amintește că, în momentele în care alegem prudența, „e important ca lucrurile esențiale să rămână simple”. Potrivit mesajului băncii, prin aplicația maibank clienții pot avea acces la bancă direct din...
Acum 12 ore
07:45
România finanțează cu 1,7 milioane € prima „radiografie” completă a pădurilor din R. Moldova # Banca Mea
România va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va oferi prima evaluare completă și modernă a pădurilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii privind implementarea proiectului. Programul va fi realizat de echipe mixte de...
Acum 24 ore
17:30
Prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul unei cereri tot mai mari pentru „active de refugiu”, în context de tensiuni geopolitice și incertitudine financiară, potrivit hotnews.ro. Evoluția este alimentată de mai mulți factori: preocupări legate de politicile comerciale ale SUA, așteptări privind posibile reduceri ale dobânzilor de către Rezerva...
Ieri
16:30
Victoriabank a primit titlul de „Compania care a investit cel mai mult în angajați în 2025”, oferit de Vector Academy, potrivit unui anunț al băncii. Dincolo de trofeu, distincția vizează investițiile făcute în dezvoltarea profesională a echipei: programe de instruire, acces la resurse de învățare continuă și inițiative interne menite să susțină creșterea competențelor. Victoriabank subliniază...
13:15
Banca Națională a Moldovei a stabilit prioritățile în supravegherea sectorului asigurări pentru perioada 2026-2027 # Banca Mea
Banca Națională a Moldovei anunță prioritățile în supravegherea sectorului asigurări pentru perioada 2026-2027. Acestea vizează consolidarea rezilienței pieței, protejarea drepturilor asiguraților și adaptarea companiilor la noile realități digitale și legislative. BNM a continuat eforturile pentru a consolida stabilitatea sectorului de asigurări și a întreprins măsuri de supraveghere pentru a...
10:00
09:30
6 milioane de imobile au primit valori actualizate: consultări publice până pe 30 aprilie 2026 # Banca Mea
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și IP „Cadastrul Bunurilor Imobile” anunță că au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Proprietarii sunt îndemnați să-și verifice valoarea bunului imobil online, pe platforma geodata.gov.md. Procesul a acoperit aproximativ 6 milioane...
26 ianuarie 2026
19:00
În Moldova, plățile se mută tot mai mult pe card. Conform statisticilor, în ianuarie–martie 2025, moldovenii au plătit cu cardul de 23,55 miliarde lei, iar de la bancomate au scos cash în valoare de 23,29 miliarde lei. Față de aceeași perioadă a anului trecut, plățile cu cardul au crescut cu 33%, iar retragerile de cash cu 8,2%. Pentru tineri, partea practică e simplă: cardul e comod și îți...
17:45
Credit auto „verde” de la Comerțbank: până la 60 de luni și sumă maximă de 1,2 milioane lei # Banca Mea
Comerțbank vine cu o ofertă de credit auto dedicată achiziției de automobile electrice și hibride, adresată celor care vor să facă tranziția spre mobilitate inteligentă și un viitor mai curat. Banca anunță că suma maximă finanțată poate ajunge la 1.200.000 MDL, iar perioada de creditare este cuprinsă între 12 și 60 de luni. În oferta prezentată, rata dobânzii este flotantă, de 8,74%, iar DAE...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Moldovenii își extind afacerile peste Prut: peste 8.000 de companii în România, la finele lui 2025 # Banca Mea
La sfârșitul anului 2025, în România erau înregistrate 8.163 de companii cu capital social provenit din Republica Moldova, adică 2,84% din totalul societăților cu participare străină din economia românească, scrie mold-street.com. Potrivit sursei, față de finele lui 2024 numărul acestora a crescut cu 300, iar ponderea a urcat ușor, cu 0,1 puncte procentuale. Comparativ cu finele lui 2023,...
13:00
Hackerii au reușit să fure 2,7 miliarde de dolari în monede digitale în 2025, potrivit datelor centralizate de firme care monitorizează rețelele blockchain. Potrivit profit.ro, anul trecut au avut loc mai multe „spargeri” care au vizat platforme de schimb crypto și proiecte de finanțe descentralizate . Cel mai mare atac a vizat platforma Bybit, unde pierderile au fost estimate la circa 1,4...
11:45
10:45
Încasările la impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu 27,2% în perioada ianuarie–decembrie 2025, ajungând la 95,3 milioane lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit Serviciului Fiscal de Stat. Fiscul spune că, în urma acțiunilor de informare și conformare voluntară, în 2025 au fost identificate 1.901 persoane care transmit în...
25 ianuarie 2026
15:45
Investiție de 61 mil. euro cu sprijinul Băncii Mondiale: a început testarea LEA Vulcănești–Chișinău # Banca Mea
Banca Mondială finanțează Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic din Republica Moldova, în valoare de 61 de milioane de euro, investiție care include construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău, pentru care sunt alocate aproximativ 27 de milioane de euro. Linia Vulcănești–Chișinău a trecut recent primele testări tehnice, desfășurate cu succes, iar pe durata probelor...
14:45
În Chișinău a fost raportat un nou caz de escrocherie, potrivit informațiilor publicate de Poliția Republicii Moldova. O femeie necunoscută a contactat telefonic victima, a vorbit în limba rusă și s-a prezentat drept reprezentant al organelor de drept. Sub pretextul că o rudă ar fi fost implicată într-un accident rutier, aceasta a indus victima în eroare și a obținut aproximativ 100.000 de...
24 ianuarie 2026
11:15
EuroCreditBank anunță schimbarea adresei Agenției nr. 2 a Sucursalei Cahul, care activează, începând de acum, într-o locație nouă, pentru a fi mai aproape de clienți. Noua adresă este: or. Cahul, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 17a/8. Pentru informații suplimentare poți apela 022 500 200 sau accesa www.ecb.md.
23 ianuarie 2026
18:00
Moldovenii au economisit mai mult în decembrie: depozitele noi au crescut cu aproape 39% # Banca Mea
În luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen în băncile din Republica Moldova au totalizat 4,94 miliarde lei, în creștere cu 38,6% față de luna noiembrie, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Cea mai mare parte a economiilor a fost plasată în monedă națională, care a însumat 3,35 miliarde lei , în creștere cu 25,8% față de luna precedentă. Depozitele în valută au ajuns la 1,59...
14:45
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă, pentru a-l alinia noilor prevederi legislative care extind accesul salariaților la acest beneficiu și consolidează utilizarea formatului electronic. Noile reguli clarifică modul de acordare a tichetelor de masă, inclusiv pentru angajații care lucrează în schimburi de noapte, și consolidează protecția drepturilor...
14:15
Investitorii din Europa de Nord vând titluri de stat americane din cauza riscurilor din SUA # Banca Mea
Tot mai mulți investitori din Europa de Nord își reduc expunerea pe piața financiară din Statele Unite, pe fondul temerilor legate de nivelul datoriei publice, de incertitudinile politice și de riscurile pentru dolar. Potrivit profit.ro, fonduri importante din Suedia și Danemarca au anunțat că au vândut sau sunt în proces de vânzare a titlurilor de stat americane, invocând creșterea riscurilor...
12:30
Victoriabank a anunțat deschiderea unui post de Auditor/Auditoare IT în cadrul Direcției Audit Intern, cu activitate în Chișinău. Rolul este destinat specialiștilor interesați de analiza riscurilor IT, securitatea informațiilor și optimizarea proceselor interne. Potrivit băncii, viitorul Auditor IT va avea ca principale responsabilități identificarea ariilor de risc IT, elaborarea planului de...
10:30
Munca independentă câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova. În mai puțin de o lună, 500 de persoane s-au înregistrat ca freelanceri, semn că acest model de activitate devine o alternativă viabilă pe piața muncii. Înregistrarea activității independente este gratuită și se face online, fără drumuri la ghișee. Procesul poate fi realizat prin Portalul Serviciilor Publice, Agenția Servicii...
09:30
ProBusiness Plus de la ProCredit Bank: pachetul care ajută antreprenorii să-și gestioneze afacerea mai eficient # Banca Mea
Antreprenorii din Republica Moldova pot beneficia de pachetul ProBusiness Plus de la ProCredit Bank, conceput pentru a oferi mai multă flexibilitate și eficiență în administrarea zilnică a afacerii. În această perioadă, banca oferă primele trei luni de mentenanță gratuită pentru acest pachet. ProBusiness Plus este destinat companiilor care au nevoie de soluții bancare moderne, ușor de utilizat...
22 ianuarie 2026
17:45
Titlurile de stat, tot mai căutate: 152 milioane lei investiți în prima subscriere din 2026 # Banca Mea
Anul 2026 a început cu un interes sporit pentru investițiile sigure oferite de stat. În perioada 12–21 ianuarie 2026, cetățenii au investit 151,98 milioane de lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, confirmând atractivitatea acestui instrument de economisire. Cea mai mare parte a sumelor, 140,75 milioane de lei, a fost direcționată către obligațiunile cu maturitatea de 1 an, care...
16:45
Moldindconbank își extinde echipa Suport 24/24 și anunță recrutarea Specialiștilor Suport Clienți, pentru rol full-time, cu activitate în ture, la sediul central din Chișinău. Poziția este destinată persoanelor orientate spre clienți, care își doresc stabilitate și dezvoltare profesională într-un mediu bancar dinamic. Programul este organizat în ture de câte 8 ore, în regim 24/7, cu rotație...
15:45
A fost lansat portalul guvernamental integrat EVO , care devine punctul unic de acces la serviciile publice digitale pentru cetățeni și mediul de afaceri. Platforma centralizează 620 de servicii, dintre care 396 sunt disponibile online, și permite interacțiunea cu statul dintr-un singur cont. Pentru antreprenori, EVO înseamnă acces rapid la declarații vamale, notificări comerciale, autorizații...
14:30
Explozie de profit pentru băncile moldovenești: diferențele de curs valutar au adus miliarde în 2025 # Banca Mea
Cele 10 bănci din Republica Moldova au obținut în 2025 un profit net de 4,93 miliarde de lei, în creștere cu 23,5% față de 2024 , arată datelor publicate de Banca Națională a Moldovei , potrivit mold-street.com. Saltul vine după un an dificil pentru sistemul bancar: în 2024, profitul total al băncilor scăzuse cu circa 94 milioane de lei comparativ cu anul precedent. Maib și Moldindconbank –...
13:30
FinComBank atrage atenția asupra creșterii numărului de tentative de fraudă online și telefonică, în contextul în care escrocii folosesc metode tot mai bine construite pentru a păcăli utilizatorii și a obține acces la bani și date personale. Banca precizează că atacatorii mizează pe presiune psihologică și grabă, imitând comunicări oficiale sau promovând „oportunități” financiare false, care...
11:45
Groenlanda ar putea deveni, teoretic, cea mai costisitoare achiziție teritorială realizată vreodată, însă raportată la suprafață, valoarea este surprinzător de mică: doar 0,32 dolari pe metru pătrat, adică aproximativ 32 de cenți americani/mp. Potrivit euronews.ro, suma luată în calcul este de 700 de miliarde de dolari, iar suprafața Groenlandei depășește 2,1 milioane de kilometri pătrați,...
10:30
Banca Națională a Moldovei a organizat o sesiune de instruire dedicată implementării Regulamentului privind reziliența operațională digitală , inițiativă a Uniunii Europene menită să asigure un cadru unitar de reglementare pentru protejarea integrității operațiunilor financiare în contextul digitalizării accelerate. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul proiectului finanțat de Uniunea...
21 ianuarie 2026
18:15
În luna decembrie 2025, volumul creditelor noi acordate de băncile din Republica Moldova a constituit 7,78 miliarde lei, în creștere cu 12,3% față de luna noiembrie, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Majoritatea creditelor noi au fost acordate în moneda națională, care a reprezentat 79% din total, respectiv 6,15 miliarde lei, în creștere cu 23,5% față de luna precedentă. Din perspectiva...
16:45
Antreprenorii pot deschide un cont bancar fără comisioane, timp de 12 luni, la Victoriabank # Banca Mea
Antreprenorii aflați la început de drum pot beneficia de un pachet bancar fără costuri, prin Contul Primul An Gratuit (CPAG), lansat de Victoriabank, dedicat firmelor nou-înființate. Potrivit Victoriabank, pachetul permite utilizarea gratuită, timp de 12 luni, a serviciilor bancare esențiale, astfel încât antreprenorii să își poată concentra resursele pe dezvoltarea afacerii. CPAG include deschiderea unui cont curent în lei moldovenești și valută străină, administrare gratuită a contului, precum...
16:00
Începând cu 1 februarie 2026, OTP Bank va modifica ratele de referință care stau la baza calculării dobânzilor pentru anumite credite, ceea ce înseamnă că ratele lunare ale unor clienți pot crește sau scădea, în funcție de tipul de credit. Sunt vizate creditele cu dobândă legată de: DEP 6–12 luni; SOFR sau EURIBOR. Valorile actualizate ale ratelor pot fi consultate Banca precizează că aceste rate...
14:30
Economisirea nu înseamnă să renunți la lucrurile care îți plac, ci să înveți să cheltui mai organizat. Redacția bancamea.md aplică zilnic câteva reguli care ajută la reducerea cheltuielilor, fără a afecta stilul de viață. 1. Planifică meniul pentru o săptămână și o singură achiziție de produseStabilirea meselor din timp și cumpărarea tuturor produselor dintr-o singură vizită la magazin ajută la...
13:30
Inteligența artificială va deveni în 2026 un factor disruptiv major pentru piața muncii globale, iar anxietatea angajaților va crește accelerat, avertizează Fondul Monetar Internațional , relatează news.ro, potrivit digi24.ro. Directorea generală a FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că inteligența artificială are potențialul de a susține creșterea economică globală, însă impactul asupra...
11:00
Maib și Mastercard fac retragerile de numerar mai simple: serviciul Cash la casă în 7 stații Avante # Banca Mea
Maib, împreună cu Mastercard, aduce serviciul „Cash la casă” și mai aproape de tine, fiind disponibil acum și în rețeaua de benzinării Avante. Asta înseamnă că, atunci când plătești cumpărăturile cu un card Mastercard, poți solicita numerar direct la casă, în cadrul aceleiași tranzacții, fără să mai mergi la bancomat. Serviciul este gândit pentru momentele în care ai nevoie de cash rapid, mai...
09:45
EuroCreditBank a anunțat lansarea CrediPlus, un produs de creditare destinat persoanelor care nu pot prezenta confirmări oficiale ale veniturilor din ultimele șase luni, inclusiv moldovenilor care muncesc peste hotare sau au venituri informale ori sezoniere. Potrivit băncii, CrediPlus se adresează clienților care au stabilitate financiară, dar nu se încadrează în criteriile clasice de evaluare,...
20 ianuarie 2026
18:30
Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat recomandări privind elementele care trebuie verificate înainte de semnarea unui contract de credit. Unul dintre indicatorii principali este Dobânda Anuală Efectivă , care reflectă costul total al creditului și include dobânda, comisioanele și taxele. De asemenea, este importantă valoarea totală plătibilă, respectiv suma finală care urmează să fie...
17:15
La Comerțbank poți face transferuri valutare în euro către țările din zona SEPA, folosind serviciul Visa Direct to Account, disponibil în parteneriat cu Visa, lider global în plăți digitale. Transferurile sunt rapide, sigure și eficiente, fiind procesate prin rețeaua Visa, iar banii ajung, de regulă, în maximum o zi lucrătoare, în funcție de banca destinatară. Zona SEPA îți permite să faci plăți...
15:15
Anca Dragu: Proiectele de infrastructură și sistemul bancar se susțin reciproc în integrarea europeană # Banca Mea
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei , Anca Dragu, a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, în cadrul căreia au fost abordate subiecte ce țin de cooperarea interinstituțională și de rolul proiectelor de infrastructură în procesul de integrare europeană a Republicii...
13:30
Mesaje false, investiții „fără risc” și linkuri capcană: EuroCreditBank avertizează asupra fraudelor # Banca Mea
EuroCreditBank atrage atenția asupra tentativelor tot mai frecvente de fraudă online, prin care infractorii încearcă să obțină acces la datele bancare și la banii oamenilor, folosind mesaje și scenarii aparent credibile. Potrivit băncii, escrocii trimit mesaje, apeluri sau linkuri prin WhatsApp, Viber ori SMS, care par a fi notificări tehnice sau de securitate și cer instalarea unor aplicații...
11:45
Începând cu 19 ianuarie 2026, statul începe să plătească banii indexați pentru persoanele care au avut depuneri la Banca de Economii, dacă sunt născute până în anul 1991 inclusiv. Banii pot fi ridicați de la orice oficiu al Poșta Moldovei. Pot primi banii: • – persoanele care au depus cerere până la 31 decembrie 2025 • – persoanele care nu au ridicat sumele indexate în anii trecuți Pentru ridicarea banilor este nevoie doar de actul de identitate. • Dacă banii sunt ridicați de un moștenitor, aces...
09:30
eVMS.md finalizează primul ciclu investițional: peste 104,5 milioane lei returnate investitorilor # Banca Mea
Primele obligațiuni de stat cu maturitatea de un an, achiziționate de populație prin platforma eVMS.md în luna decembrie 2024, au fost răscumpărate integral la data de 16 decembrie 2025. Potrivit informațiilor oficiale, 631 de investitori au primit în conturile bancare atât suma investită, cât și dobânzile aferente. Valoarea totală a sumelor răscumpărate la scadență a constituit 104.588.000...
19 ianuarie 2026
18:15
Bitcoin a scăzut cu aproximativ 6%, după ce a atins recent nivelul de 98.000 de dolari, pe fondul incertitudinilor legislative din Statele Unite și al temerilor legate de posibile noi tarife vamale între SUA și Uniunea Europeană. Investitorii au devenit mai prudenți, iar acest lucru s-a reflectat rapid în evoluția pieței cripto. Potrivit Economica.net, principalul factor de presiune este...
14:45
Victoriabank vine cu o ofertă dedicată celor care au planuri ambițioase și vor să le transforme rapid în realitate. Creditul Expres Online le permite persoanelor fizice să obțină finanțarea necesară fără drumuri la bancă, printr-un proces simplu, desfășurat integral online. Aprobarea rapidă și pașii intuitivi fac ca accesarea creditului să fie comodă și eficientă, direct de pe telefon sau...
13:45
EXIMBANK are un nou Director General: Marco Trevisan preia conducerea băncii din 17 ianuarie # Banca Mea
EXIMBANK, instituție financiar-bancară membră a Grupul Intesa Sanpaolo, anunță oficial numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General și Președinte al Comitetului de Management, începând cu 17 ianuarie, după aprobarea primită din partea Banca Națională a Moldovei. Marco Trevisan preia conducerea EXIMBANK, succedându-l pe Marco Santini, care a ocupat funcția de Director General din...
