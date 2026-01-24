Unde găsești acum Agenția nr. 2 EuroCreditBank din Cahul

11:45

Începând cu 19 ianuarie 2026, statul începe să plătească banii indexați pentru persoanele care au avut depuneri la Banca de Economii, dacă sunt născute până în anul 1991 inclusiv. Banii pot fi ridicați de la orice oficiu al Poșta Moldovei. Pot primi banii: • – persoanele care au depus cerere până la 31 decembrie 2025 • – persoanele care nu au ridicat sumele indexate în anii trecuți Pentru ridicarea banilor este nevoie doar de actul de identitate. • Dacă banii sunt ridicați de un moștenitor, aces...