Se cer măsuri urgente pentru deblocarea pieței imobiliare legale
Noi.md, 3 februarie 2026 13:30
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) cere rezolvări urgente pentru deblocarea pieței imobiliare legale.Într-un demers adresat Parlamentului, organizația semnalează scăderea dramatică a vînzărilor și propune crearea unui grup de lucru care să promoveze modificări legislative pentru depășirea blocajelor.{{861573}}Uniunea menționează că vînzările de apartamente au scăzut cu peste 60% în anul 2
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
13:30
În partea de vest a capitalei Iranului, Teheran, a izbucnit un incendiu de proporții în piața Janat Abad.Piața Janat Abad este situată în apropierea centrului comercial Niayesh. {{862489}}Incendiul a izbucnit într-un depozit cu o suprafață de 2000 de metri pătrați, unde se aflau pavilioanele comerciale și spații de diferite destinații, informează Noi.md, citînd report.az.Amploarea ince
13:30
Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 02 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Sîrcova, raionul Rezina. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:27.Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins un automobil parcat în curtea locuinței. La fața locului a intervenit o echipă
13:30
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) cere rezolvări urgente pentru deblocarea pieței imobiliare legale.Într-un demers adresat Parlamentului, organizația semnalează scăderea dramatică a vînzărilor și propune crearea unui grup de lucru care să promoveze modificări legislative pentru depășirea blocajelor.{{861573}}Uniunea menționează că vînzările de apartamente au scăzut cu peste 60% în anul 2
Acum o oră
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 3 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 4 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,09 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,05 lei/litru (+3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
13:00
Deputatul Nicolae Botgros a respins zvonurile despre plecarea sa din Parlament, afirmînd că rămîne „pînă îl vor duce cu picioarele în partea cealaltă”. „Nici nu am avut de gînd să îmi dau demisia”, a spus maestrul.Nicolae Botgros a fost întrebat de jurnaliști despre termenul pe care îl va petrece în Parlament, transmite Unimedia.{{860997}}„Pînă m-or duce cu picioarele în partea cealaltă. N
13:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță continuarea acțiunilor de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control la desfășurarea decontărilor în numerar, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale.Măsurile sînt desfășurate în exercitarea atribuțiilor legale ale instituției și au drept scop asigurarea disciplinei fiscale și menținerea unui mediu concurențial e
13:00
Premier Energy informează că au apărut apeluri telefonice frauduloase prin care persoane necunoscute se prezintă drept reprezentanți ai furnizorului de energie electrică sau ai serviciilor sociale și solicită date personale (IDNP), invocînd fals acordarea unor compensații la energia electrică.Important: ÎCS „Premier Energy” SRL NU colectează date personale sau bancare prin apeluri telefonice ș
13:00
România intensifică monitorizarea în Marea Neagră înainte de lansarea proiectului gazier de amploare Neptun Deep, care ar trebui să schimbe harta energetică a UE și să transforme țara într-un exportator de gaz de prim rang.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Reuters.Potrivit consilierului economic al președintelui țării, Radu Burnete, pînă în 2027, Bucureștiul intenționează să cr
Acum 2 ore
12:30
Deputatul Nicolae Botgros a respins zvonurile despre plecarea sa din Parlament, afirmînd că rămîne „pînă îl vor duce cu picioarele în partea cealaltă”. „Nici nu am avut de gînd să îmi dau demisia”, a spus maestrul.Nicolae Botgros a fost întrebat de jurnaliști despre termenul pe care îl va petrece în Parlament, transmite Unimedia.{{860997}}„Pînă m-or duce cu picioarele în partea cealaltă. N
12:30
În Germania s-a încheiat greva de o zi a angajaților companiilor de transport, care a dus la oprirea efectivă a transportului public.Despre aceasta scrie „Adevărul European”, citînd Der Spiegel.În noaptea de luni spre marți, protestele din întreaga țară s-au încheiat, a declarat un reprezentant al sindicatului unit al lucrătorilor din sectorul serviciilor Verdi.{{862555}}Transportul pu
12:00
Covoare tradiționale din materiale reciclate: Meșterițe din Hîncești fac din haine vechi artă # Noi.md
Din materiale reciclate și cu ajutorul unor tehnici tradiționale, femei din trei generații din satul Sărata Galbenă, raionul Hîncești, creează covoare croșetate, muncite săptămîni întregi.Maria Erhan a învățat singură meșteșugul covoarelor, pe care astăzi îl transmite mai departe.„Fetele au învățat de la mine și s-au apucat și ele. Pe urmă, vor învăț și ele pe aliții”, spune Maria Erhan, l
12:00
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în seara zilei de 02 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20.Vecinii au observat fum care ieșea din interiorul locuinței. La fața locului a intervenit două echipe de pompieri și salvatori. În timpul lichidării incendiului, pompierii au găsit în
12:00
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de introducere frauduloasă a unui lot de comercial de substanțe chimice, pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, notează Noi.md.Cazul a fost documentat după ce, pentru verificări, a fost stopat un mijloc de transport în apropierea raionului Cimișlia, fiind condus de un bărbat în vîrstă de 32 de ani, cetățean al Repub
Acum 4 ore
11:30
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova (CFM) a fost prelungit cu încă o lună, pînă pe 2 martie.Aproximativ o mie de angajați ai întreprinderii rămîn temporar fără activitate, măsura fiind menținută din cauza volumelor reduse de transport feroviar. Informația a fost confirmată de directorul general al CFM, Serghei Cotelnic.{{861421}}„Pînă la 2 martie, în jur de o mie de persoane
11:30
În perioada 2017-2025, în municipiul Bălți nu a fost eliberată nicio autorizație pentru construirea blocurilor de locuințe.Despre acest lucru a semnalat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc.El a menționat că în 2025 în Moldova au fost eliberate 2160 de autorizații pentru construcția de locuințe, în special case private și blocuri de locuințe, față de 2276 de unit
11:00
Moldoveanul Ion Gușan, șeful uneia dintre cele mai temute grupări de crimă organizată din Europa, cunoscut drept „Nicu Patron”, a fost capturat la Londra. Reținerea a avut loc în apropiere de Tower Bridge, unde acesta se afla împreună cu familia și șoferul său.Conform jurnaliștilor publicației britanice ,,The Sun”, Ion Gușan, în vîrstă de 54 de ani, se afla alături de familia sa într-o mașină
11:00
Blocaj la CMC: Ion Ceban confirmă discuții cu PSRM și se declară deschis pentru dialog cu PAS # Noi.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a confirmat că a avut în această dimineață o întrevedere cu un reprezentant al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), pe fundalul blocajului prelungit din Consiliul Municipal Chișinău (CMC).Edilul a evitat să ofere detalii despre conținutul discuțiilor, menționînd că informațiile au fost transmise Direcției finanțe, iar eventuale clari
11:00
O firmă care nu dispunea de licență corespunzătoare ar fi înșelat sute de moldoveni cu angajarea la muncă în statele membre ale UE. Zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale.Conform dosarului, o inculpată, în calitate de director al mai multor societăți comerciale din Chișinău, avea rolul de lider al grupului criminal organizat.
11:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința de astăzi, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Astfel, prețul unui metru cub de gaz va fi de 14,43 lei, cu 13,8% mai mic față de tariful actual de 16,74 lei/m³.Decizia vine în contextul evoluției prețurilor de achiziție a gazelor naturale și are drept scop reducerea poverii financiare asup
11:00
Alexandr Stoianoglo: „Judecătorilor li s-a propus milioane de dolari pentru anularea decretului prin care am fost numit Procuror General” # Noi.md
Fostul procuror general și actualul deputat în Parlamentul Moldovei, Alexandr Stoianoglo, a declarat că judecătorilor li s-a propus milioane de dolari pentru anularea decretului prezidențial prin care a fost numit în funcția de Procuror General.Potrivit acestuia, pe tot parcursul mandatului, instanțele erau asaltate cu cereri de anulare a decretului lui Igor Dodon, depuse de persoane interesat
11:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează asupra unei informații false privind alocarea a cîte 5.000 de lei din fondul social, notează Noi.md."Informăm cetățenii că în spațiul public au apărut informații false referitoare la acordarea unor sume de bani persoanelor născute în perioada 1935-2018, în baza unei cereri electronice.{{861841}}CNAS subliniază că în Republica Moldova
11:00
Ofițerii SPIA, de comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, anunță cercetarea penală a doi angajați ai Inspectoratului național de securitate publică al IGP pentru falsificarea unor procese-verbale în privința străinilor și pentru bani necuveniți primiți de la conducătorii auto.Astfel, în anul 2025, cei doi ar fi întocmit procese-verbale pri
11:00
Drumul Leușeni, pe segmentul dintre localitățile Condrița și Căpriana din raionul Strășeni, s-a transformat într-un adevărat test de rezistență pentru șoferi. După topirea omătului, carosabilul este plin de gropi, iar riscul de avarii este iminent.Unii șoferi spun că și-au distrus deja anvelopele. Responsabilii de la Administrația Națională a Drumurilor au intervenit cu o rezolvare temporară -
10:30
Deocamdată, Moldova doar observă conflictul dintre modelele energetice, dar inevitabil și ea va trebui să găsească un echilibru între profitabilitate și calitatea vieții.{{849600}}Recent, în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele SUA a criticat dur tehnologiile de generare a energiei eoliene. Donald Trump a numit turbinele eoliene neviabile din punct de vedere e
10:30
Temperaturile scăzute din această perioadă, inclusiv cele de pînă la minus 20 de grade Celsius, nu au compromis semnificativ culturile de toamnă și cele multianuale, în majoritatea regiunilor țării.Precizările au fost făcute de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Potrivit oficialului, situația viței-de-vie va putea fi evaluată mai exact dup
10:00
Medicii și pacienții Spitalului Raional Căușeni așteaptă cu nerăbdare începutul lucrărilor de reabilitare energetică a blocului de terapie acută și a clădirii secției consultative.Milioane de lei urmează să fie investite în următorii ani pentru reabilitarea energetică a două clădiri ale Spitalului Raional Căușeni. Este vorba despre clădirea cu două nivele a blocului de terapie acută și clădire
10:00
În suburbia sudică a Varșoviei (Polonia), în noaptea de 3 februarie, au deraiat șase dintr-un total de 35 de vagoane-cisternă.Trenul de marfă cu motorină, care se deplasa pe ruta Szczecin-Chełm, a deraiat în apropierea localității Jarosławia Wola. {{862460}}O parte din vagoanele-cisternă s-au răsturnat în lateral, informează Noi.md, citînd report.az.La fața locului au sosit 24 de echip
Acum 6 ore
09:30
Începînd cu 1 martie, moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere pentru autoturisme emis în țara noastră cu unul francez, fără examene teoretice sau practice.Măsura se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală de pînă la 3,5 tone, eliberate de autoritățile Republicii Moldova după 1 ia
09:30
Maria Banu, locuitoare a satului Mihăileni din raionul Rîșcani, deși a cumpărat o casă, mai tîrziu a aflat că, de fapt, nu este ea prioprietara locuinței, notează Noi.md.Maria Banu a mers la Oficiului Cadastral din Rîșcani, unde a aflat că, deși contractul de vînzare-cumpărare a fost autentificat la notar, dreptul de proprietate nu a fost înregistrat oficial. Astfel, casa a rămas de jure pe nu
09:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar urma să efectueze marți, 3 februarie, o vizită la Kiev și să susțină un discurs în Parlamentul Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda.Astăzi este programată deschiderea celei de-a 15-a sesiuni a Radei Supreme a Ucrainei, iar pe ordinea de zi figurează, printre altele, intervenția secretarului general al NATO. Informația a fost confirmată de deputații Iarosl
09:00
Încasările la Bugetul public național (BPN), administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au înregistrat o creștere considerabilă în luna ianuarie 2026.Potrivit datelor operative, veniturile acumulate au constituit aproximativ 7,2 miliarde de lei, cu 911,5 milioane de lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2025, ceea ce reprezintă o majorare de 14,6%.Cele mai mari încasări au fo
08:30
Uniunea Agențiilor Imobiliare propune extinderea plafonului în numerar pentru tranzacțiile privind achizițiile de locuințe pînă la 200 de mii de euro, precum și extinderea perioadei de justificare a fondurilor pînă la 5–6 ani. Sugestiile au fost transmise Parlamentului ca măsură de deblocare a pieței imobiliare legale, transmite IPN.Potrivit unui comunicat de presă al Uniunii, vînzările de a
08:30
Peste 8 400 de camioane au utilizat Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS) – în decurs de un an de la lansarea acestuia în regim pilot la Postul Vamal Costești, pe 30 ianuarie 2025.Potrivit autorităților, rezultatele confirmă beneficiile pentru transportatori și oportunitatea extinderii și în alte puncte, transmite IPN.Sistemul permite rezerv
08:00
După aproape doi ani de audieri și dezbateri în instanță, fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent, își va afla sentința pe 27 februarie.La ședința de luni, judecătorii au încheiat pledoariile, punînd astfel punct dezbaterilor în acest proces. Informația a fost confirmată pentru IPN de Emil Gaitur, purtătorul de cuvînt al Pro
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 3 februarie sînt:03 februarie — a 34-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 331 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:21 3 Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul. Sf. Mc. NeofitCe se sărbăto
08:00
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică, destinată centralelor din surse regenerabile, devin disponibili pentru investitori, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare expirate și neutilizate. Măsura vizează capacități care fuseseră rezervate în rețea, fără ca proiectele să fie puse în practică, tran
Acum 8 ore
07:30
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 5 bani, dar a cedat dolarului american circa 8 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 3 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0718 lei pentru un euro (-4,86 bani) și 16,9182 lei
06:30
Mîngîierea nu înseamnă să ți se promită Luna de pe cer, dar să ai pe cineva care să stea alături de tine în întuneric, iar cea mai matură formă de sprijin nu este să-ți promită că „totul va fi bine”, dar să recunoască sincer: „Acum este foarte rău. Dar tu nu ești singur”.Despre acest lucru a povestit pe pagina sa de socializare psihologul și antrenorul Marcel Pascal, menționînd că uneori anume
06:30
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, a lansat acuzații la adresa partidului de guvernămînt Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), sugerînd că ar exista intenția de a reduce drastic numărul primăriilor din Republica Moldova.Potrivit lui Roibu, în spațiul public au apărut informații privind păstrarea a doar aproximativ 300 de primării și desființarea a circa 600, fără ca această
Acum 12 ore
05:30
Moldova nu va fi implicată în războiul din Ucraina, deoarece nimeni nu are interesul ca acest lucru să se întîmple, iar Moldova nu are capacitatea de a purta un război sau de a participa la unul.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul conducător al serviciului special israelian „Nativ”, Iakov Kedmi, în emisiunea „TEMA cu Liudmila Belcenkova” difuzată pe
05:30
Justiția irakiană a anunțat luni că a început anchetele în legătură cu cei peste 1.300 de deținuți ai organizației Statul Islamic (ISIS) transferați din Siria în cadrul unei operațiuni americane.„Au început anchetele cu privire la 1.387 de membri ai organizației teroriste DAECH transferați recent de pe teritoriul sirian”, a informat biroul de presă al sistemului judiciar într-un comunicat, fol
04:30
Mii de polonezi care credeau că sunt divorţaţi de mult timp descoperă o posibilitate tulburătoare: s-ar putea să fie în continuare căsătoriţi din punct de vedere legal.Confuzia este un rezultat neaşteptat al luptei de ani de zile din Polonia împotriva politizării sistemului judiciar, care se extinde şi în viaţa de zi cu zi, în timp ce guvernul centrist al prim-ministrului Donald Tusk încearcă
04:30
"Cred că cei care cred că vor veni în sistemul judiciar, în mod special, judecătorii, mai degrabă vor opta pentru o funcție undeva în raion, unde este un volum mai mic de muncă". De această părere este Alexandru Bot, avocat, expert în domeniul justiției și drept, notează Noi.md."Intuiesc că rămîne, oricum, atractiv acest domeniu. Doar că acel, care vine în acest sistem, se va confrunta cu un v
03:30
Japonia a descoperit că stă pe zăcăminte de pămînturi rare care pot asigura consumul global și pentru 780 de ani în producția de lasere, de exemplu. Japonia a anunţat luni că sedimente care conţin elemente de pămînturi rare au fost extrase de la o adîncime de 6.000 de metri în timpul unei misiuni de testare pe mare, în cadrul căreia se încearcă reducerea dependenţei sale de Beijing pentru aces
02:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a prezentat luni, 2 februarie 2026, bilanțul activității desfășurate în anul 2025, în cadrul ședinței anuale organizate la sediul instituției.Evenimentul a avut loc cu participarea ministrei Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a secretarului de stat Victor Grosu, precum și a conduc
01:30
Astronauții par să treacă prin modificări biologice rapide, dar temporare, în timpul zborurilor spațiale.Mai mulți indicatori asociați îmbătrînirii se modifică semnificativ pe perioada șederii pe orbită, pentru ca apoi să revină spre normal la scurt timp după întoarcerea pe Pămînt, relatează realitatea.mdUn studiu recent, bazat pe analize de sînge prelevate de la un grup restrîns de membri
01:00
Ascuns între ape și clădiri vechi, satul croat Rastoke impresionează cu cele 23 de cascade care străbat casele și podurile de lemn, creînd un peisaj de basm, parcă desprins din poveștile cu zîne.Apa provine din rîurile Slunjcica și Korana și a dus la formarea a aproximativ 23 de cascade miniaturale, integrate printre clădiri. Datorită frumuseții sale naturale extraordinare și a morilor istoric
Acum 24 ore
00:30
Monedele de aur, descoperite în timpul pregătirii pentru vînzarea obiectelor dintr-o casă din comitatul britanic Leicestershire, au fost vîndute la licitație la un preț record.Pentru selectarea obiectelor de vînzare, proprietarul casei a apelat la specialiștii casei de licitații Hansons Auctioneers. {{862021}}Răsfoind lucrurile, aceștia au găsit 331 de monede din aur, relatează Noi.md, cu
00:00
Pe 31 ianuarie, linia Vulcănești-Mgres a declanșat automat din cauza rafalelor de vînt, provocînd separarea parțială a sistemului moldovenesc de blocul ENSOI.Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Acesta adăugat că sistemul electroenergetic moldovenesc nu funcționează izolat, ci este integrat în blocul ENSOI, alături de sistemele din Ucraina și România, iar orice fluc
00:00
Supermarketurile din Europa, pline de ambalaje din plastic cu afirmații „înșelătoare” despre reciclare # Noi.md
Rafturile supermarketurilor din Europa sînt pline de produse ale unor companii care își promovează ambalajele din plastic drept „sustenabile” sau „circulare”, deși, în realitate, acestea sînt fabricate în mare parte din materii prime fosile, arată o investigație publicată de cotidianul britanic The Guardian.Mărci de la Heinz Beanz (Kraft) pînă la Philadelphia (Mondelēz), care folosesc ambalaje
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.