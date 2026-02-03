China a interzis producția de mașini cu mânere ascunse ale portierelor

14:15

În Letonia, după aderarea la UE, salariul mediu a crescut de 5 ori, exporturile au crescut de 6 ori, exporturile de produse agro-industriale au crescut de 16 ori, iar investițiile străine directe au crescut de 10 ori. Țările Baltice arată Moldovei prin exemplul succeselor lor că integrarea în UE aduce rezultate reale pentru economie și cetățeni, transmite Logos Press.