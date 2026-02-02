Moldova a revenit în „topul negativ” al Curții Europene a Drepturilor Omului

20:30

Perioadele de caniculă neîntreruptă în regiunea mediteraneană au devenit semnificativ mai lungi – numărul de zile de stres termic a crescut cu mai mult de două săptămâni în comparație cu anii 1950 – ceea ce ar putea afecta în mod semnificativ vacanțele obișnuite de vară, în special în Turcia și în țările din sudul Europei, informează Logos Press.