Cei „patru piloni” ai Morgan Stanley privind peisajul macroeconomic mondial
Logos-Press, 2 februarie 2026 09:30
Morgan Stanley, unul dintre cele mai mari conglomerate financiare din SUA, specializat în servicii bancare de investiții și gestionarea activelor, a identificat patru forțe majore care vor modela peisajul macroeconomic global în 2026. Potrivit analiștilor băncii, acestea sunt răspândirea inteligenței artificiale/tehnologiei, viitorul energiei, o lume multipolară și schimbările societale.
