Moldova a coborât în clasamentul absenței corupției
Logos-Press, 2 februarie 2026 18:45
Republica Moldova a coborât 5 poziții pe parcursul anului, de pe locul 103 în 2024 pe locul 108 în 2025, conform noului indice WJP Rule of Law Index 2025, informează Logos Press.
Acum 30 minute
18:45
Acum o oră
18:30
Ministerul Educației intenționează să păstreze 70% din absolvenți în universitățile din Moldova # Logos-Press
Obiectivul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova este de a atinge indicatorul conform căruia 7 din 10 absolvenți de liceu vor alege să studieze la universitățile naționale până în anul universitar 2028-2029, informează Logos Press.
Acum 2 ore
18:00
Ca parte a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aflat în prezent în discuție, UE intenționează să aplice pentru prima dată un mecanism pentru a contracara „presupusa eludare a sancțiunilor pentru anumite echipamente exportate în Kârgâzstan”, informează Logos Press.
17:45
Renumitul analist al pieței criptomonedelor, Eric Crown, prezice că rata de schimb a bitcoin va înregistra un declin de mai multe luni, potrivit Logos Press.
17:15
Piața produselor și serviciilor pentru pisici din Thailanda înregistrează o creștere rapidă, guvernul recunoscând oficial aceste animale ca parte importantă a economiei țării, potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
16:30
Autoritățile moldovenești intenționează să „salveze satele” prin diseminarea la nivel național a modelului de dezvoltare a șase orașe – poli de creștere, informează Logos Press.
16:00
Ilon Musk este la 500 de miliarde de dolari distanță de locul al doilea în TOP-10 cele mai bogate persoane din lume # Logos-Press
Jumătate dintre cele mai bogate zece persoane de pe planetă au crescut sau au scăzut în clasamentul Forbes Real-Time Billionaires în tumultoasa primă lună a anului, potrivit Logos Press.
15:30
Politicianul norvegian Arild Herstad, lider al Partidului Verde și membru al Parlamentului norvegian (Storting), a nominalizat-o oficial pe președinta moldoveană Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace, informează Logos Press.
Acum 6 ore
15:00
Până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, prețurile angro la merele din soiurile roșii pe piața moldovenească au crescut în medie cu 0,5-1,0 lei/kg față de începutul primei luni a anului, informează Logos Press.
14:30
În timp ce a doua rundă de negocieri de pace de la Abu Dhabi a luat o scurtă pauză, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut o declarație neașteptată în weekend care a șocat Occidentul, a raportat Logos Press, citând publicația germană Junge Welt.
14:15
Părinții se vor întoarce pe piața muncii prin creșterea numărului de locuri în grădinițe # Logos-Press
Pe parcursul anului 2026, Moldova va implementa a treia etapă a programului de dezvoltare a grădinițelor publice, care ar trebui să creeze cel puțin 5.000 de locuri noi pentru copii până în 2027, potrivit Logos Press.
13:45
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a declarat că a lansat o amplă anchetă internațională privind eludarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei, potrivit Logos Press.
Acum 8 ore
13:00
Piața imobiliară franceză a început să își revină puțin. După un început lent, până la sfârșitul anului 2025 a oscilat între 7-8%. Cu toate acestea, vorbim doar despre segmentul de vânzare-cumpărare: piața închirierilor este încă în criză, potrivit Logos Press.
12:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA) a raportat la 2 februarie distrugerea unui lot de 15 tone de mărar proaspăt importat din cauza depășirii standardelor privind pesticidele, informează Logos Press.
12:15
Guvernul României intenționează să emită în acest an obligațiuni pe piețele externe în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, pentru care a majorat plafonul maxim de îndatorare pentru obligațiunile emise pe piețele externe de la 90 miliarde de euro la 99 miliarde de euro, informează Logos Press.
11:45
În faimoasele centre de orfevrărie din Italia, bijutierii revizuiesc modelele, reducând proporția de aur pentru a atenua impactul prețurilor record și pentru a atrage cumpărătorii atenți la buget, a raportat Logos Press.
11:15
Comisia pentru mediu a Parlamentului European a aprobat un acord de relaxare a normelor privind circulația produselor transgenice pe piața UE, la care au ajuns în decembrie anul trecut negociatorii din statele membre ale UE și Parlamentul European, a informat Logos Press.
Acum 12 ore
10:45
În doar un an sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite au intrat într-o „epocă de aur a măreției americane”. Asta crede însuși președintele american și asta scrie pe prima pagină a site-ului Casei Albe. Economia crește la cote record, populația se îmbogățește, iar țara își consolidează rolul de hegemon energetic și tehnologic mondial.
10:15
Autoritățile au început să discute un proiect de lege privind investițiile, care vizează să clarifice politica statului privind investițiile strategice și statutul juridic special al acestora, informează Logos Press.
09:30
Morgan Stanley, unul dintre cele mai mari conglomerate financiare din SUA, specializat în servicii bancare de investiții și gestionarea activelor, a identificat patru forțe majore care vor modela peisajul macroeconomic global în 2026. Potrivit analiștilor băncii, acestea sunt răspândirea inteligenței artificiale/tehnologiei, viitorul energiei, o lume multipolară și schimbările societale.
09:15
Un proiect de lege pentru crearea unui registru public al prețurilor locuințelor și a unui registru al agenților imobiliari certificați a fost depus în Parlament, a informat Logos Press.
08:45
Washingtonul face presiuni asupra Europei pentru a reduce costul de tranzit al GNL american din Grecia către Ucraina prin Bulgaria, România și Republica Moldova.
08:15
Potrivit Logos Press, profiturile companiilor hoteliere și de turism din întreaga lume vor crește în primul trimestru al anului 2026, datorită slăbirii dolarului.
Acum 24 ore
19:15
Volumul schimburilor comerciale dintre China și Belarus a atins, de asemenea, un nivel istoric – până la 8,86 miliarde de dolari, în creștere cu 5,5% de la an la an, potrivit Logos Press.
Ieri
18:30
În 2024, pierderea totală a întregii industrii miniere a cărbunelui din Polonia a fost de 13,74 miliarde PLN (aproximativ 3,4 miliarde USD), cea mai gravă din ultimii 30 de ani, potrivit Logos Press.
18:00
În perioada ianuarie-septembrie 2025, Republica Baltică a exportat în Rusia vin în valoare de 8,3 milioane de dolari (aproximativ 7 milioane de euro) și a fost printre primii zece cei mai mari furnizori, a raportat Logos Press.
17:30
În 2025, au fost eliberate 2 955 de autorizații de construcție, cu 9% mai puțin decât în anul precedent, potrivit Logos Press.
16:45
Monedele de 1 și 2 cenți, care au fost retrase din circulație în Estonia de la începutul anului 2025, sunt trimise în Letonia ca parte a unui acord reciproc avantajos între băncile centrale ale celor două țări, informează Logos Press.
16:15
De la 1 februarie, procesatorii ucraineni de lapte au redus deja prețul oferit fermelor de produse lactate pentru materiile prime de cea mai înaltă calitate cu încă 0,5-1 grivne/kg – la 13,5-14 grivne/kg.
15:15
Lolita Cerchel, prima cântăreață din România care a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale, a făcut furori pe internet, relatează Logos Press.
14:15
În cursul anului 2025, peste 196 de milioane de lei au fost direcționate din fondurile de asigurări obligatorii de sănătate pentru a plăti consumabile medicale scumpe utilizate în intervenții chirurgicale complexe și de înaltă tehnologie, potrivit Logos Press
13:15
Moldova, în parteneriat cu BBC StoryWorks, lansează o campanie internațională de promovare a produselor sale de export în încercarea de a demonstra conformitatea produselor cu standardele internaționale de calitate și fiabilitatea țării ca partener comercial, informează Logos Press.
13:15
Ministerul Agriculturii din Georgia a prezentat date privind exporturile de mere, care anul trecut au atins un nivel record de 20 600 de tone de produse în valoare de 14 milioane de dolari, a informat Logos Press.
12:15
Conform Logos Press, fenomenul „greenwashing” – în care companiile creează aparența responsabilității față de mediu fără a acționa în mod real – devine o amenințare sistemică la adresa securității alimentare.
11:15
Grand National Bank (BNB) din Bulgaria a publicat statistici privind investițiile străine directe pentru sfârșitul anului 2025, a informat Logos Press.
10:15
În Moldova, principalul document care confirmă dosarul de muncă înainte de 1 ianuarie 1999 este carnetul de muncă. În cazul în care acesta este pierdut, are erori sau lipsesc înscrieri, carnetul de asigurat poate fi refăcut și confirmat în mod legal, relatează Logos Press.
09:15
Concursul pentru parcuri industriale va începe pe 2 februarie. Programul de stat pentru crearea acestora prevede lansarea a cel puțin 8 parcuri industriale în următorii ani. În fiecare dintre acestea se prevede atragerea a 20 de milioane de lei sau înregistrarea a cel puțin 7 rezidenți, transmite Logos Press.
08:15
Locuitorii a trei clădiri înalte din Chișinău își vor putea îmbunătăți condițiile de trai și își vor putea reduce facturile la energie datorită lucrărilor de economisire a energiei care urmează să fie realizate, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Anul trecut, Estonia a înregistrat cel mai scăzut nivel al datoriei publice dintre țările UE, potrivit Logos Press.
17:30
Analistul și fostul CEO al crypto exchange BitForex Garrett Jin a declarat că bitcoin este blocat într-o fază de consolidare prelungită din cauza ieșirii de pe piață a multor speculatori mici, potrivit Logos Press.
17:00
Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a sistemului de transport a fost finalizat în întreaga țară – toate substațiile electrice de 110 kV au fost alimentate cu energie electrică, a informat Logos Press.
16:45
Conform Logos Press, economia SUA se află într-o situație în care a devenit mai profitabil să vândă GNL pe piața internă decât să îl exporte.
16:15
Străinii dețin un total de 202,6 mii de proprietăți în Anglia și Țara Galilor. Aceste date pentru ianuarie 2026 sunt furnizate de brokerul ipotecar Ennes Global, care a analizat înregistrările de la Registrul funciar.
15:15
Expoziția anuală World Money Fair a reunit la Berlin participanți din peste 50 de țări, inclusiv o delegație a Băncii Naționale a Moldovei BNM condusă de guvernatorul Anca Dragu, informează Logos Press.
14:45
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică se află într-un stadiu avansat”, informează Logos Press.
14:15
Instituțiile de învățământ superior și institutele de cercetare din Moldova pot depune proiecte pentru modernizarea infrastructurii și dotarea laboratoarelor în cadrul unui concurs cu un buget total de 9,5 milioane de euro, informează Logos Press.
13:45
Din cauza unei căderi de tensiune de urgență în sistemul energetic național, cauzată de probleme pe linia de înaltă tensiune de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, în Chișinău au fost înregistrate întreruperi temporare în funcționarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, informează Logos Press.
13:45
Potrivit World Gold Council (WGC), cererea globală pentru metalul prețios în 2025 a atins un nou maxim istoric de 5 002 tone. În special, acest lucru s-a întâmplat din cauza incertitudinii geopolitice și economice. Ca urmare, investițiile în aur au totalizat 555 de miliarde de dolari, informează Logos Press cu referire la RBC.
13:15
Producătorii auto chinezi au asamblat luna trecută aproape unul din zece autoturisme vândute în Europa, potrivit Logos Press.
12:15
UE a fost creată ca un antidot la politica de putere. Dar, pentru a supraviețui, ea trebuie să devină o superputere, ceea ce contrazice principiile pe care a fost fondată. Motivul pentru aceasta este că președintele american Donald Trump forțează UE să se schimbe practic împotriva voinței sale.
