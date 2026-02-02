18:15

Președintele american Donald Trump pare hotărât să remodeleze regiunea Atlanticului de Nord și este pregătit să distrugă Occidentul transatlantic în acest proces. Trump și consilierii săi par să creadă că alianțele precum NATO sunt o povară și că „doar America” va atinge adevărata măreție. Cu toate acestea, atunci când analizăm performanța administrației din ultimul an, nu putem găsi decât dovezi ale slăbirii sale.