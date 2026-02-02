Președinta Parlamentului Letoniei, Daiga Mieriņa, la Chișinău: „Suntem gata să facem tot ce este necesar pentru ca procesul de integrare europeană să fie cât mai rapid posibil”
Radio Chisinau, 2 februarie 2026 19:00
Integrarea europeană este un proiect de țară, iar în realizarea acestui proiect suntem norocoși să avem alături prieteni și parteneri adevărați, a declarat luni, 2 februarie, președintele Parlamentului Igor Grosu la conferința de presă comună cu șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania aflați în vizită la Chișinău. La rândul lor, oficialii din statele baltice au reconfirmat sprijinul țărilor lor pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, subliniind că reformele realizate până acum apropie țara de obiectivul de a fi membră a UE, transmite Radio Chișinău.
Vladimir Andronachi a fost eliberat din izolator, după ce Curtea de Apel Centru a decis aplicarea măsurii de liberare provizorie sub control judiciar. Hotărârea a fost pronunțată luni, 2 februarie, în urma examinării recursurilor depuse de Procuratura Anticorupție și de apărătorul învinuitului, transmite IPN.
18:15
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul auto fără examene suplimentare # Radio Chisinau
Cetățenii R. Moldova care locuiesc în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere emis în țara noastră cu unul francez, fără a mai susține examene teoretice sau practice, a anunțat președinta Maia Sandu pe Facebook. Această facilitate este valabilă pentru permisele eliberate după 1 ianuarie 2020.
Statele Unite rămân un investitor și partener strategic al Republicii Moldova, cu priorități clare în domeniul securității energetice, cooperării economice și consolidării instituțiilor statului, a declarat într-un interviu pentru IPN asistentul adjunct al secretarului de stat american, Christopher Smith aflat recent în vizită la Chișinău. Oficialul s-a referit la eforturile de reducere a dependenței Rep. Moldova de resursele energetice rusești și a subliniat, cu referire la diferendul transnistrean, că Statele Unite sprijină procesele care contribuie la soluționarea durabilă a conflictelor, transmite Radio Chișinău. E
17:40
APP: Exproprierea terenului pentru noul sediu al Ambasadei SUA se desfășoară în strictă conformitate cu legea # Radio Chisinau
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că procedura de expropriere a bunurilor situate pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova se desfășoară în strictă conformitate cu cadrul legal și principiile transparenței administrative.
17:20
LIVE | Conferință de presă susținută de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președinții parlamentelor din Statele Baltice # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președinții parlamentelor din Statele Baltice aflați într-o vizită oficială la Chișinău, susțin o conferință de presă.
17:10
Marian Lupu a depus mărturie în dosarul „Frauda bancară” în care este învinuit Vlad Plahotniuc # Radio Chisinau
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, afirmă că nu a primit niciodată indicații din partea fostului său coleg de partid, Vlad Plahotniuc, care să fi dus la furtul miliardului. Declarațiile au fost făcute luni, 2 februarie, în fața instanței de judecată, unde Lupu a fost audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, transmite IPN.
La 20 ianuarie 2026, Librăria Cărturești din incinta Muzeului Național de Istorie a găzduit lansarea volumului de debut „Simplu” - o carte de poeme și picturi de Ina Guțu. Evenimentul a fost completat de vernisarea expoziției de picturi „Simplu”, o selecție de lucrări care se regăsesc și în paginile volumului.
16:45
Gropi, tasări locale și strat de uzură deteriorat: AND intervine pe sectoarele de drum afectate de condițiile meteo (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite porțiuni ale rețelei rutiere se înregistrează gropi, tasări locale și exfolieri ale stratului de uzură. În context, drumarii desfășoară lucrări de plombare și remediere a degradărilor apărute pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale.
16:40
16:25
Experți: Pana masivă de curent a scos în evidență vulnerabilitățile sistemului energetic regional și necesitatea de a accelera interconectarea cu România # Radio Chisinau
Avarierea rețelelor electrice din Ucraina care au condus la deconectări temporare de electricitate în Rep. Moldova în acest weekend a avut loc pe fundalul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, potrivit analiștilor de la Chișinău. Totodată, pana masivă de curent a scos în evidență vulnerabilitățile sistemului energetic regional și necesitatea urgentă de a accelera interconectarea cu România, mai spun experții, transmite Radio Chișinău.
16:20
Discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice, găzduite de Marco Rubio. România va fi reprezentată de Oana Țoiu # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, participă la Washington, în data de 4 februarie 2026, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată de administrația SUA, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio.
16:00
LIVE | Întâmpinarea președinților parlamentelor din Statele Baltice de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # Radio Chisinau
Președinții parlamentelor din Statele Baltice efectuează o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se află la Chișinău la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
15:50
Daniel Vodă anunță că se alătură echipei IPRE în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice # Radio Chisinau
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), unde va activa în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice.
15:30
Ora de Vârf | Blackoutul fără precedent, care a stins lumina sâmbătă în Republica Moldova, printre temele emisiunii din 2 februarie 2026 (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:10
AIPA a autorizat subvenții de aproape 600 milioane lei pentru fermieri, în luna ianuarie # Radio Chisinau
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în luna ianuarie 2026, subvenții în valoare totală de 597,14 milioane lei, destinate fermierilor din Republica Moldova, prin diverse forme de sprijin financiar.
Judecătoria Bălți a organizat peste 15 ședințe de judecată online în luna ianuarie, folosind platforma Zoom Meetings Standard Pro, aflată în proces de pilotare. Inițiativa face parte din eforturile Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească de a moderniza sistemul judiciar și de a facilita accesul la justiție.
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat astăzi proiectul privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali, în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public, informează MOLDPRES.
14:25
Avocatul Poporului: Localitățile din Zona de Securitate rămân vulnerabile în crize energetice # Radio Chisinau
Mai multe localități din Zona de Securitate, printre care Varnița, Corjova, Cocieri, Molovata Nouă și Vasilievca, rămân vulnerabile la riscurile energetice, avertizează avocatul poporului, Ceslav Panico. Concluziile se regăsesc într-o evaluare privind respectarea drepturilor omului în contextul crizei energetice generate de sistarea livrărilor de gaze naturale din Federația Rusă, la 1 ianuarie 2025. Potrivit ombudsmanului, aceste localități nu sunt conectate integral la infrastructura națională, iar în cazul unor întreruperi similare nu dispun de soluții structurale adecvate, transmite IPN.
14:00
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat, în anul trecut, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei în anul 2025, cu circa 29% mai mult față de 2024.
13:45
13:30
O femeie din capitală a rămas fără un milion de lei prin înșelătorie. Doi tineri au fost arestați # Radio Chisinau
Doi tineri au fost arestați pentru 30 de zile după ce au pus la cale o schemă de escrocherie prin care o femeie din capitală a rămas fără un milion de lei.
13:25
13:20
13:15
Președintele Consiliului European invită liderii UE la o reuniune informală pe 12 februarie pentru consolidarea pieței unice: „În 2026 aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității” # Radio Chisinau
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
13:00
12:35
Numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave continuă să scadă, potrivit datelor statistice pentru luna ianuarie din ultimii ani. Și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în accidente rutiere este mai mic comparativ cu perioadele anterioare.
12:20
Șapte membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani # Radio Chisinau
Șapte membri ai unui grup criminal organizat și o companie au fost condamnați pentru escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245.000 de lei.
12:05
Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor a anunțat că a nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace.
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 3 februarie.
11:55
11:35
AND: Lucrări de urgență pe mai multe drumuri naționale din cauza gropilor apărute în carosabil # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, echipele S.A. „Drumuri” desfășoară intervenții de urgență pe mai multe sectoare de drum național, pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile din ultima perioadă.
11:25
Sinteza CNA: Percheziții și arestări într-un dosar de corupție sistemică la posturile vamale Leușeni și Cahul și sechestre de peste 4 milioane de lei aplicate de ARBI # Radio Chisinau
Mai mulți vameși au fost arestați preventiv, un avocat a fost reținut, iar o avocată a fost condamnată la închisoare, în acțiuni desfășurate de ofițerii anticorupție săptămâna trecută. Tot în această perioadă au fost aplicate sechestre pe bunuri de peste 4 milioane de lei și au fost realizate zeci de activități pe componenta prevenirii corupției.
11:20
Situația la frontieră: 17 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, cu zeci de mii de persoane și mii de vehicule care au traversat punctele de trecere. În același timp, autoritățile de frontieră și vameșii au raportat mai multe încălcări ale legislației.
10:50
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție /CNA/ și procurorii desfășoară astăzi percheziții în municipiul Chișinău și în raioanele Șoldănești și Rezina, în mai multe dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru conducătorii auto și candidații la obținerea permisului de conducere.
10:30
Activarea Coridorului Vertical se accelerează: a fost semnat primul acord de vânzare a gazului natural lichefiat american către Ucraina. Ruta de transport trece inclusiv prin România și Republica Moldova # Radio Chisinau
Vineri, 30 ianuarie 2026, a fost semnat primul acord de vânzare de GNL american către Ucraina de către ATLANTIC SEE LNG TRADE împreună cu BP drept furnizor și compania ucraineană Naftogaz drept cumpărător. Conform comunicatului companiei, prima încărcătură de GNL care va ajunge la Revithoussa va fi trimisă în Ucraina în luna martie, adică peste câteva săptămâni.
10:20
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto au fost amendați pentru viteză # Radio Chisinau
Peste 4470 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în R. Moldova.
10:05
Un lot de 15 tone de mărar de import a fost distrus sub supravegherea inspectorilor ANSA # Radio Chisinau
Un lot de 15.000 de kilograme de mărar proaspăt de import a fost reținut și distrus, după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitelor admise de reziduuri de pesticide. Autoritățile dau asigurări că produsul nu a ajuns pe piață.
09:45
Presa de la Chișinău a relatat despre cauzele întreruperii de curent de sâmbătă, dar și cum acest incident major a fost folosit de propagandă. Jurnaliștii atrag atenția că toți politicienii care au răspândit sâmbătă reproșuri în spațiul public „au deținut anterior funcții de stat în Republica Moldova și nu au inițiat niciun proiect care să slăbească dependența electroenergetică a țării de infrastructura ex-sovietică. Din contra, au construit scheme criminale împreună cu anumite grupări politico-oligarhice de la Kremlin și cu regimul separatist de la Tiraspol”.
09:30
Mihai Popșoi merge în vizită oficială la Bruxelles. Pe agenda ministrului de externe al R. Moldova se află întrevederi cu oficiali de vârf ai UE # Radio Chisinau
În perioada 2 – 4 februarie, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la instituțiile Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles.
09:15
SUA: Evoluțiile privind Lukoil pot consolida securitatea energetică a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Securitatea energetică rămâne un pilon central al parteneriatului dintre Statele Unite și Republica Moldova, în contextul evoluțiilor regionale și al sancțiunilor impuse companiilor energetice rusești.
09:00
Pe piața valutară din R. Moldova nu se înregistrează modificări majore, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
08:40
Atenție șoferi: Restricții temporare de acces în centrul Chișinăului și spre aeroport # Radio Chisinau
Accesul în anumite zone din centrul Capitalei va fi limitat temporar, iar mai multe activități publice vor fi interzise, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din Țările Baltice. Măsurile se vor aplica pe parcursul a trei zile și vizează inclusiv arterele de legătură cu aeroportul.
08:35
Vreme geroasă, cu temperaturi de -20 de grade se așteaptă în R. Moldova, până pe 3 februarie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de frig, în vigoare până mâine, 3 februarie.
08:25
08:05
Cel puțin 16 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # Radio Chisinau
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puțin 12 morți și șapte răniți, duminică, au anunțat serviciile de urgență și autoritățile locale.
Noi modalități de contractare a gazelor naturale: consumatorii vor putea alege între preț fix și preț dinamic # Radio Chisinau
Consumatorii de gaze vor putea alege modul de contractare a gazelor, fie la un preț fix pe o perioadă determinată, fie la un preț dinamic, indexat la bursă, odată cu liberalizarea pieței.
O nouă campanie internațională amplă de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, considerată una dintre cele mai influente și credibile surse media la nivel global. Inițiativa vizează prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și talentelor locale care definesc identitatea țării, transmite MOLDPRES.
