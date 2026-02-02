09:45

Presa de la Chișinău a relatat despre cauzele întreruperii de curent de sâmbătă, dar și cum acest incident major a fost folosit de propagandă. Jurnaliștii atrag atenția că toți politicienii care au răspândit sâmbătă reproșuri în spațiul public „au deținut anterior funcții de stat în Republica Moldova și nu au inițiat niciun proiect care să slăbească dependența electroenergetică a țării de infrastructura ex-sovietică. Din contra, au construit scheme criminale împreună cu anumite grupări politico-oligarhice de la Kremlin și cu regimul separatist de la Tiraspol”.