VIDEO Deranjament la rețeaua de contact: Mai multe troleibuze, blocate pe strada Kiev
Realitatea.md, 3 februarie 2026 10:20
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) anunță că, din cauza unui deranjament produs astăzi, 3 februarie, la rețeaua de contact de pe strada Kiev, intersecție cu strada Alecu Russo, este afectată circulația troleibuzelor din zonă. Mai multe unități de transport staționează. Rutele nr. 12, 21, 23, 24 circulă pe str. Meșterul Manole – str. Voluntarilor – […]
• • •
Acum 5 minute
10:40
O tragedie s-a produs luni, 3 februarie, în județul Sibiu, România, unde doi copii, o fetiță de 6 ani și fratele ei de 9 ani, și-au pierdut viața după ce au căzut într-un pârâu cu apă înghețată. Potrivit autorităților, în momentul incidentului părinții se aflau în curte, iar copiii se jucau pe gheața formată pe […]
Acum 15 minute
10:30
ANRE a aprobat un tarif mai mic la gazele naturale. Consumatorii vor plăti 14,43 lei pentru un metru cub # Realitatea.md
ANRE a aprobat, în ședința de astăzi, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Astfel, prețul va fi de 14,43 lei pentru un metru cub, cu 13,8% mai mic față de tariful actual de 16,74 lei/metrul cub. Reducerea este 2,31 lei per metru cub, ceea ce urmează să se reflecte direct în facturile […]
10:30
Două persoane au ajuns la spital după ce au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în raioanele Rezina și Edineț. Primul caz a avut loc în dimineața zilei de 2 februarie, în localitatea Sîrcova, raionul Rezina. Un bărbat de 50 de ani a suferit arsuri la mâini și o ușoară intoxicație cu monoxid de […]
Acum 30 minute
10:20
Escrocherie cu angajarea în UE: Sute de moldoveni au plătit până la 5000 de euro unei firme fără licență # Realitatea.md
O firmă care nu dispunea de licență corespunzătoare ar fi înșelat sute de moldoveni cu angajarea la muncă în statele membre ale UE. Zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale. Conform dosarului, o inculpată, în calitate de director al mai multor societăți comerciale din Chișinău, avea rolul de […]
10:20
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) anunță că, din cauza unui deranjament produs astăzi, 3 februarie, la rețeaua de contact de pe strada Kiev, intersecție cu strada Alecu Russo, este afectată circulația troleibuzelor din zonă. Mai multe unități de transport staționează. Rutele nr. 12, 21, 23, 24 circulă pe str. Meșterul Manole – str. Voluntarilor – […]
Acum o oră
10:10
Ion Ceban, primarul Capitalei, a avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM, Igor Dodon, în dimineața zilei de marți, 3 februarie. „Am transmis colegilor de la Direcția finanțe despre ce am discutat. Dacă vor fi alte detalii, vor comunica colegii mei. Eu muncesc în continuare în interesul locuitorilor și al capitalei, în primul rând. Sunt gata […]
10:00
Drumurile naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, însă pe alocuri se înregistrează este ghețuș în nordul țării. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), drumarii continuă activitatea în teren, iar în ultimele 24 de ore au fost efectuate lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului în zonele de Nord […]
09:50
Clasamentul mondial al IQ-ului: Asia domină topul. Ce poziție ocupă Moldova față de România și Ucraina # Realitatea.md
Republica Moldova ocupă locul 71 în clasamentul mondial al țărilor în funcție de nivelul mediu de IQ, cu un scor estimat de aproximativ 97 de puncte, potrivit unui studiu realizat de platforma International IQ Test. Clasamentul a fost întocmit la începutul anului 2026 și a utilizat date din registrul internațional de IQ, precum și rezultatele […]
Acum 2 ore
09:40
VIDEO Doi polițiști INSP, cercetați penal pentru falsificarea proceselor-verbale și luare de bani # Realitatea.md
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese verbale în privința străinilor și pentru bani necuveniți primiți de la șoferi din Nisporeni și Ungheni. În anul 2025, cei doi ar fi întocmit procese-verbale de constatare a încălcării regulilor de circulație pe numele altor persoane decât cele reale. […]
09:30
Apartamentele din Chișinău, mai scumpe ca în Europa. Ce ne așteaptă în următorii ani? # Realitatea.md
Piața imobiliară din Republica Moldova s-a integrat cu brio în Uniunea Europeană, cel puțin la nivel de prețuri. Azi, în Chișinău, apartamentele au ajuns să coste ca în Europa și chiar mai scump. De exemplu, un apartament cu o cameră în Chișinău se vinde la un preț identic cu cel din Roma, capitala Italiei, dar […]
09:10
Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară # Realitatea.md
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc". Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining, cu unicitatea locului. Pentru cei cu și fără pereche, Castel Mimi pregătește o serie de experiențe […]
09:00
Val de explozii solare spre Pământ: Patru erupții violente în ultimele ore. Ar putea urma o furtună geomagnetică # Realitatea.md
Soarele a fost scena unui val intens de activitate în ultimele 24 de ore, după ce o nouă pată solară instabilă s-a orientat spre Pământ. Potrivit Space.com, au fost înregistrate cel puțin 18 erupții solare de tip M și patru de tip X, inclusiv o explozie extrem de puternică, clasificată X8.3 – cea mai intensă […]
Acum 4 ore
08:40
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a atras atenția asupra faptului că numărul diagnosticului de cancer în Uniunea Europeană ar putea crește cu aproximativ 30% în mai puțin de 25 de ani și a subliniat necesitatea dezvoltării unei îngrijiri integrate. Într-un studiu publicat, OCDE a menţionat că aproximativ 2,7 milioane de cazuri noi de cancer […]
08:20
Trump cere despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard. Care este motivul? # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că administrația sa cere Universității Harvard despăgubiri în valoare de 1 miliard de dolari. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard", a scris el într-o postare pe platforma Truth Social, fără a […]
08:10
Primăria încurajează implicarea locuitorilor în proiecte comunitare. A fost lansat Programul Buget Civil, ediția 2026 # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat lansarea Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2026, inițiativă prin care cetățenii pot veni cu propuneri de proiecte pentru comunitate. Dosarele pot fi depuse la Primărie până la 28 februarie, iar toate detaliile sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției. Potrivit edilului, scopul programului este de a sprijini inițiativele locale […]
08:10
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026 vine cu o nevoie accentuată de claritate emoțională și mentală. Nu mai ești dispusă să accepți lucrurile pe jumătate sau explicațiile vagi. Astrele te încurajează să îți definești mai bine poziția, să-ți înțelegi reacțiile și să îți asumi alegerile, chiar și atunci când acestea presupun ieșirea din zona de […]
08:10
Proiect strategic, lansare întârziată. Linia Vulcănești–Chișinău va fi gata spre sfârșitul lunii martie # Realitatea.md
Punerea în funcțiune a Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău este din nou amânată, deși proiectul a fost prezentat drept unul strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, transmite Bani.md. În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 octombrie, fostul premier Dorin Recean declara că linia va deveni operațională până la sfârșitul anului 2025, […]
07:40
Mark Rutte merge azi la Kiev. Secretarul general al NATO ar urma să susțină un discurs în Parlament # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar urma să efectueze marți, 3 februarie, o vizită la Kiev și să susțină un discurs în Parlamentul Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda. Astăzi este programată deschiderea celei de-a 15-a sesiuni a Radei Supreme a Ucrainei, iar pe ordinea de zi figurează, printre altele, intervenția secretarului general al NATO. Informația […]
07:20
Avertisment dur de la Moscova: Forţele străine din Ucraina, „ţinte legitime”, în timp ce Trump este lăudat pentru pace # Realitatea.md
Rusia va considera desfășurarea oricăror trupe sau infrastructuri militare străine pe teritoriul Ucrainei drept o intervenție externă și va trata aceste forțe ca ținte legitime, a transmis Ministerul rus de Externe, citându-l pe ministrul Serghei Lavrov. Comentariul ministerului, unul dintre numeroasele care au fost făcute ca răspuns la întrebările adresate lui Lavrov, a lăudat, pe […]
07:10
Pe 3 februarie, vremea va fi în general senină, fără precipitații, iar pe carosabil se va forma ghețuș. Vântul va sufla slab, mai ales pe parcursul nopții. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime ale zilei vor ajunge până la -5 grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî drastic, până la -22 de grade. În regiunile de […]
07:00
Rusia reia bombardamentele asupra orașelor ucrainene, după încheierea pauzei convenite cu SUA # Realitatea.md
Rusia a lansat marţi dimineaţă un atac cu rachete balistice asupra orașului Kiev, potrivit autorităţilor locale. Atacul are loc după o perioadă în care Rusia şi Statele Unite au convenit suspendarea loviturilor asupra marilor oraşe şi infrastructurii, în contextul în care Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute pe timpul iernii. Personalul CNN din Kiev a […]
06:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 3 februarie. Euro ajunge la valoarea de 20 de lei și 07 bani, înregistrând o scădere de 5 bani. Dolarul american crește până la 16 lei și 91 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană rămâne la nivelul de […]
Acum 12 ore
23:10
Kremlinul insistă: negocierile Zelenski-Putin vor avea loc doar la Moscova. Anunț despre discuții în Abu Dhabi # Realitatea.md
Kremlinul a declarat că negocierile dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pot avea loc numai la Moscova. Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu va lua în considerare alte locuri pentru discuții directe între cei doi lideri, scrie Digi24. Potrivit unei postări de luni, 2 […]
22:50
Ministrul Energiei explică de ce au avut loc deconectări masive în sistemul energetic # Realitatea.md
Pe 31 ianuarie, linia Vulcănești-Mgres a declanșat automat din cauza rafalelor de vânt, provocând separarea parțială a sistemului moldovenesc de blocul ENSOI. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Acesta adăugat că sistemul electroenergetic moldovenesc nu funcționează izolat, ci este integrat în blocul ENSOI, alături de sistemele din Ucraina și România, iar orice […]
22:00
Peste 39.000 de persoane și-au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, în luna ianuarie a anului curent, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină. Dintre acestea, aproape 39.000 au beneficiat de facilități și au plătit 2.527 de lei, iar aproximativ 300 de persoane au achitat valoarea integrală a primei – […]
Acum 24 ore
21:10
Accident grav la Strășeni: Doi copii loviți pe trecerea de pietoni, dintre care unul a decedat # Realitatea.md
O fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni în stare gravă, după ce au fost loviți pe trecerea de pietoni. Ulterior, băiatul a decedat în secția de terapie intensivă, anunță Poliția. Accidentul s-a produs pe traseul R-1, km 22+500 m, în direcția spre […]
21:00
Le Monde: Ucraina se pregătește să lupte încă 5-10 ani, iar negocierile lui Trump nu sunt considerate credibile # Realitatea.md
Ucraina nu se așteaptă ca actualele negocieri cu rușii să aducă pace și continuă să construiască linii defensive eșalonate, pregătindu-se pentru încă câțiva ani de război, scrie Le Monde, citat de presa ucraineană. Într-o amplă publicație, autorii descriu cum unitățile de geniu ucrainene ridică o linie extinsă de fortificații și obstacole în regiunea Dnipropetrovsk, care […]
20:30
Trump spune că a convins India să renunțe la petrolul rusesc. Urmează semnarea unui nou acord comercial # Realitatea.md
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, luni, 2 februarie curent, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmite antena3.ro. Acordul prevede reducerea de la 25% la […]
20:10
20:00
Marea Britanie a expulzat luni un diplomat rus şi l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Londra, ca răspuns la expulzarea neprovocată a unui diplomat britanic de către Rusia luna trecută, acuzat
19:40
Bănuitul în cazul abuzului sexual asupra unei copile de 9 ani dintr-o localitate din centrul țării a fost identificat și reținut de polițiști și procurori din Hîncești, în urma măsurilor speciale de investigație. Este vorba despre un tânăr de 17 ani, din aceeași localitate, care a fost reținut și este audiat de oamenii legii. Autoritățile […] Articolul Bănuitul care a violat o copilă de 9 ani a fost reținut. Cine este apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Untul și margarina trebuie diferențiate clar pe rafturile din magazine, subliniază Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce în mediul online au apărut informații contradictorii, care pot crea confuzie în rândul consumatorilor atunci când își aleg produsele alimentare. Instituția explică faptul că, deși ambalajele pot fi asemănătoare, aceste produse au compoziții diferite, iar consumatorii […] Articolul ANSA avertizează! Untul și margarina NU trebuie plasate pe aceleași rafturi apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi […] Articolul Dezinformare după pana de curent de sâmbătă: România, acuzată că „n-a ajutat” apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în Republica Franceză vor putea, de la 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice. Facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală de până la 3,5 […] Articolul Permisele de conducere moldovenești, recunoscute în Franța fără examene apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Dacă Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană până în 2027 și dacă procesul de aderare ar trebui parcurs împreună cu Ucraina, sunt întrebările la care au răspuns speakerii parlamentelor din țările baltice. „Nu va putea avea loc aderarea în 2027, dar cred că este necesar întâi să finalizăm cu implementarea reformelor și să […] Articolul VIDEO Moldova aderă la UE până în 2027? Previziunea speakerilor baltici apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Ciochină, acuzat de tamponarea mortală a unui adolescent, își va afla sentința pe 27 februarie # Realitatea.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi tamponat mortal un adolescent și că ar fi încercat să ascundă urmele impactului, își va afla sentința pe data de 27 februarie 2026. La ședința de astăzi, 2 februarie, judecătorii au încheiat pledoariile, punând astfel punct dezbaterilor în proces. Informația a fost confirmată pentru IPN […] Articolul Ciochină, acuzat de tamponarea mortală a unui adolescent, își va afla sentința pe 27 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Bad Bunny a intrat în istoria premiilor Grammy, devenind primul artist latino care câștigă trofeul pentru Albumul anului, în cei 68 de ani ai galei. Distincția i-a fost acordată pentru cel de-al șaselea său album, „Debi Tirar Mas Fotos”, un material inspirat din istoria și identitatea muzicală a Puerto Rico. Artistul, pe numele real Benito […] Articolul Bad Bunny triumfă la Grammy, în timp ce Trump face declarații dure despre ceremonie apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Scenaristul nominalizat la Oscar pentru drama iraniană „A fost doar un accident”, arestat la Teheran # Realitatea.md
Unul dintre scenariștii nominalizați la Premiile Oscar pentru drama iraniană „A fost doar un accident” a fost arestat la Teheran, cu doar câteva săptămâni înainte de gala Academiei Americane de Film. Reprezentanții producției au anunțat duminică, 1 februarie, faptul că Mehdi Mahmoudian a fost reținut cu o zi înainte de autoritățile iraniene. Până în prezent, […] Articolul Scenaristul nominalizat la Oscar pentru drama iraniană „A fost doar un accident”, arestat la Teheran apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, după întrevederea cu omologii din statele Baltice. Misiunea diplomatică ar urma să devină operațională în a doua jumătate a anului 2026. Drept urmare, toate cele trei state baltice vor avea ambasade în Republica Moldova. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Igor Grosu: Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Începând cu 2 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, intră în vigoare restricții privind vânătoarea și reglementarea numerică a animalelor sălbatice. „Aceste măsuri sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 14 din 28 ianuarie 2026 și prevăd interzicerea vânătorii și/sau reglementării numerice, indiferent de forma de organizare (individuală sau colectivă), […] Articolul Din 2 februarie, vânătoarea în Republica Moldova este sub restricții apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Un recrut a părăsit fără permisiune unitatea militară din Capitală. Forțele de ordine au fost alertate, pentru a-l căuta. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Alla Diaconu. „Au fost dispuse măsuri de căutare cu ajutorul organelor abilitate”, a precizat funcționara. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Samovolnicie! Un recrut a părăsit unitatea militară din Chișinău, în care se afla apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
STRIGĂTOR LA CER. O copilă ar fi fost abuzată sexual în centrul țării: Polițiștii sunt la fața locului # Realitatea.md
O copilă de 9 ani ar fi fost abuzată sexual într-o localitate din centrul țării. Potrivit Poliției Naționale, toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență minorei. „Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bărbatului. În contextul în care prioritate are protejarea minorei și a familiei […] Articolul STRIGĂTOR LA CER. O copilă ar fi fost abuzată sexual în centrul țării: Polițiștii sunt la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Val de frig extrem la New York: cel puțin 14 persoane au murit și sute de oameni au fost duși în adăposturi # Realitatea.md
Cel puțin 14 persoane au murit în timpul unui val de frig extrem care a afectat orașul New York în ultima perioadă. Autoritățile locale spun că temperaturile foarte scăzute au pus în pericol în special persoanele fără adăpost, transmite CBS News. Potrivit experților, în cazul a opt dintre decese, un rol important l-a avut hipotermia, […] Articolul Val de frig extrem la New York: cel puțin 14 persoane au murit și sute de oameni au fost duși în adăposturi apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Gerul din această iarnă a înghețat aproximativ 180 de contoare de apă în municipiul Chișinău. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul particular, iar mai mulți locuitori au rămas temporar fără apă. Potrivit operatorului, numărul avariilor ar putea crește dacă temperaturile scăzute se vor menține. „Pentru a preveni avariile și cheltuielile inutile, S.A. […] Articolul Gerul a înghețat circa 180 de contoare de apă în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) a participat la o întrevedere de lucru cu ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unui dialog axat pe poziționarea turismului ca sector economic strategic pentru țară. Discuțiile au vizat integrarea turismului în arhitectura economică națională, necesitatea unei guvernanțe eficiente și […] Articolul APIT, în dialog cu ministrul economiei: Turismul, sector strategic pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Copilă de două săptămâni, salvată de ambulanță după ce s-a înecat cu lapte. Se înădușea în brațele mamei # Realitatea.md
O fetiță de doar două săptămâni a fost salvată de doctorii de pe ambulanță la Fălești, pe 31 ianuarie. Părinții au chemat medicii după ce micuța s-a înecat cu lapte. Apelul la Serviciul 112 a parvenit la ora 17:25. Micuța avea dificultăți severe de respirație. Echipajul medical a ajuns în doar șase minute la familie. […] Articolul Copilă de două săptămâni, salvată de ambulanță după ce s-a înecat cu lapte. Se înădușea în brațele mamei apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Speakerii din Letonia, Lituania și Estonia – întâmpinați la Parlament. Declarații comune, în direct la Realitatea TV # Realitatea.md
Președinții de Parlament din Estonia, Letonia și Lituania au ajuns la Chișinău. Igor Grosu i-a întâmpinat pe omologii Lauri Hussar, Daiga Mieriņa și Juozas Olekas. Oficialii vor avea discuții, apoi vor face declarații de presă comune. Acestea vor fi difuzate în direct la Realitatea TV, pe rlive.md și pe platformele Grupului Media Realitatea, începând cu […] Articolul Speakerii din Letonia, Lituania și Estonia – întâmpinați la Parlament. Declarații comune, în direct la Realitatea TV apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
VIDEO Incident grav în centrul Romei: un român a fost lovit după ce un pin s-a prăbușit peste el # Realitatea.md
Un cetățean român, în vârstă de 42 de ani, a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric s-a prăbușit peste trecători, într-o zonă intens circulată de turiști. Incidentul s-a produs la Forurile Imperiale, în apropierea Colosseumului. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital și este internat, însă medicii spun că nu se […] Articolul VIDEO Incident grav în centrul Romei: un român a fost lovit după ce un pin s-a prăbușit peste el apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi a fost eliberat sub control judiciar luni, 2 februarie. Mandatul lui de arestare preventivă nu a fost prelungit. Știrea este în curs de avtualizare… Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Vladimir Andronachi va petrece Revelionul după gratii. Arestul preventiv a fost prelungit Articolul Vladimir Andronachi a fost eliberat sub control judiciar apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Țoiu, discuții cu Rubio despre minereurile din România: Parteneriatul nostru este bază pentru lanțuri de aprovizionare # Realitatea.md
Ministra de externe a României, Oana Țoiu, se afla la Washington. Diplomata discută cu omologul american despre minereurile rare din România. Oficiala de la Bucuești a mers în SUA la invitația Departamentului de Stat al SUA. Țoiu urmează să participe la o discuție inter-ministerială pe tema minereurilor și pământurilor rare. „Întâlnirea ministerială reprezintă un pas […] Articolul Țoiu, discuții cu Rubio despre minereurile din România: Parteneriatul nostru este bază pentru lanțuri de aprovizionare apare prima dată în Realitatea.md.
