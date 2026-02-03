Ion Ceban a avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM

16:40

O fetiță de doar două săptămâni a fost salvată de doctorii de pe ambulanță la Fălești, pe 31 ianuarie. Părinții au chemat medicii după ce micuța s-a înecat cu lapte. Apelul la Serviciul 112 a parvenit la ora 17:25. Micuța avea dificultăți severe de respirație. Echipajul medical a ajuns în doar șase minute la familie. […] Articolul Copilă de două săptămâni, salvată de ambulanță după ce s-a înecat cu lapte. Se înădușea în brațele mamei apare prima dată în Realitatea.md.