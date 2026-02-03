Creștere alarmantă a cancerului în UE – prevenția rămâne cheia, avertizează OCDE

08:20

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că administrația sa cere Universității Harvard despăgubiri în valoare de 1 miliard de dolari. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris el într-o postare pe platforma Truth Social, fără a […] Articolul Trump cere despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard. Care este motivul? apare prima dată în Realitatea.md.