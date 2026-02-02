Campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a, a fost lansată și în acest an de MEC
Ziarul de Garda, 2 februarie 2026 17:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat luni, 2 februarie, cea de-a doua ediție a campaniei naționale de promovare a studiilor universitare „Învață în Moldova”. Primele activități din programul campaniei cu participarea elevilor claselor a XII-a vor începe marți, 3 februarie, cu vizitarea universităților din Chișinău, potrivit comunicatului MEC. Potrivit Ministerului, obiectivul strategic al campaniei...
• • •
Acum 10 minute
17:10
Vladimir Andronachi, eliberat din arest: „Încălcarea admisă de procuror a privat Curtea de Apel de posibilitatea de a analiza temeiurile prelungirii măsurii preventive de arest” în privința fostului deputat # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, a fost eliberat din arest preventiv. O hotărâre în acest sens a fost pronunțată pe 2 februarie 2026 de către Curtea de Apel Centru, care a respins demersul procurorilor. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), în privința lui Andronachi este aplicată...
Acum 30 minute
17:00
17:00
O fetiță de 9 ani ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. „Polițiștii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile necesare pentru identificarea și localizarea bărbatului” # Ziarul de Garda
Poliția anunță că a înregistrat un caz într-o localitate din centrul țării, care vizează o minoră de 9 ani, presupus expusă unor acțiuni cu caracter sexual. „Toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență copilei. Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bǎrbatului”, a informat Inspectoratul...
17:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Harkiv: două persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Trupele ruse au lovit cu o dronă partea centrală a Harkivului: două persoane au fost rănite, precizează autoritățile. Drona a lovit carosabilul în apropierea unor pavilioane comerciale dintr-una dintre piețele din raionul Slobidskîi al orașului. Salvatorii au efectuat verificări în zonă după atac. Au fost avariate o stație de transport public, fațada și...
16:50
A fost redeschis principalul punct de trecere a frontierei din Gaza, după aproape doi ani. Trecerea este permisă unui număr limitat de persoane, în timp ce mii de palestinieni așteaptă să plece # Ziarul de Garda
Punctul de trecere a frontierei din Rafah dintre Gaza și Egipt a fost redeschis de Israel pentru un număr limitat de persoane, pe măsură ce eforturile diplomatice fragile de stabilizare a conflictului avansează, scrie The Guardian. Sursa citată scrie că forțele israeliene au preluat controlul asupra punctului de trecere Rafah — singurul punct de trecere...
Acum o oră
16:40
16:30
STOP FALS/ Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie: „Frații n-au ajutat și n-au încercat” # Ziarul de Garda
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi...
16:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat un sector rezidențial din Sumî, nicio persoană nu a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:05 În această dimineață, armata rusă a lovit sectorul rezidențial al comunității Lebedîn din regiunea Sumî. Flăcările au cuprins complet o casă de locuit, iar alte 4 gospodării au fost avariate. „Din cauza riscului unor atacuri repetate, salvatorii au fost nevoiți să oprească temporar intervenția și să se retragă într-un loc sigur”, a precizat...
Acum 2 ore
16:10
LIVE/ Președinții parlamentelor statelor baltice, întâmpinați de șeful Legislativului de la Chișinău, Igor Grosu # Ziarul de Garda
Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, sunt întâmpinați luni, 2 februarie, de către președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu. Programul vizitei oficiale Conform comunicatului de presă al Legislativului, la inițiativa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în R. Moldova vor fi prezenți președintele...
15:50
R. Moldova revine în topul statelor cu cele mai multe plângeri depuse la CtEDO. Despăgubiri de peste 23 de milioane de euro, achitate din 1997 până în prezent # Ziarul de Garda
R. Moldova continuă să se afle printre statele europene cu cele mai multe cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) raportat la numărul populației. În anul 2025, Curtea a înregistrat 468 de cereri împotriva R. Moldova, iar în 45 din cele 48 de hotărâri pronunțate a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției,...
15:50
Administrația Națională a Drumurilor: Gropile apărute din cauza condițiilor meteo pe mai multe drumuri naționale sunt reparate cu asfalt rece # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale se înregistrează degradări ale îmbrăcăminții rutiere, manifestate prin apariția gropilor, tasărilor locale și exfolierilor stratului de uzură, informează luni, 2 februarie, Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit unui comunicat, aceste degradări sunt determinate, în principal, de starea avansată de...
15:40
Unsprezece rute directe noi vor fi operate de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Ziarul de Garda
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță 11 rute directe cu destinații noi pentru vara 2026, operate de mai multe companii aeriene. Potrivit instituției, lansarea rutelor este programată gradual, în perioada aprilie–iunie, în funcție de destinație și operator. „Deși ne aflăm încă în sezonul de iarnă, pregătirile pentru sezonul estival sunt deja în plină desfășurare”,...
15:20
În cătușe și însoțit de oamenii legii – așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ședința din 2 februarie 2026. Se întâmplă după ce la 29 ianuarie, acesta a fost reținut de mascații de la „Fulger” într-un alt...
Acum 4 ore
15:00
Valoarea despăgubirilor pentru exproprierea bunurilor de pe terenul fostului Stadion Republican este de circa 96,47 milioane de lei. Terenul este destinat construcției noului sediu al Ambasadei SUA # Ziarul de Garda
Agenția Proprietăți Publice (APP) a informat că valoarea despăgubirilor stabilite în cadrul procedurii de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova este de circa 96,47 milioane de lei. APP a precizat că a emis actele de stabilire a despăgubirilor și a consemnat integral...
14:30
LIVE TEXT/ O femeie a murit, iar alta a fost rănită în urma unui atac cu drone în Donețk. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:20 În regiunea Donețk, trupele ruse au ucis o femeie, iar alta a fost rănită, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma unui atac aerian asupra orașului, au fost avariate 14 blocuri de locuințe, un centru comercial și o poștă. Un autoturism a luat foc. De asemenea, din cauza atacurilor rusești cu...
14:20
Proiectul „Declarației Parlamentului R. Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale” a fost înaintat guvernării, anunță PRN # Ziarul de Garda
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN) a anunțat despre desfășurarea unei întrevederi politice între conducerea PRN și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În cadrul discuțiilor, reprezentanții PRN au transmis conducerii PAS proiectul „Declarației Parlamentului R. Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale”, solicitând asumarea acestuia de către majoritatea parlamentară PAS sub forma...
14:20
Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență. Încă trei magistrați de la Judecătoria Hîncești sunt vizați # Ziarul de Garda
O judecătoare, învinuită de comiterea infracțiunii de trafic de influență, a fost trimisă în judecată, anunță luni, 2 februarie, Procuratura Generală (PG). Ziarul de Gardă a scris anterior că magistrata învinuită este Angela Braga. Potrivit unui comunicat, Braga, deținând funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, aflându-se în orașul Hîncești, acționând cu intenție directă...
14:10
13:50
Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gaz. ANRE a examinat cererea depusă de SA „Energocom” privind prețurile reglementate la gazele naturale # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat proiectul de hotărâre privind rezultatele examinării cererii depuse de S.A. „Energocom”. Astfel, potrivit proiectului, consumatorii ar putea achita un tarif lunar de 13,35 lei, fără TVA, pentru un metru cub de gaz. Tariful propus de ANRE este mai mic decât cel propus de SA „Energocom”, conform...
Acum 6 ore
13:10
Maia Sandu a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de un deputat norvegian, „pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad, „pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, dezinformare și presiuni politice” „Am nominalizat-o pe președinta Moldovei Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu a fost...
13:00
Șapte persoane, membrii unui „grup criminal organizat”, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani. Au plasat un anunț fictiv și au primit 245 de mii de lei de la victimă # Ziarul de Garda
Șapte membri ai unui „grup criminal organizat” și a unei persoane juridice, acuzați de escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245 de mii de lei, au fost condamnați, anunță luni, 2 februarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, instanța le-a stabilit pedepse: Potrivit comunicatului, 8 persoane, 5 bărbați și 3 femei, împreună cu alte persoane...
12:50
Kremlinul confirmă continuarea negocierilor cu SUA și Ucraina privind un acord de pace: „În privința unor chestiuni, cu siguranță ne-am apropiat” # Ziarul de Garda
Kremlinul a confirmat că a doua rundă de negocieri de pace dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina va avea loc la Abu Dhabi pe 4 și 5 februarie. „În privința unor chestiuni, cu siguranță ne-am apropiat, deoarece au existat discuții și conversații, iar cu privire la unele chestiuni, este mai ușor să găsim un teren...
12:50
LIVE TEXT/ Explozii și incendii în regiunea Belgorod din Rusia în urma unui atac cu drone ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:40 Explozii au fost raportate peste noapte în regiunea Belgorod din Rusia, unde oficialii au declarat că un presupus atac cu drone ucrainene a declanșat un incendiu în orașul Stary Oskol, iar două persoane ar fi murit, scrie The Kyiv Indepedent. Locuitorii locali au raportat că au auzit cel puțin șase explozii puternice în...
12:10
Fosta președință a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, depistată cu avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de o ex-consilieră municipal și ex-consilieră raională Edineț. Astfel, ANI a stabilit o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat de 1 204 700 de lei. Potrivit actului de constatare, numele acesteia este Svetlana Panciuc. ZdG a scris anterior...
11:50
AUDIO/ Percheziții în mai multe dosare ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Medicul-șef, reținut: „El nu vede culoarea verde deloc. El ce vrea, eu să risc cu asta degeaba așa? Numai cu rugămintea nu merge” # Ziarul de Garda
Mai multe percheziții sunt efectuate luni, 2 februarie, în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). UPDATE 11:30 CNA a publicat o înregistrare audio în care medicul vizat cere mijloace bănești de la oameni pentru a elibera ilegal adeverințe...
11:30
Primăria Chișinău planifică să înceapă, în acest an, lucrările de reparație a caldarâmului de pe strada 31 August 1989, anunță Ion Ceban # Ziarul de Garda
Autoritățile capitalei planifică să înceapă, în acest an, lucrările de reparație a caldarâmului de pe strada 31 August 1989. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că primăria este pregătită să lanseze, în perioada următoare, procedura de licitație pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările. Declarațiile au fost făcute la ședința operativă a serviciilor primăriei...
11:20
Gropile din carosabil apărute în urma condițiilor meteo, reparate pe mai multe sectoare de drum # Ziarul de Garda
În această dimineață echipele S.A. Drumuri intervin pe mai multe sectoare de drum, pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteo din ultima perioadă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit unui comunicat, sectoarele de drum sunt: „Intervențiile au loc în regim de urgență, pentru a restabili circulația în condiții...
Acum 8 ore
10:40
Percheziții la Chișinău, Șoldănești și Rezina în mai multe dosare ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Medicul-șef al Secției consultative a spitalul din Șoldănești, reținut # Ziarul de Garda
Mai multe percheziții sunt efectuate luni, 2 februarie, în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Astfel, CNA precizează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în...
10:30
Axios: Administrația SUA a transmis Iranului că este pregătită să negocieze și să ajungă la un acord. Trei țări lucrează la organizarea unei întâlniri # Ziarul de Garda
Administrația SUA a transmis Iranului că este pregătită să negocieze și să ajungă la un acord. Eforturile diplomatice au loc în contextul în care președintele american, Donald Trump, a ordonat o intensificare masivă a prezenței militare în Golful Persic, sporind miza privind posibilitatea ca negocierile să prevină un atac asupra Iranului și declanșarea unui război...
10:20
LIVE TEXT/ Drone rusești au lovit regiunea Cerkasî, iar patru persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 Cerkasî a fost ținta unui atac masiv cu drone rusești: au izbucnit mai multe incendii, iar patru persoane au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. La mai multe adrese au luat foc locuințe, automobile, clădirea unei întreprinderi private și garaje. O stație de alimentare cu combustibil și mai multe mașini au...
10:00
15 tone de mărar de import contaminate cu pesticide au fost distruse. ANSA: „Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns la consumatori” # Ziarul de Garda
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import a fost reținut și nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit unui comunicat, decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid. Potrivit ANSA, niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns...
09:40
Vizită oficială a președinților parlamentelor statelor baltice. Program, ședință solemnă și restricții de circulație # Ziarul de Garda
Președinții parlamentelor din statele baltice efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 2–4 februarie. Primăria municipiului Chișinău a informat că, în acest interval, zilnic între orele 08:00 și 16:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este aplicată de poliție în contextul vizitei oficiale a președinților de...
09:20
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 170 de drone noaptea trecută și cu o rachetă balistică. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:10 În noaptea de 2 februarie, armata rusă a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M din Crimeea, precum și cu 171 de drone de atac din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarsk, Millerovo și Donețk, au raportat Forțele de Apărare Aeriană. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic...
Acum 24 ore
18:40
LIVE TEXT/ Numărul victimelor atacului rus din regiunea Dnipropetrovsk a crescut la 15 persoane. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:34 Numărul victimelor atacului rus din regiunea Dnipropetrovsk a crescut la 15 persoane. În jurul orei 15:45, trupele ruse au lansat un atac cu drone asupra raionului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk. Atacul a avut loc în apropierea unui autobuz de serviciu cu care minerii se întorceau acasă după tura de lucru. La ora 18:30...
18:10
Redeschiderea principalului punct de trecere a frontierei din Gaza este preconizată pentru luni, după aproape doi ani # Ziarul de Garda
Principalul punct de trecere a frontierei din Gaza, situat în Rafah, se va redeschide luni pentru palestinieni, a anunțat Israelul, pregătirile fiind în curs de desfășurare la principalul punct de acces al enclavei devastate de război, care a fost în mare parte închis timp de aproape doi ani, potrivit Reuters. Înainte de război, punctul de...
17:30
LIVE TEXT/ Doisprezece persoane și-au pierdut viața într-un atac, în regiunea Dnipropetrovsk, asupra unui autobuz al unei întreprinderi. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:25 Doisprezece persoane au murit în regiunea Dnipropetrovsk, după ce o dronă rusească a atacat autobuzul de serviciu al uneia dintre întreprinderile din raionul Pavlohrad. Preliminar, 12 persoane au murit. Alte șapte persoane rănite au fost spitalizate. UPDATE 14:50 Forțele ruse au atacat cu drone și o zonă rezidențială a orașului Zaporijjea. Preliminar, două...
17:20
Musk spune că măsurile luate pentru a împiedica Rusia să utilizeze Starlink „par să fi dat rezultate” # Ziarul de Garda
Elon Musk a declarat duminică, 1 februarie, că măsurile luate de compania sa SpaceX pentru a opri utilizarea „neautorizată” de către Rusia a sistemului său de internet Starlink „par să fi dat roade”, în timp ce șeful apărării de la Kiev a afirmat că oficialii lucrează la găsirea unor soluții pentru a împiedica orice utilizare...
Ieri
16:00
După o săptămână de ore online, elevii din capitală revin de luni, 2 februarie, la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a spus că „părerile au fost împărțite”. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, luni în capitală se prevăd maxim -9°C, în timpul zilei, și până la...
15:40
Ministrul Energiei: La amiază, R. Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică, în proporție de 94%, prin generare din surse interne # Ziarul de Garda
A doua zi după pana de curent, R. Moldova și-a acoperit, în proporție de 94%, consumul de energie electrică prin generare din surse interne, a transmis ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Duminică, 1 februarie, la ora 12:42, potrivit operatorului sistemului de transport, Moldelectrica, erau importați doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de...
15:00
LIVE TEXT/ Cinci femei, rănite în urma atacurilor cu drone asupra orașului Zaporijjea, trei dintre care la maternitate. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:50 Forțele ruse au atacat cu drone și o zonă rezidențială a orașului Zaporijjea. Preliminar, două femei au fost rănite. Ele au fost transportate la spital. „Numărul victimelor este în curs de stabilire. O clădire agricolă a luat foc. Pompierii au stins incendiul. Undele de șoc au avariat clădirile învecinate”, a transmis Serviciul de...
14:40
Negocierile privind încetarea războiului din Ucraina sunt programate pentru săptămâna viitoare, în Abu Dhabi # Ziarul de Garda
Discuțiile trilaterale susținute de SUA, la care vor participa Ucraina și Rusia, vor avea loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi, a declarat duminică, 1 februarie, președintele Volodimir Zelenski, în contextul în care ucrainenii se confruntă cu incertitudini privind soarta armistițiului energetic cu Rusia, pe fondul scăderii temperaturilor, scrie Reuters. Kievul se află sub presiunea SUA...
14:40
Reforma administrației publice locale: de ce este necesară și ce greșeli ar trebui să evite autoritățile? # Ziarul de Garda
Guvernul a dat start oficial reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de către secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a subliniat că procesul se va desfășura în patru etape, prima fiind dedicată consultărilor publice. Urmează prezentarea conceptului, discuții extinse cu cetățenii pe parcursul primăverii, iar apoi, în toamnă, elaborarea și aprobarea pachetului...
13:30
Prevenția este sănătate: Tot ce trebuie să știi de la Cristina Ipati, medic colposcopist, pentru a preveni cancerul de col uterin # Ziarul de Garda
Aproximativ 300-330 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar alte 150-160 de decese sunt înregistrate în fiecare an. În același timp, anual, 600-700 de femei sunt diagnosticate cu leziuni precanceroase, ceea ce accentuează importanța depistării timpurii. Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită. În acest context, multe femei...
13:00
EDITORIAL/ Unirea nu-i roată de rezervă. Erorile, scuzele și testele guvernării. Soluții # Ziarul de Garda
Acum două săptămâni, președinta Republicii Moldova aflată la al doilea mandat, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru Reunirea cu România la un eventual referendum. A urmat o avalanșă de articole, opinii triumfante sau acuzatoare; în premieră, după mulți ani, subiectul a căpătat și atenție la nivel internațional. Mulți oficiali și persoane publice și-au...
12:50
Temperatura va scădea până la -20°C: meteorologii au emis cod galben de vreme geroasă pentru o parte a țării # Ziarul de Garda
Serviciul meteorologic a emis o avertizare, cod galben, de vreme geroasă pentru partea de nord a țării, valabilă în perioada 1 februarie, ora 20:00 – 3 februarie, ora 10:00. Potrivit specialiștilor, în majoritatea zonelor vizate se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute, în special pe parcursul nopții și al dimineții. Minimele termice pot coborî până...
12:40
Elevii din Bălți vor continua să învețe online în primele zile ale săptămânii următoare # Ziarul de Garda
Elevii din municipiul Bălți vor continua orele la distanță în primele zile ale lunii februarie. Direcția învățământ, tineret și sport a prelungit până pe 3 februarie măsura aplicată din 28 ianuarie. Potrivit primarului Alexandr Petkov, decizia, datată cu 30 ianuarie, a fost luată „din cauza gerului puternic”. „Condițiile meteorologice rămân dificile, de aceea trecerea temporară la...
12:30
LIVE TEXT/ Maternitatea din Zaporijjea, lovită de forțele ruse. Sunt cel puțin șase răniți. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:25 „Rușii au lovit maternitatea din Zaporijjea. (…) Numărul victimelor a crescut deja la șase persoane”, a anunțat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov. Printre victime se află două femei care se aflau în vizită în timpul atacului, a menționat guverantorul. UPDATE 12:20 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în multe regiuni ale Ucrainei continuă lucrările...
11:40
11:20
Video/ Minciuna ca armă de război: falsurile lui Putin, Ucraina sub atac, Moldova sub propagandă # Ziarul de Garda
Falsul distribuit recent de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit căruia Ucraina ar fi încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin, atacând reședința acestuia din regiunea Novgorod, nu este o simplă minciună diplomatică. Este un nou episod dintr-o strategie veche, coordonată de la Kremlin, în care minciuna devine instrument de război. Cu toate acestea, falsul...
11:00
Termoelectrica, după pana de curent din 31 ianuarie: „Toți consumatorii din Chișinău beneficiază de agent termic” # Ziarul de Garda
Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea energiei termice fiind asigurată „în regim continuu și conform parametrilor de funcționare stabiliți”, au anunțat reprezentanții Termoelectrica în dimineața zilei de duminică, 1 februarie. În jurul orelor 22:00, toți consumatorii din sectorul Botanica, care au fost temporar deconectați de la încălzire pe parcursul zilei de...
