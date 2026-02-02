Unsprezece rute directe noi vor fi operate de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău

10:00

Un tânăr care nu deținea permis de conducere a decedat în seara zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, după ce ar fi pierdut controlul mașinii pe care o conducea. Pasagerul din automobil a fost transportat la spital. Conform unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției (IGP), oamenii legii au fost sesizați, în jurul orei...