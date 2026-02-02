O fetiță de 9 ani ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. „Polițiștii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile necesare pentru identificarea și localizarea bărbatului”

11:20

Falsul distribuit recent de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit căruia Ucraina ar fi încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin, atacând reședința acestuia din regiunea Novgorod, nu este o simplă minciună diplomatică. Este un nou episod dintr-o strategie veche, coordonată de la Kremlin, în care minciuna devine instrument de război. Cu toate acestea, falsul...