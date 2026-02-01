BBC lansează o campanie de promovare a produselor agricole moldovenești

09:15

Primăria comunei Ceadîr-Lunga din UTA Găgăuzia a lansat un parc de panouri solare cu o capacitate de 330 kW și amplasate pe o suprafață de 1 hectar, care va contribui la economisirea a până la 600 de mii de lei pe an prin reducerea costului iluminatului stradal, informează Logos Press.