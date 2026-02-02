Mihai Popșoi merge în vizită oficială la Bruxelles. Pe agenda ministrului de externe al R. Moldova se află întrevederi cu oficiali de vârf ai UE

13:15

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat într-un mesaj video postat pe Facebook, cauzele care au provocat pana de curent în mai multe zone din Republica Moldova. Potrivit ministrului, din cauza pierderii unor linii electrice pe teritoriul Ucrainei, s-a declanșat sistemul automat de protecție, care a deconectat alimentarea cu energie electrică