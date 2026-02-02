Numărul cererilor împotriva Republicii Moldova depuse la CEDO a crescut
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat, în anul trecut, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei în anul 2025, cu circa 29% mai mult față de 2024.
Experții: Pana masivă de curent a scos în evidență vulnerabilitățile sistemului energetic regional și necesitatea de a accelera interconectarea cu România # Radio Chisinau
Avarierea rețelelor electrice din Ucraina care au condus la deconectări temporare de electricitate în Rep. Moldova în acest weekend a avut loc pe fundalul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, potrivit analiștilor de la Chișinău. Totodată, pana masivă de curent a scos în evidență vulnerabilitățile sistemului energetic regional și necesitatea urgentă de a accelera interconectarea cu România, mai spun experții.
O femeie din capitală a rămas fără un milion de lei prin înșelătorie. Doi tineri au fost arestați # Radio Chisinau
Doi tineri au fost arestați pentru 30 de zile după ce au pus la cale o schemă de escrocherie prin care o femeie din capitală a rămas fără un milion de lei.
Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu Francisco Aguilera Aranda. Discuțiile au vizat evoluțiile regionale și procesul de reglementare transnistreană # Radio Chisinau
Guvernul anunță că viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut, pe 2 februarie, o întrevedere cu Însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Regatului Spaniei în Republica Moldova, Francisco Aguilera Aranda, care se afla la București.
Procesul de reintegrare, pe agenda discuțiilor moldo-spaniole. Ce au convenit oficialii # Radio Chisinau
Valeriu Chiveri o întrevedere cu Francisco Aguilera Aranda. Discuțiile au vizat evoluțiile regionale și procesul de reglementare transnistreană # Radio Chisinau
Președintele Consiliului European invită liderii UE la o reuniune informală pe 12 februarie pentru consolidarea pieței unice: „În 2026 aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității” # Radio Chisinau
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
Președintele Consiliului European invită liderii UE la o reuniune informală pe 12 februarie pentru consolidarea pieței unice: „În 2026, dorim să impulsionăm competitivitatea” # Radio Chisinau
Numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave continuă să scadă, potrivit datelor statistice pentru luna ianuarie din ultimii ani. Și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în accidente rutiere este mai mic comparativ cu perioadele anterioare.
Șapte membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani # Radio Chisinau
Șapte membri ai unui grup criminal organizat și o companie au fost condamnați pentru escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245.000 de lei.
AND: Lucrări de urgență pe mai multe drumuri naționale din cauza gropilor apărute în carosabil # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, echipele S.A. „Drumuri” desfășoară intervenții de urgență pe mai multe sectoare de drum național, pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile din ultima perioadă.
Sinteza CNA: Percheziții și arestări într-un dosar de corupție sistemică la posturile vamale Leușeni și Cahul și sechestre de peste 4 milioane de lei aplicate de ARBI # Radio Chisinau
Mai mulți vameși au fost arestați preventiv, un avocat a fost reținut, iar o avocată a fost condamnată la închisoare, în acțiuni desfășurate de ofițerii anticorupție săptămâna trecută. Tot în această perioadă au fost aplicate sechestre pe bunuri de peste 4 milioane de lei și au fost realizate zeci de activități pe componenta prevenirii corupției.
Situația la frontieră: 17 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, cu zeci de mii de persoane și mii de vehicule care au traversat punctele de trecere. În același timp, autoritățile de frontieră și vameșii au raportat mai multe încălcări ale legislației.
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție /CNA/ și procurorii desfășoară astăzi percheziții în municipiul Chișinău și în raioanele Șoldănești și Rezina, în mai multe dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru conducătorii auto și candidații la obținerea permisului de conducere.
Activarea Coridorului Vertical se accelerează: a fost semnat primul acord de vânzare a gazului natural lichefiat american către Ucraina. Ruta de transport trece inclusiv prin România și Republica Moldova # Radio Chisinau
Vineri, 30 ianuarie 2026, a fost semnat primul acord de vânzare de GNL american către Ucraina de către ATLANTIC SEE LNG TRADE împreună cu BP drept furnizor și compania ucraineană Naftogaz drept cumpărător. Conform comunicatului companiei, prima încărcătură de GNL care va ajunge la Revithoussa va fi trimisă în Ucraina în luna martie, adică peste câteva săptămâni.
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto au fost amendați pentru viteză # Radio Chisinau
Peste 4470 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în R. Moldova.
Un lot de 15 tone de mărar de import a fost distrus sub supravegherea inspectorilor ANSA # Radio Chisinau
Un lot de 15.000 de kilograme de mărar proaspăt de import a fost reținut și distrus, după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitelor admise de reziduuri de pesticide. Autoritățile dau asigurări că produsul nu a ajuns pe piață.
Presa de la Chișinău a relatat despre cauzele întreruperii de curent de sâmbătă, dar și cum acest incident major a fost folosit de propagandă. Jurnaliștii atrag atenția că toți politicienii care au răspândit sâmbătă reproșuri în spațiul public „au deținut anterior funcții de stat în Republica Moldova și nu au inițiat niciun proiect care să slăbească dependența electroenergetică a țării de infrastructura ex-sovietică. Din contra, au construit scheme criminale împreună cu anumite grupări politico-oligarhice de la Kremlin și cu regimul separatist de la Tiraspol”.
Mihai Popșoi merge în vizită oficială la Bruxelles. Pe agenda ministrului de externe al R. Moldova se află întrevederi cu oficiali de vârf ai UE # Radio Chisinau
În perioada 2 – 4 februarie, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la instituțiile Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles.
SUA: Evoluțiile privind Lukoil pot consolida securitatea energetică a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Securitatea energetică rămâne un pilon central al parteneriatului dintre Statele Unite și Republica Moldova, în contextul evoluțiilor regionale și al sancțiunilor impuse companiilor energetice rusești.
Atenție șoferi: Restricții temporare de acces în centrul Chișinăului și spre aeroport # Radio Chisinau
Accesul în anumite zone din centrul Capitalei va fi limitat temporar, iar mai multe activități publice vor fi interzise, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din Țările Baltice. Măsurile se vor aplica pe parcursul a trei zile și vizează inclusiv arterele de legătură cu aeroportul.
Cel puțin 16 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # Radio Chisinau
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puțin 12 morți și șapte răniți, duminică, au anunțat serviciile de urgență și autoritățile locale.
Noi modalități de contractare a gazelor naturale: consumatorii vor putea alege între preț fix și preț dinamic # Radio Chisinau
O nouă campanie internațională amplă de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, considerată una dintre cele mai influente și credibile surse media la nivel global. Inițiativa vizează prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și talentelor locale care definesc identitatea țării, transmite MOLDPRES.
Noi modalități de contractare a gazelor naturale: consumatorii vor putea alege între preț fix și preț dinamic # Radio Chisinau
Ministrul Energiei: R. Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie electrică din surse interne, la o zi după blackoutul parțial # Radio Chisinau
La o zi după blackoutul parțial, Republica Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică în proporție de 94% din surse interne, la ora 12:42. Informația a fost comunicată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu referire la datele operatorului sistemului de transport, Moldelectrica.
Zelenski spune că este nevoie de o întâlnire personală cu Putin pentru un acord privind teritoriile # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rezolvarea problemei teritoriale în negocierile cu Rusia este imposibilă fără o întâlnire personală cu Vladimir Putin, relatează duminică The Moscow Times.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, mesaj de Ziua autonomiei locale: „Ne aflăm într-un proces de schimbare, iar reforma pe care am început-o este pentru oameni” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cu prilejul Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, subliniind rolul esențial al autorităților locale în dezvoltarea comunităților și în soluționarea problemelor cetățenilor, transmite MOLDPRES.
Volodimir Zelenski anunță o nouă rundă de discuții Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi. Când are loc # Radio Chisinau
Volodimir Zelenski anunță o nouă rundă de discuții Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi. Când au loc # Radio Chisinau
Cum se rețin primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate salariatului pentru lipsa forțată de la serviciu # Radio Chisinau
În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul muncii angajatorul este obligat sa compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci. Această obligație survine, în particular, în caz de eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă.
Noapte albă la Tudora: mai multe camioane deblocate de polițiștii de frontieră (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Mai multe camioane au rămas blocate noaptea de sâmbătă spre duminică în satul Tudora din cauza ghețușului format pe carosabil, anunță Poliția de Frontieră. Grație eforturilor susținute și în colaborare cu drumarii locali, a fost împrăștiat material antiderapant, camioanele fiind tractate cu ajutorul unei autospeciale.
Liderul suprem al Iranului amenință direct SUA: „Dacă începeți un război, de data asta va fi unul regional” # Radio Chisinau
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că, dacă SUA vor ataca Iranul, acest lucru va duce la un conflict regional, a anunțat agenția de știri semi-oficiale Tasnim, citată de Associated Press.
Meteorologii au emis Cod Galben de ger. Temperaturi de -20 grade Celsius în următoarele zile # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de vreme geroase pentru nordul și parțial centrul Republicii Moldova. Alerta este valabilă de astăzi, 1 februarie, ora 20.00 și până pe 3 februarie, ora 10.00.
Memorial Basarabean | Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea: Sfântul Sofian Boghiu, alături de alți monahi din Basarabia, au contribuit la renașterea mănăstirii Antim (Audio, Foto) # Radio Chisinau
„Fiți sinceri, că fățarnici sunt destui!” - acest îndemn al sfântului Sofian Boghiu a fost actualizat de către participanții la lansarea spectacolului radiofonic, dedicat acestei personalități a culturii și spiritualității românești, descendent din Basarabia, ce a avut loc în sala Bibliotecii Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București.
Regimul termic din Chișinău, restabilit complet după pana de curent din 31 ianuarie # Radio Chisinau
Toate cele trei blocuri energetice din cadrul Centralei Electrice cu Termoficare (CET) Sursa 1 sunt funcționale și operează în regim normal, contribuind atât la asigurarea stabilității sistemului de termoficare, cât și a Sistemului Electroenergetic Național, informează Ministerul Energiei. Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea energiei termice fiind asigurată în regim continuu și conform parametrilor de funcționare stabiliți.
Zelenski dezvăluie cauza probabilă a avariei rețelei electrice: Nu există indicii de intervenție externă # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că motivele avariei majore produse pe 31 ianuarie în rețeaua electrică sunt încă în curs de investigare. Până în prezent, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic. Cel mai probabil, incidentul a fost cauzat de formarea gheții pe liniile electrice, informează Ukrainska Pravda.
Apeluri automate în cazul accidentelor rutiere. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Din martie 2026, Serviciul 112 va fi pregătit tehnic pentru recepționarea semnalelor” # Radio Chisinau
Sistemul de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere avansează în implementare. Astfel, Serviciul 112 va fi pregătit tehnic, din martie 2026, pentru recepționarea semnalelor, iar până în iunie 2026 operatorii de telecomunicații vor asigura transmiterea completă a apelurilor. Informațiile au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unui interviu oferit pentru MOLDPRES.
