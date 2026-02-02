Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie: „Frații n-au ajutat și n-au încercat”

09:40

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Ucraina se pregătește pentru întâlniri diplomatice „săptămâna viitoare", menite să impulsioneze negocierile cu Federația Rusă, sugerând totodată că o reuniune planificată anterior pentru duminică, la Abu Dhabi, ar putea să nu mai aibă loc. Informația este transmisă de MOLDPRES, cu referire la Agerpres și AFP. „Suntem în […]