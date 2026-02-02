Marian Lupu, audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”

11:50

Duminică dimineața, mai multe localități din țară, inclusiv o parte din municipiu Chișinău, au rămas fără curent electric din cauza unei avarii pe linia Isaccea-Vulcănești. Deocamdată nu se cunoaște numărul exact al consumatorilor care nu au lumină. Miisterul Energiei a anunțat că deconectările s-au produs din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, care […] Articolul Avarie pe linia Isaccea-Vulcănești. Mai multe regiuni din țară au rămas fără curent apare prima dată în Vocea Basarabiei.