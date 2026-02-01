Avion Turkish Airlines cu pasageri la bord a aterizat în siguranță la Chișinău după o defecțiune tehnică
Vocea Basarabiei, 1 februarie 2026 09:40
Un avion de pasageri al companiei Turkish Airlines, care efectua cursa TK269 pe ruta Istanbul–Chișinău, a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga", vineri, 31 ianuarie, după ce a înregistrat o defecțiune tehnică în timpul zborului. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Potrivit reprezentantei AAC, Irina Bodolică, în […]
• • •
Acum 5 minute
09:50
Tragedie pe traseul M5: un tânăr fără permis și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un copac # Vocea Basarabiei
Poliția a fost sesizată aseară, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier grav pe traseul M5, în direcția localității Valea lui Vlad, raionul Sîngerei. Potrivit cercetărilor preliminare, un automobil de marcă Mazda s-a izbit violent de un copac. La volan se afla un tânăr de 21 de ani, care într-o curbă a pierdut […]
Acum 15 minute
09:40
Avion Turkish Airlines cu pasageri la bord a aterizat în siguranță la Chișinău după o defecțiune tehnică # Vocea Basarabiei
09:40
Zelenski anunță pregătiri pentru noi întâlniri diplomatice privind negocierile cu Rusia, săptămâna viitoare # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Ucraina se pregătește pentru întâlniri diplomatice „săptămâna viitoare", menite să impulsioneze negocierile cu Federația Rusă, sugerând totodată că o reuniune planificată anterior pentru duminică, la Abu Dhabi, ar putea să nu mai aibă loc. Informația este transmisă de MOLDPRES, cu referire la Agerpres și AFP. „Suntem în […]
Acum 24 ore
18:40
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15.40 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, toate stațiile electrice de 110 […]
13:10
Ministerul energeticii din Ucraina a anunțat cauza decondectărilor masive a energiei electrice. Astăzi, la ora 10:42, a avut loc o defecțiune tehnologică odată cu oprirea simultană a liniei de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și Moldovei și a liniei de 750 kV dintre părțile vestice și centrale ale Ucrainei, a comunicat ministerul. Această […]
12:40
Mai multe puncte de trecere a frontierie, fără curent electric. Procedurile vamale se fac în regim manual # Vocea Basarabiei
Ca urmare a căderii tensiunii în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără curent electric. În aceste condiții, procedurile vamale sunt efectuate manual. Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. Totodată, la sediul central al Serviciului Vamal sunt înregistrate dificultăți tehnice, care pot […]
12:20
Fără curent în capitală: semafoarele nu funcționează, iar troleibuzele staționează # Vocea Basarabiei
Din cauza lipsei energiei electrice în capitală, poliția atenționează că semafoarele nu funcționează și îndeamnă șoferii să fie prudenți și să respecte regulile de circulație. Polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere. Totodată, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. Unitățile cu mers autonom […]
12:10
În contextul înregistrării deconectărilor de la energia electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, salvatorii au pus în funcțiune generatoarele autonome pentru a asigura cu energie electrică inspectoratele de poliție, dispeceratele IGSU și Serviciul de asistență medicală urgentă din municipiile Bălți și Cahul. Potrivit IGSU, procesele operaționale nu sunt afectate, iar activitatea echipelor de […]
11:50
Avarie pe linia Isaccea-Vulcănești. Mai multe regiuni din țară au rămas fără curent # Vocea Basarabiei
Duminică dimineața, mai multe localități din țară, inclusiv o parte din municipiu Chișinău, au rămas fără curent electric din cauza unei avarii pe linia Isaccea-Vulcănești. Deocamdată nu se cunoaște numărul exact al consumatorilor care nu au lumină. Miisterul Energiei a anunțat că deconectările s-au produs din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, care […]
11:20
Zelenski și Nicușor Dan discută proiecte energetice comune pentru creșterea securității regionale # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre dezvoltarea unor proiecte energetice comune, menite să consolideze securitatea energetică a ambelor state. Potrivit liderului de la Kiev, echipele ministeriale ale Ucrainei și României vor continua consultările pentru a transforma aceste inițiative în proiecte concrete, informează MOLDPRES. „Am discutat cu […]
10:00
Seminar pentru fermieri la Anenii Noi: protecția integrată a culturilor multianuale în 2026 # Vocea Basarabiei
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) va organiza, pe 4 februarie, la Anenii Noi, un seminar dedicat protecției integrate a culturilor multianuale în anul 2026, destinat producătorilor agricoli, în special celor din regiune. Potrivit Moldpres, în cadrul evenimentului vor fi abordate teme actuale ce vizează politicile naționale în domeniul protecției plantelor, utilizarea responsabilă a […]
Ieri
09:30
Polei și ghețuș pe drumurile din țară: traseul R-8 Arionești–Otaci, blocat temporar. Autoritățile în alertă # Vocea Basarabiei
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că, vineri seara, pe fondul precipitațiilor, vântului din nord și scăderii temperaturilor, pe mai multe sectoare de drum s-au format polei și ghețuș, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Potrivit CNMC, drumurile naționale sunt, în mare parte, practicabile, însă traseul […]
09:30
Ger, viscol și polei în acest weekend: temperaturi de până la –22°C în toată țara # Vocea Basarabiei
În acest weekend, vremea va fi deosebit de rece în întreaga țară, cu cer noros până la variabil și temperaturi scăzute. Pe 31 ianuarie, în special pe timpul nopții și izolat pe parcursul zilei, sunt prognozate ninsori slabe, iar vântul din nord va avea intensificări de până la 15–18 m/s în jumătatea de sud, provocând […]
30 ianuarie 2026
21:20
Ninsori, lapoviță și ghețuș pe drumurile din R. Moldova: Autoritățile fac apel la prudență # Vocea Basarabiei
Circulația pe drumurile din Republica Moldova în această seară se desfășoară în condiții de iarnă, pe anumite trasee fiind semnalate polei, ghețuș, ninsori și lapoviță. Potrivit Administrație Naționale a Drumurilor, drumarii sunt în teren și intervin pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pentru următoarele 24 de ore sunt disponibile peste 12000 de tone de […]
19:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 30.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
România și alte 11 state, avertisment privind riscul unui accident nuclear în Ucraina # Vocea Basarabiei
Un număr de 12 state, printre care și România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) desfășurată vineri la Viena. Atacurile rusești zilnice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei nu doar au expus milioane de ucraineni frigului iernii, dar „afectează de […]
17:50
Deținutul evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut în această seară de polițiștii din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Astfel, oamenii legii menționează că pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul de 22 de ani urmează să fie cercetat și pentru evadare. „În același timp […]
17:20
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, vizat într-o nouă cauză penală pornită pentru tortură și tratamentul inuman sau degradant, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată vineri, 30 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, care au acceptat parțial demersul procurorilor, care au solicitat 30 de zile de arest […]
17:00
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 30.01.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Aprofundarea cooperării între Republica Moldova și SUA, subiect de discuții la Chișinău # Vocea Basarabiei
Securitatea regională și aprofundarea cooperării între Republica Moldova și SUA au fost printre subiectele discutate astăzi, 30 ianuarie, în cadrul unei întrevederi între premierul Alexandru Munteanu și asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Christopher Smith, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Astfel, premierul Alexandru Munteanu și-a exprimat recunoștința […]
16:20
Obiectul suspect, descoperit astăzi în bagajul unui cetățean ucrainean la punctul de trecere a frontierei „Tudora", nu reprezintă un pericol pentru cetățeni. Potrivit Serviciului Vamal, în urma măsurilor de verificare efectuate de specialiști asupra mijlocului de transport și a bagajului, nu au fost identificate riscuri pentru viața și sănătatea personalului sau a călătorilor. Postul vamal […]
15:50
(P) Vacanță All Inclusive în Grecia: Diferențe reale, destinații potrivite și cum faci alegerea corectă? # Vocea Basarabiei
Grecia este una dintre puținele destinații din Europa unde conceptul All Inclusive a evoluat natural, fără să piardă din autenticitate. Nu vorbim despre vacanțe standardizate, ci despre confort bine gândit, gastronomie de calitate și libertatea de a explora. Însă, înainte de a alege destinația, este important să înțelegi ce face All Inclusive-ul din Grecia diferit […]
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de vânt puternic pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 30 ianuarie, ora 18:00 – 31 ianuarie, ora 13:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă se prevăd intensificări ale vântului nordic, cu rafale de până la 15-18 m/s. „Din cauza intensificărilor de […]
15:10
Un deținut al Penitenciarul nr.13 a evadat, în timp ce era escortat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, anunță Poliția. Potrivit oamenilor legii, la moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Totodată, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea unei anchete de serviciu, pentru a se stabili dacă […]
14:50
Cinci vameși de la posturile Leușeni și Cahul, în arest preventiv pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Cinci din cei șapte vameși de la posturile Leușeni–Albița și Cahul–Oancea, reținuți anterior de ofițerii CNA într-un dosar de corupție sistemică, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Totodată, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant în dosar este cercetat în stare de libertate din […]
13:20
Alertă la punctul de trecere a frontierei „Tudora”: Un obiect suspect, descoperit în bagajul unui ucrainean # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 63 de ani din Ucraina a încercat să intre în Republica Moldova, având în bagaj un presupus obiect exploziv. Cazul a avut loc cu puțin timp în urmă la punctul de trecere a frontierei „Tudora". Conform informațiilor oferite de Serviciului Vamal, bărbatul s-a prezentat la punctul de trecere, fiind la volanul automobilului […]
13:10
Rusia a fost de acord să se abțină de la atacuri asupra Ucrainei până pe 1 februarie, la cererea președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Președintele Trump i-a cerut președintelui Putin să se abțină de la atacul asupra Kievului timp de o săptămână, până pe 1 februarie, cât […]
12:50
Prețul benzinei depășește pragul de 23 de lei. Cât vor costa carburanții în weekend # Vocea Basarabiei
Prețurile la carburanți au crescut constant în ultima lună, iar tendința se va menține și în acest weekend. Astfel, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 31 ianuarie – 2 februarie, litrul de benzină va costa 23,05 lei, cu 6 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va crește […]
12:40
Grădinițele din Chișinău vor avea vineri, 30 ianuarie, program prescurtat. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile. Astfel, grădinițele își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Totodată, la necesitate, în fiecare instituție vor fi organizate grupe de serviciu, destinate copiilor ai căror părinți se află […]
12:10
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare, cu susp
11:50
Jurnalista Daniela Crudu va fi noua purtătoare de cuvânt a Guvernului de la Chișinău. Ea a anunțat astăzi, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața”, pe care a moderat-o la postul public de televiziune, că începând de luni, 2 februarie, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova. Cu o experiență de […] Articolul Cine va fi noul purtător de cuvânt al Guvernului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Examinarea cererii de limitare a activității Partidului „Moldova Mare”, suspendată # Vocea Basarabiei
Procesul de examinare a cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidului Politic „Moldova Mare” a fost întrerupt. Instanța a admis parțial solicitarea formațiunii de ridicare a excepției de neconstituționalitate și a decis sesizarea Curții Constituționale. Avocatul partidului, Igor Hlopețchi, a declarat că judecătorii au acceptat sesizarea Curții Constituționale în legătură cu mai multe prevederi […] Articolul Examinarea cererii de limitare a activității Partidului „Moldova Mare”, suspendată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Veste bună! Tariful la gaz va fi revizuit: Consumatorii ar putea plăti cu până la 10% mai puțin # Vocea Basarabiei
Tariful pentru un metru cub de gaz ar putea scădea cu 1 leu și 50 de bani. Compania Energocom a transmis ANRE demersul privind revizuirea prețului, care prevede un tarif de 14,12 lei, fără TVA, ceea ce înseamnă că în facturi suma va ajunge la 15,24 lei. Conform calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu ponderat […] Articolul Veste bună! Tariful la gaz va fi revizuit: Consumatorii ar putea plăti cu până la 10% mai puțin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Rețea rusă de dezinformare lansează o nouă campanie coordonată împotriva Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
O amplă campanie de dezinformare îndreptată împotriva Republicii Moldova a fost relansată recent de rețeaua rusă de propagandă, la scurt timp după alegerile pierdute, avertizează analiștii Disinfo.md. Potrivit acestora, există indicii clare privind pregătirea unei operațiuni informaționale coordonate, menită să amplifice anxietatea publică, să submineze încrederea în instituțiile statului și să prezinte Moldova drept un […] Articolul Rețea rusă de dezinformare lansează o nouă campanie coordonată împotriva Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua, în perioada 2–4 februarie, o vizită oficială în Republica Moldova. Astfel, președintele Riigikogu din Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei din Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului din Lituania, Juozas Olekas, vor fi primiți luni, 2 februarie, la Parlamentul Republicii Moldova de către președintele Legislativului, Igor Grosu. După întrevedere, […] Articolul Oficiali din Estonia, Letonia și Lituania, vizită în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Integrarea europeană și reintegrarea Republicii Moldova trebuie promovate în paralel, afirmă șefa Delegației UE # Vocea Basarabiei
Integrarea europeană și procesul de reintegrare a Republicii Moldova sunt două direcții distincte, dar strâns legate, care trebuie promovate simultan prin reforme accelerate și eforturi susținute ale autorităților. Declarațiile au fost făcute de șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, care a reiterat sprijinul ferm al UE pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și […] Articolul Integrarea europeană și reintegrarea Republicii Moldova trebuie promovate în paralel, afirmă șefa Delegației UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
La această oră, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Potrivit polițiștilor de patrulare, carosabilul devine alunecos, iar pe unele trasee se înregistrează ceață, fiind redusă vizibilitatea. Astfel, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza și să o adapteze la condițiile de drum și vizibilitate, să păstreze o distanță […] Articolul Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: Poliția recomandă maximă prudență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Suedia și Finlanda cer UE interdicție totală pentru navele care transportă energie rusească # Vocea Basarabiei
Suedia și Finlanda au solicitat Uniunii Europene introducerea unei interdicții totale asupra serviciilor maritime pentru toate navele care transportă produse energetice rusești, cu scopul de a bloca așa-numita „flotă din umbră” sau „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru a exporta petrol în pofida sancțiunilor occidentale impuse după invazia din Ucraina. Anunțul a fost făcut joi […] Articolul Suedia și Finlanda cer UE interdicție totală pentru navele care transportă energie rusească apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar privind divulgarea secretului comercial # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară în această dimineață percheziții în Chișinău și Ialoveni. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial. „În perioada anului 2025, mai multe […] Articolul Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar privind divulgarea secretului comercial apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Ungaria avertizează UE: Antrenamente militare pe teritoriul Ucrainei pot declanșa un conflict global # Vocea Basarabiei
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a tras un semnal de alarmă joi, 29 ianuarie, la Bruxelles, avertizând că desfășurarea unor antrenamente militare ale forțelor Uniunii Europene pe teritoriul Ucrainei ar putea escalada rapid într-un conflict global. Declarațiile au fost făcute în fața presei ungare, în contextul participării sale la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE). […] Articolul Ungaria avertizează UE: Antrenamente militare pe teritoriul Ucrainei pot declanșa un conflict global apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Primăria Municipiului Chișinău a venit cu un set de recomandări pentru populație, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru data de 30 ianuarie 2026. Potrivit autorităților, sunt prognozate lapoviță și ninsoare, condiții care pot favoriza formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri și trotuare. Autoritățile municipale îndeamnă pietonii să manifeste prudență sporită la traversarea străzilor, să […] Articolul Lapoviță și ninsoare în Capitală: autoritățile fac apel la prudență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
29 ianuarie 2026
22:50
Ambasadorul R. Moldova în România, la final de mandat: „Astăzi, relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor” # Vocea Basarabiei
Victor Chirilă își încheie astăzi, 29 ianuarie, mandatul de ambasador al Republicii Moldova în România. Cu această ocazie, diplomatul a transmis un mesaj în care a subliniat principalele reușite ale mandatului său la București și a mulțumit celor care i-au fost alături. „Îmi iau rămas bun de la colegii mei și partenerii din România cu […] Articolul Ambasadorul R. Moldova în România, la final de mandat: „Astăzi, relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 29.01.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:00
Un spațiu public din București va fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi, 29 ianuarie, în unanimitate de Consiliul General al municipiului București. Piața Ilie Ilașcu va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa și cu strada Tony Bulandra din Sectorul 2 al municipiului […] Articolul Decis: Un spațiu public din București, denumit în memoria lui Ilie Ilașcu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 29.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Programul de muncă, redus pentru ziua de vineri din cauza condițiilor meteo dificile # Vocea Basarabiei
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor, având în vedere condițiile meteo dificile prognozate. Intervalul orar va fi stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității. „Ministerele vor asigura coordonarea transportului, patrularea drumurilor, asistența medicală și menținerea funcționalității energetice”, anunță […] Articolul Programul de muncă, redus pentru ziua de vineri din cauza condițiilor meteo dificile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara, 29 ianuarie, de către mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, chiar la ieșirea din sala de judecată. Potrivit reprezentanților Poliției, Ciochină este vizat într-o altă cauză penală, inițiată de Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze […] Articolul Fostul primar de Boldurești, reținut într-un alt dosar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Vreme nefavorabilă în următoarele zile: Autoritățile vin cu recomandări pentru cetățeni # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova au venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul prognozelor meteo nefavorabile pentru acest sfârșit de săptămână. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale, iar în cazul în care acestea sunt inevitabile, să poarte încălțăminte adecvată sezonului, cu talpă antiderapantă, și să utilizeze, după caz, dispozitive de protecție pentru încălțăminte. […] Articolul Vreme nefavorabilă în următoarele zile: Autoritățile vin cu recomandări pentru cetățeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru perioada 30-31 ianuarie. Astfel, vineri, 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, creând condiții favorabile […] Articolul Cod galben de ghețuș și polei pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Noi detalii în cazul omorului din Chișinău: Corpul neînsuflețit al bărbatului, găsit în râul Nistru # Vocea Basarabiei
Corpul neînsuflețit al bărbatului de 35 de ani din Chișinău, omorât în urma unui conflict, a fost depistat astăzi și extras din apele râului Nistru, anunță Poliția. În prezent, polițiștii, în comun cu procurorii de la Buiucani, continuă desfășurarea acțiunilor procesual-penale. Menționăm că anterior oamenii legii informat că au fost sesizați despre dispariția bărbatului, iar […] Articolul Noi detalii în cazul omorului din Chișinău: Corpul neînsuflețit al bărbatului, găsit în râul Nistru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
