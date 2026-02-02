RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 07.09.2025, ora 19:00
Vocea Basarabiei, 2 februarie 2026 15:30
Ancheta Oficiului European de Luptă Antifraudă: R. Moldova, implicată într-o schemă de import ilegal de mașini în Rusia # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și alte patru state post-sovietice sunt vizate de o schemă de import ilegal al automobilelor de lux în Rusia, prin eludarea sancțiunilor internaționale. Potrivit Oficiului European de Luptă Antifraudă, în rețea sunt implicate și Armenia, Georgia, Kazahstan și Kârgâzstan, precum și anumite țări membre ale Uniunii Europene, transmite IPN. Conform OLAF, ancheta a […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 3 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,08 lei, cu 3 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 10 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 22,02 lei/litru.
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali ar putea fi mai mic decât nivelul solicitat săptămâna trecută de compania „Energocom". O propunere în acest sens apare în proiectul privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali, publicat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în contextul îndeplinirii obligației […]
Daniel Vodă s-a alăturat echipei IPRE. Ce funcție va deține fostul purtător de cuvânt al Guvernului # Vocea Basarabiei
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat luni, 2 februarie, că s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Astfel, el va activa în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice. „Voi fi bucuros să contribui cu energia, expertiza și experiența mea într-un domeniu pe […]
(AUDIO) CNA publică interceptările în dosarele de corupție la eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi: „Am să-i scriu sănătos, dar el o să ne calce pe drum” # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat înregistrări audio din dosarele de corupție legate de eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi, în cadrul cărora au fost efectuate astăzi peste 30 de percheziții la Chișinău, Șoldănești și Rezina. Astfel, din aceste discuții reiese că intermediari și membrii comisiilor medicale negociau sume de bani pentru eliberarea actelor […]
O magistrată de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență # Vocea Basarabiei
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru a fost trimisă pe banca acuzaților, fiind suspectată trafic de influență. Potrivit Procuraturii Generale, învinuita, deținând funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, aflându-se în Hâncești, ar fi primit bani de la un alt magistrat, susținând că poate influența judecătorii Colegiului penal al Curții de Apel […]
Oficial SUA, despre procesul de reglementare a conflictului transnistrean: „Există semnale pozitive” # Vocea Basarabiei
Există semnale pozitive din partea Chișinăului și Tiraspolului care ar putea crea premise pentru progrese în viitorul apropiat în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Declarația a fost făcută de asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith. Oficialul american a subliniat, în cadrul unui interviu pentru IPN, că Statele Unite susțin o […]
Un deputat din Parlamentul Norvegiei anunță că a nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei, a menționat pe pagina sa de Facebook că a venit cu această propunere deoarece „Maia Sandu a fost pe frontul democrației în Europa". El a remarcat că Republica Moldova […]
(FOTO) Percheziții la Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică: Un medic-șef, reținut # Vocea Basarabiei
Medicul-șef al Secției consultative a IMSP Spitalul raional Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore în urma unor ample percheziții desfășurate în această dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Chișinău. Potrivit CNA, ancheta vizează mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, legate de eliberarea ilegală […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide. Potrivit ANSA, imediat după confirmarea prezenței pesticidului Penconazol, o substanță ce poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor, lotul suspect de mărar a […]
Accesul persoanelor va fi temporar restricționat în anumite locuri publice din centrul municipiului Chișinău, precum și pe arterele de legătură cu Aeroportul Internațional Chișinău. Măsura va fi aplicată în perioada 2–4 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, și este dispusă în contextul vizitei președinților parlamentelor din statele baltice. Potrivit autorităților municipale, sunt exceptate de […]
Republica Moldova, promovată la nivel global printr-o amplă campanie pe platforma BBC # Vocea Basarabiei
O nouă campanie internațională de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, una dintre cele mai influente și credibile instituții media la nivel mondial. Inițiativa are drept scop prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și talentelor locale care definesc identitatea țării, informează MOLDPRES. În următoarele luni, milioane de cititori și telespectatori ai BBC […]
O mașină a ars în totalitate, în această dimineață, în jurul orei 08:30, în orașul Codru, din municipiul Chișinău. Potrivit salatorilor, pentru stingerea incendiului a intervenit un echipaj al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Din fericire nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului, se stabilește.
Consumatorii de gaze vor putea alege între preț fix și preț dinamic, odată cu liberalizarea pieței # Vocea Basarabiei
Consumatorii de gaze naturale vor avea posibilitatea să aleagă modul de contractare a gazelor, fie la un preț fix, stabilit pe o perioadă determinată, fie la un preț dinamic, indexat la evoluțiile bursei, după liberalizarea pieței. Prevederile se regăsesc într-un proiect al Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale și într-un proiect ce vizează procedura de schimbare […]
Elevii din municipiul Chișinău vor reveni la lecții cu prezență fizică începând de mâine, 2 februarie. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. „De mâine, copiii revin la lecții cu prezență fizică. În ultimele zile, subiectul a generat un interes sporit și opinii împărțite. Vom […]
R.Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie din surse interne, la o zi după blackout # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a reușit să-și acopere 94% din consumul de energie electrică din surse interne, la o zi după blackoutul parțial, potrivit datelor prezentate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu referire la Moldelectrica. La ora 12:42, importurile de energie au constituit doar 29,5 MW, realizate prin patru linii de 110 kV operate în regim insular […]
Serviciul 112 testează sistemul eCall pentru apeluri automate în caz de accidente # Vocea Basarabiei
Serviciul 112 din Republica Moldova se află în faza de testare a preluării apelurilor eCall, un sistem care apelează automat numărul de urgență în cazul unui accident rutier grav. Din martie 2026, Serviciul 112 va fi pregătit tehnic pentru recepționarea semnalelor, iar până în iunie 2026 operatorii de telecomunicații vor asigura transmiterea completă a apelurilor, […]
Polițiștii de frontieră și drumarii au deblocat mai multe camioane blocate la Tudora din cauza poleiului # Vocea Basarabiei
În noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe camioane au rămas blocate pe carosabilul acoperit de polei în satul Tudora. Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Tudora-1, împreună cu drumarii locali, au intervenit, împrăștiind material antiderapant și folosind un tractor pentru a debloca trei camioane. Acțiunile de salvare au continuat și în dimineața zilei de […]
Echipa de negociere a Ucrainei a stabilit datele următoarelor întâlniri trilaterale: 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru un dialog substanțial și urmărește ca aceste negocieri să conducă la o încheiere reală și demnă a războiului. „Tocmai a avut loc raportul echipei noastre de negociere. […]
Acces plătit la Fontana di Trevi din Roma: turiștii vor achita 2 euro pentru a intra în zona fântânii # Vocea Basarabiei
Începând cu duminică, 1 februarie, vizitarea Fontanei di Trevi din Roma, capodoperă din secolul al XVIII-lea, va fi posibilă doar contra unui bilet de intrare de 2 euro, informează Le Figaro. Autoritățile romane susțin că această taxă are scopul de a reduce aglomerația, care poate ajunge până la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul […]
Tragedie pe traseul M5: un tânăr fără permis și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un copac # Vocea Basarabiei
Poliția a fost sesizată aseară, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier grav pe traseul M5, în direcția localității Valea lui Vlad, raionul Sîngerei. Potrivit cercetărilor preliminare, un automobil de marcă Mazda s-a izbit violent de un copac. La volan se afla un tânăr de 21 de ani, care într-o curbă a pierdut […]
Avion Turkish Airlines cu pasageri la bord a aterizat în siguranță la Chișinău după o defecțiune tehnică # Vocea Basarabiei
Un avion de pasageri al companiei Turkish Airlines, care efectua cursa TK269 pe ruta Istanbul–Chișinău, a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga", vineri, 31 ianuarie, după ce a înregistrat o defecțiune tehnică în timpul zborului. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Potrivit reprezentantei AAC, Irina Bodolică, în […]
Zelenski anunță pregătiri pentru noi întâlniri diplomatice privind negocierile cu Rusia, săptămâna viitoare # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Ucraina se pregătește pentru întâlniri diplomatice „săptămâna viitoare", menite să impulsioneze negocierile cu Federația Rusă, sugerând totodată că o reuniune planificată anterior pentru duminică, la Abu Dhabi, ar putea să nu mai aibă loc. Informația este transmisă de MOLDPRES, cu referire la Agerpres și AFP. „Suntem în […]
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15.40 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, toate stațiile electrice de 110 […]
Ministerul energeticii din Ucraina a anunțat cauza decondectărilor masive a energ
Mai multe puncte de trecere a frontierie, fără curent electric. Procedurile vamale se fac în regim manual # Vocea Basarabiei
Ca urmare a căderii tensiunii în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără curent electric. În aceste condiții, procedurile vamale sunt efectuate manual. Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. Totodată, la sediul central al Serviciului Vamal sunt înregistrate dificultăți tehnice, care pot […] Articolul Mai multe puncte de trecere a frontierie, fără curent electric. Procedurile vamale se fac în regim manual apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fără curent în capitală: semafoarele nu funcționează, iar troleibuzele staționează # Vocea Basarabiei
Din cauza lipsei energiei electrice în capitală, poliția atenționează că semafoarele nu funcționează și îndeamnă șoferii să fie prudenți și să respecte regulile de circulație. Polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere. Totodată, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. Unitățile cu mers autonom […] Articolul Fără curent în capitală: semafoarele nu funcționează, iar troleibuzele staționează apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În contextul înregistrării deconectărilor de la energia electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, salvatorii au pus în funcțiune generatoarele autonome pentru a asigura cu energie electrică inspectoratele de poliție, dispeceratele IGSU și Serviciul de asistență medicală urgentă din municipiile Bălți și Cahul. Potrivit IGSU, procesele operaționale nu sunt afectate, iar activitatea echipelor de […] Articolul Salvatorii au pus în funcțiune generatoarele autonome la Bălți și Cahul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Avarie pe linia Isaccea-Vulcănești. Mai multe regiuni din țară au rămas fără curent # Vocea Basarabiei
Duminică dimineața, mai multe localități din țară, inclusiv o parte din municipiu Chișinău, au rămas fără curent electric din cauza unei avarii pe linia Isaccea-Vulcănești. Deocamdată nu se cunoaște numărul exact al consumatorilor care nu au lumină. Miisterul Energiei a anunțat că deconectările s-au produs din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, care […] Articolul Avarie pe linia Isaccea-Vulcănești. Mai multe regiuni din țară au rămas fără curent apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Zelenski și Nicușor Dan discută proiecte energetice comune pentru creșterea securității regionale # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre dezvoltarea unor proiecte energetice comune, menite să consolideze securitatea energetică a ambelor state. Potrivit liderului de la Kiev, echipele ministeriale ale Ucrainei și României vor continua consultările pentru a transforma aceste inițiative în proiecte concrete, informează MOLDPRES. „Am discutat cu […] Articolul Zelenski și Nicușor Dan discută proiecte energetice comune pentru creșterea securității regionale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Seminar pentru fermieri la Anenii Noi: protecția integrată a culturilor multianuale în 2026 # Vocea Basarabiei
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) va organiza, pe 4 februarie, la Anenii Noi, un seminar dedicat protecției integrate a culturilor multianuale în anul 2026, destinat producătorilor agricoli, în special celor din regiune. Potrivit Moldpres, în cadrul evenimentului vor fi abordate teme actuale ce vizează politicile naționale în domeniul protecției plantelor, utilizarea responsabilă a […] Articolul Seminar pentru fermieri la Anenii Noi: protecția integrată a culturilor multianuale în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Polei și ghețuș pe drumurile din țară: traseul R-8 Arionești–Otaci, blocat temporar. Autoritățile în alertă # Vocea Basarabiei
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că, vineri seara, pe fondul precipitațiilor, vântului din nord și scăderii temperaturilor, pe mai multe sectoare de drum s-au format polei și ghețuș, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Potrivit CNMC, drumurile naționale sunt, în mare parte, practicabile, însă traseul […] Articolul Polei și ghețuș pe drumurile din țară: traseul R-8 Arionești–Otaci, blocat temporar. Autoritățile în alertă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ger, viscol și polei în acest weekend: temperaturi de până la –22°C în toată țara # Vocea Basarabiei
În acest weekend, vremea va fi deosebit de rece în întreaga țară, cu cer noros până la variabil și temperaturi scăzute. Pe 31 ianuarie, în special pe timpul nopții și izolat pe parcursul zilei, sunt prognozate ninsori slabe, iar vântul din nord va avea intensificări de până la 15–18 m/s în jumătatea de sud, provocând […] Articolul Ger, viscol și polei în acest weekend: temperaturi de până la –22°C în toată țara apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ninsori, lapoviță și ghețuș pe drumurile din R. Moldova: Autoritățile fac apel la prudență # Vocea Basarabiei
Circulația pe drumurile din Republica Moldova în această seară se desfășoară în condiții de iarnă, pe anumite trasee fiind semnalate polei, ghețuș, ninsori și lapoviță. Potrivit Administrație Naționale a Drumurilor, drumarii sunt în teren și intervin pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pentru următoarele 24 de ore sunt disponibile peste 12000 de tone de […] Articolul Ninsori, lapoviță și ghețuș pe drumurile din R. Moldova: Autoritățile fac apel la prudență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
România și alte 11 state, avertisment privind riscul unui accident nuclear în Ucraina # Vocea Basarabiei
Un număr de 12 state, printre care și România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) desfășurată vineri la Viena. Atacurile rusești zilnice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei nu doar au expus milioane de ucraineni frigului iernii, dar „afectează de […] Articolul România și alte 11 state, avertisment privind riscul unui accident nuclear în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Deținutul evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut în această seară de polițiștii din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Astfel, oamenii legii menționează că pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul de 22 de ani urmează să fie cercetat și pentru evadare. „În același timp […] Articolul Chișinău: Deținutul care a evadat în timp ce era escortat la audieri, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, vizat într-o nouă cauză penală pornită pentru tortură și tratamentul inuman sau degradant, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată vineri, 30 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, care au acceptat parțial demersul procurorilor, care au solicitat 30 de zile de arest […] Articolul Fostul primar al comunei Boldurești, în arest preventiv pentru 20 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
