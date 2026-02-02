Maia Sandu: Din 1 martie, moldovenii din Franța își vor putea preschimba permisele de conducere fără examene
Cotidianul, 2 februarie 2026 18:40
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea, începând cu 1 martie, să-și preschimbe permisul de conducere pentru autoturisme emis în Republica Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit șefei statului, măsura se aplică permiselor eliberate după …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
18:40
Maia Sandu: Din 1 martie, moldovenii din Franța își vor putea preschimba permisele de conducere fără examene # Cotidianul
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea, începând cu 1 martie, să-și preschimbe permisul de conducere pentru autoturisme emis în Republica Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit șefei statului, măsura se aplică permiselor eliberate după …
18:40
„Frații n-au ajutat și n-au încercat”: Noi falsuri despre România, răspândite de propaganda pro-Kremlin, despre pana de curent # Cotidianul
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi …
Acum o oră
18:10
În contextul reaprinderii dezbaterilor despre identitate și viitorul Republicii Moldova, politicienii pro-ruși de la Chișinău recurg tot mai frecvent la reinterpretări selective ale istoriei pentru a combate discuțiile despre Unire și apropierea de România. Un exemplu elocvent este campania anunțată recent de Igor Dodon – „Republica Moldova – Patria noastră” – lansată cu prilejul așa-numitei …
Acum 2 ore
17:30
Veaceslav Platon, respins de instanță pentru a fi recunoscut drept parte vătămată în dosarul „frauda bancară” # Cotidianul
Veaceslav Platon nu va avea statut de parte vătămată și parte civilă în dosarul penal privind frauda bancară, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis luni, 2 februarie, că solicitarea acestuia este neîntemeiată, invocând lipsa unei legături directe între prejudiciul pretins și faptele imputate inculpatului. Completul de judecată a constatat …
17:30
ANI a depistat o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei la fosta lideră „Șor” din Edineț, Svetlana Panciuc # Cotidianul
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, condamnată anterior în lipsă la patru ani de închisoare, a fost depistată de Agenția Națională pentru Integritate (ANI) cu o avere nejustificată în valoare de peste 1,2 milioane de lei. Potrivit ANI, inspectorii de integritate au analizat veniturile, cheltuielile și bunurile declarate …
17:10
Nicanor Ciochină, adus în cătușe în fața instanței. Fostul primar de Boldurești este vizat în două dosare penale # Cotidianul
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost adus astăzi, 2 februarie, în sala de judecată, în cătușe și escortat de oamenii legii. Acesta este învinuit că ar fi lovit mortal un copil și ar fi fugit de la locul accidentului. Situația survine după ce, la 29 ianuarie, Ciochină a fost reținut de mascații de …
Acum 4 ore
16:40
VIDEO | Marian Lupu a fost audiat ca martor al apărării în dosarul „furtul miliardului” # Cotidianul
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, a fost audiat în calitate de martor al apărării în dosarul „furtul miliardului”, în care este învinuit oligarhul Vladimir Plahotniuc. După audiere, Marian Lupu a evitat să indice momentul exact în care a aflat despre falimentul celor trei bănci implicate în schemă, însă a sugerat că statul nu dispunea, …
15:50
STUDIU | Cât de transparente sunt universitățile din Moldova: Doar una a depășit pragul de 70%, iar unele instituții abia ating 20% # Cotidianul
Liga Studenților din Basarabia a lansat, la 29 ianuarie 2026, studiul privind transparența universităților din Republica Moldova – ediția 2024, realizat pe baza unei metodologii care include 55 de indicatori grupați în opt domenii. Scorul maxim posibil este de 100 de puncte, iar rezultatele au fost exprimate procentual pentru a permite comparații clare între instituții. …
15:10
VIDEO | Promo-LEX: 47 de noi dosare la CEDO scot la iveală abuzurile grave din regiunea transnistreană, dar și lipsa de acțiune din partea Chișinăului # Cotidianul
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană rămâne critică, iar lipsa unor acțiuni concrete din partea autorităților constituționale de la Chișinău alimentează un climat de impunitate periculos. Invitat la emisiunea „Impact Plus” de la TVR Moldova, avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, a explicat semnificația celor 47 de cauze comunicate recent de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, responsabilitatea …
Acum 6 ore
13:50
ANRE propune reducerea tarifelor la gaze pentru consumatorii casnici cu peste 2 lei pentru metru cub # Cotidianul
ANRE a publicat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale, document care urmează să fie supus aprobării în ședința din 3 februarie. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare în prezent, ceea …
13:40
AUDIO | „El o să meargă și o să ne calce pe drum”. CNA a publicat probe: avize medicale pentru șoferie, inclusiv pentru persoane cu daltonism și probleme psihice # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a publicat probe în dosarul medicilor din Chișinău, Șoldănești și Rezina, suspectați de acte de corupție în procesul de eliberare a certificatelor medicale pentru obținerea permiselor de conducere. Potrivit înregistrărilor audio făcute publice, documentele medicale erau oferite contra cost inclusiv persoanelor care sufereau de daltonism sau aveau probleme psihice. „Nu știu ce …
13:20
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN) anunță că a avut o întrevedere politică cu conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), dedicată aplicării prevederilor Declarației comune PAS – Blocul electoral BUN privind consolidarea unității forțelor pro-europene înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit unui comunicat emis de PRN, în cadrul discuțiilor a fost subliniat faptul că …
13:10
Mihai Isac: Discursul lui Dodon este un instrument de divizare, inspirat din manualul de propagandă rusă # Cotidianul
Declarațiile recente ale socialistului Igor Dodon privind „statalitatea moldovenească” se înscriu în tiparele clasice ale propagandei Federației Ruse, menite să submineze unitatea de limbă, cultură și istorie dintre Republica Moldova și România. De această părere este analistul politic Mihai Isac, care atrage atenția asupra caracterului manipulator al mesajelor promovate de liderul socialist. „Declarațiile fostului președinte …
Acum 8 ore
12:50
Igor Dodon, trompeta Kremlinului, din nou cu „statalitatea” în gură. Socialistul rescrie istoria Moldovei în interesul stăpânilor de la Moscova # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon a ieșit din nou la tribuna sa de pe Facebook pentru a le explica moldovenilor cine sunt ei, ce trebuie să gândească și, în special, de cine să se teamă. Sub pretextul „Zilei statalității moldovenești”, fostul președinte pro-rus a livrat un discurs, plin, ca de fiecare dată, de lozinci sovietice, fantasme despre …
12:20
Ministrul italian de Externe: Susținem aderarea Ucrainei la UE, dar Balcanii sunt prioritatea # Cotidianul
Italia susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, însă consideră că statele din Balcanii de Vest trebuie să intre primele în blocul comunitar. Mesajul a fost transmis de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, într-un interviu pentru publicația Corriere della Sera, citat de European Pravda. Șeful diplomației italiene a subliniat că Roma are angajamente clare față …
12:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace de deputatul norvegian Arild Hermstad, care îi recunoaște rolul-cheie în apărarea democrației europene în fața presiunilor și atacurilor hibride ale Federației Ruse, informează IPN. Potrivit politicianului norvegian, Republica Moldova a fost vizată în ultimii ani de tentative documentate de influențare a alegerilor, …
Acum 12 ore
11:00
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție privind eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi # Cotidianul
Zeci de percheziții au loc în Chișinău, Șoldănești și Rezina. Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în care sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor auto și candidaților …
10:00
Institutul pentru Studiului Războiului: Rusia a anexat de facto Belarusul și testează flancul estic al NATO prin incursiuni aeriene # Cotidianul
Rusia tratează Belarusul ca pe un teritoriu deja anexat și îl utilizează pentru operațiuni hibride menite să testeze reacția NATO, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului, într-o analiză citată de UNN. Potrivit experților, incursiunile repetate în spațiul aerian al Poloniei și Lituaniei ar face parte dintr-o așa-numită „fază zero” de pregătire informațională și psihologică pentru un …
10:00
Președinții parlamentelor din statele baltice, în vizită oficială la Chișinău. Acces restricționat temporar în mai multe zone ale capitalei # Cotidianul
Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania efectuează o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie. În acest context, Primăria municipiului Chișinău anunță restricții temporare de acces în mai multe zone publice din capitală, zilnic, între orele 08:00 și 16:00, măsură aplicată de poliție pentru asigurarea securității delegațiilor oficiale. Potrivit unui comunicat al …
09:40
Mihai Popșoi, la Bruxelles: securitatea și parcursul european al Moldovei, pe agenda întrevederilor cu liderii UE # Cotidianul
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează în perioada 2-4 februarie, o vizită de lucru la Bruxelles, unde va avea o serie de întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, în contextul avansării procesului de aderare și al consolidării cooperării în domeniul securității și apărării. Pe agenda șefului diplomației moldovenești se …
09:30
Atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz cu mineri în estul Ucrainei: cel puțin 12 morți # Cotidianul
Un nou atac rusesc cu drone a lovit duminică un autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, provocând cel puțin 12 decese și mai mulți răniți, potrivit autorităților ucrainene. Incidentul s-a produs într-o zonă situată la zeci de kilometri de linia frontului, evidențiind riscurile persistente pentru civili în apropierea regiunilor afectate …
Ieri
16:30
Radu Marian, atac dur la Ceban după blackout-ul energetic: Pentru cei din partidul „MAN” a fost o ocazie să-și facă PR. Ei nu mai au timp de chișinăuieni, pentru că toată ziua se ocupă de planificatul postărilor, live-urilor și editarea paginilor de Wikipedia # Cotidianul
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a lansat critici dure la adresa primarului capitalei, Ion Ceban, și a reprezentanților Mișcării Alternativa Națională (MAN), acuzându-i că au politizat pana de curent recentă și au tratat cu superficialitate un incident serios pentru regiune. Într-o postare pe Facebook, parlamentarul a îndemnat mai întâi la recunoașterea eforturilor …
14:50
România vrea relații economice mai strânse cu Republica Moldova: schimburile comerciale ar putea ajunge la 4 miliarde de euro # Cotidianul
România și Republica Moldova trebuie să își consolideze relațiile prin încredere, parteneriat și proiecte comune cu impact economic real, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, Gabriel Bogdan Ștețco, într-un interviu acordat IPN. Oficialul a evidențiat rolul cooperării bilaterale în domenii precum infrastructura, turismul și sprijinul pentru parcursul …
14:30
Vladimir Putin se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, în condițiile în care Rusia se luptă cu un gol bugetar în creștere pentru finanțarea războiului, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. În acest context, emisarul Kremlinul, Kirill Dmitriev, urmează să se …
14:30
Junghietu: Încălzirea din Chișinău a fost reconectată integral după pana de curent. Termoelectrica funcționează în regim normal # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că sistemul centralizat de încălzire din municipiul Chișinău a fost reconectat complet după deconectările avariate de sâmbătă și operează în parametri normali. Oficialul a făcut declarațiile după o vizită la dispeceratul furnizorului central de energie termică și la principalul producător de energie electrică din țară, Termoelectrica S.A., unde a verificat …
31 ianuarie 2026
21:10
„Trebuie să ne debarasăm de clădirile istorice”. Casa de Cultură din Rîșcani, scoasă la vânzare de PSRM, MAN și comuniștii din consiliul raional # Cotidianul
Clădirea unei foste Case de Cultură din orașul Rîșcani urmează să fie scoasă la licitație publică. Decizia a fost aprobată pe 30 ianuarie de Consiliul Raional, cu votul majorității formate din consilierii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Mișcarea Alternativa Națională și Partidul Renaștere. Hotărârea a generat tensiuni în sală și proteste din partea opoziției, scrie …
19:10
Junghietu: Sistemul energetic este stabil, dar o linie de 400 kV este încă în reparații. Apel la consum rațional de energie # Cotidianul
Sistemul electroenergetic național funcționează în prezent în condiții de stabilitate și este monitorizat permanent de inginerii Moldelectrica, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Potrivit oficialului, echipele de intervenție continuă lucrările de restabilire a unei linii electrice de 400 kV afectate de condițiile meteo nefavorabile, inclusiv chiciură și vânt puternic. Ministrul a …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Bucureștiul va avea Piața „Ilie Ilașcu”, în memoria eroului luptei pentru identitatea românească # Cotidianul
Capitala României are, începând de acum, un nou spațiu public care poartă numele lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței românești din Republica Moldova. Consiliul General al Municipiului București a votat în unanimitate atribuirea denumirii „Piața Ilie Ilașcu”, ca gest de recunoaștere a luptei sale pentru apărarea limbii române, a valorilor naționale și a demnității românești …
15:50
Ala Nemerenco dă asigurări: Spitalele sunt pregătite pentru blackout, toate au generatoare # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, susține că spitalele publice din Republica Moldova sunt pregătite să facă față întreruperilor de energie electrică, datorită investițiilor realizate în ultimii ani în echipamente de rezervă. Într-o postare pe Facebook, aceasta a declarat că, spre deosebire de anul 2021, când doar câteva instituții medicale dispuneau de generatoare, în prezent …
14:10
După penele de curent, energia este restabilită progresiv în Republica Moldova, anunță ministerul Energiei # Cotidianul
Procesul de reconectare a consumatorilor la energia electrică avansează rapid în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, după perturbările majore din sistemul energetic. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Potrivit oficialului, în sudul țării toate liniile electrice de 110 kV au fost deja reconectate, iar stațiile electrice și …
14:00
România sare în ajutorul Moldovei și livrează energie electrică peste Prut. 185 MW trimiși pentru stabilizarea sistemului # Cotidianul
Republica Moldova primește energie electrică din România, în contextul perturbărilor din sistemul energetic care au afectat alimentarea cu curent în mai multe zone ale țării. Surse din sistemul energetic au confirmat pentru economica.net că, în prezent, se lucrează la realimentarea locurilor de consum prin importuri de energie din România. Potrivit datelor reflectate în graficele operatorului …
12:30
Alimentarea cu energie electrică urmează să fie reluată în maximum două ore, după ce o serie de avarii produse pe liniile electrice din Ucraina au afectat funcționarea sistemului energetic din Republica Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, pierderea unor linii de transport a determinat activarea sistemelor automate de protecție, ceea ce a dus la deconectări temporare ale …
12:20
Zelenski anunță discuții cu Nicușor Dan despre securitatea energetică: „Este crucial să realizăm toate aceste proiecte” # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a purtat vineri o conversație cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul căreia cei doi lideri au abordat cooperarea bilaterală în domeniul energetic. Informația a fost făcută publică de liderul de la Kiev pe pagina sa de Facebook, unde a subliniat importanța proiectelor comune pentru consolidarea securității energetice …
12:10
BREAKING: Pana de curent lovește sistemul medical — toate spitalele din zonele afectate funcționează pe generatoare # Cotidianul
Toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate de pana majoră de curent au fost conectate la generatoare electrice, după deconectarea avariată a sistemului electroenergetic provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Autoritățile anunță că activitatea spitalelor continuă fără întreruperi, inclusiv în secțiile critice, iar pacienții primesc îngrijiri medicale în condiții de siguranță. …
11:50
Ultima oră: Pana de curent lovește vămile — procedurile se fac manual, pot apărea întârzieri la frontieră # Cotidianul
Mai multe posturi vamale au rămas temporar fără energie electrică, după deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, provocată de probleme tehnice în rețeaua electrică regională, anunță Poliția de Frontieră. Pentru a menține funcționarea instituțiilor, autoritățile au pornit generatoarele electrice acolo unde a fost necesar. În același timp, la sediul central al Serviciului Vamal sunt semnalate dificultăți …
11:30
Pana majoră de curent în Chișinău: mai multe sectoare și suburbii, afectate. Troleibuzele circulă cu întârzieri # Cotidianul
Mai multe zone din Chișinău au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, după ce s-a produs o avarie în sistemul electroenergetic. Printre cele mai afectate se numără sectoarele Ciocana, Rîșcani și Botanica, dar și unele suburbii ale capitalei. Întreruperea alimentării cu electricitate a avut impact direct asupra transportului public. Regia Transport Electric …
30 ianuarie 2026
17:10
Zelenski refuză întâlnirea cu Putin la Moscova: „Pot să-l invit eu la Kiev, dacă îndrăznește” # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins pe 30 ianuarie propunerea Kremlinului de a organiza negocieri cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova, însă a transmis că este dispus să participe la o întâlnire într-un format mai adecvat, potrivit The Kyiv Independent. „Pot la fel de bine să-l invit la Kiev, să vină. Îl invit deschis, …
17:10
Fracțiunea PAS cere primarului să înceteze transformarea administrației Chișinăului într-un spectacol de PR # Cotidianul
Lipsa bugetului municipal pentru anul 2026 a generat un nou schimb de acuzații între fracțiunile PAS și MAN din Consiliul Municipal Chișinău. PAS cere primarului general Ion Ceban să renunțe la „spectacolele de PR” și să deblocheze bugetul, invocând consecințe grave asupra educației, infrastructurii și protecției sociale, în timp ce MAN respinge acuzațiile și susține …
17:00
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, vizat într-o nouă cauză penală pornită pentru tortură și tratamentul inuman sau degradant, a fost plasat în izolator pentru 20 de zile. Decizia fost pronunțată vineri, 30 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău. Ciochină este bănuit de faptul că, acum șase ani, a agresat un bărbat cu dizabilități. Joi, 29 …
15:50
Integrarea europeană va domina agenda Parlamentului în sesiunea de primăvară-vară, care începe la începutul lunii februarie. Deputații urmează să se reunească săptămâna viitoare în ședințe, iar principalele priorități vizează adoptarea legislației necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, alături de reforme economice, administrative, energetice și de securitate. Potrivit majorității parlamentare, procesul de aliniere la …
15:40
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, într-un nou dosar penal # Cotidianul
Procurorii solicită 30 de zile de arest preventiv pe numele fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant. Demersul în cadrul cauzei penale de tortură va fi examinat astăzi, de Judecătoria Chișinău. Adus în fața judecătorilor, învinuitul a menționat că dosarul ar fi fabricat și s-a declarat …
15:20
Trei presupuşi agenți FSB, reținuți la Odesa: ar fi vrut să arunce în aer mașini și locuințe ale militarilor ucraineni # Cotidianul
Trei bărbați au fost reținuți la Odesa, fiind suspectați că ar fi pregătit atacuri teroriste împotriva militarilor ucraineni și a familiilor acestora, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit instituției, suspecții ar fi acționat în calitate de agenți ai serviciului rus de securitate FSB și intenționau să arunce în aer automobile și locuințe ale …
15:10
Cinci dintre cei șapte vameși cercetați pentru corupție sistemică, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Cotidianul
Cinci dintre cei șapte vameși de la posturile vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea, cercetați într-un dosar de corupție sistemică, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Mandatele au fost emise pe 30 ianuarie, informează Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit comunicatului emis de CNA, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, …
14:30
Friedrich Merz: Germania susține aderarea Republicii Moldova la UE. „Nu putem dezamăgi cetățenii moldoveni” # Cotidianul
Republica Moldova are, în continuare, sprijinul Germaniei pe drumul său european. Declarația a fost făcută de cancelarul german Friedrich Merz, miercuri, la Berlin, într-o conferință de presă comună cu premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul german a subliniat că perspectiva europeană a Chișinăului trebuie menținută deschisă, în pofida contextului geopolitic complicat și a provocărilor interne. Friedrich …
13:20
VIDEO | O femeie „l-a trimis la muncă” pe deputatul Vasile Costiuc, în timpul unui protest la ANRE față de tarifele mari la gaze și electricitate: „De ani de zile numai vorbiți și atât” # Cotidianul
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care protesta astăzi în fața ANRE împotriva tarifelor mari la gaze naturale și energie electrică, a fost luat la rost de o femeie care trecea prin preajmă. Doamna i-a sugerat deputatului „TikToker” să meargă la muncă, menționând că „De ani de zile numai vorbiți și atât”. Frustrat de comentariile …
13:10
Condamnat pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”: mașina de 15.000 de euro, achiziționată ca „premiu”, confiscată # Cotidianul
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat pe 29 ianuarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru finanțarea ilegală a partidului politic „Șansa”, afiliat blocului politic „Victorie/Победа” și considerat continuator al fostului partid „Șor”. Sentința, pronunțată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, prevede o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare condiționată pe trei …
12:30
Rusia a fost de acord să se abțină de la bombardamente asupra Ucrainei până la 1 februarie # Cotidianul
Rusia a acceptat să se abțină de la bombardamente asupra Ucrainei până la 1 februarie, la solicitarea liderului de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Președintele Trump i-a adresat o solicitare personală președintelui Putin de a se abține timp de o săptămână, până la 1 februarie, de …
12:30
UE alocă circa 200 de milioane de euro pentru consolidarea securității Republicii Moldova # Cotidianul
Uniunea Europeană își intensifică sprijinul pentru Republica Moldova în domeniul securității și apărării, în contextul riscurilor tot mai mari generate de situația geopolitică regională. Aproximativ 200 de milioane de euro au fost deja alocate, iar alte fonduri urmează să fie oferite pentru creșterea capacității de apărare și securitate a statului. Declarațiile au fost făcute de …
12:00
Curtea Constituțională i-a trântit ușa în nas lui Tarlev: sesizarea privind dreptul polițiștilor de a documenta corupția electorală, respinsă # Cotidianul
Curtea Constituțională a respins sesizările depuse de deputatul independent Vasile Tarlev și de mai multe persoane sancționate pentru corupere electorală pasivă, care au contestat prevederile ce oferă poliției competența de a constata și examina aceste contravenții, alături de Centrul Național Anticorupție. Decizia a fost pronunțată pe 29 ianuarie, declarându-le inadmisibile. Autorii sesizărilor au invocat presupuse …
11:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova # Cotidianul
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Luni, 2 februarie, …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.