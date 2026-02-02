Maia Sandu: Din 1 martie, moldovenii din Franța își vor putea preschimba permisele de conducere fără examene

12:30

Rusia a acceptat să se abțină de la bombardamente asupra Ucrainei până la 1 februarie, la solicitarea liderului de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Președintele Trump i-a adresat o solicitare personală președintelui Putin de a se abține timp de o săptămână, până la 1 februarie, de …