Liceenii, invitați să facă turul universităților autohtone. Ministrul Educației: Și acasă există oportunități reale pentru studii competitive
Radio Moldova, 2 februarie 2026 15:40
Liceenii din clasele absolvente sunt invitați să viziteze universitățile din Republica Moldova începând de marți, 3 februarie. Vizitele vor avea loc în cadrul campaniei naționale privind promovarea studiilor universitare „Învață în Moldova”, lansate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
• • •
Internazionale Milano își continuă parcursul sigur în campionatul intern al Italiei la fotbal! Echipa antrenorului Cristian Chivu și-a consolidat poziția de lider în clasamentul Seriei A, grație victoriei obținute în fața formației Unione Sportiva Cremonese în etapa a 23-a.
Impozitul imobiliar s-ar putea tripla după reevaluarea locuințelor. Totuși, aceste schimbări nu vor duce automat la majorarea impozitelor, deoarece sunt stabilite de autoritățile locale, susțin reprezentanții Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru.
Fraudă cu vânzări online de produse agricole: 245 de mii de lei pentru semințe de floarea-soarelui care nu există # Radio Moldova
Un agricultor, ademenit de o ofertă cu un preț sub nivelul pieței, a căzut în plasa escrocilor și le-a transferat 245 de mii de lei pentru un lot de semințe de floarea-soarelui care, în realitate, nu a existat niciodată. Opt persoane au fost condamnate în acest dosar, primind pedepse cuprinse între cinci și 11 ani de închisoare, iar firma creată de acestea a fost lichidată.
Echipa națională de futsal a Braziliei a cucerit pentru a 2-a oară la rând trofeul Copa America. În finală, „Seleção” a învins marea rivală, naționala Argentinei, cu scorul de 2-1.
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au respins cererea depusă de Veaceslav Platon prin care acesta solicita să fie recunoscut în calitate de parte vătămată și parte civilă în dosarul penal cunoscut cu denumirea „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost pronunțată luni, 2 februarie, de completul de judecată, care a constatat că cererea este neîntemeiată.
Sistemul eCall în cazul accidentelor rutiere, implementat în R. Moldova din iunie 2026 # Radio Moldova
Serviciul 112 va fi pregătit tehnic, din luna martie 2026, pentru recepționarea apelurilor automate în cazul accidentelor rutiere. Până în iunie 2026, operatorii vor fi instruiți să gestioneze aceste apeluri „mute”, în care victima poate nu răspunde, și să colaboreze cu dispeceratele de poliție, ambulanță și pompieri pentru o intervenție coordonată.
CtEDO: 468 de cereri împotriva R. Moldova în 2025 și despăgubiri de peste 420 de mii de euro achitate din buget # Radio Moldova
Republica Moldova continuă să se afle printre statele europene cu cele mai multe cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) raportat la numărul populației. În anul 2025, Curtea a înregistrat 468 de cereri împotriva Republicii Moldova, iar în 45 din cele 48 de hotărâri pronunțate a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției.
„Al doilea an fără buget”: Liderul PSRM, pornit să găsească o soluție la blocajul din CMC # Radio Moldova
Socialiștii se declară hotărâți să găsească soluții la blocajul din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), care, pentru al doilea an consecutiv, nu reușește să voteze bugetul municipal. Președintele partidului, deputatul Igor Dodon, a anunțat că va merge pe 3 februarie la Primărie pentru a discuta cu consilierii formațiunii, după care va comunica acțiunile viitoare.
Pană de curent și „lipsă de comunicare”? Primarul capitalei, nemulțumit de reacția autorităților # Radio Moldova
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat autoritățile centrale de „lipsă de reacție” în contextul penei de curent care a afectat mai multe regiuni ale țării, inclusiv capitala, pe 31 ianuarie. Potrivit lui Ceban, orașul de un milion de locuitori a rămas, practic, „singur” în fața situației critice. Ministerul Energiei respinge acuzațiile.
De la 192 la 135: Numărul accidentelor rutiere grave, în scădere constantă pe parcursul lunilor ianuarie # Radio Moldova
Numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției. Tendința descendentă a fost confirmată și în luna ianuarie 2026, când au fost raportate 135 de accidente rutiere, un număr considerabil mai mic în comparație cu anii anteriori, chiar dacă am avut zile cu ghețuș pe drumuri.
Revista presei internaționale | Rusia atacă Ucraina pentru a obține concesii strategice; SUA amenință militar Iranul # Radio Moldova
Presa internațională analizează în continuare perspectivele fragile ale negocierilor privind încheierea războiului ruso-ucrainean, pe fondul reluării contactelor diplomatice mediate de Statele Unite și al intensificării luptelor pe teren. În paralel, atenția publicațiilor occidentale se concentrează asupra tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, unde Statele Unite au desfășurat nave militare, amenințând cu atacuri regimul din Iran dacă acesta nu renunță la programul său nuclear.
ANRE propune un tarif mai mic la gazele naturale: 14.42 de lei pentru un metru cub cu TVA # Radio Moldova
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali ar putea scădea sub nivelul solicitat de Energocom, potrivit proiectului de hotărâre publicat pe 2 februarie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noile prețuri sunt, deocamdată, consultate public.
FCSB a învins cu greu formația Csikszereda Miercurea-Ciuc într-un meci din Superliga românească de fotbal. În cadrul etapei a 24-a, pe o ninsoare continuă, bucureștenii au câștigat primul meci din anul 2026, scor 1:0.
Ion Ceban se declară împotriva comasării primăriilor: „Nu este foarte clar ce urmează” # Radio Moldova
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, nu privește cu ochi buni reforma administrației publice locale implementată de Guvern cu scopul de a întări capacitatea administrațiilor publice locale de a absorbi mai eficient fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, va activa în sectorul nonguvernamental. El s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) începând cu data de 2 februarie.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) are în vedere înaintarea unei moțiuni de cenzură pentru demiterea Cabinetului de Miniștri al premierului Alexandru Munteanu, învestit pe 1 noiembrie anul trecut. Intenția a fost anunțată de liderul formațiunii, deputatul Igor Dodon, într-o conferință de presă pe 2 februarie.
„O să ne calce pe drum” sau certificate medicale pentru persoane inapte: Medic-șef, reținut într-un dosar de corupție # Radio Moldova
Medicul-șef al Secției consultative de la Spitalul raional Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de luni, 2 februarie, în rezultatul a circa 30 de percheziții desfășurate de ofițerii anticorupție în Chișinău, Șoldănești și Rezina. Investigațiile oamenilor legii vizează corupția din sistemul medical și eliberarea ilegală a certificatelor pentru conducători auto.
Junghietu: Linia Vulcănești-Chișinău ar fi redus impactul avariei energetice din 31 ianuarie # Radio Moldova
Pana de curent electric, produsă în dimineața zilei de 31 ianuarie, a fost generată de mai mulți factori, inclusiv de vulnerabilitățile existente în sistemul electroenergetic ucrainean, aflat sub presiune constantă, precum și de o defecțiune tehnică produsă pe linia Vulcănești - Centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Șapte ani de închisoare și o amendă de până la 200 de mii de lei: O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, învinuită de trafic de influență # Radio Moldova
O judecătoare de la Curtea de apel Centru riscă șapte ani de închisoare și o amendă de până la 200 de mii de lei pentru trafic de influență.
Echipa de fotbal feminin a clubului englez Arsenal Londra a câștigat ediția inaugurală a FIFA Champions Cup. În finală, discipolele antrenoarei olandeze Renee Slegers au învins cu scorul de 3:2 formația braziliană Corinthians Sao Paolo. Champions Cup a reunit la start echipele campioane din cele 6 confederații continentale afiliate Federației Internaționale de Fotbal. Partida disputată pe Emirates Stadium a fost plină de dramatism.
Strada 31 August 1989 din Chișinău va fi reabilitată după trei ani de blocaje, promite Ceban: „În scurt timp, vom lansa procedurile de licitație” # Radio Moldova
Strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului ar urma să fie reparată în 2026, la trei ani de la abandonarea șantierului, după descoperirea caldarâmului vechi de peste 150 de ani, iar specialiștii au pus problema conservării acestuia. Cel puțin, așa promit autoritățile locale.
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace: Propunerea unui parlamentar din Norvegia # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Anunțul a fost făcut public luni, 2 februarie, de politicianul norvegian, care a argumentat că Maia Sandu se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”, într-un context marcat de tentative repetate de influențare externă și destabilizare.
Vizită a raportorilor Comisiei de la Veneția în R. Moldova: experții vor analiza eficiența legii anticorupție electorală # Radio Moldova
O delegație a Comisiei de la Veneția va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4-5 februarie, pentru a se documenta și a pregăti un aviz privind legea votată de Parlament în vara anului trecut, menită să combată eficient fenomenul corupției electorale.
Cel mai mic salariu minim din UE, de aproape două ori mai mare decât cel achitat în R. Moldova # Radio Moldova
Salariul minim din R Moldova rămâne mult în urma retribuțiilor achitate în Uniunea Europeană. Mai exact, acesta este de aproape două ori mai mic decât cel achitat în Bulgaria, statul cu cele mai mici salarii din UE.
Selecționata Danemarcei este noua campioană europeană la handbal masculin. În finala disputată la Herning, echipa condusă de Nikolai Jacobsen a învins reprezentativa Germaniei cu scorul de 34:27. Danezii dețin acum toate cele trei coroane din handbalul masculin, după ce au cucerit laurii olimpici în 2024 la Paris și titlul mondial anul trecut. La ediția din acest an, danezii au suferit o singură înfrângere: - 29:31 în fața Portugaliei, în ultimul meci din prima fază a grupelor.
Corupție în sistemul medical: percheziții în trei raioane, un medic-șef a fost reținut # Radio Moldova
Circa 30 de percheziții sunt desfășurate luni, 2 februarie, de ofițerii anticorupție în Chișinău, Șoldănești și Rezina, într-o anchetă ce vizează corupția din sistemul medical și eliberarea ilegală a certificatelor pentru conducători auto. În urma acțiunilor, un medic-șef dintr-un spital raional a fost reținut.
Pe primele pagini ale publicațiilor naționale găsim mesaje adresate de autorități în contextul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală. În centrul atenției mass-media rămâne blackoutul parțial care a afectat R. Moldova în prima jumătate a zilei de sămbătă.
Tururile private câștigă teren în R. Moldova: Vacanțe de lux pentru cei mai exigenți turiști # Radio Moldova
Turismul din Republica Moldova începe să țină pasul cu tendințele internaționale de lux, iar una dintre direcțiile care câștigă tot mai mult teren este cea a tururilor private. Acestea sunt concepute pentru un segment foarte restrâns de turiști, interesați de confort absolut, intimitate deplină și experiențe personalizate, fără constrângeri de buget.
Dimitri Medvedev anticipează „un conflict global”: „Situația este foarte periculoasă” # Radio Moldova
Răpirea de către Statele Unite (SUA) a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a distrus relațiile internaționale și ar putea fi considerat de Caracas „un act de război”, afirmă Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei. Acesta nu exclude declanșarea „unui conflict global”, afirmând că „situația este foarte periculoasă”.
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 2–4 februarie, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni de rang înalt. Printre aceștia se numără înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.
Fluxurile globale de investiții străine directe au scăzut cu 11% în 2024, marcând al doilea an consecutiv de regres. În pofida acestui fapt, Republica Moldova a reușit să mențină un curs stabil, iar 86% din participațiile de capital străin au provenit din Uniunea Europeană, accelerând convergența economică a statului cu standardele europene.
Tone de mărar importat cu pesticide peste normă, distrus înainte de a ajunge pe piață # Radio Moldova
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import a fost reținut oficial și ulterior nimicit după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de pesticide. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat în mărar reziduuri ale pesticidului Penconazol, substanță ce poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.
Satul Dănceni din raionul Ialoveni devine un nou reper pe harta tradițiilor populare din Republica Moldova, odată cu deschiderea Casei Meșterilor Populari - un spațiu dedicat păstrării, promovării și transmiterii meșteșugurilor autentice. Aici, localnicii pasionați de tradiții se adună pentru a împărtăși experiențe, creează obiecte populare și a menține vii obiceiurile străvechi.
Elvețianul Franjo von Allmen este în mare formă înaintea startului Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Sportivul de 24 de ani a câștigat cursa de coborâre din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, etapă desfășurată la Crans-Montana, în Elveția.
Produsele moldovenești, promovate la nivel internațional: BBC prezintă primele povești de succes ale exportatorilor din R. Moldova # Radio Moldova
Agenția de Investiții din Moldova a lansat o campanie internațională de comunicare menită să promoveze produsele de export ale Republicii Moldova și să consolideze imaginea țării ca partener competitiv și de încredere pe piețele internaționale. Primele materiale din cadrul campaniei au fost publicate de BBC, una dintre cele mai prestigioase instituții media la nivel global.
Un copil și tatăl său, reținuți într-un raid al autorităților de imigrație, eliberați de un judecător federal # Radio Moldova
Un copil de cinci ani, Liam Conejo Ramos, și tatăl său au revenit la locuința lor dintr-o suburbie a orașului Minneapolis, după ce au fost reținuți de agenți americani pentru imigrație și transferați într-un centru de detenție din Texas, a anunțat duminică un congresman american, citat de Reuters.
Celebra operă-tango a lui Astor Piazzolla, „Maria de Buenos Aires”, va fi jucată la Chișinău # Radio Moldova
Una dintre cele mai novatoare creații ale celebrului compozitor argentinian Astor Piazzolla, opera-tango „Maria de Buenos Aires”, va avea premiera absolută la Chișinău. Regizoarea coproducției artistice de amploare este Agnesa Rusu, iar autorul coregrafiei este tânărul artist din Ucraina, Artiom Șoșin, care a organizat un casting pentru a selecta tineri dansatori ce vor evolua în fascinanta poveste despre spiritul tangoului.
Investiții la Lozova prin Programul „Satul European”. Locuitori: „De când mergem pe calea UE, satul se dezvoltă bine” # Radio Moldova
Lozova este o localitate care își propune să devină un sat european în adevăratul sens al cuvântului. În comună au fost construite o stație modernă de tratare a apei, un parc fotovoltaic, precum și alte facilități care au schimbat comunitatea. Investițiile, realizate prin Programul „Satul European”, însumează milioane de lei.
Atac cu dronă în Ucraina: un autobuz cu mineri, lovit în regiunea Dnipropetrovsk. Cel puțin 15 morți # Radio Moldova
Cel puțin 15 persoane au murit după ce un autobuz care transporta muncitori dintr-o mină a fost lovit de o dronă rusească, duminică, 1 februarie, în regiunea Dnipropetrovsk din centrul-estul Ucraina, au anunțat autoritățile ucrainene.
Corespondență Dan Alexe | Danemarca expulzează migranții ilegali, dar Spania îi regularizează: Europa extremelor # Radio Moldova
Danemarca adoptă legi tot mai dure privind deportarea solicitanților de azil respinși, respingând tot mai des cadrul legal al Uniunea Europeană. În același timp, în Spania, guvernul decide să regularizeze peste jumătate de milion de imigranți fără acte, în încercarea de a susține creșterea economică.
Gerul, o provocare pentru animale și păsări. Pentru a le proteja, gospodarii încălzesc apa și hrana # Radio Moldova
Gerul pune la grea încercare gospodăriile din mediul rural. Pentru a-și proteja animalele, localnicii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile. În satul Buțeni, raionul Hâncești, familia Malețchi are grijă de aproape 50 de păsări, 20 de iepuri și două vaci. În fiecare zi, soții se trezesc dis-de-dimineață ca să le asigure condițiile necesare pentru a face față temperaturilor scăzute.
Camere special amenajate pentru copii, un sprijin pentru mamele de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți # Radio Moldova
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, studiile sau munca pentru mamele cu copii nu mai reprezintă o provocare. Camerele special amenajate pentru ei oferă un spațiu sigur, confortabil și primitor. Aici, educația, munca și maternitatea se îmbină armonios, iar fiecare mamă poate învăța și lucra liniștită.
