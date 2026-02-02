Revista presei internaționale | Rusia atacă Ucraina pentru a obține concesii strategice; SUA amenință militar Iranul

20:20

Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul.