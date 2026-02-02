Un nou trofeu în fotbalul feminin internațional

14:40

Mai puține formulare, rapoarte și hârtii de completat reprezintă o adevărată ușurare pentru cadrele didactice. Aceasta înseamnă, înainte de toate, mai mult timp pentru educație de calitate și un risc mai mic de epuizare profesională, susține Rodica Gavriliță, profesoară de limba și literatura română la Liceul „Mihai Sadoveanu” din Călărași, referindu-se la măsurile anunțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) privind debirocratizarea.