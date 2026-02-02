Junghietu: Linia Chișinău-Vulcănești ar fi redus impactul avariei energetice din 31 ianuarie
Radio Moldova, 2 februarie 2026 10:40
Pana de curent electric, produsă în dimineața zilei de 31 ianuarie, a fost generată de mai mulți factori, inclusiv de vulnerabilitățile existente în sistemul electroenergetic ucrainean, aflat sub presiune constantă, precum și de o defecțiune tehnică produsă pe linia Vulcănești - Centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
• • •
Pe primele pagini ale publicațiilor naționale găsim mesaje adresate de autorități în contextul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală. În centrul atenției mass-media rămâne blackoutul parțial care a afectat R. Moldova în prima jumătate a zilei de sămbătă.
Tururile private câștigă teren în R. Moldova: Vacanțe de lux pentru cei mai exigenți turiști # Radio Moldova
Turismul din Republica Moldova începe să țină pasul cu tendințele internaționale de lux, iar una dintre direcțiile care câștigă tot mai mult teren este cea a tururilor private. Acestea sunt concepute pentru un segment foarte restrâns de turiști, interesați de confort absolut, intimitate deplină și experiențe personalizate, fără constrângeri de buget.
Dimitri Medvedev anticipează „un conflict global”: „Situația este foarte periculoasă” # Radio Moldova
Răpirea de către Statele Unite (SUA) a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a distrus relațiile internaționale și ar putea fi considerat de Caracas „un act de război”, afirmă Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei. Acesta nu exclude declanșarea „unui conflict global”, afirmând că „situația este foarte periculoasă”.
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 2–4 februarie, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni de rang înalt. Printre aceștia se numără înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.
Fluxurile globale de investiții străine directe au scăzut cu 11% în 2024, marcând al doilea an consecutiv de regres. În pofida acestui fapt, Republica Moldova a reușit să mențină un curs stabil, iar 86% din participațiile de capital străin au provenit din Uniunea Europeană, accelerând convergența economică a statului cu standardele europene.
Tone de mărar importat cu pesticide peste normă, distrus înainte de a ajunge pe piață # Radio Moldova
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import a fost reținut oficial și ulterior nimicit după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de pesticide. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat în mărar reziduuri ale pesticidului Penconazol, substanță ce poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.
Federația Rusă a lansat un atac masiv asupra orașului și regiunii Cerkasî : au izbucnit incendii, sunt răniți # Radio Moldova
Militarii ruși au atacat masiv cu drone orașul și regiunea Cerkasî în noaptea de 2 februarie. În urma bombardamentelor au fost înregistrate incendii și se cunoaște despre persoane rănite, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Cerkasî, Igor Tabureț, potrivit RBK-Ucraina.
Satul Dănceni din raionul Ialoveni devine un nou reper pe harta tradițiilor populare din Republica Moldova, odată cu deschiderea Casei Meșterilor Populari - un spațiu dedicat păstrării, promovării și transmiterii meșteșugurilor autentice. Aici, localnicii pasionați de tradiții se adună pentru a împărtăși experiențe, creează obiecte populare și a menține vii obiceiurile străvechi.
Elvețianul Franjo von Allmen este în mare formă înaintea startului Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Sportivul de 24 de ani a câștigat cursa de coborâre din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, etapă desfășurată la Crans-Montana, în Elveția.
Produsele moldovenești, promovate la nivel internațional: BBC prezintă primele povești de succes ale exportatorilor din R. Moldova # Radio Moldova
Agenția de Investiții din Moldova a lansat o campanie internațională de comunicare menită să promoveze produsele de export ale Republicii Moldova și să consolideze imaginea țării ca partener competitiv și de încredere pe piețele internaționale. Primele materiale din cadrul campaniei au fost publicate de BBC, una dintre cele mai prestigioase instituții media la nivel global.
Un copil și tatăl său, reținuți într-un raid al autorităților de imigrație, eliberați de un judecător federal # Radio Moldova
Un copil de cinci ani, Liam Conejo Ramos, și tatăl său au revenit la locuința lor dintr-o suburbie a orașului Minneapolis, după ce au fost reținuți de agenți americani pentru imigrație și transferați într-un centru de detenție din Texas, a anunțat duminică un congresman american, citat de Reuters.
Celebra operă-tango a lui Astor Piazzolla, „Maria de Buenos Aires”, va fi jucată la Chișinău # Radio Moldova
Una dintre cele mai novatoare creații ale celebrului compozitor argentinian Astor Piazzolla, opera-tango „Maria de Buenos Aires”, va avea premiera absolută la Chișinău. Regizoarea coproducției artistice de amploare este Agnesa Rusu, iar autorul coregrafiei este tânărul artist din Ucraina, Artiom Șoșin, care a organizat un casting pentru a selecta tineri dansatori ce vor evolua în fascinanta poveste despre spiritul tangoului.
Investiții la Lozova prin Programul „Satul European”. Locuitori: „De când mergem pe calea UE, satul se dezvoltă bine” # Radio Moldova
Lozova este o localitate care își propune să devină un sat european în adevăratul sens al cuvântului. În comună au fost construite o stație modernă de tratare a apei, un parc fotovoltaic, precum și alte facilități care au schimbat comunitatea. Investițiile, realizate prin Programul „Satul European”, însumează milioane de lei.
Atac cu dronă în Ucraina: un autobuz cu mineri, lovit în regiunea Dnipropetrovsk. Cel puțin 15 morți # Radio Moldova
Cel puțin 15 persoane au murit după ce un autobuz care transporta muncitori dintr-o mină a fost lovit de o dronă rusească, duminică, 1 februarie, în regiunea Dnipropetrovsk din centrul-estul Ucraina, au anunțat autoritățile ucrainene.
Corespondență Dan Alexe | Danemarca expulzează migranții ilegali, dar Spania îi regularizează: Europa extremelor # Radio Moldova
Danemarca adoptă legi tot mai dure privind deportarea solicitanților de azil respinși, respingând tot mai des cadrul legal al Uniunea Europeană. În același timp, în Spania, guvernul decide să regularizeze peste jumătate de milion de imigranți fără acte, în încercarea de a susține creșterea economică.
Gerul, o provocare pentru animale și păsări. Pentru a le proteja, gospodarii încălzesc apa și hrana # Radio Moldova
Gerul pune la grea încercare gospodăriile din mediul rural. Pentru a-și proteja animalele, localnicii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile. În satul Buțeni, raionul Hâncești, familia Malețchi are grijă de aproape 50 de păsări, 20 de iepuri și două vaci. În fiecare zi, soții se trezesc dis-de-dimineață ca să le asigure condițiile necesare pentru a face față temperaturilor scăzute.
Camere special amenajate pentru copii, un sprijin pentru mamele de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți # Radio Moldova
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, studiile sau munca pentru mamele cu copii nu mai reprezintă o provocare. Camerele special amenajate pentru ei oferă un spațiu sigur, confortabil și primitor. Aici, educația, munca și maternitatea se îmbină armonios, iar fiecare mamă poate învăța și lucra liniștită.
În autonomia găgăuză se înregistrează o creștere bruscă a cazurilor de răceli, viroze respiratorii acute și gripă. Centrul de Sănătate din Comrat și cel din satul Corten primesc zilnic zeci de pacienți, majoritatea copii. Unele instituții de învățământ au trecut la studii online sau carantină pentru siguranța elevilor și a personalului.
Locuitorii din Cioc-Maidan vor avea un drum modernizat. Lucrările, finanțate prin Programul „Europa este aproape” # Radio Moldova
Cei aproape o mie de locuitori ai satului Cioc-Maidan din autonomia găgăuză vor beneficia în curând de un drum modernizat. Este vorba despre o stradă principală a localității. Lucrările, finanțate prin Programul „Europa este aproape”, vor fi demarate de primărie în perioada următoare. Modernizarea va ușura circulația și viața de zi cu zi, spun cetățenii.
Ultima repetiție înaintea Jocurilor Olimpice! Echipa națională de biatlon a Republicii Moldova și-a încheiat prestația la Campionatele Europene # Radio Moldova
Sportivii moldoveni au luat drumul spre Italia, acolo unde în câteva zile va lua startul cel mai important eveniment multi-sportiv al anului, Olimpiada de Iarnă. Ultimele concursuri din cadrul Campionatului European de biatlon din Norvegia au fost cele de ștafetă.
Gropi în perimetrul localităților Condrița și Căpriana: anvelope distruse și mașini staționate # Radio Moldova
Pericol pentru șoferi în perimetrul localităților Condrița și Căpriana din raionul Strășeni. Potrivit Poliției, pe acest sector de drum sunt semnalate gropi periculoase, care au dus la avarierea mai multor mașini.
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul.
Zăpada abundentă a lovit nordul și vestul Japoniei. Ninsorile au provocat decesul a 14 persoane și rănirea altor 198, incidente care au survenit în timpul operațiunilor de deszăpezire. În unele orașe, stratul de zăpadă a depășit doi metri. Se înregistrează blocaje majore în transport. Autoritățile japoneze avertizează că ninsorile vor continua și sfătuiesc localnicii să fie prudenți.
Tensiuni la biserica din Dereneu. Localnicii care contestă preotul de la Mitropolia Basarabiei au vrut să intre cu forța în biserică # Radio Moldova
Tensiuni la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Mai mulți localnici, care contestă inițiativa de trecere a Parohiei la Mitropolia Basarabiei, au vrut să intre cu forța în lăcaș. Polițiștii le-au îngrădit accesul, în baza unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia biserica aparține structurii Bisericii Ortodoxe Române.
Piranha Chișinău și echipa Academiei de Studii Economice din Moldova continuă să domine campionatul național de baschet feminin. Ambele formații au obținut victorii convingătoare în etapa a 7-a a competiției.
Sute de manifestanți au protestat la Milano față de prezența agenților Serviciului de Imigrație și Vamă al Statelor Unite (ICE) la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă, în ciuda faptului că agenții vor fi staționați într-o cameră de control și nu vor opera pe străzi, informează France24.
Vizita președinților legislativelor din statele baltice | Accesul va fi limitat în anumite locuri publice din capitală # Radio Moldova
Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat în perioada 2-4 februarie, în intervalul orele 08:00 – 16:00. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale R. Moldova.
Începând din 1 februarie, oamenii plătesc doar în euro în Bulgaria, acesta fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.
Reacții după ce Federația Moldovenească de Box a fost acceptată în World Boxing, organizația recunoscută de CIO # Radio Moldova
Federația Moldovenească de Box a fost acceptată oficial în World Boxing, organizația recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Decizia deschide noi perspective pentru boxerii moldoveni, care vor putea concura la competiții majore sub egida noii structuri internaționale.
R. Moldova și-a asigurat, la ora amiezii, 94% consumul de energie electrică prin generare din surse interne # Radio Moldova
La o zi după blackoutul parțial, R. Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporție de 94%, la ora 12:42. Potrivit operatorului sistemului de transport Moldelectrica, la această oră erau importați doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de 110 kV, activate în regim insular cu sistemul energetic românesc. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Atacuri rusești asupra unei maternități din Zaporojie. Sunt persoane rănite, spitalul - avariat # Radio Moldova
Trupele rusești au lansat două atacuri asupra orașului sudic Zaporojie pe 1 februarie, rănind cel puțin nouă persoane, inclusiv un copil, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. În jurul prânzului, Rusia a lovit o maternitate, unde cel puțin șase persoane au fost rănite. Printre răniți se numără două femei care erau examinate în momentul atacului.
La 22 de ani, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenisman care câștigă toate cele 4 turnee de Mare Șlem cel puțin câte o dată. Spaniolul l-a învins pe sârbul Novak Djokovic în finala de la Melbourne cu 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Începând de luni, 2 februarie, elevii revin la lecții cu prezența fizică. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe 1 februarie.
Președintele ucrainean: Următoarele reuniuni trilaterale vor avea loc la Abu Dhabi, pe 4 și 5 februarie # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că următoarele reuniuni trilaterale au fost stabilite pentru 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, duminică, 1 februarie.
Mai puține formulare, rapoarte și hârtii de completat reprezintă o adevărată ușurare pentru cadrele didactice. Aceasta înseamnă, înainte de toate, mai mult timp pentru educație de calitate și un risc mai mic de epuizare profesională, susține Rodica Gavriliță, profesoară de limba și literatura română la Liceul „Mihai Sadoveanu” din Călărași, referindu-se la măsurile anunțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) privind debirocratizarea.
Specialist, despre gestionarea corectă a deșeurilor: Procesul poate genera impact pozitiv asupra mediului și profit economic # Radio Moldova
Gestionarea corectă a deșeurilor și responsabilitatea comună a operatorilor economici și a consumatorilor constituie unul dintre principiile de protecție a mediului. Procesul poate genera impact pozitiv asupra mediului și profit economic. Prin aplicarea principiului „poluatorul plătește” putem reduce cantitățile de deșeuri și putem asigura o mai bună gestionare a acestora, susțin specialiștii.
R. Moldova colectează fonduri pentru generatoare destinate Ucrainei. În prima zi s-au strâns 64 de mii de lei # Radio Moldova
Republica Moldova colectează fonduri pentru generatoare destinate Ucrainei, necesare în spitale și locuitorilor afectați de bombardamentele rusești și de gerurile puternice. Campania a fost lansată pe 29 ianuarie și, în prima zi, s-au adunat 64 de mii de lei, potrivit consultantului pentru comunicare al Ministerului Energiei, Vitalie Condrațchi.
Meteorologii au emis Cod galben de vreme geroasă. Avertizarea este valabilă pentru perioada 1-3 februarie, în nordul și o parte din centrul țării. Vremea va fi geroasă, în special în orele nopții și ale dimineții.
Camioane blocate în satul Tudora din cauza ghețușului. Conducătorii auto, îndemnați să circule cu prudență # Radio Moldova
Mai multe camioane au rămas blocate în noaptea de sâmbătă spre duminică, 1 februarie, în satul Tudora din cauza ghețușului format pe carosabil. Poliția de Frontieră recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo nefavorabile.
Elevii de la școlile de arte vor susține din 2026 examene de absolvire. Astfel, în acest an, pentru prima dată, elevii absolvenți vor primi certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, recunoscute la nivel național.
Elevii din municipiul Bălți vor învăța în următoarele două zile online, din cauza gerului puternic. Anunțul a fost făcut duminică, 1 februarie, de primarul orașului Bălți, Alexandr Petcov.
Cetățenii, îndemnați să anunțe despre scurgerile de agent termic și alte posibile avarii, după pana de curent # Radio Moldova
După pana de curent de sâmbătă, 31 ianuarie, cetățenii sunt îndemnați să anunțe specialiștii în cazul în care observă scurgeri de agent termic, apă fierbinte, abur persistent sau alte situații care pot indica o avarie.
O familie din satul Lozova, raionul Strășeni, și-a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită - crește struți.
Forțele ucrainene au doborât 76 dintre cele 90 de drone care au lovit Ucraina în timpul nopții # Radio Moldova
Atacurile ruse împotriva Ucrainei au ucis patru oameni și au rănit alți 21, inclusiv trei copii, în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 1 februarie. Forțele ucrainene au doborât 76 dintre cele 90 de drone, inclusiv drone de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte. Paisprezece drone au lovit nouă locații diferite.
În satul Lozova, o familie a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită, creșterea struților. Zilnic, Maria și Victor Pahomi îngrijesc păsările, adaptând hrana și adăpostul la rigorile iernii, în timp ce fiul lor, stabilit în Marea Britanie, coordonează afacerea de la distanță. Ouăle de struț și grija pentru aceste păsări rare reușesc să țină întreaga familie unită, chiar și la mii de kilometri distanță.
Investigație media | Peste 168.000 de soldați ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului # Radio Moldova
Publicația media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruși uciși în Ucraina. De la ultima actualizare a acestor organizații media de la mijlocul lunii ianuarie, numele a 4.536 de soldați ruși au fost adăugate pe lista de victime, scrie Kyiv Independent.
Accesul la Fontana di Trevi din Roma, cu plată. Turiștii vor achita un bilet de intrare de doi euro # Radio Moldova
Începând de duminică, 1 februarie, pentru a avea acces la Fontana di Trevi, capodoperă din secolul al XVIII-lea care atrage anual milioane de vizitatori, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de doi euro, scrie Le Figaro. Autoritățile susțin că această taxă de intrare are scopul de a limita aglomerația, care ajunge la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf.
