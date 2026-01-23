În 2027 încep lucrările în teren la Autostrada Unirii, Irinel Ionel Scrioșteanu

12:30

Creștinii de rit vechi prăznuiesc astăzi Boboteaza, una din cele 12 sărbători împărătești ale calendarului ortodox. De la primele ore ale dimineții, zeci de enoriași s-au adunat la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din capitală, unde au participat la Sfânta Liturghie, după care au luat Agheasma Mare. În pofida gerului de afară, oamenii au format un […]