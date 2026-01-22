Sub cușma lui Guguță: povești vii la muzeu
Unghiul, 22 ianuarie 2026 14:00
În liniștea caldă a Casei-muzeu „La mămuca și tătuca” din satul Zagarancea, focul trosnea domol în sobă în ziua de 16 ianuarie, iar poveștile, proverbele, cimiliturile, cântecele curgeau una după alta, purtându-i pe copii într-o lume a imaginației și a tradițiilor de altădată. Așa s-a desfășurat activitatea „Povești la gura sobei” din cadrul proiectului educațional […]
• • •
Alte ştiri de Unghiul
Acum 30 minute
14:00
În liniștea caldă a Casei-muzeu „La mămuca și tătuca” din satul Zagarancea, focul trosnea domol în sobă în ziua de 16 ianuarie, iar poveștile, proverbele, cimiliturile, cântecele curgeau una după alta, purtându-i pe copii într-o lume a imaginației și a tradițiilor de altădată. Așa s-a desfășurat activitatea „Povești la gura sobei” din cadrul proiectului educațional […]
Acum o oră
13:20
Pe 16 ianuarie, a fost lansată antologia „La sfat cu Eminescu”, un eveniment deosebit pentru viața culturală a raionului și o premieră prin includerea lucrărilor a peste o sută de elevi din raionul Ungheni alături de poeți consacrați, membri ai Cenaclului literar-artistic „Suflet de poet”. Inițiativa aparține Rodicăi Toma, directoarea Casei Limbii Române „Mihai Eminescu” […]
Acum 2 ore
12:20
Pe 14 ianuarie, în ajunul zilei când am sărbătorit 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet al neamului – Mihai Eminescu, în sala „Luceafărul” a liceului care îi poartă numele, trupa de actori „TeatrUngheni” a prezentat spectacolul „Unicul Eminescu printre Eminovici”. Evenimentul s-a desfășurat în contextul activităților culturale dedicate acestei zile. Spectacolul […]
Acum 4 ore
10:50
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență în următoarele zile, mai ales în zone cu risc sporit de accidente. Se anunță polei și ghețuș pe drumuri, vizibilitate redusă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsori. Administrația Națională a Drumurilor a emis un avertisment către șoferi, transmite IPN. AND recomandă adaptarea vitezei și păstrarea distanței […]
Acum 6 ore
10:10
Școlile și liceele vor organiza, în perioada 26–30 ianuarie, activități dedicate victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale. Ministerul Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară în acest sens către instituțiile de învățământ general, transmite IPN. Potrivit documentului, activitățile se vor desfășura în conformitate cu planul-cadru aprobat prin ordinul MEC. Acestea vizează consolidarea educației […]
Acum 24 ore
15:40
Tinerii din Moldova vor devеni promotori ai democrației și valorilor europene prin proiectul „EUreka” # Unghiul
Tineri din 10 regiuni ale Republicii Moldova vor avea ocazia să descopere democrația și valorile europene prin proiectul „EUreka – Tinerii descoperă, învață și promovează democrația!”, câștigat de Asociația Obștească AVANTI din Ungheni în cadrul concursului Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026, organizat de către Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității […]
15:40
Eugeniu Costanciuc: „Noi trebuie să educăm frumosul la ei, dacă dorim să avem copii educați” # Unghiul
Eugeniu Costanciuc din satul Gherman, comuna Sculeni, a fost toată viața sa profesor de istorie la școala de aici. Chiar și la vârsta de 77 de ani muncește, în calitate de conducător al cercului dramatic „Răzășenii” din aceiași instituție. Are înscriși la activ 55 de ani în domeniul pedagogiei și muncește cu aceiași dăruire în […]
15:40
Profesorii vor decide numărul evaluărilor sumative și al notelor, în funcție de specificul clasei și al curriculumului. Totuși, fiecare elev trebuie să aibă cel puțin două note pe semestru, dintre care una obținută obligatoriu la evaluarea sumativă, pentru a fi promovat, transmite IPN. Modificările vizează Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul […]
15:20
Republica Moldova se regăsește printre cele 75 de țări pentru care Departamentul de Stat al SUA suspendă din 21 ianuarie procesarea vizelor de imigrare. Măsura este prezentată drept parte a unui efort de înăsprire a controalelor asupra solicitanților considerați susceptibili să devină o povară pentru sistemul de asistență publică, transmite IPN. Informația a fost relatată […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Guvernul începe consultările publice pentru reforma administrației publice locale. Potrivit autorităților, obiectivele reformei sunt consolidarea primăriilor, dezvoltarea localităților și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, transmite IPN. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că reforma va fi elaborată ca rezultat al unui dialog extins cu primarii, autoritățile locale și raionale, cu experții, societatea civilă și […]
13:20
Locomotiva a fluierat prelung și trenul s-a urnit din loc. Încet-încet, au prins a rămâne în urmă clădiri, poduri, indicatoare. În cupeu era prea cald, cu toate că se apropia seara, aerul îmbâcsit îți dădea de înțeles că vei avea o călătorie nu prea plăcută. Erau puțini pasageri, cum se vede, din cauza arșiței și […]
13:10
Ana Visan: „Inițiativa personală, responsabilitatea și dorința de a învăța sunt cele care fac diferența și contribuie cu adevărat la formarea profesională” # Unghiul
Ana este studentă în anul II la Colegiul de Medicină Ungheni, la specialitatea „Medicină”, calificarea Asistent medical. În perioada 15–26 decembrie, aceasta a desfășurat stagiul de practică la Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sculeni. Am discutat cu Ana despre drumul ei spre medicină, experiența din practică și planurile de viitor. — Ce te-a determinat […]
11:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a plătit în avans peste un miliard de lei prestatorilor de servicii medicale pentru luna ianuarie, transmite IPN. Potrivit CNAM, plățile anticipate asigură funcționarea eficientă a serviciilor medicale pentru toate persoanele asigurate. Peste 980 de milioane au mers către instituțiile medicale publice, iar circa 55 de milioane – […]
11:10
La Ungheni a fost deschisă prima creșă de tip familial, care oferă servicii de îngrijire a copiilor de până la 3 ani. Este o inițiativă menită să sprijine familiile cu copii mici și să faciliteze revenirea părinților, în special a mamelor, pe piața muncii, transmite IPN. Proiectul face parte dintr-un amplu program implementat de Organizația […]
19 ianuarie 2026
12:40
Începând cu anul 2026, consilierii municipali din Ungheni vor beneficia de o indemnizație majorată pentru participarea la ședințele Consiliului Municipal. Prevederea este inclusă în proiectul bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2026. Potrivit Proiectelor de decizii ale Consiliului Municipal Ungheni din 19.12.2025, cuantumul indemnizației pentru fiecare zi de participare a consilierilor municipali la ședințele Consiliului Municipal […]
12:30
Creștinii de rit vechi prăznuiesc astăzi Boboteaza, una din cele 12 sărbători împărătești ale calendarului ortodox. De la primele ore ale dimineții, zeci de enoriași s-au adunat la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din capitală, unde au participat la Sfânta Liturghie, după care au luat Agheasma Mare. În pofida gerului de afară, oamenii au format un […]
12:20
Anul trecut a fost cel mai dificil an din ultimele decenii pentru apicultura din Republica Moldova, fiind marcat de o prăbușire accentuată a producției de miere de albine. Constatarea aparține expertului de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, care precizează că înghețurile severe din primăvara trecută au afectat grav flora meliferă, determinând o înjumătățire a producției […]
12:20
La sfârșitul anului, activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au ajuns la 5,1 miliarde de euro. Banca Națională a Moldovei precizează că este vorba despre o creștere de 23,4 milioane de euro față de sfârșitul lunii noiembrie, când acestea erau de 5,08 miliarde de euro, transmite IPN. Potrivit BNM, majorarea activelor oficiale de rezervă […]
12:20
Fiecare an ce se scurge din viața noastră ne marchează și ne completează destinul prin ceva. Atât lucrurile bune care ni se întâmplă pe parcursul unui an sau a întregii vieți, atât cele bune, cât și cele mai puțin bune, sau chiar dureroase pe alocuri, au semnificația și rostul lor. Dorințele împlinite și experiența acumulată […]
16 ianuarie 2026
14:00
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi nevoite să prezinte certificatul de deces autorităților locale pentru a organiza înmormântarea. Va fi suficient avizierul emis de medicul care a constatat decesul, transmite IPN. Totodată, membrii familiei vor putea obține un extras de pe actul de deces prin adresare la oricare subdiviziune de stare civilă din cadrul […]
10:10
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. La această oră, drumurile sunt practicabile, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. Totuși, Administrația Națională a Drumurilor precizează că, în zona de nord a țării, pe alocuri, se înregistrează porțiuni de drum înzăpezite, transmite IPN. Pe parcursul nopții, drumarii au fost mobilizați în […]
09:50
Gala premiilor în cultură: personalități și instituții premiate pentru contribuții remarcabile # Unghiul
Oamenii de cultură și instituții care au adus în 2025 contribuții remarcabile în muzică, literatură, arte vizuale, teatru, dans și conservarea patrimoniului, au fost decernați la Gala Premiilor, organizată de Ministerul Culturii de Ziua Națională a Culturii. Evenimentul a reunit artiști, scriitori, cercetători și manageri culturali, evidențiind talentul, profesionismul și pasiunea pentru promovarea culturii naționale, […]
09:40
Exporturile de servicii ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere considerabilă în perioada ianuarie-septembrie a anului trecut. Acestea reprezintă aproximativ 16% din PIB și au depășit cu circa 5% exporturile de bunuri, transmite IPN. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării menționează că serviciile IT au consemnat în perioada ianuarie-septembrie un avans de 23% față de aceeași […]
15 ianuarie 2026
15:40
Un an astronomic se referă la durata unei revoluții complete a Pământului în jurul Soarelui, având totodată mai multe definiții în astronomie: anul iulian (365,25 zile), anul tropic (soarele, anotimpuri…) etc. dar diferite de anul calendaristic. Deci, anul astronomic nu poate fi influențat de condiția umană. În preajma sărbătorilor de Crăciun, de Revelion, ne dorim […]
15:40
Gala celor mai buni tenismeni ai Republicii Moldova: sportivii Școlii Sportive Raionale Ungheni, campioni naționali în 2025 # Unghiul
La data de 21 decembrie, la Bălți, a avut loc Gala celor mai buni tenismeni ai Republicii Moldova, eveniment care a reunit sportivi, antrenori și invitați veterani ai tenisului de masă din întreaga țară. Un motiv deosebit de mândrie l-au constituit elevii școlilor sportive din Ungheni, care, cu o săptămână mai devreme, au obținut locul […]
15:40
Grupul de Sprijin Reciproc Ungheni a împlinit doi ani de la constituire, prilej cu care, în perioada sărbătorilor de iarnă, în cadrul unei activități desfășurate în comun cu Grupul de Seniori din satul Măgurele, a fost făcută o trecere în revistă a activităților realizate în perioada de referință. „Grupul de Sprijin Reciproc Ungheni a luat […]
15:20
Sfârșitul anului 2025 a adus rezultate remarcabile pentru tenisul de masă din municipiul Ungheni. Sportivii Școlii de Sport pentru copii și juniori municipiul Ungheni s-au evidențiat atât la Cupa Republicii Moldova, cât și la un Turneu Republican dedicat sărbătorilor de iarnă, obținând clasări pe podium și confirmând munca susținută depusă pe parcursul anului. Cupa Republicii […]
15:20
Un eveniment cultural-spiritual deosebit, dedicat promovării colindului tradițional și valorilor creștine, a avut loc la Pîrlița, unde s-a desfășurat o nouă ediție a Festivalului de colinde „Hristos Se Naște, Slăviți-L!”. Manifestarea a fost organizată de Centrul Raional de Cultură Pîrlița, sub egida Secției Cultură și Turism Ungheni, în parteneriat cu Episcopia de Ungheni și Nisporeni. […]
14:50
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, printre care Rusia și Iran # Unghiul
Statele Unite vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, din cauza unor verificări suplimentare de securitate. Măsura este prevăzută într-un document intern al Departamentului de Stat al SUA, analizat de Fox News. Printre statele vizate se numără Rusia, Iran și Afganistan, transmite IPN. Potrivit sursei citate, suspendarea va fi […]
14:40
Mașinile distruse sau vândute la piese pot fi scoase din admitere temporară, cu o plată unică # Unghiul
Persoanele care au introdus în Moldova un autoturism cu numere străine, aflat în regim de admitere temporară, dar care între timp a fost distrus sau vândut la piese, pot încheia regimul vamal printr-o procedură simplificată, intrată în vigoare din 1 ianuarie și valabilă până pe 31 decembrie 2027, transmite IPN. Potrivit Serviciului Vamal, măsura se […]
09:20
Ninge în toată țara. Pe drumuri se va menține ghețuș, pe alocuri se va forma polei și va fi ceață slabă. Zăpada va cădea pe parcursul zilei de joi și în noaptea de joi spre vineri, avertizează meteorologii. Contactată de IPN, șefa secției prognoze meteo din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Nadejda Stolear, a comunicat […]
14 ianuarie 2026
15:50
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă. Operatorii locali își adaptează serviciile în baza regimului „Roam Like at Home”, ceea ce permite apeluri, mesaje și internet mobil fără costuri suplimentare de roaming în statele membre UE. Contactată de IPN, Michelle […]
12:10
Ninsorile căzute recent sunt benefice pentru agricultură, ele protejează culturile de toamnă în sezonul rece, precum grâul, orzul sau rapița. Iar agricultorii salută căderea precipitațiilor, deoarece sunt necesare în această perioadă a anului, afirmă secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Contactat de IPN, oficialul a explicat că stratul de […]
12:10
Femeile gravide, copiii și vârstnicii – cei mai vulnerabili la antibioticele din alimente, ANSP # Unghiul
Femeile gravide, în special în primele luni de sarcină, copiii sugari, seniorii și persoanele cu boli hepatice se numără printre cele mai vulnerabile categorii în cazul expunerii la metronidazol, un antibiotic interzis depistat recent la o fermă autohtonă în ouăle și carnea de pasăre. Este constatarea făcută pentru IPN de către șefa Secției sănătate nutrițională […]
12:00
Orice persoană are dreptul să își aleagă medicul de familie în Republica Moldova, indiferent de cetățenie sau statut de ședere. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că, de regulă, se optează pentru instituția din zona de domiciliu, însă este posibilă alegerea unui alt prestator, dacă medicul dorit are locuri disponibile, transmite IPN. Pentru a […]
13 ianuarie 2026
14:30
Serviciul Integrat Regional pentru Victimele Violenței Sexuale din Ungheni: 101 beneficiare asistate # Unghiul
Pe parcursul fazei-pilot de doi ani, Serviciul Integrat Regional pentru Victimele Violenței Sexuale a oferit sprijin cuprinzător pentru 101 femei supraviețuitoare. Amplasat în Ungheni și gestionat de furnizorul specializat de servicii Centrul Internațional „La Strada”, serviciul oferă, într-un singur loc, asistență medicală, juridică, psihologică și socială, acoperind șase raioane: Ungheni, Fălești, Sîngerei, Călărași, Nisporeni și […]
13:40
Guvernul analizează foarte strict toate cheltuielile publice, iar cei mai mulți bani din bugetul de stat vor fi redirecționați către investiții, considerate principalul motor al creșterii economice. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, după o perioadă de stagnare, anul 2026 va fi anul creșterii economice, transmite IPN. Potrivit ministrului, deficitul […]
10:30
Numărul beneficiarilor de compensații la căldură a crescut în luna decembrie, pe fondul extinderii procesului de înregistrare. O spune ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialei, cetățenii care n-au reușit să se înregistreze pentru a primi ajutor din partea statului încă o pot face pe platforma compensatii.gov.md, transmite IPN. Natalia Plugaru a anunțat că […]
10:20
Lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie a fost extinsă cu trei preparate, din 1 ianuarie. Cele trei noi denumiri comune internaționale sunt destinate pacienților cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant, transmite IPN. Pentru persoane cu diabet zaharat de tip 2 este inclus un preparat compensat parțial, care […]
12 ianuarie 2026
15:40
Circa 8 500 de persoane au efectuat anul trecut screening colorectal cu testul imunochimic # Unghiul
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic. Rezultatele testării au fost pozitive în cazul a peste 460 de persoane, dintre care 311 au fost programate pentru servicii de colonoscopie, transmite IPN. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, testarea a fost efectuată în rândul […]
12:50
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni. Comisia raională pentru situații excepționale a instituit carantină timp de cel puțin 30 de zile în mai multe localități, pentru a preveni răspândirea bolii, transmite IPN. Carantina vizează municipiul Ungheni, inclusiv localitățile Zagarancea, Petrești, Todirești, Pârlița, Alexeevca, Unțești și Cetireni. De […]
11:30
Serviciul Fiscal de Stat a modificat, din 1 ianuarie, modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, transmite IPN. Potrivit SFS, schimbările vizează atât introducerea, cât și excluderea unor coduri de clasificare economică (ECO). Astfel, plățile pentru acordurile de preț în avans privind prețurile de transfer […]
10:30
Pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a menține incluziunea persoanelor vârstnice în comunitate, va fi consolidat serviciul centrelor de zi, care oferă sprijin zilnic prin alimentație, îngrijire, consiliere, asistență juridică, reabilitare și activități sociale, contribuind la prevenirea izolării și instituționalizării, transmite IPN. Decizia face parte dintr-un pachet de hotărâri aprobate de cabinetul de miniștri, care […]
9 ianuarie 2026
14:50
O sumă de aproape 20 de milioane de lei din impozitul pe venit al cetățenilor a fost virată în 2025 către organizații necomerciale și entități religioase. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, peste 41 de mii de contribuabili au ales să doneze 2% din impozitul achitat statului, transmite IPN. 2025 este al nouălea an de aplicare […]
14:40
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 271 de instituții de învățământ general au renunțat să reia orele de vineri, după vacanța de iarnă. Astfel, astăzi la studii au revenit elevii din 563 de școli din cele 834 care au anunțat revenirea la studii pe 9 ianuarie. Celelalte instituții școlare reiau procesul educațional de luni, transmite IPN. […]
14:40
Politicile sociale din 2025: copiii rămân cei mai vulnerabili în fața sărăciei, expert UNICEF # Unghiul
Politicile sociale din Republica Moldova au reușit în 2025 să evite reculuri majore, în pofida presiunilor economice și bugetare, dar sărăcia în rândul copiilor rămâne una dintre cele mai mari restanțe. De această părere este Artiom Sîci, specialist în politici sociale în cadrul UNICEF, care a menționat pentru IPN că în acest an ritmul reformelor […]
5 ianuarie 2026
18:00
3,3 milioane de moldoveni au drept de vot: cei mai mulți în capitală, cei mai puțini la Ungheni # Unghiul
Registrul de stat al alegătorilor numără peste 3,29 de milioane de cetățeni cu drept de vot, majoritatea în raioane și municipii, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN. Potrivit CEC, cei mai mulți alegători sunt înregistrați în municipiul Chișinău – 666 923, urmat de UTA Găgăuzia – 129 314, municipiul Bălți – 99 […]
17:50
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, cu fonduri europene # Unghiul
România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova. În același contract vor fi realizați și primii 5 kilometri ai Autostrăzii Ungheni-Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni. Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al României, transmite […]
17:40
Regimul fără vize pentru moldoveni se păstrează în spațiul Schengen. Raportul Comisiei Europene # Unghiul
Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără vize în statele spațiului Schengen, transmite IPN. Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize, document care constată că autoritățile de la Chișinău au întreprins măsurile necesare de aplicare a recomandărilor din raportul precedent. Au fost […]
17:40
Parlamentul a aprobat în lectura a doua proiectul legii Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026, cu votul a 86 de deputați. Comparativ cu 2025, alocațiile pentru sănătate și medicamente compensate vor fi mai mari. Prima fixă de asigurare medicală rămâne de 12 636 de lei, iar contribuția procentuală la salariu – 9%, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.