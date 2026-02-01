Creștere alarmantă a cazurilor de viroze și gripă în autonomia găgăuză
Radio Moldova, 1 februarie 2026 21:20
În autonomia găgăuză se înregistrează o creștere bruscă a cazurilor de răceli, viroze respiratorii acute și gripă. Centrul de Sănătate din Comrat și cel din satul Corten primesc zilnic zeci de pacienți, majoritatea copii. Unele instituții de învățământ au trecut la studii online sau carantină pentru siguranța elevilor și a personalului.
Gerul, o provocare pentru animalele. Pentru a le proteja, gospodarii încălzesc apa și hrana # Radio Moldova
Gerul pune la grea încercare gospodăriile din mediul rural. Pentru a-și proteja animalele, localnicii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile. În satul Buțeni, raionul Hâncești, familia Malețchi are grijă de aproape 50 de păsări, 20 de iepuri și două vaci. În fiecare zi, soții se trezesc dis-de-dimineață ca să le asigure condițiile necesare pentru a face față temperaturilor scăzute.
Camere special amenajate pentru copii, un sprijin pentru mamele de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți # Radio Moldova
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, studiile sau munca pentru mamele cu copii nu mai reprezintă o provocare. Camerele special amenajate pentru ei oferă un spațiu sigur, confortabil și primitor. Aici, educația, munca și maternitatea se îmbină armonios, iar fiecare mamă poate învăța și lucra liniștită.
Locuitorii din Cioc-Maidan vor avea un drum modernizat. Lucrările, finanțate prin Programul „Europa este aproape” # Radio Moldova
Cei aproape o mie de locuitori ai satului Cioc-Maidan din autonomia găgăuză vor beneficia în curând de un drum modernizat. Este vorba despre o stradă principală a localității. Lucrările, finanțate prin Programul „Europa este aproape”, vor fi demarate de primărie în perioada următoare. Modernizarea va ușura circulația și viața de zi cu zi, spun cetățenii.
Ultima repetiție înaintea Jocurilor Olimpice! Echipa națională de biatlon a Republicii Moldova și-a încheiat prestația la Campionatele Europene # Radio Moldova
Sportivii moldoveni au luat drumul spre Italia, acolo unde în câteva zile va lua startul cel mai important eveniment multi-sportiv al anului, Olimpiada de Iarnă. Ultimele concursuri din cadrul Campionatului European de biatlon din Norvegia au fost cele de ștafetă.
Gropi în perimetrul localităților Condrița și Căpriana: anvelope distruse și mașini staționate # Radio Moldova
Pericol pentru șoferi în perimetrul localităților Condrița și Căpriana din raionul Strășeni. Potrivit Poliției, pe acest sector de drum sunt semnalate gropi periculoase, care au dus la avarierea mai multor mașini.
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul.
Zăpada abundentă a lovit nordul și vestul Japoniei. Ninsorile au provocat decesul a 14 persoane și rănirea altor 198, incidente care au survenit în timpul operațiunilor de deszăpezire. În unele orașe, stratul de zăpadă a depășit doi metri. Se înregistrează blocaje majore în transport. Autoritățile japoneze avertizează că ninsorile vor continua și sfătuiesc localnicii să fie prudenți.
Tensiuni la biserica din Dereneu. Localnicii care contestă preotul de la Mitropolia Basarabiei au vrut să intre cu forța în biserică # Radio Moldova
Tensiuni la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Mai mulți localnici, care contestă inițiativa de trecere a Parohiei la Mitropolia Basarabiei, au vrut să intre cu forța în lăcaș. Polițiștii le-au îngrădit accesul, în baza unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia biserica aparține structurii Bisericii Ortodoxe Române.
Piranha Chișinău și echipa Academiei de Studii Economice din Moldova continuă să domine campionatul național de baschet feminin. Ambele formații au obținut victorii convingătoare în etapa a 7-a a competiției.
Sute de manifestanți au protestat la Milano față de prezența agenților Serviciului de Imigrație și Vamă al Statelor Unite (ICE) la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă, în ciuda faptului că agenții vor fi staționați într-o cameră de control și nu vor opera pe străzi, informează France24.
Vizita președinților legislativelor din statele baltice | Accesul va fi limitat în anumite locuri publice din capitală # Radio Moldova
Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat în perioada 2-4 februarie, în intervalul orele 08:00 – 16:00. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale R. Moldova.
Începând din 1 februarie, oamenii plătesc doar în euro în Bulgaria, acesta fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.
Reacții după ce Federația Moldovenească de Box a fost acceptată în World Boxing, organizația recunoscută de CIO # Radio Moldova
Federația Moldovenească de Box a fost acceptată oficial în World Boxing, organizația recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Decizia deschide noi perspective pentru boxerii moldoveni, care vor putea concura la competiții majore sub egida noii structuri internaționale.
R. Moldova și-a asigurat, la ora amiezii, 94% consumul de energie electrică prin generare din surse interne # Radio Moldova
La o zi după blackoutul parțial, R. Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporție de 94%, la ora 12:42. Potrivit operatorului sistemului de transport Moldelectrica, la această oră erau importați doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de 110 kV, activate în regim insular cu sistemul energetic românesc. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Atacuri rusești asupra unei maternități din Zaporojie. Sunt persoane rănite, spitalul - avariat # Radio Moldova
Trupele rusești au lansat două atacuri asupra orașului sudic Zaporojie pe 1 februarie, rănind cel puțin nouă persoane, inclusiv un copil, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. În jurul prânzului, Rusia a lovit o maternitate, unde cel puțin șase persoane au fost rănite. Printre răniți se numără două femei care erau examinate în momentul atacului.
La 22 de ani, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenisman care câștigă toate cele 4 turnee de Mare Șlem cel puțin câte o dată. Spaniolul l-a învins pe sârbul Novak Djokovic în finala de la Melbourne cu 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Începând de luni, 2 februarie, elevii revin la lecții cu prezența fizică. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe 1 februarie.
Președintele ucrainean: Următoarele reuniuni trilaterale vor avea loc la Abu Dhabi, pe 4 și 5 februarie # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că următoarele reuniuni trilaterale au fost stabilite pentru 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, duminică, 1 februarie.
Mai puține formulare, rapoarte și hârtii de completat reprezintă o adevărată ușurare pentru cadrele didactice. Aceasta înseamnă, înainte de toate, mai mult timp pentru educație de calitate și un risc mai mic de epuizare profesională, susține Rodica Gavriliță, profesoară de limba și literatura română la Liceul „Mihai Sadoveanu” din Călărași, referindu-se la măsurile anunțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) privind debirocratizarea.
Specialist, despre gestionarea corectă a deșeurilor: Procesul poate genera impact pozitiv asupra mediului și profit economic # Radio Moldova
Gestionarea corectă a deșeurilor și responsabilitatea comună a operatorilor economici și a consumatorilor constituie unul dintre principiile de protecție a mediului. Procesul poate genera impact pozitiv asupra mediului și profit economic. Prin aplicarea principiului „poluatorul plătește” putem reduce cantitățile de deșeuri și putem asigura o mai bună gestionare a acestora, susțin specialiștii.
R. Moldova colectează fonduri pentru generatoare destinate Ucrainei. În prima zi s-au strâns 64 de mii de lei # Radio Moldova
Republica Moldova colectează fonduri pentru generatoare destinate Ucrainei, necesare în spitale și locuitorilor afectați de bombardamentele rusești și de gerurile puternice. Campania a fost lansată pe 29 ianuarie și, în prima zi, s-au adunat 64 de mii de lei, potrivit consultantului pentru comunicare al Ministerului Energiei, Vitalie Condrațchi.
Meteorologii au emis Cod galben de vreme geroasă. Avertizarea este valabilă pentru perioada 1-3 februarie, în nordul și o parte din centrul țării. Vremea va fi geroasă, în special în orele nopții și ale dimineții.
Camioane blocate în satul Tudora din cauza ghețușului. Conducătorii auto, îndemnați să circule cu prudență # Radio Moldova
Mai multe camioane au rămas blocate în noaptea de sâmbătă spre duminică, 1 februarie, în satul Tudora din cauza ghețușului format pe carosabil. Poliția de Frontieră recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo nefavorabile.
Elevii de la școlile de arte vor susține din 2026 examene de absolvire. Astfel, în acest an, pentru prima dată, elevii absolvenți vor primi certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, recunoscute la nivel național.
Elevii din municipiul Bălți vor învăța în următoarele două zile online, din cauza gerului puternic. Anunțul a fost făcut duminică, 1 februarie, de primarul orașului Bălți, Alexandr Petcov.
Cetățenii, îndemnați să anunțe despre scurgerile de agent termic și alte posibile avarii, după pana de curent # Radio Moldova
După pana de curent de sâmbătă, 31 ianuarie, cetățenii sunt îndemnați să anunțe specialiștii în cazul în care observă scurgeri de agent termic, apă fierbinte, abur persistent sau alte situații care pot indica o avarie.
O familie din satul Lozova, raionul Strășeni, și-a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită - crește struți.
Forțele ucrainene au doborât 76 dintre cele 90 de drone care au lovit Ucraina în timpul nopții # Radio Moldova
Atacurile ruse împotriva Ucrainei au ucis patru oameni și au rănit alți 21, inclusiv trei copii, în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 1 februarie. Forțele ucrainene au doborât 76 dintre cele 90 de drone, inclusiv drone de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte. Paisprezece drone au lovit nouă locații diferite.
În satul Lozova, o familie a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită, creșterea struților. Zilnic, Maria și Victor Pahomi îngrijesc păsările, adaptând hrana și adăpostul la rigorile iernii, în timp ce fiul lor, stabilit în Marea Britanie, coordonează afacerea de la distanță. Ouăle de struț și grija pentru aceste păsări rare reușesc să țină întreaga familie unită, chiar și la mii de kilometri distanță.
Investigație media | Peste 168.000 de soldați ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului # Radio Moldova
Publicația media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruși uciși în Ucraina. De la ultima actualizare a acestor organizații media de la mijlocul lunii ianuarie, numele a 4.536 de soldați ruși au fost adăugate pe lista de victime, scrie Kyiv Independent.
Accesul la Fontana di Trevi din Roma, cu plată. Turiștii vor achita un bilet de intrare de doi euro # Radio Moldova
Începând de duminică, 1 februarie, pentru a avea acces la Fontana di Trevi, capodoperă din secolul al XVIII-lea care atrage anual milioane de vizitatori, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de doi euro, scrie Le Figaro. Autoritățile susțin că această taxă de intrare are scopul de a limita aglomerația, care ajunge la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf.
Companiile din R. Moldova vor participa la un forum de afaceri în Elveția. Formularele pot fi completate până pe 17 februarie # Radio Moldova
Companiile din R. Moldova pot participa la Forumul de Afaceri Moldova - Elveția, care va avea loc pe 12 martie 2026, la Zürich. Evenimentul va reuni companii din domeniile ingineriei, construcțiilor, electronicii și agrifood, cu interes pentru extinderea exporturilor și dezvoltarea de parteneriate pe piața elvețiană.
Accident soldat cu deces în raionul Sângerei. Un tânăr de 21 de ani s-a tamponat într-un copac # Radio Moldova
Un accident rutier soldat cu deces a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 20:15, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sângerei. Un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul mașinii, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac.
La Fălești, mai multe blocuri nu sunt conectate la rețeaua de gaze. Situația, dificilă pentru vârstnicii și locatarii de la etajele superioare # Radio Moldova
În lipsa accesului la gaz sau la încălzirea centralizată, locatarii mai multor blocuri din țară se încălzesc cu sobe pe lemne și cărbune. Un exemplu elocvent sunt clădirile din orașul Fălești, unde iarna aduce nu doar frigul de afară, ci și efortul fizic zilnic pentru a asigura căldura în apartamente. Lemnele și cărbunele sunt depozitate în curți sau în subsolurile blocurilor. Acestea trebuie despicate și urcate pe scări, până la etajele superioare. Situația este mai dificilă pentru persoanele vârstnice și pentru locatarii de la etajele superioare.
Echipa Universității Tehnice a Moldovei are victorii pe linie în campionatul național de volei # Radio Moldova
Echipa Universității Tehnice din Moldova are un parcurs impecabil în campionatul național de volei masculin. Formația condusă de antrenorul Roman Dudicov a obținut a 5-a victorie cu 3:0 la seturi și este lider autoritar al clasamentului după 6 etape, deși a jucat cu un meci mai puțin.
O delegație de oficiali americani s-a întâlnit cu trimisul special rus, Kirill Dmitriev, la Miami # Radio Moldova
Reprezentantul special al liderului de la Kremlin, Kirill Dmitriev, a început sâmbătă, 31 ianuarie, negocierile cu delegația americană la Miami, Florida. Agențiile de presă ruse au relatat că Kirill Dmitriev a ajuns la Miami, după care a plecat pentru negocieri cu reprezentanții Statelor Unite, dar nu s-a spus cine sunt aceștia.
Israelul a lansat în Fâșia Gaza cele mai puternice atacuri din ultimele săptămâni. Cel puțin 28 de morți, printre care șase copii # Radio Moldova
Israelul a lansat cele mai puternice atacuri din ultimele săptămâni în Fâșia Gaza. Cel puțin 28 de oameni au decedat, inclusiv șase copii, iar alți peste 30 de oameni au fost răniți, potrivit autorităților sanitare locale, citate de Reuters. De cealaltă parte, armata israeliană spune că loviturile au fost efectuate ca răspuns la incidentul de vineri, 30 ianuarie, când militarii Țahal au identificat opt bărbați înarmați care ieșeau dintr-un tunel din Rafah, o zonă din sudul Gazei unde forțele israeliene sunt desfășurate în baza acordului de încetare a focului din octombrie.
Un spital din România se evidențiază prin tehnologii bazate pe inteligență artificială. Pacienții, întâmpinați la intrare de roboți # Radio Moldova
Spitalul „Eduard Apetrei” din Buhuși, România, demonstrează cum atragerea fondurilor europene poate transforma o instituție medicală într-un model de bune practici în sistemul de sănătate. Spitalul se evidențiază și prin integrarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în serviciile medicale. Recent, instituția a fost vizitată de o delegație din Republica Moldova, interesată să învețe din experiența sa și să implementeze proiecte similare în țară.
FOTO, VIDEO | Pană de curent în R. Moldova. Se lucrează la restabilirea unei linii de 400 kV afectată de condițiile meteo # Radio Moldova
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat integral pe teritoriul Republicii Moldova în jurul orei 15:40, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Igor Grosu, despre pana masivă de curent: „Incidentul arată cât de important este să investim în independența energetică” # Radio Moldova
Incidentul de astăzi arată cât de important este ca R. Moldova să construiască instituții puternice și să investească în independența energetică. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu, după ce, în dimineața zilei de 31 ianuarie, în mai multe localități din țară, inclusiv în Chișinău, a fost deconectată energia electrică.
Toate drumurile sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii vor interveni și la noapte # Radio Moldova
La această oră, toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. Drumarii au muncit pe tot parcursul zilei în teren pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pe timpul nopții, echipele de drumari rămân mobilizate în teren, fiind pregătite să intervină în cazul în caz de necesitate.
Pe parcursul zilei, în urma întreruperii masive de curent electric, mai multe persoane au rămas blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din capitală. Salvatorii și lucrătorii serviciului specializat de întreținere a ascensoarelor au intervenit în 14 intervenții de deblocare în toate sectoarele din capitală.
Sportivii moldoveni vor avea parte de un nou an încărcat! Începe lupta pentru calificarea la o nouă ediție a Jocurilor Olimpice # Radio Moldova
După ce în 2025, au făcut furori pe arena internațională, în 2026 încep turneele în care vor putea acumula puncte pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Unii sunt în proces de recuperare după accidentări, iar alții deja sunt în pregătiri pentru competițiile importante din acest an.
FOTO, VIDEO | Pană de curent în R. Moldova. Majoritatea consumatorilor care au rămas fără lumină, reconectați la energia electrică # Radio Moldova
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat integral pe teritoriul Republicii Moldova în jurul orei 15:40, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Peste 300 de elevi și-au demonstrat abilitățile în cadrul concursul național de pictură „Igor Vieru” # Radio Moldova
Copiii din mai multe școli și-au etalat talentul artistic în cadrul concursului național de pictură „Igor Vieru”. Peste 300 de elevi au participat la competiție, iar inaugurarea expoziției și gala premiilor au avut loc în Salonul de artă al Bibliotecii Naționale.
FOTO, VIDEO | Pană de curent în R. Moldova. Moldelectrica: Toți consumatorii, reconectați la rețeaua de energie electrică # Radio Moldova
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul. Către ora 16:30, toți consumatorii din R. Moldova au fost reconectați la rețeaua de energie electrică, a transmis Moldelectrica.
(FOTO/VIDEO) Avarierea rețelei electrice din Ucraina a lăsat R. Moldova fără curent. Moldelectrica: Toți consumatorii, reconectați la rețeaua de energie electrică # Radio Moldova
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile anunță că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că cetățenii afectați vor avea energie electrică „într-o oră, maximum două”, adică până la ora 14:00.
(FOTO/VIDEO) Avarierea rețelei electrice din Ucraina a lăsat R. Moldova fără curent. Se lucrează etapizat, nu putem să reconectăm toți consumatorii odată” # Radio Moldova
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile anunță că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că cetățenii afectați vor avea energie electrică „într-o oră, maximum două”, adică până la ora 14:00.
