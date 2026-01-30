Fosta șefă de la Finanțe, care a lucrat doar la stat, explică moldovenilor cum să devii „milionar corect” 

10:10

Aeroportul Domodedovo din Moscova, al doilea ca mărime din capitala Rusiei, a fost vândut pe 29 ianuarie la jumătate din prețul de pornire al licitației, într-o tranzacție care îl aduce în prim-plan pe miliardarul Arkadi Rotenberg, unul dintre apropiații președintelui Vladimir Putin, scrie presa rusă. Potrivit presei ruse, aeroportul a fost achiziționat de compania „Perspektiva”, […] Articolul Prietenul lui Putin pune mâna pe al doilea cel mai mare aeroport din Moscova, la jumătate de preț apare prima dată în Bani.md.