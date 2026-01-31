Perturbări în sistemul de termoficare din Chișinău, după avarii în rețeaua electrică
Bani.md, 31 ianuarie 2026 13:30
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că la data de 31 ianuarie 2026, ora 10:42, în urma unor căderi avariate de tensiune în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Chișinău. Incidentul a dus la deconectarea parțială a unor Stații de Pompare.
• • •
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, în această dimineață, din cauza unor probleme grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, s-a produs o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Incidentul a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Șeful Executivului a recunoscut îngrijorarea populației și a îndemnat la calm
În luna ianuarie, Statele Unite au furnizat aproximativ 60% din gazul natural lichefiat (GNL) importat de Uniunea Europeană, confirmându-și poziția de principal furnizor de GNL al Europei. Evoluția are loc în contextul în care tot mai mulți oficiali europeni privesc cu îngrijorare creșterea dependenței energetice de SUA. Potrivit datelor companiei de analiză Kpler, furnizate agenției
Ministrul Energiei: Blackout parțial în Moldova, după pierderea unor linii electrice din Ucraina
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că, din cauza pierderii unor linii electrice pe teritoriul Ucrainei, a fost declanșat sistemul automat de protecție, care a dus la deconectarea alimentării cu energie electrică. Potrivit oficialului, incidentul a provocat o cădere a frecvenței până la 48 Hz în sistemul energetic național al Republicii Moldova. În aceste condiții, s-a
În dimineața zilei de 31 ianuarie 2026, la ora 06:56 UTC, zborul TK269 al companiei Turkish Airlines, care opera pe ruta Istanbul – Chișinău, a întâmpinat dificultăți tehnice majore în faza finală a zborului. Aeronava, un Boeing 737-800 (număr de înregistrare TC-JVF), se afla în procedură de configurare pentru aterizare, potrivit paginii de Facebook specializate
Fosta șefă de la Finanțe, care a lucrat doar la stat, explică moldovenilor cum să devii „milionar corect"
Fosta ministră a Finanțelor și actuala deputată PAS, Victoria Belous, a explicat cum a ajuns, împreună cu soțul său, să dețină bunuri imobile evaluate la peste 10 milioane de lei, într-un context în care pentru mulți moldoveni asemenea sume par greu de imaginat. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast moderat de Nata Albot.
Motorină sub semnul întrebării: probe prelevate la Leușeni și Giurgiulești, trimise urgent la analize
Probele de motorină prelevate în aceste zile din mai multe loturi destinate pieței din Republica Moldova vor fi supuse analizelor de laborator, în contextul intensificării controalelor asupra calității produselor petroliere introduse în țară, anunță Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Ieri, inspectorii au colectat probe din depozitele situate în zona
Un protest spontan a avut loc vineri la rafinăria Petromidia din Năvodari, cea mai mare din România, unde câteva zeci de angajați s-au adunat în zona clădirii administrative, nemulțumiți de stadiul negocierilor salariale. Acțiunea s-a desfășurat fără incidente, iar activitatea rafinăriei nu a fost afectată semnificativ. Liderul sindical Auraș Stănilă a declarat că oamenii sunt
Moldova trimite ajutor masiv Ucrainei: echipamente de protecție și energie de peste 118 milioane lei
Republica Moldova va oferi Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare totală de aproximativ 118,4 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, examinat de secretarii de stat, în cadrul ședinței din 30 ianuarie. Ajutorul este destinat sprijinirii Kievului în gestionarea consecințelor războiului, în special în domeniul protecției civile, al sistemului
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat nominalizarea lui Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Federal Reserve, într-un context marcat de atacuri publice repetate la adresa actualului șef al instituției, Jerome Powell, scrie REUTERS. Trump l-a criticat constant pe Powell pentru modul în care conduce Rezerva Federală și pentru refuzul de a reduce dobânzile de
Piața imobiliară se blochează din temelii! Autorizațiile de construcție s-au redus cu peste 5%
Autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale au intrat pe un trend clar descendent în 2025, ceea ce confirmă încetinirea pieței imobiliare nu doar la nivel de tranzacții, ci și la nivel de intenție de construcție. Datele Biroul Național de Statistică arată că, pe parcursul anului trecut, au fost eliberate 2.161 de autorizații pentru clădiri rezidențiale,
SkyUp explică suspendarea temporară a zborurilor: optimizare de iarnă și revenire din martie cu rute noi
Compania aeriană SkyUp Airlines a venit cu explicații privind suspendarea temporară a curselor regulate din sezonul de iarnă, după ce mai mulți pasageri au reclamat anulări de zboruri și dificultăți în recuperarea banilor. Potrivit companiei, programul de zboruri a fost optimizat pe perioada de iarnă, pe fondul scăderii sezoniere a cererii, o practică uzuală în
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă contracție din ultimii 15 ani și a atins un minim istoric al numărului de tranzacții. Declarațiile au fost făcute de Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, vineri, 30 ianuarie 2026, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță". Potrivit
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că pe 3 februarie va examina și va decide asupra revizuirii tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Informația apare după ce autoritatea a publicat pe pagina sa oficială solicitarea înaintată de Energocom. Potrivit documentului, Energocom propune un tarif de 15,25 lei pentru un metru cub de gaz,
Banca Națională a Poloniei (Banca Națională a Poloniei – NBP) și-a majorat rezervele de aur la aproximativ 550 de tone, evaluate la peste 63 de miliarde de euro, depășind astfel nivelul deținut de Banca Centrală Europeană. Conducerea NBP anunță că strategia de acumulare va continua, obiectivul fiind atingerea pragului de 700 de tone, scrie euronews.com.
Șoferii scot tot mai mulți bani din buzunar pentru carburanți. Pentru perioada 31 ianuarie – 2 februarie, prețurile maxime de referință stabilite de ANRE sunt de 23,05 lei/litru pentru benzina A95 și 19,92 lei/litru pentru motorina standard. Comparativ cu ziua precedentă, benzina se va scumpi cu 6 bani, iar motorina cu 9 bani. În patru
Actualizarea valorilor cadastrale, promovată de Guvern, riscă să genereze majorarea impozitelor pe proprietate, în lipsa unor mecanisme clare de protecție socială, avertizează economistul Marin Gospodarenco. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la Vocea Basarabiei, unde acesta a explicat implicațiile reale ale reformei pentru cetățeni. Potrivit economistului, valorile cadastrale sunt actualizate în multe cazuri
S.A. Energocom a înaintat ieri, 29 ianuarie 2026, către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în anul 2026, în contextul obligației de serviciu public. Potrivit calculelor transmise ANRE, prețul mediu ponderat de procurare a gazelor naturale destinate furnizării la
Ferma de porcine din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, afectată anul trecut de un focar major de pestă porcină africană (PPA), nu a primit nici până acum despăgubiri din partea statului. În urma epidemiei declarate în martie, au fost nimicite 67.794 de animale, iar pierderile financiare totale depășesc 400 de milioane de lei. Contactată de
Prietenul lui Putin pune mâna pe al doilea cel mai mare aeroport din Moscova, la jumătate de preț
Aeroportul Domodedovo din Moscova, al doilea ca mărime din capitala Rusiei, a fost vândut pe 29 ianuarie la jumătate din prețul de pornire al licitației, într-o tranzacție care îl aduce în prim-plan pe miliardarul Arkadi Rotenberg, unul dintre apropiații președintelui Vladimir Putin, scrie presa rusă. Potrivit presei ruse, aeroportul a fost achiziționat de compania „Perspektiva",
Miliardarii din întreaga lume intră în 2026 cu temeri legate de comerțul global, geopolitică și politicile publice, arată datele UBS Billionaire Survey 2025, sintetizate într-o analiză publicată de Visual Capitalist și Voronoi. Infograficul evidențiază factorii considerați cel mai probabil să afecteze negativ mediul piețelor globale în următoarele 12 luni. Tarifele comerciale sunt principala îngrijorare, menționate
Ziua de vineri, 30 ianuarie 2026, va fi una cu program de muncă mai scurt pentru instituțiile publice din subordinea Guvernului, după ce autoritățile au decis reducerea zilei de lucru cu 2–3 ore. Măsura este aplicată ca prevenție în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate la nivel național. Fiecare instituție va stabili concret intervalul în care
Cotaţiile petrolului au crescut joi cu aproximativ 3%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele cinci luni, în timp ce pieţele se tem că un eventual atac al Statelor Unite asupra Iranului, unul dintre cei mai mari producători ai OPEC, ar putea perturba oferta globală, relatează Reuters. Preţul petrolului Brent a urcat cu 2,10 dolari
PAS recunoaște: am scos controalele la vamă. Motorina „europeană" a înghețat mașinile moldovenilor
Guvern
Produsele petroliere aduse din Uniunea Europeană ajung în Republica Moldova fără teste suplimentare la frontieră, fiind acceptate în baza certificatelor de conformitate emise de producători autorizați din UE. Clarificările au fost făcute de șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNC), Sergiu Dărănuță, după ce mai mulți șoferi au reclamat în […] Articolul Motorina din UE a ajuns la pompă fără controale: anchetă pe lanțul de distribuție apare prima dată în Bani.md.
Cererea de aur a atins un nivel record anul trecut, deoarece îngrijorările legate de instabilitate și schimburile comerciale au declanșat o creștere a investițiilor, chiar dacă un șir de prețuri record i-au ținut departe pe cumpărătorii de bijuterii, transmite agerpres.ro. Cererea globală de aur a crescut cu 1% în 2025, ajungând la 5.002 tone, cea […] Articolul Tensiunile globale împing aurul la maxime: cererea de investiții a crescut cu 84% apare prima dată în Bani.md.
În cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, moderatorul Vitalie Călugăreanu i-a spus directorului ANRE, Alexei Taran, că are o veste bună: în seara respectivă, la ora 18:00, Energocom ar fi depus cererea privind revizuirea tarifelor la gazele naturale. Reacția directorului ANRE a fost una rezervată. Alexei Taran a subliniat că este important […] Articolul Gaz mai ieftin? Energocom a depus cererea, dar Taran zice că ANRE era deja acasă apare prima dată în Bani.md.
Bitcoin scade spre 87 000 de dolari după decizia Rezervei Federale a SUA: investitorii aleg aurul # Bani.md
Bitcoin își prelungește scăderile și a revenit în zona de 87 000 de dolari, pe fondul deciziei Rezervei Federale a Statelor Unite (Fed) de a menține neschimbată dobânda de politică monetară, dar și al factorilor tehnici și geopolitici care apasă asupra piețelor. După ce a testat fără succes rezistența din jurul nivelului de 90 500 […] Articolul Bitcoin scade spre 87 000 de dolari după decizia Rezervei Federale a SUA: investitorii aleg aurul apare prima dată în Bani.md.
Fermierii mici vor putea vinde mai departe de casă: limită nouă de 150 km pentru produsele locale # Bani.md
Micii producători de alimente ar putea avea mai multă libertate să-și vândă produsele. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern care le va permite să comercializeze direct produsele pe o rază de până la 150 de kilometri de locul de producere. Documentul a fost lansat pentru consultări publice. Noua […] Articolul Fermierii mici vor putea vinde mai departe de casă: limită nouă de 150 km pentru produsele locale apare prima dată în Bani.md.
Statul lovește Lukoil la Aeroportul Chișinău. A confiscat activele, în timp ce americanii bat la ușă # Bani.md
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova actele de predare–primire ale complexului petrolier din incinta aeroportului. Astfel, activele deținute de companie pe teritoriul AIC au revenit în proprietatea statului, în baza deciziei Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului […] Articolul Statul lovește Lukoil la Aeroportul Chișinău. A confiscat activele, în timp ce americanii bat la ușă apare prima dată în Bani.md.
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie, intervalul urmând a fi stabilit de fiecare instituție, în funcție de specificul activității, […] Articolul Vineri, zi scurtă! Guvernul ia în calcul reducerea programului de muncă apare prima dată în Bani.md.
Poșta Moldovei ar putea fi susținută printr-un fond nou: furnizorii poștali vor contribui cu până la 1% din venituri # Bani.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării propune crearea Fondului Serviciului Universal, care va acoperi costurile generate de obligația de a menține servicii poștale de bază în toate localitățile țării, inclusiv acolo unde activitatea este nerentabilă. Mecanismul este prevăzut într-un proiect de modificare a Legii comunicațiilor poștale, expus pentru consultări publice și vizează în special susținerea furnizorului […] Articolul Poșta Moldovei ar putea fi susținută printr-un fond nou: furnizorii poștali vor contribui cu până la 1% din venituri apare prima dată în Bani.md.
Factura mai fierbinte decât caloriferul! Termoelectrica explică: Plătești și când nu ești acasă # Bani.md
Directorul general al „Termoelectrica” S.A., Iurie Razlovan, avertizează că proprietarii de apartamente racordate la sistemele de încălzire pot primi facturi chiar dacă nu au folosit direct energia termică sau au plecat pentru o perioadă mai lungă din locuință, scrie REALITATEA. Potrivit acestuia, în situațiile în care nu este înregistrat consum de gaze naturale sau energie […] Articolul Factura mai fierbinte decât caloriferul! Termoelectrica explică: Plătești și când nu ești acasă apare prima dată în Bani.md.
Deși Republica Moldova nu este inclusă în statisticile oficiale ale Eurostat, o comparație cu datele Uniunii Europene arată că prețurile terenurilor agricole din Moldova rămân de câteva ori mai mici decât media europeană, chiar și în contextul unei tendințe clare de creștere în ultimii ani. În perioada 2024–2025, prețul unui hectar de teren arabil în […] Articolul Pământ la preț de nimic! Hectarul din Moldova este de 10 ori mai ieftin decât în UE apare prima dată în Bani.md.
Concedieri masive într-o fabrică de piese auto din România: sute de oameni rămân fără loc de muncă # Bani.md
Un important producător de piese și accesorii auto din România va concedia 250 de angajați, pe fondul unor dificultăți financiare serioase. Informația a fost comunicată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud, notează antena3.ro. Este vorba despre compania RAAL, care deține două fabrici în județ – una în municipiul Bistrița și alta în […] Articolul Concedieri masive într-o fabrică de piese auto din România: sute de oameni rămân fără loc de muncă apare prima dată în Bani.md.
Două rafinării din România se opresc: ce se va întâmpla cu aprovizionarea Moldovei cu carburanți # Bani.md
Două dintre cele trei rafinării din România își vor opri activitatea în luna februarie, situație care ar putea influența și piața petrolieră din Republica Moldova, dependentă în mare parte de carburanții importați de peste Prut. Rafinăria Petromidia a Rompetrol intră într-o revizie generală programată, iar Petrotel-Lukoil se află în mentenanță, într-un context complicat de sancțiunile […] Articolul Două rafinării din România se opresc: ce se va întâmpla cu aprovizionarea Moldovei cu carburanți apare prima dată în Bani.md.
Scandal! Când Lukoil nu mai e rusesc, Guvernul continuă ofensiva de expropriere a terminalului de la aeroport # Bani.md
Fostul consilier prezidențial Ion Păduraru afirmă că grupul Lukoil și-a vândut toate activele din afara Rusiei către fondul de investiții american Carlyle, în urma unei tranzacții pe care o descrie drept „fulger”. Într-o postare pe Facebook, Păduraru susține că, odată cu această vânzare, subiectul sancțiunilor americane ar fi, practic, închis, iar contextul în care autoritățile […] Articolul Scandal! Când Lukoil nu mai e rusesc, Guvernul continuă ofensiva de expropriere a terminalului de la aeroport apare prima dată în Bani.md.
Bolea vede „rezultate” în cazul Lukoil, deși statul nu a recuperat juridic complexul petrolier: „Activele, la aeroport” # Bani.md
Vicepremierul Vladimir Bolea susține că acțiunile Guvernului privind preluarea complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat anterior în gestiunea Lukoil, sunt eficiente, chiar dacă procesul juridic de revenire a acestuia în proprietatea statului nu este încă finalizat. Întrebat în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă cât de eficiente sunt măsurile autorităților, în condițiile în […] Articolul Bolea vede „rezultate” în cazul Lukoil, deși statul nu a recuperat juridic complexul petrolier: „Activele, la aeroport” apare prima dată în Bani.md.
Economia globală este așteptată să înregistreze o creștere de aproximativ 3,1% în 2026, însă această evoluție aparent stabilă ascunde presiuni tot mai mari asupra sistemului economic mondial, arată Raportul Global de Prognoză 2026, realizat pe baza a peste 2.000 de evaluări ale experților. Inflația se temperează în unele regiuni, dar rămâne ridicată în altele, în […] Articolul Economia mondială intră pe gheață subțire în 2026 apare prima dată în Bani.md.
La peste trei decenii de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România, redobândindu-și cetățenia română pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele le-au fost anulate abuziv de regimul sovietic. Mulți dintre aceștia și-au stabilit domiciliul la prieteni sau […] Articolul Moldovenii, făcuți „ilegali” în România! 100 de mii au rămas fără buletin apare prima dată în Bani.md.
Republica Moldova a pus în funcțiune un sistem centralizat de monitorizare și supraveghere video pentru infrastructura feroviară, după ce Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova a dat marți în exploatare Centrul de monitorizare și supraveghere video. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Statele Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în cadrul Planului Comun de […] Articolul Contrabanda cu țigări din „Prietenia”, filmată în 4K. CFM a introdus Big Brother pe șine apare prima dată în Bani.md.
Compania SkyUp Airlines și-a suspendat temporar cursele regulate, după ce ultimele zboruri comerciale au fost operate la mijlocul lunii ianuarie 2026. Bilete de vânzare apar abia la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie 2026. Potrivit mai multor pasageri, anulările nu au fost însoțite de comunicări publice clare, iar unii susțin că nu au reușit […] Articolul Ucrainenii de la SkyUp dispar din aer! Au anulat mai multe curse aeriene apare prima dată în Bani.md.
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției financiare, sprijinul acordat este aproape dublu față de cel oferit în 2024, și a fost oferit pentru dezvoltarea a 19 proiecte, transmite IPN. Prioritățile investiționale s-au concentrat pe trei direcții […] Articolul BERD a investit peste 500 mln euro anul trecut în Moldova, aproape dublu față de 2024 apare prima dată în Bani.md.
În pofida tranziției accelerate spre surse regenerabile, gazul natural continuă să joace un rol-cheie în sistemele energetice ale mai multor state europene, arată o analiză bazată pe datele Băncii Mondiale pentru anii 2021–2023. Potrivit datelor, Azerbaijan este lider absolut la ponderea gazului în producția de electricitate: 92% din energia electrică este generată din gaze naturale. […] Articolul Adevărul ascuns! Gazul controla lumina Moldovei până în 2023 apare prima dată în Bani.md.
Șeful Termoelectrica, despre facturile mari la căldură: „Să comparăm mere cu mere: iarna e mai rece, tariful e același” # Bani.md
Directorul general al „Termoelectrica” S.A., Iurie Razlovan, susține că facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au profocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul. Razlovan a declarat, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că orice consumator […] Articolul Șeful Termoelectrica, despre facturile mari la căldură: „Să comparăm mere cu mere: iarna e mai rece, tariful e același” apare prima dată în Bani.md.
AlphaGenome, noul instrument de inteligență artificială al grupului Google, prezentat public miercuri, reprezintă un progres important în interpretarea genomului. Sistemul analizează modul în care anumite porțiuni din ADN reglează activitatea genelor în interiorul celulelor, relatează AFP, citată de Agerpres. Secvențierea completă a genomului uman, realizată în 2003, „ne-a oferit cartea vieții, dar citirea ei rămâne […] Articolul Google intră în ADN-ul uman. AI-ul AlphaGenome promite să decodeze viața apare prima dată în Bani.md.
Prețul aurului a continuat să crească puternic joi, apropiindu-se de pragul de 5.600 de dolari uncia, pe fondul unei fugi masive a investitorilor spre active de refugiu, alimentată de tensiuni geopolitice și incertitudini economice majore. În paralel, argintul a depășit nivelul record de 120 de dolari, scrie REUTERS. Aurul spot s-a apreciat cu 3%, ajungând […] Articolul Aurul scapă de sub control. A ajuns la 5.600 de dolari uncia apare prima dată în Bani.md.
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, transmite agerpres.ro. Lukoil a fost inclus pe lista entităților sancționate de SUA în luna octombrie 2025, ca răspuns la progresul lent […] Articolul Carlyle Group preia divizia internațională a Lukoil — tranzacție forțată de sancțiuni apare prima dată în Bani.md.
Taxa anti-Temu, făcută praf în România și Italia: Coletele intră prin alte țări, iar banii nu mai ajung la buget # Bani.md
România și Italia au fost printre primele state din Uniunea Europeană care au introdus, de la 1 ianuarie 2026, taxe logistice pentru coletele cu valoare redusă venite din afara blocului comunitar, în special cele comandate prin platforme precum Temu și Shein. În România taxa este de 25 de lei românești (circa 5 euro) pe colet […] Articolul Taxa anti-Temu, făcută praf în România și Italia: Coletele intră prin alte țări, iar banii nu mai ajung la buget apare prima dată în Bani.md.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că prima tranșă de 270 de milioane de euro din pachetul de asistență financiară promis de Uniunea Europeană nu a fost cheltuită prin bugetul de stat, ci a fost direcționată către proiecte și instituții care implementează programe în beneficiul Republica Moldova. Întrebat în ce scopuri au fost utilizați banii, […] Articolul Banii UE au venit, dar nu în buget. Ce spune Ministerul Finanțelor apare prima dată în Bani.md.
