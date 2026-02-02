Restricții în centrul capitalei și pe traseul spre aeroport, timp de trei zile

16:40

Un caz tragic a avut loc astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina, unde o minoră în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime. Potrivit informațiilor preliminare, fata ar fi mers la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității. La un moment dat, aceasta ar fi alunecat și […] The post Tragedie la Mateuți: o adolescentă de 17 ani a murit după ce a căzut de pe stâncă appeared first on Omniapres.