Jurnalista Daniela Crudu pleacă de la Moldova 1 și devine purtătoarea de cuvânt a Guvernului
Omniapres, 30 ianuarie 2026 11:10
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Anunțul a fost făcut de jurnalistă în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața” pe care a prezentat-o până acum la Moldova 1, scrie ziua.md. Pe lângă emisiunea pe care o modera, […] The post Jurnalista Daniela Crudu pleacă de la Moldova 1 și devine purtătoarea de cuvânt a Guvernului appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
11:10
Acum o oră
10:40
Energocom a depus la ANRE solicitarea de aprobare a noilor prețuri reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, iar propunerile vizează în primul rând consumatorii casnici. Potrivit calculelor companiei, tariful pentru gazul livrat prin rețelele de distribuție de presiune joasă — adică direct către locuințe — ar urma să fie de 14.129 lei pentru 1.000 […] The post Gazul s-ar putea ieftini: Energocom a trimis noile tarife la ANRE appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
10:10
VIDEO // Motorina din UE nu este verificată la vamă. Deputat PAS: ”Până a veni noi la guvernare se prelevau probe” # Omniapres
Produsele petroliere importate din Uniunea Europeană nu sunt supuse verificărilor suplimentare la vamă, ci ajung în Republica Moldova în baza certificatelor de conformitate emise de producători europeni acreditați. Precizarea a fost făcută de șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), Sergiu Dărănuță, în contextul sesizărilor privind posibile probleme de calitate […] The post VIDEO // Motorina din UE nu este verificată la vamă. Deputat PAS: ”Până a veni noi la guvernare se prelevau probe” appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
09:20
Instituțiile publice din subordinea Guvernului vor avea program de muncă redus vineri, 30 ianuarie 2026, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru întreaga țară. Potrivit unei dispoziții a Cancelariei de Stat, ziua de lucru va fi scurtată cu 2–3 ore, în limita posibilităților funcționale ale fiecărei instituții. Decizia are drept scop protejarea angajaților și diminuarea […] The post Zi de muncă mai scurtă pe 30 ianuarie în sectorul public appeared first on Omniapres.
09:10
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații desfășoară, la această oră, percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni, într-un dosar ce vizează sustragerea și utilizarea ilegală a unor informații ce constituie secret comercial. Acțiunile au loc în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”. Potrivit […] The post Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar de furt de secrete comerciale appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
07:10
Ziua de 30 ianuarie aduce bucurii simple, dar cu impact emoțional puternic: un cadou neașteptat, o sumă de bani, o invitație la cină sau o revedere care încălzește sufletul. Pentru mulți nativi apar confirmări profesionale și câștiguri care oferă siguranță, iar pe plan personal se creează contexte favorabile pentru apropiere, relaxare și planuri de weekend. […] The post Horoscop 30 ianuarie 2026. Vin bani, se fac plăți și apar câștiguri noi appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de vreme instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil în perioada 30–31 ianuarie 2026. Avertizarea vizează formarea ghețușului și poleiului, dar și o scădere bruscă a temperaturilor. Potrivit meteorologilor, pe 30 ianuarie, odată cu răcirea vremii, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, ceea ce […] The post Polei pe drumuri și temperaturi în cădere: meteorologii au emis Cod Galben appeared first on Omniapres.
17:30
VIDEO // Nicanor Ciochină, reținut de mascați la Judecătoria Chișinău: este vizat într-un nou dosar penal # Omniapres
Fostul primar, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara de mascații de la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”. S-a întâmplat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde a avut loc o nouă ședință în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Contactată de IPN, șefa Secției comunicare și protocol a […] The post VIDEO // Nicanor Ciochină, reținut de mascați la Judecătoria Chișinău: este vizat într-un nou dosar penal appeared first on Omniapres.
17:10
Cornel Ciurea a analizat mesajele lui Igor Dodon în cadrul reuniunii APCE: Vrea să făcă vocea opoziţiei mai auzită în plan extern # Omniapres
Analistul politic Cornel Ciurea, într-un comentariu, s-a referit la prestația liderului fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul partidului, Igor Dodon, la reuniunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Expertul susține că ”mesajele politicianului merită atenție pentru a putea înțelege direcția opoziției”. „În această săptămână, la Strasbourg a avut loc sesiunea de iarnă […] The post Cornel Ciurea a analizat mesajele lui Igor Dodon în cadrul reuniunii APCE: Vrea să făcă vocea opoziţiei mai auzită în plan extern appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // „Și tu ești o fată frumoasă, te pup”: reacția ironică a lui Emilian Crețu după atacul lui Valeriu Mircea # Omniapres
Un schimb tensionat de replici a avut loc în spațiul public între actorul Emilian Crețu și luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, după retragerea sportivei din Parlament. După ce Mircea a publicat un mesaj video dur la adresa actorului, în care l-a criticat pentru comentariile făcute despre demisia Anastasiei Nichita, Emilian Crețu a […] The post VIDEO // „Și tu ești o fată frumoasă, te pup”: reacția ironică a lui Emilian Crețu după atacul lui Valeriu Mircea appeared first on Omniapres.
16:40
Directorul general al „Termoelectrica” S.A., Iurie Razlovan, susține că facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au profocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul. Razlovan a declarat, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că orice consumator […] The post Facturi mai mari la căldură? Șeful Termoelectrica: „Nu sunt greșeli, iarna e mai rece” appeared first on Omniapres.
16:10
Lukoil pierde complexul petrolier de la AIC: activele au trecut în proprietatea statului # Omniapres
Complexul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în proprietatea statului, după ce Agenția Proprietății Publice și administrația AIC au semnat, pe 29 ianuarie, actele de predare–primire cu Lukoil Moldova. Transferul are loc în baza deciziei Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) din 15 decembrie 2025. În aceeași ședință, Consiliul […] The post Lukoil pierde complexul petrolier de la AIC: activele au trecut în proprietatea statului appeared first on Omniapres.
15:30
Ziua de muncă de vineri, 30 ianuarie, ar putea fi redusă, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026. Propunerea a fost înaintată Guvernului de către Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), iar intervalul exact urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul […] The post Ziua de muncă de vineri ar putea fi redusă din cauza vremii rele appeared first on Omniapres.
15:10
CEC avertizează: reforma APL trebuie votată urgent pentru a nu afecta alegerile din 2027 # Omniapres
Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, avertizează că reforma administrației publice locale (APL) trebuie votată în regim urgent, cel târziu în primăvara acestui an în prima lectură și până în toamnă în lectura a doua, pentru a nu afecta organizarea alegerilor locale din 2027. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. Potrivit […] The post CEC avertizează: reforma APL trebuie votată urgent pentru a nu afecta alegerile din 2027 appeared first on Omniapres.
14:40
Mai puțină birocrație pentru profesori: catalogul pe hârtie dispare, gradele devin permanente # Omniapres
Profesorii vor scăpa de o parte din hârtii, vor putea lucra de acasă în vacanțe, iar catalogul pe hârtie va deveni istorie. Sunt doar câteva dintre măsurile de debirocratizare care urmează să fie aplicate treptat în sistemul educațional pe parcursul anului 2026. Pachetul de schimbări vine după consultări cu profesori, directori, sindicate și organizații profesionale […] The post Mai puțină birocrație pentru profesori: catalogul pe hârtie dispare, gradele devin permanente appeared first on Omniapres.
14:10
Mai mulți consumatori din Republica Moldova rămân deconectați de la energia electrică, după condițiile meteo nefavorabile din ultimele zile, anunță Ministerul Energiei. În zona centrală a țării, operatorul ÎCS Premier Energy Distribution SA a raportat că 1.691 de consumatori din raioanele Criuleni și Orhei sunt afectați de întreruperi. Printre localitățile vizate se numără Marcăuți, Rîșcova, […] The post Mii de consumatori din Moldova, încă fără energie electrică după intemperii appeared first on Omniapres.
13:40
MEC investighează prezența unui vlogger într-o școală după apariția unor imagini cu elevi filmați la ore # Omniapres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că a fost sesizat de mai mulți părinți după ce un creator de conținut online a avut acces pe teritoriul unei instituții de învățământ și a publicat ulterior pe rețelele de socializare imagini video cu elevi filmați în timpul lecțiilor. Potrivit MEC, circumstanțele sunt investigate împreună cu instituțiile abilitate, […] The post MEC investighează prezența unui vlogger într-o școală după apariția unor imagini cu elevi filmați la ore appeared first on Omniapres.
13:30
VIDEO // Usatîi acuză ANRE de „dublu standard” legat de tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu. Cum așa? # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] The post VIDEO // Usatîi acuză ANRE de „dublu standard” legat de tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu. Cum așa? appeared first on Omniapres.
13:10
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, judecat pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent și fuga de la locul faptei, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, dar fără monitorizare electronică. Demersul procurorului a fost admis în totalitate de care magistrat. Procurorii PCCOCS cer 9 ani de închisoare cu […] The post Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru fostul primar din Boldurești appeared first on Omniapres.
12:40
În cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, deputatul ucrainean, Oleksii Goncearenko, a ridicat problema Transnistriei, numind regiunea „elefantul din cameră”, și a întrebat-o direct pe președinta Maia Sandu cum intenționează autoritățile de la Chișinău să gestioneze această situație, notează unimedia.info. „Este o rană deschisă a Republicii Moldova, dar infecția se răspândește nu doar în țara […] The post Deputat ucrainean, la APCE: Transnistria, „elefantul din cameră”. Răspunsul Maiei Sandu appeared first on Omniapres.
12:30
Șapte ședințe de judecată au fost stabilite în dosarul privind pornografia infantilă, care îl vizează pe Dima White. Unele dintre ele au fost contramandate la solicitarea apărării, conform purtătorului de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Emil Gaitur, scrie realitatea.md. Potrivit lui Gaitur, actualmente dosarul se află la etapa cercetării judecătorești. […] The post Dima White, judecat pentru pornografie infantilă: mai multe ședințe amânate appeared first on Omniapres.
11:40
Peste 100 000 de moldoveni au rămas fără buletin românesc după schimbarea legii din România # Omniapres
Peste 160.000 de cărți de identitate românești au fost anulate în ultimii ani, în urma aplicării unei legi noi privind evidența populației, iar cei mai afectați sunt românii născuți în Republica Moldova, arată datele oficiale ale autorităților române, scrie digi24.ro. După 1990, sute de mii de persoane din Republica Moldova și-au redobândit cetățenia română, în […] The post Peste 100 000 de moldoveni au rămas fără buletin românesc după schimbarea legii din România appeared first on Omniapres.
Ieri
11:10
Avocat din Ungheni, reținut de CNA: ar fi cerut 5 000 € pentru a „aranja” un dosar penal # Omniapres
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție, fiind vizat într-o cauză penală pentru trafic de influență. Potrivit autorităților, acesta ar fi pretins și primit de la o persoană 5.000 de euro, susținând că ar putea influența funcționari publici pentru a obține o soluție favorabilă într-un […] The post Avocat din Ungheni, reținut de CNA: ar fi cerut 5 000 € pentru a „aranja” un dosar penal appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Costiuc, atac la IGP în cazul focurilor de armă de la Botanica: „Au închis doi studenți nevinovați” # Omniapres
Deputatul Vasile Costiuc a publicat un mesaj video în care susține că doi tineri reținuți în dosarul împușcăturilor de pe bulevardul Decebal ar fi nevinovați și ar fi ajuns în arest „din greșeală”. Parlamentarul afirmă că i-a primit în biroul său pe părinții celor doi băieți, refugiați din Ucraina, care cer eliberarea lor. Potrivit lui […] The post VIDEO // Costiuc, atac la IGP în cazul focurilor de armă de la Botanica: „Au închis doi studenți nevinovați” appeared first on Omniapres.
10:10
Crimă după un conflict într-o locuință din capitală: cadavrul, abandonat lângă Vadul lui Vodă # Omniapres
Un bărbat dat dispărut în Chișinău a fost găsit mort, iar cinci persoane au ajuns pe mâna poliției, fiind bănuite de implicare în decesul acestuia. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, poliția a fost sesizată inițial despre dispariția unui bărbat în vârstă de 35 de ani din capitală. În urma măsurilor operative, polițiștii din sectorul […] The post Crimă după un conflict într-o locuință din capitală: cadavrul, abandonat lângă Vadul lui Vodă appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Soțul Anastasiei Nichita, atac dur la adresa lui Crețu: ”Emiliana, ești clovnul țării” # Omniapres
Valeriu Mircea, luptător și soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a publicat un mesaj amplu și extrem de dur la adresa actorului Emilian Crețu, după ce acesta a criticat retragerea sportivei din Parlament. Mircea a susținut că actorul nu cunoaște motivele reale ale deciziei și nu ar avea dreptul să o judece pe Nichita. „De unde […] The post VIDEO // Soțul Anastasiei Nichita, atac dur la adresa lui Crețu: ”Emiliana, ești clovnul țării” appeared first on Omniapres.
09:10
Ceața densă și poleiul dau bătăi de cap șoferilor pe drumurile naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că, în mai multe zone ale țării, vizibilitatea scade pe alocuri sub 200 de metri, carosabilul este umed, iar în unele sectoare s-a format ghețuș. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în raioanele Soroca, Fălești și Nisporeni, pe […] The post Șoferii, avertizați: carosabil umed, ghețuș și copaci căzuți pe trasee appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua de 29 ianuarie aduce oportunități concrete de creștere financiară. Pentru mulți nativi apar colaborări, proiecte sau oferte de job care pot suplimenta veniturile, iar negocierile bine purtate pot face diferența. Este un moment favorabil pentru decizii legate de bani, investiții și stabilitate profesională, dar și pentru consolidarea unor parteneriate care promit rezultate pe termen […] The post Horoscop 29 ianuarie 2026. Se conturează câștiguri și surse suplimentare de venit appeared first on Omniapres.
28 ianuarie 2026
18:10
Condițiile meteorologice severe continuă să afecteze rețelele electrice de distribuție din țară. Depunerile masive de chiciură pe liniile electrice aeriene provoacă în mod constant noi defecțiuni, îngreunând procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică, anunță Premier Energy Distribution. Potrivit informațiilor actualizate la ora 17:00, pe 28 ianuarie, 19 localități rămâneau fără curent electric, cele […] The post Pene de curent în 19 localități, după noi avarii provocate de chiciură appeared first on Omniapres.
17:40
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a comentat cazul militarului din Florești, care s-a împușcat în timpul serviciului, fiind întrebat dacă este vorba despre bullying sau un incident izolat. „Regret cele întâmplate. Vreau să menționez că merge cercetarea, cum vor fi rezultatele, vor fi aduse la cunoștință”, a spus Anatolie Nosatîi, transmite Știri.md cu referire la unimedia.info. […] The post Ministrul Apărării, despre cazul militarului din Florești: „Regret cele întâmplate” appeared first on Omniapres.
17:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) respinge acuzațiile lansate de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) și afirmă că a intervenit conform legii în cazul activității desfășurate la adresa de pe strada Calea Moșilor 2/A din Chișinău. Instituția precizează că a fost sesizată încă din 23 octombrie 2025 cu privire la activitatea de la […] The post ANTA se apără în cazul „autogării ilegale”: „Am acționat legal” appeared first on Omniapres.
16:40
Cocaină de un milion de lei, ascunsă într-un televizor: organizatorul, trimis în judecată # Omniapres
Cocaină în valoare de aproximativ un milion de lei a fost adusă în Republica Moldova ascunsă într-un televizor transportat din Spania. Procurorii PCCOCS anunță că au finalizat ancheta și au trimis în judecată organizatorul schemei de contrabandă, un bărbat de 31 de ani. Cazul a ieșit la iveală în 2022, când un televizor de model […] The post Cocaină de un milion de lei, ascunsă într-un televizor: organizatorul, trimis în judecată appeared first on Omniapres.
16:10
Transportatorii de pasageri amenință cu proteste și acuză autoritățile că tolerează curse ilegale operate dintr-o autogară din Chișinău, unde, potrivit lor, ar continua plecările în cursă în lipsa unor acte permisive valabile. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) susține că, deși Agenția Națională Transport Auto ar fi constatat nulitatea actului permisiv încă din […] The post „30 de curse pe zi dintr-un loc neautorizat”: Transportatorii amenință cu proteste appeared first on Omniapres.
15:40
Șefa MAI nu exclude că Alexandru Pînzari, condamnat la închisoare, ar fi fugit prin Transnistria # Omniapres
Autoritățile iau în calcul scenariul în care fostul șef al Poliției, Alexandru Pînzari, ar fi putut părăsi Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că, deocamdată, locul aflării acestuia nu este cunoscut. Oficiala a precizat că, din moment ce Pînzari nu a fost găsit la adresa de domiciliu, nu poate […] The post Șefa MAI nu exclude că Alexandru Pînzari, condamnat la închisoare, ar fi fugit prin Transnistria appeared first on Omniapres.
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a extins Codul Galben de ceață, avertizarea fiind valabilă până mâine, 29 ianuarie, ora 13:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță că pe arii extinse se va menține ceață densă, cu vizibilitate redusă la 200 de metri și, izolat, chiar sub această valoare. Din cauza ceții prognozate și a temperaturilor […] The post Șoferi, prudență! Cod galben de ceață și drumuri alunecoase appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Ce face Centrul Național de Management al Crizelor: explicațiile lui Radu Marian # Omniapres
Deputatul PAS, Radu Marian, a oferit explicații despre rolul Centrului Național de Management al Crizelor, structură creată recent, precizând că instituția are un mandat diferit de cel al serviciilor care intervin în situații de urgență provocate de vreme. Într-o emisiune la RLIVE TV, parlamentarul a subliniat că intervențiile în caz de intemperii sau calamități naturale […] The post VIDEO // Ce face Centrul Național de Management al Crizelor: explicațiile lui Radu Marian appeared first on Omniapres.
14:10
Schimb de replici între Poliție și deputatul Vasile Costiuc după incidentul armat: Tânărul rănit, inculpat în 19 dosare penale # Omniapres
Tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica are statut de inculpat în 19 procese penale, aflate actualmente în gestiunea instanței de judecată. Oamenii legii susțin că anterior acesta nu a depus plângeri la Poliție și nu a denunțat faptul că s-ar simți amenințat, scrie realitatea.md. Precizările sunt făcute după ce deputatul Vasile Costiuc a […] The post Schimb de replici între Poliție și deputatul Vasile Costiuc după incidentul armat: Tânărul rănit, inculpat în 19 dosare penale appeared first on Omniapres.
13:50
Irina Vlah, despre reevaluarea imobilelor: O bună parte din cetăţeni se vor trezi peste noapte plătitori ai impozitului pe lux, chiar dacă au locuinţe destul de modeste # Omniapres
Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor” din partea guvernării. Ea spune că, în ultimele două zile, a fost sesizată de mai mulţi cetăţeni indignaţi de noua valoare a bunurilor lor imobile, stabilită de Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru şi Instituţia Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”: „Valoarea unor apartamente a crescut peste […] The post Irina Vlah, despre reevaluarea imobilelor: O bună parte din cetăţeni se vor trezi peste noapte plătitori ai impozitului pe lux, chiar dacă au locuinţe destul de modeste appeared first on Omniapres.
13:40
Comisia Electorală Centrală a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, sumele fiind calculate în funcție de voturile obținute la alegeri și de numărul femeilor și tinerilor aleși. Pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, partidele și blocurile electorale vor primi aproximativ […] The post Cum vor fi finanțate partidele în 2026: sume per vot și bonusuri pentru aleși appeared first on Omniapres.
13:10
Procedura de revizuire a tarifelor la gaz este aproape de final, iar o eventuală ieftinire pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în curând de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Întrebat de ce a trecut aproape două luni de la depunerea solicitării de către […] The post VIDEO // Junghietu: Tariful la gaz ar putea scădea cu 1–2 lei appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Șeful ASP: Copiii fără acte la 18 ani nu pierd cetățenia, dar trec prin procedură de recunoaștere # Omniapres
Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a explicat ce se întâmplă în cazul copiilor moldovenilor născuți în Republica Moldova care ajung la vârsta de 18 ani fără să-și fi perfectat vreun act de identitate. Subiectul a fost abordat după ce, din diaspora, au apărut întrebări legate de riscul ca acești tineri să rămână fără cetățenie. […] The post VIDEO // Șeful ASP: Copiii fără acte la 18 ani nu pierd cetățenia, dar trec prin procedură de recunoaștere appeared first on Omniapres.
12:30
Deputații Partidului Nostru cer reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare de la 1 ianuarie # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de […] The post Deputații Partidului Nostru cer reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare de la 1 ianuarie appeared first on Omniapres.
12:10
Fire rupte și stâlpi avariați: probleme la rețelele electrice din Șoldănești și Florești # Omniapres
Depunerile masive de chiciură din nordul țării au provocat avarii la rețelele electrice, lăsând mai multe linii de înaltă tensiune nefuncționale. Î.S. „Moldelectrica” anunță că au fost înregistrate deconectări ale unor linii aeriene de 110 kV, dar și deteriorări la linii de 35 kV. Potrivit specialiștilor, în unele zone stratul de gheață depus pe conductoare […] The post Fire rupte și stâlpi avariați: probleme la rețelele electrice din Șoldănești și Florești appeared first on Omniapres.
12:00
Un tânăr de 24 de ani, kinetoterapeut din raionul Telenești, a început anul 2026 cu un mare noroc. Ion Cașcaval a câștigat un apartament în municipiul Chișinău, în urma participării la o loterie. În finala extragerii, acesta a concurat cu alți patru pretendenți. Deși nu s-a considerat niciodată o persoană norocoasă, Ion a decis să […] The post Un tânăr de 24 de ani din Telenești a câștigat un apartament în Chișinău appeared first on Omniapres.
11:40
92 de intervenții au fost efectuate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc provocate de condițiile meteo nefavorabile. Cele mai multe misiuni au vizat deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil din cauza ghețușului și poleiului. Totodată, echipele de intervenție au acordat […] The post Salvatorii au intervenit în 18 cazuri pentru ca ambulanțele să ajungă la pacienți appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
VIDEO // Crețu despre plecarea Anastasiei Nichita din Parlament: „Strategia cu persoane publice a funcționat doar la mobilizare” # Omniapres
Actorul și influencerul Emilian Crețu a reacționat la retragerea Anastasiei Nichita din Parlament, după ce sportiva olimpică a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut pe lista PAS. Artistul și-a exprimat nedumerirea față de practica de a aduce persoane cunoscute în politică pentru perioade scurte. „Din punctul meu de vedere, strategia actualei guvernări a […] The post VIDEO // Crețu despre plecarea Anastasiei Nichita din Parlament: „Strategia cu persoane publice a funcționat doar la mobilizare” appeared first on Omniapres.
10:50
Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a organizat, pentru al doilea an consecutiv, sărbătoarea tradițională bulgărească „Babin den” în Taraclia, eveniment dedicat femeilor și rolului lor în comunitate, dar și păstrării patrimoniului cultural bulgar din Republica Moldova. Evenimentul a reunit femei din educație, cultură, medicină, afaceri și viața publică locală, fiind marcat de […] The post АRBOM a organizat pentru al doilea an consecutiv „Babin den” la Taraclia appeared first on Omniapres.
10:40
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și porțiuni cu ghețuș, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pentru prevenirea lunecușului și menținerea traficului în condiții de siguranță. Totodată, echipele de intervenție au înlăturat crengile căzute pe partea carosabilă din cauza depunerilor de chiciură. […] The post Ceață, carosabil umed și ghețuș: drumarii au acționat cu peste 100 de utilaje appeared first on Omniapres.
10:10
Șapte funcționari vamali de la posturile Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Acțiunile au fost desfășurate în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Potrivit CNA, cauza penală vizează fapte de corupție sistemică, iar angajații Serviciului Vamal sunt bănuiți că ar fi pretins […] The post Șapte vameși, reținuți de CNA pentru mită de până la 1 000 de euro appeared first on Omniapres.
10:10
Unirea Republicii Moldova cu România este un scenariu nerealist și riscant, care ar putea genera un conflict regional de amploare, a declarat președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. În cadrul unei emisiuni difuzate de TVC21, Furtună a susținut că Federația Rusă nu ar accepta extinderea indirectă a NATO printr-o eventuală unire și că acest scenariu […] The post VIDEO // Victoria Furtună: Unirea Moldovei cu România ar declanșa un conflict regional appeared first on Omniapres.
